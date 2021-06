"Efter VM-guldet - storfavoriterna Frankrike vinner EM"

Jag kan avslöja att Frankrike, Italien och Portugal till slut blev de länder som valet stod emellan, men efter lång betänketid landade jag slutligen i ett spel på oddsfavoriten. Italien har hamnat i en gynnsam grupp och har dessutom fördelen av att spela samtliga gruppspelsmatcher hemma på Stadio Olimpico, men ställer jag Roberto Mancinis trupp bredvid exempelvis Didier Deschamps dito tycker jag ändå att det väger över till fransmännens fördel. Portugal kan absolut matcha Frankrike vad gäller rent kunnande, (gruppspelsmatchen lagen emellan blir väldigt spännande) men jag anser ändå att Les Bleus har det lilla extra övertaget i varje lagdel som krävs för att ta sig hela vägen. Frankrike @ 5,50 Didier Deschamps har vunnit både EM och VM som spelare och den sistnämnda turneringen är han dessutom regerande mästare i som förbundskapten för sitt Frankrike. 52-åringen är en cyniker ut i fingerspetsarna och då inte särskilt mycket kommer att vara nytt i elvan från VM i Ryssland är Deschamps onekligen tillfreds med vad han har att jobba med. Ett par aspekter är dock värda att nämna och samtliga anser jag gör Frankrike bättre. Samuel Umtiti har fått begränsad speltid i Barcelona under den gångna säsongen och finns inte med i truppen, men Presnel Kimpembe är en ersättare som heter duga. Tillsammans med Marquinhos bildar han ett av världens just nu bästa mittlås i PSG. Den mer rubrikvänliga aspekten är att Karim Benzema är tillbaka i landslaget. Anfallaren har under säsongen burit Real Madrids offensiv på sina axlar och även om Olivier Giroud är en omtyckt herre går det inte att komma ifrån att Benzema är ett snäpp bättre. N’Golo Kanté är nybliven Champions League-mästare med Chelsea och tillsammans med Paul Pogba bildar duracellkaninen ett mittfält som behärskar samtliga delar som krävs. God uppbackning finns i Rabiot, Tolisso och Sissoko. Lirare som Griezmann, Coman, Lemar och Dembélé har jag inte ens nämnt förrän nu och det säger egentligen allt om bredden i detta franska landslag. 5,50 är det lägsta vinnaroddset på något lag i EM, men det bryr inte jag mig om. Frankrike är enligt mig favoriter mot samtliga motståndare på vilken arena som helst och jag tror att Les Bleus går hela vägen.