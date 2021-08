SVENSKKOLLEN: Häcken-lånet fixade cupavancemang i Norge: “Skön känsla”

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 2/0

Efter att på nytt ha vunnit ligan har Apollon fått chansen att kvala till Champions League. Och det har så här långt gått riktigt bra. Med försvararen Matilda Abramo på planen har laget tagit två raka segrar, vilket betyder att det nu är dags för ett dubbelmöte om en plats i storturneringens gruppspel.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 2/0

Samtidigt som Abramo fått gott om minuter ute i Europa, har Sofia Hagman startat mot både belarusiska Dinamo Minsk och ryska CSKA Moskva i kvalet till CL. Men som berört ovan återstår ett sista eldprov fördelat över två matcher, då det cypriotiska laget ska möta ukrainska Kharkiv på hemma- och bortaplan. Det första mötet mellan lagen spelas kommande tisdag.

ANNONS

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby - 6/2

Tidigare i sommar lämnade hon Sverige och allsvenska Vittsjö för spel i ett annat nordiskt land: Danmark. I huvudstadslaget Brøndby har hon så här långt gjort det bra. Även om det inte kom någon fullträff i lördagens ligamatch har hon stått för viktiga mål i sin nya klubb: i både Champions League-kvalet och i ligan har Persson lyckats näta.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Jonna Andersson, Chelsea - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

Säsongen drar igång i veckan.

Nor Mustafa, West Ham - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Anna Anvegård, Everton - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Nathalie Björn, Everton - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

ANNONS

Hanna Bennison, Everton - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 19/3

Vinst? Oavgjort? Förlust? Resultatet i den sista ligamatchen för säsongen spelade inte någon roll. Redan innan lördagens slutomgång stod det nämligen klart att KuPS skulle koras till finska mästare, då marginalen till de andra lagen var för stor för att en annan mästare än Maja Göthbergs gäng skulle vara möjlig. Hur som helst fick svenskan - som spelat många matcher under säsongen - lyfta bucklan i helgen.

Cassandra Korhonen, Åland United - 24/22

Även om det väntar en cupfinal senare i år har den här säsongen nog ändå inte blivit som spelarna i United väntade sig på förhand. Förutom att laget slogs ut i Champions League-kvalet av schweiziska Servette tidigare i augusti, blev 2020 års mästare “bara” trea i tabellen i år. Men lagets svenska, Cassandra Korhonen, bör inte misströsta alltför mycket - att snitta ungefär ett mål per match är starka papper.

ANNONS

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 0/0

Förra säsongen kantades av stora skadeproblem. I november 2020 vred hon till foten och spelade därefter inte så väldigt kontinuerligt. Under hösten hoppas nog Spetsmark på mer speltid - men när Fleury spelade sin första ligamatch för säsongen var inte anfallaren med i matchtruppen.

Amanda Ilestedt, PSG - 0/0

Inte heller Amanda Ilestedt fanns med på planen eller på bänken när PSG körde över Julia Spetsmarks Fleury med hela 5-0. Att backen inte kom till spel överraskade nog somliga, likt flytten till Paris gjorde för en del. “Man blev lite förvånad”, menade Fotbollskanalens expert Hanna Marklund i en kommentar i anslutning till att övergången från Bayern München offentliggjordes i juli.

Emma Holmgren, Lyon - 0/0

Det blev ingen långvarig sejour i allsvenska Eskilstuna för Emma Holmgren. Men erbjuds du ett kontrakt från en betydligt större klubb ute i Europa är det nog svårt att tacka nej, speciellt om det är giganten Lyon som sitter på andra sidan förhandlingsbordet. Den unga målvakten tvekade hur som helst inte och valde att skriva på för den franska jätten. Senast mot Reims satt Holmgren på bänken.

ANNONS

Lova Lundin, Soyaux - 0/0

Hennes tidigare spanska klubb, Logrono, åkte ur högstaligan och Lova Lundin valde att lämna. Ny hemvist blev Soyaux, som hon blev klar för i onsdags. Några dagar senare blev det en bänkplats i mötet med nordfranska Issy. Soyaux vann med 2-0.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 2/1

I kvalet till Champions League har Juventus varit favorit mot både nordmakedonska Kamenica och österrikiska St. Pölten. Den italienska jätten vann båda fajterna och i den sistnämnda matchen hoppade Lina Hurtig in och fastställde slutresultatet 4-1. Landslagsstjärnan kunde dock inte följa upp målet med en ny fullträff i helgen när det spelades ligapremiär.

Linda Sembrant, Juventus - 0/0

Det blev inget OS för den meriterade mittbacken, som otursamt tvingades operera knät efter en skada på träning i maj månad. Och inte heller kom Linda Sembrant till spel när Juve CL-kvalade innan det var dags för match i ligan igen. Men blev det några minuter på planen i lördagens Serie A-premiär då? Nej, 34-åringen var inte ens med i matchtruppen.

ANNONS

Amanda Nildén, Juventus - 2/0

Ett av Turin-lagets färskaste nyförvärv heter Amanda Nildén. Efter att ha värvats från engelska Brighton till Eskilstuna presenterades hon av storklubben den 2 augusti. Så här långt har hon fått speltid i två matcher: i Europa-mötet med Kamenica och i segern över Marija Banusics Pomigliano i förra veckans ligamatch.

Elin Landström, Inter - 1/0

Sisådär tre och ett halvt år blev det i allsvenska Linköping innan Elin Landström valde att lämna Sverige för italienska Milano och blåsvartrandiga Inter. Väl i Italien blev det speltid direkt när "I Nerazzurri" bortaslog Napoli i förra veckan. Men att hon fick minuter på planen omgående förvånade nog inte Landström, då hon tidigare i augusti berättade för Fotbollskanalen att hon “känner ett förtroende från tränaren”.

Marija Banusic, Pomigliano - 1/0



ANNONS

I huvudstadslaget Roma hade Banusic långt ifrån en given plats i startelvan. I Pomigliano kommer hon sannolikt få betydligt mer speltid. Däremot kan laget få svårt att plocka så väldigt många segrar: gänget från Neapel är nykomling i Serie A och med svenskan på planen föll man mot Juventus i föregående veckas ligapremiär.

Stephanie Öhrström, Lazio - 1/0 nollor

Det blir en tolfte raka säsong i den italienska högstaligan för Stephanie Öhrström. Målvakten, som skrev på för Lazio tidigare i sommar och fanns med från start senast mot Sampdoria, sa följande till Sydsvenskan i början på juli om klubbytet från Fiorentina: “De (Lazio) har byggt ett ganska ungt lag och ville ha in rutin, så de tyckte att min profil passade”.

Sophie Brundin, Sassuolo - 0/0

Efter flytten från USA blev det bara ett par enstaka matchers speltid för Brundin under förra säsongen, och när Sassuolo ställdes mot Fiorentina häromdagen fanns hon inte ens med på bänken. Däremot betyder inte avsaknaden av minuter på planen att hon är sysslolös, tvärtom. I en intervju med Fotbollskanalen i januari berättade Sophie Brundin om livet som företagsstartande biomekanikingenjör.

ANNONS

Jonna Dahlberg, Hellas Verona - 1/0

I sitt tidigare lag, Florentia, fick den unge mittfältaren ganska okej med minuter på planen, även om det ofta handlade om inhopp från bänken. När hennes nya gäng, Hellas Verona, föll mot Milan var Dahlberg en av spelarna som fanns med från start. Det verkar som att 21-åringen kan bli tongivande den här säsongen, då hon även bär tröja nummer tio.

Sara Nilsson, Hellas Verona - 1/0

I och med mötet med Milan genomfördes debuten. Men helt olikt var det inte att spela match i Hellas jämfört med tiden i Florentia. Jonna Dahlberg, som även spelade med Nilsson i Florentia, fanns nämligen också på planen iklädd Hellas Verona-tröja, då även hon lämnade Toscana för att krita på för “I Mastini” inför säsongen. Att svenskorna spelar tillsammans igen har Sara Nilsson menat är “jättekul” till Hallands Nyheter.

ANNONS

Emelie Helmvall, Sampdoria - 0/0

I bottengänget Bari, som degraderats till Serie B, stod Emelie Helmvall för sex mål. Den offensiva 28-åringen kommer dock inte vara en del av andradivisionslaget under hösten, i stället har hon redan gjort sina första minuter i Serie A den här säsongen. Helmvalls speltid kom i samband med att nya klubben Sampdoria vann mot Lazio.

Sejde Abrahamsson, Napoli - 1/0

I spanska Sevilla fick hon väldigt sparsmakat med speltid. Nu, efter att det blev en startplats i sin första match för Napoli, verkar det som att Sejde Abrahamsson kan gå en roligare säsong till mötes. Och spel i Italien är något som försvararen knappast verkar ångra. “När det väl kom upp var det svårt att tacka nej”, har backen berättat för SVT Sport.

Karin Lundin, Fiorentina - 1/1

Lundin fick en smakstart på sejouren i sin nya klubb under söndagskvällen. Efter övergången från allsvenska Örebro till Fiorentina blev det nämligen mål direkt i Serie A-debuten, men fullträffen ledde inte till någon seger. I stället var det motståndaren Sassuolo som kunde knipa alla tre poäng, efter skotskan Lana Clellands avgörande 2-1-mål.

ANNONS

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 14/2

Samtidigt som Lövgren fick hoppa in i den andra halvleken hade Arna-Bjørnar inte en sportmössa mot Avaldsnes i åttondelsfinal i norska cupen i onsdags. Under de första 45 minuterna släppte laget in tre mål och därefter kom man inte ikapp, utan föll till slut efter fyra insläppta fullträffar och inga gjorda mål framåt. Några dagar senare blev det tre poäng i ligan mot Stabæk. Den gången fanns försvararen med från start.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 11/4 nollor

Det isländska nyförvärvet Gudbjörg Gunnarsdóttir har petats flera gånger den här säsongen och Moa Edrud har fått chansen att starta mellan stolparna. För några veckor sedan meddelade Gunnarsdóttir att hon avslutar spelarkarriären, men det betydde inte att det var Edrud som fick spela samtliga matcher i veckan. I ligan höll hon nollan, men i cupen var det i stället Ida Norstrøm, som lånats in från Lillestrøm, som fick vakta Arna-Bjørnars mål.

ANNONS

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 10/5

När det var match i cupen mot Kongsvinger tidigare i augusti blev det avancemang efter seger med hela 9-0, där Löfwenius Veum stod för ett av målen. I mitten på förra veckan var det dags för nytt cupmöte - och ny fullträff för svenskan. Det var efter en timmes spel mot Grand Bodø som anfallaren fick in bollen i mål, vilket var LSK:s åttonde mål för dagen. Svenskans gäng vann till slut med hela 9-2.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 9/0

I ligan har hon fått gott om minuter på planen, men de senaste matcherna har Cathrine Dahlström inte fått någon speltid över huvud taget. Försvararen, som tidigare representerat exempelvis allsvenska Hammarby, har inte ens fått sitta på bänken.

Zara Jönsson, Stabæk - 13/4

Det går ordentligt tungt för Stabæk just nu. I onsdags blev laget utslaget ur norska cupen efter att andradivisionsgänget Fløya segrat mot Jönssons lag med 2-0 och i ligaspelet är man näst sist efter blott en trepoängare under hela säsongen. Vad gäller Zara Jönssons säsong har hon fått en hel del minuter på planen, något hon tackade för genom att stå för ett hattrick i cupen för ungefär tre veckor sedan.

ANNONS

Kim Sundlöv, Stabæk - 13/0

I princip varje gång det är dags att bestämma sig för vilka spelare som ska starta väljer Stabæk-tränaren Per Inge Jacobsen att skriva ner Kim Sundlövs namn. Sedan flytten från allsvenska Djurgården har backen alltså varit given i sitt norska gäng. Som tidigare berört har dock det klassiska laget en del att jobba på när det kommer till att kamma hem segrar.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 10/1

Utlåningen från det svenska topplaget Häcken till Kolbotn har fallit rätt väl ut för försvarslöftet Elma Junttila-Nelhage, som fått gott om speltid i sitt nya lag. Dessutom lyckades hon bli stor hjälte i förra veckan. Det var i cupen mot Røa som backen fick bollen drygt 20 meter från mål och avlossade ett skott som motståndarmålvakten inte kunde rädda. Fullträffen, som var svenskans första i Kolbotn, blev drabbningens enda och tog laget vidare till kvartsfinal.

ANNONS

“Det började med ett inkast från höger där det blev lite kamp men när vår spelare fick bollen såg jag att det var lite yta framför straffområdet. Så när jag fick bollen tänkte jag att jag prövar att skjuta”, skrev Elma Junttila-Nelhage i ett sms till Fotbollskanalen i förra veckan och menade samtidigt att det var en “skön känsla i laget” efter segern.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 3/0

I somras avslutades säsongen på bästa sätt: med ligaseger. Under augusti har Glasgow Citys framgångar fortsatt. I cupen har man enkel tagit sig vidare efter klara vinster och i kvalet till Champions League återstår nu bara ett sista hinder innan gruppspelet kan ta vid. Dessutom blev det, som brukligt, tre poäng i ligan när det spelades premiär i helgen. Molin satt fast på bänken matchen ut.

SPANIEN

ANNONS

Kosovare Asllani, Real Madrid - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Fridolina Rolfö, Barcelona - 0/0

Säsongen drar igång i veckan.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

Säsongen drar igång i veckan.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 1/1

Fyra år i rad kunde spelarna i Wolfsburg titulera sig tyska mästare. Den tunga sviten bröts tidigare i år av Bayern München, som efter en imponerande säsong slutade etta i Bundesliga. En av spelarna som var bärande under hösten, vintern, våren och början av sommaren var Hanna Glas, som även fanns med från start när en ny säsong drog igång i förra veckan. Med Glas på banan och i målprotokollet blev det seger med 8-0 i premiären.

Sofia Jakobsson, Bayern München - 0/0

I början på juli stod det klart att den svenska landslagsstjärnan skulle gå från en storstadsklubb till en annan. På sin hemsida meddelade Bayern att man skrivit ett avtal med Sofia Jakobsson, som innan affären tillhörde Real Madrid. En prestigevärvning var det men när Werder Bremen avfärdades i söndags var Jakobsson, ganska förvånande, inte en av spelarna i startelvan eller på bänken. Svenskans debut får alltså vänta.

ANNONS

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 1/0

I öppningsmatchen av den nya upplagan av Bundesliga ställdes Wolfsburg mot Turbine Potsdam. Om Blomqvists gäng stötte på patrull? Nja, gästerna besegrades tämligen enkelt med klara 3-0. Den svenska anfallaren fanns med på planen från start men kunde däremot inte ta vara på chansen genom att näta. Målen stod i stället Pia-Sophie Wolter och Ewa Pajor för.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 19/0

Även om resultaten på senare tid varit något bättre, har säsongen varit rätt tung för spelarna i nykomlingen Racing Louisville. Samtidigt som Olofsson fått en hel del speltid har det färska NWSL-gänget tagit få vinster och är för närvarande näst sist i tabellen. En fjäder i hatten var dock segern över Bayern München i en träningsmatch för ungefär en vecka sedan.

ANNONS

Julia Roddar, Washington Spirit - 12/0

Om det gått knackigt för Freja Olofssons Louisville, har Roddars Washington gjort bättre ifrån sig. Efter 16 spelade matcher är huvudstadsgänget sexa i tabellen, men lagets svenska har inte fått så väldigt mycket speltid i de senaste matcherna. Eftersom hon kom tillbaka till USA först för en kort tid sedan har mittfältaren sannolikt återhämtat sig efter OS-turneringen med Sverige.