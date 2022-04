"Inter sätter press på Zlatans Milan"

Spelstopp: 17.59 Inter - Roma: Hemmaseger @ 1,63 Tre raka segrar i ligaspelet har satt Inter i förarsätet i kampen om Scudetton. Vinner de blåsvarta resterande seriematcher är de klara mästare och spelschemat ser klart görbart ut. Det är egentligen lördagens match som är den tuffaste av de som är kvar. Inzaghi har hela truppen tillgänglig och harmonin finns där efter veckans 3-0 mot ärkerivalen Milan i semifinalen av Coppa Italia. Roma spelade samtidigt 1-1 mot Napoli och det var en fin insats av José Mourinhos mannar. Den kostade dock på. Viktige Zaniolo både skadade sig och varnades vilket gör att han är avstängd nu. Roma har fem pinnar upp till Juventus på fjärdeplatsen och ska det bli spel i Champions League kommande säsong behöver de mer eller mindre gå rent i slutet av serien. Här får de dock slå ur underläge. Inter har tio raka inbördes möten mot Roma utan förlust och har vunnit de tre senaste gångerna lagen drabbat samman. Hemma på San Siro tar ett guldjagande Inter tre tunga poäng. 1,63 är tillräckligt bra på den saken. Spel: Hemmaseger @ 1,63

Serie A

San Siro

18.00

TV: Cmore Hellas Verona - Sampdoria: Hemmaseger @ 1,75 Det är tur för Sampdoria att bottentrion i Serie A är så svag för annars hade Ekdal och company legat riktigt pyrt till. Formen är nämligen usel. Tre raka förluster finns i bagaget och närmast kommer Doria från 1-2 hemma mot bottenlaget Salernitana. Med tre inspelade poäng på de sju senaste omgångarna behöver något göras för att stoppa blodflödet, men jag tror inte det blir några poäng under lördagen. Hellas Verona bortabesegrade Atalanta med 2-1 i sin senaste ligamatch och ligger på den övre halvan av tabellen. En strålande säsong från Hellas sida och truppen går inte av för hackor. Simeone är en löpstark anfallare som understöds av Caprari och Barák. Med Lazovic och Faraoni på kanterna samt Lasagna på bänken finns det offensiv kvalité i detta gäng. Det är två lag med vitt skilda formkurvor som möts denna lördag och jag tror skillnaden i självförtroende kommer spela en avgörande roll. Den raka ettan står i 1,75 och det är helt okej. Det blir andra valet på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,75

Serie A

Stadio Marc'Antonio Bentegodi

20.45

TV: Cmore PSG - Lens: PSG (-2) @ 2,77 PSG har fyra raka segrar i Ligue 1 och har tryckt in 16 bollar på dessa fajter. Under lördagen lär de säkra ligatiteln hemma i Paris och det är åtminstone lite plåster på såren efter uttåget i Champions League. Lionel Messi är skadad, men Neymar är tillbaka från sin avstängning och lär kliva in från start. Ihop med Mbappé och Di María kommer han få sina chanser i den franska huvudstaden. Lens har tre raka segrar och slåss om en plats i Europa kommande säsong. Nice och Lille har slagits tillbaka under den perioden vilket visar att de gulröda är på riktigt. Sotoca och Kalimuendo är fina anfallare, men nu ställs de och hela laget inför ett ordentligt test. PSG borta är såklart den svåraste matchen i Ligue 1 och med tanke på att endast sex av 16 bortafajter har slutat med seger under säsongen tror jag Lens får svårt att hävda sig. PSG har rullat igång på riktigt och krossat sina motståndare i tre av de fyra senaste omgångarna. Jag tror att Neymar och Mbappé gör processen kort med Lens också och testar -2, som innebär att hemmalaget måste vinna matchen med minst tre bollars marginal, till höga 2,77. Spel: PSG (-2) @ 2,77

Ligue 1

Parc des Princes

