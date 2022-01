SVENSKKOLLEN: Chelsea-backen har hittat formen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Amanda Johnsson Haahr, OH Leuven 0/0

OH Leuvens match har skjutits upp.

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies 13/0

Fortsatt förtroende för Abramo i Apollon, svenskan spelade hela matchen mot Aris när man vann med 3-0.

ANNONS

Sofia Hagman, Apollon Ladies 14/2

Sofia Hagman fortsätter vara speldirektör för Apollon. Mot Aris assisterade hon fram till ett av målen och har gick därmed upp till 10 assist hittills den här säsongen.

Jonna Andersson, Apollon Ladies 4/3 nollor

Jonna Andersson satt på bänken hela matchen.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby 7/2

Det danska ligaspelet har avslutats för säsongen men för Brøndby väntar slutspel mot seriesegrarna HB Köge i mars.

Anna Welin, Brøndby 0/0

Se ovan.

Matilda Kristell, Brøndby 0/0

Se ovan.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea 15/0

Magdalena Eriksson har varit utanför Chelseas trupp på grund av skada.

Jonna Andersson, Chelsea 14/0

I Magdalena Erikssons frånvaro har Jonna Andersson fått speltid - först i FA cupen under onsdagen, och sedan i Women's Super League under söndagen. När Andersson kom till start mot West Ham i FA cupen var det med besked. Hon stod för två assist under sina 77 minuter på plan. Chelsea vann med 4-2.

ANNONS

När man spelade 1-1 mot Brighton & Hove Albion under söndagen var hon dock mer osynlig.

"Tuff match, vi kör igen på onsdag", skrev hon på sin instagram efter matchen.



Zecira Musovic, Chelsea 7/4 nollor

Zecira Musovic har suttit på bänken under FA cupen och i ligaspelet.

Anna Anvegård, Everton 10/2

Det går tungt för Everton som åkte på sin andra raka förlust när man gästade West Ham. Tillsammans med Hanna Bennison kom Anvegård till start men byttes ut i den 63:e minuten när det stod 2-0 - hemmalaget vann med 3-0 till slut.

Nathalie Björn, Everton 9/0

Det har inte alls blivit mycket speltid för Nathalie Björn på senare tid. Men i den 63:e minuten byttes hon in i förlustmatchen.

Hanna Bennison, Everton 13/1

Den unga talangen, Hanna Bennison, kom till start när man gästade West Ham. Bennison hade chans att ge gästerna ledningen tidigt i matchen, men bollen träffade målställningen och Bennison byttes ut mållös i den 71:a minuten.

ANNONS

Filippa Angeldahl, Manchester City 14/2

När Manchester City tog sig vidare till semifinalen i FA-cupen spelade Angeldahl hela matchen mot Bristol City. Det var inga banbrytande insatser, men en stabil match för den svenska mittfältarens del - Manchester City vann med 3-1. När man på söndagen kryssade mot Arsenal i Women´s Super League fick Angeldahl inte känna på gräset.

Julia Zigiotti Olme, Brighton & Hove Albion 2/0

Zigiotti Olme har ännu inte lyckats bryta sig in i startelvan stod för ett inhopp i den 78:e minuten mot Chelsea när man kryssade i 0-0-matchen.

Emma Kullberg, Brighton & Hove Albion 3/0

Brighton bröt sin dystra förlustsvit när man kryssade mot ligatrean, Chelsea. Kullberg kom till start och spelade hela matchen.

Stina Blackstenius, Arsenal 2/0

ANNONS

Arsenal åkte ut mot Manchester United i FA cupen i Blackstenius debut. Svenska stjärnan fick 20 minuters speltid.

Och när man ställdes mot Manchester City under söndagen i ligaspelet fick hon börja på bänken. När Blackstenius i den 72:a minuten byttes in låg Arsenal under - men på stopptid, i den 92:a minuten, var anfallaren med i förarbetet som ledde till kvitteringen som Tobin Heath kunde dundra in.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS 23/3

Ligaspelet i Finland är slut för säsongen.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG 12/2

PSG tog sin fjärde raka vinst. Landslagsbacken spelade hela matchen när man vann med 5-0 mot Saint Etienne. Huvudstadslaget ligger just nu på en andra plats efter Lyon som toppar tabellen tre poäng före PSG.

Emma Holmqvist, Lyon 1/0

Det var inte långt ifrån att Montpellier skulle kryssa mot Lyon. Men i den 89:e minuten trycke Lyons Mbock in 3-2 vilket också blev slutresultatet. Holmqvist fick sitta på bänken hela matchen.

ANNONS

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus 0/0

För andra veckan i rad var Linda Sembrant med i truppen sedan sin skada. Hon har ännu inte känt på gräset, och fick sitta på bänken hela matchen mot Fiorentina.

Lina Hurtig, Juventus 21/9

Lina Hurtig kom till start när Juventus chockartat tappade poäng mot Fiorentina. Det är ligaettans första poängtapp på hela säsongen. Hurtig byttes ut i den 74:e minuten.

Amanda Nildén, Juventus 15/2

Även Amanda Nildén kom till start när man tappade poäng mot Fiorentina. Svenskan hade chans till att ge Juventus ledningen redan efter tio minuter, men bollen gick tätt utanför. Fiorentina tog ledningen - men Juventus hämtade sig. Trots det tappade man chockartat poäng.

Elin Landström, Inter 13/0

Tre poäng för Inter som tuffar på i ligan. Inter har inte förlorat en enda match på fem spelade - och huserar just nu på en femte plats med elva poäng upp till Juventus på topp. Elin Landström fick inte någon speltid när man besegrade Lazio.

ANNONS

Marija Banusic, Pomigliano 14/5

Pomigliano låg under med 1-0 mot Empoli. Sen klev Marija Banusic fram och dundrade in kvitteringen. Pomigliano samlade kraft och vann till slut med 2–1. Banusic spelade hela matchen.

Stephanie Öhrström, Lazio 11/1 nollor

Det går tungt för Lazio och Stephanie Öhrström. Nästjumbon har endast tagit tre poäng på 13 matcher. Öhström stod i mål mot Inter i sin tredje raka förlust.

Emelie Helmvall, Sampdoria 12/1

Helmvall får mer och mer förtroende i Sampdoria. Det blev 61 minuter på plan när man förlorade med 4-0 mot Milan.

Sejde Abrahamsson, Napoli 13/0

Likt Lazio går det tungt för Napoli. På fem matcher har man endast lyckats plocka en pinne. Matchen mot Roma var händelserik för Sejde Abrahamsson som drog på sig ett gult kort nästintill direkt. Napoli förlorade med 0-1.

ANNONS

Karin Lundin, Fiorentina 13/6

Karin Lundin satt på bänken hela matchen.

Ronja Aronsson, Fiorentina 1/0

Fiorentina skakade Juventus - Ronja Aronsson var ensam svenska om att komma till start - i den 64:e minuten byttes hon in. Fiorentina har gjort en hel del ändringar i sin trupp. Bland annat har man tagit in Vero Bouquet och Valentina Giacinti, det har nu visat sig ge effekt. "Viola" är det enda laget som lyckats rucka på Juventus den här säsongen.

Emma Lind, Roma 2/1 nollor

Två matcher - två vinster. Att Emma Lind skulle få speltid och förtroende direkt trodde hon inte när hon skrev på för Roma. Men hon med två vinster i bagaget har hon visat att hon förtjänar att stå mellan stolparna. I 1-0-vinsten mot Napoli höll hon dessutom sin första nolla.

Beata Kollmats, Roma 0/0

ANNONS

Romas nyförvärv från BK Häcken är ännu inte spelredo.

NORGE

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 16/4 nollor

Norska ligan är slut för säsongen.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm 18/9

Norska ligan är slut för säsongen.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm 9/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Zara Jönsson, Stabæk18/5

Norska ligan är slut för säsongen.

Kim Sundlöv, Stabæk 18/0

Norska ligan är slut för säsongen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn 16/1

Norska ligan är slut för säsongen.

PORTUGAL

Cassandra Korhonen, Benfica 2/1

Korhonen gjorde sin andra match för Champions League-laget Benfica, och sin första start. Det gav utdelning nästintill direkt mot Torreense. I den 66:e minuten kom hennes första mål när Benfica vann med 3-1.

ANNONS

SCHWEIZ

Sara Nilsson, FC Aarau 0/0

Aarau ställdes mot Zürich under söndagen, och förlorade med 4-2 mot tabellettan. Det är oklart om Sara Nilsson kom till start.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow 16/1

Julia Molin var tillbaka i startelvan - och spelade hela matchen. Glasgow vann med 4-0.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid 7/3

Real Madrid spelade mot Barcelona i semifinalen i supercupen under onsdagen den 19/1. Men förlorade med 1-0 - Kosovare Asllani var utanför truppen.

Hedvig Lindahl, Atletico Madrid 8/3 nollor

För Hedvig Lindahl blev det en händelserik och tråkig supercupfinal mot Barcelona. Lindahl släppte in hela sju kassar, och det var inte mycket hon kunde göra när förhandsfavoriten desarmerade hennes försvar.

Hanna Lundkvist, Atletico Madrid 2/0

ANNONS

Lundkvist fick se på från bänken när Barcelona körde över Atletico i supercupfinalen.

Fridolina Rolfö, Barcelona 20/9

En vecka med mycket speltid för Fridolina Rolfö. Först besegrade man Real Madrid i semifinalen i supercupen med 1-0. Då spelade den svenska landslagsstjärnan 90 minuter. När man sedan ställdes mot Atletico Madrid i finalen under söndagen den 21a januari krossade man Atletico med 7-0. Rolfö stod för ett av målen - och tog därmed sin första titel med den regerande Champions League-mästaren.

Michelle De Jongh, Madrid CFF 2/0

Madrid CFF har varit spellediga under veckan då supercupen har spelats.

Ebba Hed, Madrid CFF 2/0

Se ovan.

Amanda Edgren, Sporting de Huelva 0/0

Sporting de Huelva har varit spellediga under veckan då supercupen har spelats.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München 16/2

ANNONS

Den tyska ligan har inte återupptagits efter julledigheten.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg 10/1

Wolfsburg genrepade mot Eintracht innan Frauen Bundesliga nästa vecka återupptas. Rebecka Blomqvist var tillbaka i spel efter att hon skadade sig i samband med en landslagssamling i november. Det blev en lyckad comeback med en assist och en vinst med 2-1.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 24/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Julia Roddar, Washington Spirit - 20/1

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.

Sofia Jakobsson, San Diego Wave – 0/0

Den amerikanska ligan är slut för säsongen.