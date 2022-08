"Hammarby bjuder på målkalas"

Spelstopp söndag den 7 augusti: 14.59 Sirius - Malmö FF: Över 2,5 mål @ 1,74 Det finns så mycket kvalité i Sirius, men de får inte bitarna att falla på plats. Närmast kommer de från en 0-1-förlust hemma mot Mjällby där de blåsvarta hade svårt att sätta punkt för anfallen. Offensiv kraft finns det annars gott om i truppen där Kouakou, Sugita, Sylisufaj och Karlsson Lagemyr alla finns att tillgå. Tyvärr läcker det bakåt och Sirius har släppt in 1,5 mål per match i snitt under 2022. Malmö FF hade otroliga problem med att bryta sig igenom lilla Dudelange från Luxemburg i torsdagens Europakval trots att gästerna fick en utvisning redan efter 30 minuter. Ola Toivonen hoppade in med en kvart kvar och visade klassen genom att både göra mål och spela fram till en balja. MFF behöver rotera för att hålla truppen fräsch, men då kan spelare som Toivonen, Birmancevic och Buya Turay ta plats från start.

När dessa lag möttes i Skåne för ett par veckor sedan vann MFF en underhållande match med 3-1 och jag tror vi får se flera mål igen. Dem fem senaste inbördes mötena har alla gått över 3,5 mål, men här väljer jag att spela lite safe och klicka i över 2,5 mål till fina 1,74. Spel: Över 2,5 mål @ 1,74

Tävling: Allsvenskan

Plats: Studenternas IP

Tid: 15.00 Hammarby - GIF Sundsvall: Hammarby över 2,5 mål @ 1,67 GIF Sundsvalls försvar håller inte allsvensk klass, så enkelt är det. I bottenmötet mot Varberg, där det var tanken att norrlänningarna skulle närma sig lagen ovanför strecket, släppte Giffarna in tre mål de första 20 minuterna. Det håller såklart inte. Totalt har Sundsvall släppt 40 bollar förbi sig på 16 seriematcher. Exakt 2,5 boll per match i snitt med andra ord. Hammarby pressade och pressade mot Värnamo, men hade svårt att bryta ner det lågt stående bortaförsvaret. 1-2 slutade den matchen och det är bara att skaka av sig så fort som möjligt. Innan dess hade Bajen gjort tre mål i tre raka matcher och med Besara bakom Ludwigson, Saidi och Nilsson finns det verkligen mål i detta Hammarby. Dessutom är Veton Berisha redo att starta och det är en anfallare av hög klass. När dessa lag möttes i Sundsvall i våras vann Hammarby med 5-1 och faktum är att Bajen har gjort minst tre mål i sju raka möten mot GIF Sundsvall. Den sviten håller i sig. Hammarby över 2,5 mål spelas till godkända 1,67. Spel: Hammarby över 2,5 mål @ 1,67

Tävling: Allsvenskan

Plats: Tele2 Arena

Tid: 15.00 Värnamo - Djurgården: Värnamo eller Oavgjort @ 2,05 Djurgården har vunnit nio raka tävlingsmatcher och ser ruggigt giftiga ut för tillfället. I torsdags imponerade de stort när Blåränderna besegrade Sepsi med 3-1 i kvalet mot Europa Conference League. Det är dock en match som lär ha kostat en hel del kraft. Det var en väldigt lång resa och det kommer vara ett slitet bortalag som springer ut på svårspelade Finnvedsvallen. Värnamo kommer från en jättefin bortaseger mot Hammarby där Marcus Antonsson slog till två gånger om. Antonsson är såklart det stora hotet hos smålänningarna, men han får god hjälp av Zeljkovic i det offensiva spelet. Bakåt saknas Robin Tihi som är avstängd, men det kan nog vara skönt för ynglingen med tanke på vad som hände när Värnamo mötte AIK. Räkna med att lånet från Gnaget hade fått höra det av bortaklacken. Värnamo har bara förlorat två av sju matcher på det egna gräset och torsken mot AIK var inte speciellt rättvis. Finnvedsvallen suger i benen och det kommer besökarna känna av mot slutet av kampen. 1X klickas i till höga 2,05. Spel: Värnamo eller Oavgjort @ 2,05

Tävling: Allsvenskan

Plats: Finnvedsvallen

