TV: Ylätupa med första målen för AIK - sköt "Gnaget" till kvartsfinal

Foto: Bildbyrån/ C More.

SOLNA. Saku Ylätupa sköt AIK till kvartsfinal i svenska cupen under måndagen.

20-åringen gjorde nämligen två mål i 2-1-segern över Kalmar FF.

- Det var en bra match och jag är glad över målen och att laget vann, säger Ylätupa till C More.