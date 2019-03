Walker räds inte dubbla straffmissar: "Frågar de mig så tar jag den"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Kevin Walker har visat fin form redan tidigt på säsongen och varit en bärande spelare på Djurgårdens mittfält. Dessutom har han gjort en del poäng. Men allting har dock inte flutit på som smort. I gruppspelet brände Walker straff mot Elfsborg och i straffläggningen i cupderbyt mot Hammarby bommande han också. Men trots två raka straffmissar så kan 29-åringen tänka sig att kliva fram igen.

- Jag kliver gärna fram igen och tar straffar. Jag har inga problem att gå vidare från det. Jag hade aldrig missat en straff förut och nu har jag gjort det två gånger i rad. Det är klart att det är lite speciellt, men vi har många som kan slå. Grabbarna som tog dem senast gjorde mål på sina och det är ju konstigheter om man tittar på det från ledarhåll om någon annan ska ta den, säger Walker till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men frågar de (tränarna Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf) mig så tar jag den, det är inga problem för mig. Jag halkade senast och tryckte den i kryssribban mot Elfsborg, det kunde lika gärna varit två mål. Man får vara beredd på att misslyckas i en fotbollskarriär. Det är bara att gå vidare.

Missarna är ingenting du legat sömnlös över?

- Nej, jag har gått vidare. Det har känts riktigt bra och jag känner mig i fin form och har väl gjort fyra-fem poäng och legat bakom mycket offensivt. Det har varit skitkul, det hade varit värre om vi åkt ut och vi spelat skitdåligt. Fallet är ju att man presterat bra och laget har också gått bra. Att vi går vidare är det viktigaste, sedan vill man alltid göra mål på straffarna. Men det är en lagsport och vi är vidare i cupen - det är det viktigaste. Nu blickar vi framåt mot Häcken.

Det är också det som är det primära för Djurgården och Kevin Walker - att fokusera på cupsemin mot Häcken. Stockholmslaget går in med inställningen att inte försöka stuva om för mycket till den matchen.

- Vi ska försöka fortsätta spela som vi har gjort. Vi har tittat på svagheter och styrkor hos dem och vi känner oss förberedda.

Djurgården tar också en match i taget. Finalen, som är inom räckhåll, är ingenting som flimrar förbi i tanken.

- Finalen tänker vi inte på nu. Det är ett jobb att göra mot Häcken och det är ett tufft motstånd. Det är lätt att säga att man ska vinna sina matcher mot lag i lägre divisioner, men de har ju öst in mål i matcherna. Sedan har väl kanske inte de stött på derbymatch mot Hammarby och ett Elfsborg som var i bra fas när vi mötte dem. Det kommer att bli en tuffare match för dem i morgon än vad de haft tidigare i cupen och det ska mycket till om vi ska bjuda till någonting som de kanske fått i de andra matcherna. Jag ser fram emot matchen och det ska bli riktigt kul att spela den.

Mötet mellan Djurgården och Häcken under lördagskvällen sänds på TV12, C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar 18.10.