Engelsk fotboll men blandad kompott denna lördag. Det är FA-cuphelg och två åttondelsfinaler finns med på kupongen som i övrigt består av fyra matcher från The Championship och två fighter från League One. I tredjedivisionen ska klassiska lag som Barnsley och Charlton in i elden. Det är två av de klubbar jag ger störst förtroende. Nu kör vi!