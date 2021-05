SVENSKKOLLEN: Efterlängtad startplats för Fiorentina-svenskan: “Kört mitt race hela tiden”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 3/0

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 8/2

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 33/2

Då var den sista matchen för denna säsong spelad. I FA-cupens åttondelsfinal mötte laget Everton, som inte kunde göra annat än se på när målen rasslade in på Kingsmeadow. Med kapten Magdalena Eriksson från start skickade nämligen hemmalaget in tre pytsar och höll tätt bakåt; alltså skrevs slutresultatet till 3-0. Med anledning av segern tog den regerande ligamästaren sig vidare i turneringen.

Jonna Andersson, Chelsea - 34/0

Nej, det blev inte den Champions League-final som Jonna Andersson och hennes medspelare hade hoppats på. Mot giganten FC Barcelona var uppförsbacken ett faktum omgående efter att Melanie Leupolz skickat in bollen i eget mål, något som blev starten på en tuff afton. Då spanjorskorna till slut vann med 4-0 var det nog skönt att det blev en trivsam avslutning på säsongen i förra veckan. Andersson var för övrigt en av de som fanns med från start mot Everton.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/2 nollor

Även om hon inte gavs någon speltid mot Barça var det en besviken och dämpad landslagsmålvakt som såg motståndarlaget fira efter slutsignalen. “Jag stod och tittade på Barcelona-spelarna länge med tårar i ögonen och klump i magen, när de hoppade och firade med sprudlande dopamin som skrek lycka över hela Gamla Ullevi”, skrev Musovic i sin senaste krönika. Texten hittar du här.

Nor Mustafa, West Ham - 13/1

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 9/2

Det har blivit en flygande start på alla sätt för Kuopion Palloseura. I ligamatch nummer sju roddes den sjunde raka segern i hamn, om än efter ett avgörande i sista stund. Efter Gentjana Rochis öppningsmål i början på den första halvleken och en efterföljande kvitteringen sköt samma Rochi vinsten till KuPS genom sin 2-1-balja i matchminut 89. Maja Göthberg fanns med från start.

Cassandra Korhonen, Åland United - 11/12

När det det blev 2-0 mot Helsingfors i den finska huvudstaden var det en av gästernas spelare som stack ut: Pille Raadik. Uniteds lagkapten inledde med att spela fram till 1-0, för att sedan skicka in det avslutande målet själv. “Vi kunde sätta press högt upp, vinna många bollar och skapa bra chanser”, sa segerorganisatören till Ålands Radio efter lagets första bortaseger mot HJK sedan 2015.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 10/2

Problematiken med skador har inte upphört för Julia Spetsmark. Ända sedan ena foten fick sig en snyting på en träning har hon haft bekymmer - och när Fleury var i farten igen efter en veckas uppehåll var inte ens forwarden med i lagets matchtrupp. Det är inte så väldigt troligt, men förhoppningsvis kan 31-åringen komma till spel i ligaavslutningen om lite mindre än två veckor.

Michelle de Jongh, Fleury 91 - 8/1

Efter en tid av idel motgångar blev det tre poäng under föregående vecka för Michelle de Jonghs lag. Fem raka förluster följdes nämligen upp med en 3-1-victoria över nordfranska FF Issy. Med Vittsjö-lånet i startelvan inledde Fleury med att öppna målskyttet en kvart in i den första halvleken. Ett baklängesmål och en fullträff framåt senare var det dags för Julie Piga att göra drabbningens sista mål. Nu återstår bara en ligamatch innan säsongen är till ända. Den spelas den 4 juni.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 23/9

Det var inte bara i England som de sista fotbollsmatcherna innan sommaren spelades: i Italien avslutades Serie A under helgen. Men det var inte tal om något nervkittlande titelrace ända in i den sista omgången, då ligan redan avgjorts. Som bekant är Juventus redan mästare och följaktligen hade söndagens seger inte på något sätt en avgörande betydelse.

Linda Sembrant, Juventus - 27/4

Inter besegrades i helgen, men Sembrant var inte tillgänglig för spel. Bakgrunden till frånvaron var den knäskada hon ådrog sig under en träning med laget tidigare i maj. Den har tvingat henne till operation, vilket innebär att mittbacken missar den stundande OS-turneringen i Tokyo. “Vi lider så klart med Linda i denna jobbiga situation”, sa förbundskapten Peter Gerhardsson om skadan i en kommentar för en tid sedan.

Marija Banusic, Roma - 8/1

Efter en längre period av trepoängare i parti och minut, har Romas form dalat under slutskedet av säsongen. Senast mot Napoli, som slagits för sin överlevnad i botten av tabellen, fick huvudstadslaget endast med sig ett kryss efter dubbla baklängesmål i den andra halvleken. Marija Banusic satt på bänken under hela matchen.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 7/0 nollor

"Det är alltid skönt att spela och avsluta med en vinst. Har kört mitt race och varit redo hela tiden", skrev hon glatt efter att ha fått speltid i säsongsavslutningen mot San Marino Academy. Drabbningen slutade i Fio-seger och startplatsen var Öhrströms första sedan januari månad. Nu kan svenskan gå på semester med något lättare steg än om hon ännu en gång tvingats nöta bänk.

Sophie Brundin, Sassuolo - 6/0

Trots att det blev en förlust på de tio sista matcherna lyckades inte Sassuolo knipa en Champions League-plats bakom ettan Juventus. Anledningen till att Sophie Brundins gäng inte får spela europeisk toppfotboll i höst är att toppkonkurrenten Milan kryssade; Milano-laget hade behövt förlora. I stället slutade alltså "I Neroverdi" på en tredjeplats i ligan. I slutomgången blev den svenska försvararen kvar på bänken.

Jonna Dahlberg, Florentia - 22/2

Som så många gånger tidigare fick Jonna Dahlberg hoppa in för Florentia, som vann planenligt mot sedan tidigare nedflyttningsklara Bari. Vid ställningen 2-1, när matchklockan tickat upp till minut 73, valde tränare Stefano Carobbi att kasta in mittfältaren och byta ut Melania Martinovic.

Sara Nilsson, Florentia - 17/2

När Fotbollskanalen var i kontakt med henne för att få svar på varför hon inte spelat sedan mitten på april meddelade Nilsson att hon "stukade foten innan Juventus-matchen" och att "två ligament är av". Därav var hon inte heller med i det senaste hemmamötet. Med två mål framåt på drygt tio starter är det inte helt säkert att det blir en fortsättning för anfallaren i Serie A-klubben.

Emelie Helmvall, Bari - 22/6

Förutom hedern fanns det inte mycket att spel för. Redan innan slutomgången skulle gå av stapeln stod det klart att det blir Serie B-fotboll för Bari, vilket säkerligen var en orsak till att den 14:e raka förlusten kom mot Florentia. Degraderingen och den oerhört svaga formen betyder dock inte att samtliga spelare underpresterade. Med sina mål var Emelie Helmvall tämligen vass. Hon hittar nog en ny klubbadress snart.

Jenny Hjohlman, Napoli - 20/1

Det var spänt ända in i slutomgången. Till slut kunde dock Napoli-spelarna andas ut över ett säkrat kontrakt, efter att bottenkonkurrenten San Marino förlorat och det blivit kryss i avslutningen mot Roma. Hemma i Neapel skrevs nämligen slutresultatet till 2-2 efter att fransyskan Sarah Huchet skickat in den matchavgörande kvitteringen några minuter från slutvisslan. Jenny Hjohlman spelade för övrigt från start.

NORGE

Mia Jalkerud, Arna-Bjørnar 1/0

Den tidigare Dif-duon Mia Jalkerud och Gudbjörg Gunnarsdottir (som har två barn tillsammans) nappade på erbjudandet om barnpassning och valde att flytta till Norge. Väl där har coronaläget i landet gjort att säsongen skjutits upp - men i helgen var det dags för premiär. I sin tävlingsdebut blev det däremot förlust borta mot Klepp, som slutade i nedre delen av tabellen i fjol.

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 1/0

Med sina nya lagkamrater Jalkerud och Gunnarsdottir på planen startade Emelie Lövgren i backlinjen. I mittförsvaret hade hon det ordentligt kämpigt redan från första stund. När inte ens 15 minuter var spelade hade laget släppt hela tre mål - då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher. Motståndaren Klepp vann med 4-1.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 0/0 nollor

En som inte fanns med på planen under säsongens första match var målvakten Moa Edrud, som ju bänkades av huvudtränare Øyvind Nordtveit när nyförvärvet Gudbjörg Gunnarsdottir startade. Förra säsongen fick den 21-åriga keepern bara spela en handfull matcher, så faktumet att isländskan gick före svenskan i helgen överraskade inte.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 0/0

Mimmi Löfwenius Veum, Lyn - 0/0

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 22/0

Hur det gått i de senaste omgångarna och vad resultatet blir härnäst mot Young Boys är inte av någon större betydelse. Till följd av att laget gått svagt är det redan klart att Lugano kommer ställas mot ett gäng från andradivisionen, för att där spela om sin framtid i högstaligan. Hur som helst gavs Wilma Andersson speltid i lördagens nederlag mot Basel.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 9/2

I skotska Airdrie, en bit utanför Glasgow, inledde Julia Molins gäng veckan med att besegra Motherwell med 4-2. Svenskan fanns dock inte med på planen. När det några dagar senare var ny match på schemat blev det kryss på hemmaplan. Då satt däremot inte den tidigare Sassuolo-försvararen fast på bänken igen, utan spelade från start. Glasgow City toppar tabellen före andraplacerade Rangers.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 31/8

Det råder inga tvivel om att Jakobsson har stått för starka prestationer sedan ligan drog igång förra hösten. Med både framspelningar och mål har hon varit en av Reals främsta, men det krävs ändå lite häftigare poängproduktion för att 31-åringen ska vara i ordentlig toppform. Efter söndagens trepoängare mot Athletic Bilbao återstår det tre matcher, i vilka hon gärna får slå till med några baljor. En Sofia Jakobsson i riktigt gott slag hade gynnat Sverige i sommarens OS.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 27/16

I helgen öppnade hon målskyttet för Real och på det stora hela har Kosovare Asllani gjort det bra under säsongen. Att landslagets stjärna visat framfötterna har den nuvarande Apollon Ladies-tränaren Kim Björkegren en roll i. I Taktikpodden har han berättat om hur svenskan började spela som en offensiv central mittfältare först under tiden i Linköping (som Björkegren tränade då), vilket resulterade i ett individuellt lyft för Asllani.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 13/3 nollor

Sedan hon meddelade på sociala medier att hon besegrat covid-19 och tagit sig tillbaka till träningsplanen har hon inte fått stå i någon av Atléticos senaste matcher. Trots att keepern varit disponibel under en period har i stället fransyskan Pauline Peyraud-Magnin vaktat målet för huvudstadslaget. Det återstår att se om Lindahl är tillbaka på planen i den kommande Copa de la Reina-fajten mot Levante.

Julia Karlernäs, Sevilla - 17/0

Målmässigt har det förvisso varit kämpigt, men i övrigt har den första perioden i Spanien ändå varit positiv på ett personligt plan för Julia Karlernäs. Sedan flytten från Piteå har hon fått mycket gott om speltid; det finns alltså en stor tro i ledarstaben på förvärvet. Väl på planen har mittfältaren dock inte varit så tongivande att hon kunnat lyfta Sevillas resultat riktigt ordentligt. Efter årsskiftet går det att räkna antalet segrar på en hand.

Sejde Abrahamsson, Sevilla - 1/0

Så här långt har det inte blivit mycket till speltid för Sejde Abrahamsson, och lite tyder på att det skulle bli några minuter på planen överhuvudtaget i någon av de återstående matcherna. Man kan dock tycka att Abrahamsson borde ges speltid med tanke på att Sevilla - i mittens rike - inte har så mycket att spela för.

Lova Lundin, Logrono - 9/1

Det går inte att säga annat än att de tre poängen som plockades för en dryg vecka sedan var fullkomligt monumentala. I och med att laget fortsatt var sist i tabellen inför helgens efterföljande match mot nästjumbon Santa Teresa var det viktiga poäng som stod på spel. Hur ångestmötet slutade? Oavgjort, 1-1. Nu behöver resultaten gå Logronos väg om det ska bli spel i högstaligan även nästa säsong.

Nicole Odelberg Modin, Espanyol - 8/0

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 18/7

Krysset i derbyt mot Sparta följdes upp med en ny seger i racet om att få lyfta den tjeckiska ligapokalen senare i juni. Det var klassiska Viktoria Plzen som fick se sig slaget av Mia Perssons suveräna huvudstadslag. Segersiffrorna skrevs till 4-1. Så här långt har Slavia plockat precis lika många poäng under slutspelsrundorna som just Sparta Prag.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 31/3

Krysset mot Wolfsburg betydde att kampen om ligatiteln skulle fortsätta ända in i de två sista omgångarna av Bundesliga. Då Bayern hade knappa två poäng ner till tvåan behövdes ett bra resultat i söndagens möte med Leverkusen. Med Hanna Glas i elvan blev det seger borta i västra Tyskland, samtidigt som även storkonkurrenten vann.

Amanda Ilestedt, Bayern München - 28/4

Efter årsskiftet har hon fortsatt få gott om speltid i en av seriens främsta lag. Håller hon sig fri från några skavanker kan det bli en del startplatser även i sommarens OS. Chanserna att få minuter på planen har blivit allt större efter det dystra beskedet att landsmaninnan Linda Sembrant missar turneringen på grund av en skada.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 13/5

Eintracht Frankfurt var helgens motståndare för svenskorna i Wolfsburg. Och mittengänget bjöd på rätt tufft motstånd under drabbningens gång. Gästerna från den tyska bilstaden lyckades till slut vinna med uddamålet efter att ha släppt in dubbla kassar under den andra halvleken. En inhoppande Rebecka Blomqvist noterades inte för någon fullträff.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 23/4

Oavsett om det skulle bli både ett ligaguld och en DFB Pokal-titel under våren kommer Fridolina Rolfö lämna sin nuvarande klubb och söka lyckan någon annanstans. Tidigare har det italienska storlaget Juventus uppgetts visa intresse för svenskan och häromveckan skrev GP, som hänvisade till franska L'Equipe, att en annan jätte tagit upp kampen om stjärnan: Lyon. Enligt uppgifterna ska en flytt vara nära för Rolfö, som målade för Wolfsburg så sent som i går, söndag.

Emma Lind, Turbine Potsdam - 5/1 nollor

Då flera fall av covid-19 upptäcktes hos motståndarlaget blev matchen mot Eintracht Frankfurt inte av som tänkt. En vecka efter att beskedet föll spelades matchen, som slutade i Potsdam-seger. Samtidigt som platskonkurrenten Vanessa Fischer stod mellan stolparna satt Emma Lind inte ens på bänken. Det gjorde hon inte heller senast mot Werder Bremen.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 6/0

Svenskmöte med Julia Roddars Washington var det som väntade i den amerikanska ligans andra omgång. Efter att landsmanninans gäng vann i cupen tidigare i år var det ombytta roller natten till lördag, då Louisville hemmaslog storstadslaget med 2-0. Freja Olofsson fanns med från start.

Julia Roddar, Washington Spirit - 6/0

"Det ska bli jättekul. Jag har haft kontakt med Freja (Olofsson) under försäsongen. Det ska bli kul att träffa henne, och möta ett nytt lag som vi inte har så stor koll på", sa Roddar till SVT inför mötet med Racing Louisville. Efter matchen var hon nog inte lika glad. Trots att landslagsrutinerade Roddar var med på planen föll som berört hennes lag.