"Viktig seger för IFK Göteborg"

Spelstopp: 14.59 Häcken - Kalmar FF: Hemmaseger @ 1,96 Noah Shamoun gjorde sin första allsvenska start för säsongen hemma mot Hammarby i den senaste omgången och satte dit båda målen när Kalmar vann med 2-0. Ihop med Isak Jansson representerar han en ny, spännande ung generation Kalmar-spelare. Insatsen hemma på Guldfågeln Arena var stark, men känslan är att Kalmar kommer få de betydligt tuffare på Bravida Arenas plast. Häcken hänger med i toppen av tabellen och kommer närmast från två raka segrar. Alexander Jeremejeff har nätat i tre raka matcher och är en av seriens allra bästa strikers. Med Leo Bengtsson och Oscar Uddenäs bredvid sig får han också det understöd han behöver. Överhuvudtaget är det ett välbyggt Häcken som Högmo förfogar över och på hemmaplan ska de gälla som favoriter mot de flesta i den här serien. Jag håller Häcken som klart bättre än Kalmar i grunden och på Hisingen ska skillnaden i kvalité synas tydligt. Detta tar de gulsvarta hem och runt dubbeldeg på den raka ettan är bra betalt. Spel: Hemmaseger @ 1,96

Tid: 15.00 IFK Göteborg - Varberg: Hemmaseger @ 1,81 Efter en fin start på säsongen är det nu krisrubriker kring IFK Göteborg. Tre raka förluster finns på kontot och dessutom är Tobias Sana avstängd av klubben efter att ha bråkat med Stahre. Det behöver dock inte vara något dåligt, Sana har varit fullkomligt bedrövlig och inte bidragit med speciellt mycket. Ibland kan händelser som denna också göra att truppen sluter sig samman och vill visa för omvärlden vad de går för. Jocke Persson har under många år trollat med sitt Varberg och fått med sig resultat trots väldigt knappa resurser. Frågan är om det är denna säsong som ballongen spricker. Varberg har precis som Blåvitt tagit en poäng på sina fyra senaste matcher och har på pappret en av seriens allra svagaste trupper. Närmast kommer de grönsvarta från en 0-2-förlust hemma mot Sirius. IFK Göteborg har mycket att bevisa för sina fans och de bör komma ut hårt och dominera matchen redan från första minut. Då får Varberg svårt att hänga med. Marcus Berg avgör detta för hemmalaget. 1,81 är tillräckligt bra på den raka ettan för att ta plats på min trippel. Spel: Hemmaseger @ 1,81

Tid: 17.30 IFK Norrköping - GIF Sundsvall: Över 2,5 mål @ 1,58 IFK Norrköping har växlat upp och börjat klättra i tabellen efter tre raka segrar. Det viktigaste är att Christoffer Nyman har börjat hitta nätet. När Helsingborg slogs tillbaka med 1-0 på Olympia var det Nyman som satte dit matchens enda mål i den 70:e minuten. Andra matchen i rad med nätkänning för kaptenen. Med Levi och Markovic bredvid finns det mycket mål i detta Peking. GIF Sundsvall har bjudit på flera målkalas i inledningen av säsongen och tyvärr för Giffarna är det bakåt flest bollar trillat in. Senast mot Degerfors gick Sundsvall mot en viktig seger, men släppte istället in tre mål under matchens sista tio minuter och lyckades förlora med 2-3. Totalt har det blivit 17 mål i baken och det är näst sämst i serien. De lär knappas hålla tätt i Östergötland. IFK Norrköping ska ses med bra chans att öka på sitt målkonto rejält under söndagen, men samtidigt är jag inte alls övertygad om att de lyckas hålla Pontus Engblom borta från det egna målet. Överspelet känns då som ett strålande alternativ och klickas i till godkända 1,58. Spel: Över 2,5 mål @ 1,58

Totalt odds: 5,60 Notera att de odds som anges i speltipsen är de odds som gäller när texten skrivs. Dessa odds kan gå både ner och upp efter att texten har publicerats.