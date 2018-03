Manchester City går mot nytt poängrekord

Match 1. Everton - Manchester City

Manchester City har varit fullkomligt fenomenala den här säsongen och går mot nytt poängrekord i Premier League. Storsatsande Everton har däremot varit en besvikelse och är inte i närheten av att hota om spel i Europa som förväntades. City är bättre i varje lagdel och går in på Goodison Park som solklara favoriter. I skrivande stund finns det dessutom fint värde på tvåan. Finns det tecknet under 70 procent är det en av kupongens bästa spikar!

Match 7. West Ham - Southampton

Mycket viktiga poäng är på spel i London när Southampton gästar West Ham på Olympiastadion. Båda lagen visar sval form, men The Saints ser för stunden betydligt bättre ut än The Hammers. Londonlaget har förlorat sina tre senaste matcher med 0-3, 1-4 och 1-4 och det finns inte mycket att glädjas över i spelet. Inför lördagens möte saknas även viktiga Carroll, Reid och Obiang. Tvåan borde vara streckad till 35-40 procent men finns just nu till 31 procent. Då finns det fint spelvärde på att spika av Southampton.

Match 9. Hull - Aston Villa

Ett av kupongens mest understreckade tecken hittas i The Championship. Där tar förra säsongens Premier League-lag, Hull, emot Aston Villa på KCOM Stadium. Villa har varit klart bättre den här säsongen men i grunden är det två relativt jämnstarka lag som drabbar samman. På östkusten är Hull generellt starka och här ska de gälla som knappa favoriter mot ett Villa som kommer från två raka förluster. Streckningen säger något helt annat. Ettan (28 procent) erbjuder sagolikt värde och är en bra chansspik i jakt på miljonerna.

För mer info om lördagen Stryktips. Läs min stora analys HÄR.

Här nedan hittar ni tre spelförslag:

Hundringen - 1 hel, 5 halv (96kr): En bra men inte alltför dyr rad som kan ge klirr i kassan.

Henkes Favorit - 3 hel, 4 halv (432kr): Den rad jag själv genomgående spelar och har vunnit stora summor med genom åren.

Chansningen - (216kr): För dig som vill vinna de riktigt stora pengarna vid 13 rätt

(Vill du göra egna ändringar i Stryktipset får du göra det här innan du trycker på "Spela Stryktipset".)