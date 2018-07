Tuff match väntar AIK

Det är inte bara Sveriges mytomspunna VM-kvartsfinal som ska avgöras under lördagen. Allsvenskan är även tillbaka och tar plats på Stryktipset med inte mindre än sju matcher. Ett viktigt bottenmöte väntar på Gavlevallen och AIK ska försöka ta sig upp i tillfällig serieledning via tre poäng borta mot Trelleborg. Notera att Sirius mot Malmö lottas och att de avslutande fem matcherna på kupongen avgörs under söndagen.