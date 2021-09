SVENSKKOLLEN: Nyförvärvet lämnar direkt efter debuten

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 4/0

Apollon kommer inte att spela Champions League i höst. Det cypriotiska laget var inte ens nära att rå på ukrainska Zhytlobud-1. 2-1 stod det efter första möten och denna match slutade 3-1. Abramo spelade likt tidigare i kvalet hela matchen som högerback.

- Tråkigt att vara utslaget, men vi var tyvärr inte det bästa laget i matchen, skriver Abramo i ett sms till Fotbollskanalen.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 4/0

Hagman var också på planen under kvalförlusten. Hon startade i vanlig ordning centralt på mittfältet. En tung afton för både henne och laget. Hagman byttes ut med 13 minuter kvar av matchen. Ligaspelet börjar 26/9.

Julia Spetsmark, Apollon Ladies - 1/0

Spetsmark kunde åtminstone ta med sig sin debut från i onsdags, även om den svenska ytterforwarden lär ha haft roligare debutmatcher. Hon byttes ut först under stopptiden. Under söndagen meddelade Spetsmark via ett inlägg på instagram att hon lämnar Apollon - direkt efter debuten. Fotbollskanalen har sökt henne för en kommentar utan resultat.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby - 7/2

Beatrice Persson fanns inte med i Brøndbys trupp till matchen mot serieledande Fortuna Hjørring. Perssons frånvaro märktes av. Det blev förlust med 0-3 Brøndby har haft en tuff säsongsinledning sett till förväntningarna. På motståndarnas tränarbänk fanns det däremot svenskt - i form av Elena Sadiku.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 2/0

Magdalena Eriksson och övriga i Chelsea fick revansch från derbyförlusten mot Arsenal i premiären. Londonklubben vann med komfortabla 4-0 över Everton. Eriksson, med lagkaptensbindeln på armen, spelade hela matchen i backlinjen när nollan hölls. Eriksson ansluter, med övriga svenskor i Chelsea, till landslagets samling.

Jonna Andersson, Chelsea - 2/0

Jonna Andersson fick även denna gång inleda matchen från sidan och nöja sig med ett kortare inhopp. Efter 86 minuter bytte hon in ute till vänster. Chelsea är tippade i toppen av ligan vilket skapat en tuff konkurrenssituation för Andersson.

Zecira Musovic, Chelsea - 0/0 nollor

Musovic satt hela matchen på bänken när Chelsea segrade. Hon är uttagen till Sveriges landslagssamling men har ännu inte gjort säsongsdebut.

Anna Anvegård, Everton - 2/0

Everton har verkligen fått en mardrömsstart på säsongen. Förra veckan chockades de av Manchester City och förlorade med 4-0. Resultatet blev även denna helg 4-0, nu mot Chelsea. Anvegård fick arbeta hårt och otacksamt längst fram i planen. Hon spelade hela matchen.

Nathalie Björn, Everton - 2/0

Även Nathalie Björn fick nytt förtroende i Everton trots förra veckans nederlag. Även denna match blev det jobbigt för Björn och defensiven. Det är ett antal lag med noll poäng efter de två spelade matcherna men det är Everton som har överlägset sämst målskillnad.

Hanna Bennison, Everton - 2/0

Hanna Bennison fick väldigt väntat chansen från start i denna omgång efter inhoppet senast. Matchen mot Man City stabiliserades med Bennison på planen och hon fick nu förtroende att starta i omgång två. I samband med att 4-0-målet gjordes, byttes Bennison ut. Nya tag för Everton-trion efter landslagsuppehållet. Då väntar Birmingham.

Filippa Angeldahl, Manchester City - 1/0

Filippa Angeldahl fanns inte med i truppen i CL-kvalet mot Real Madrid. Tungt för landslagsmittfältaren då Manchester City misslyckades med att nå Champions League - medan hennes forna lag BK Häcken nådde avancemang. Det blev dock debut mot Tottenham under söndagskvällen. Hon inledde på bänken, men fick hoppa in redan efter en kvart på grund av en skada. Manchester City tappade där en ledning och ett sent självmål avgjorde. Matchen slutade 2-1. Detta var Manchester Citys första hemmaförlust i ligaspel på över tre år.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 20/3

Maja Göthbergs KuPS stormar mot titeln och är nu inne i en slutspelsserie. De leder den med stor marginal. I lördags mötte de fjolårsvinnarna Åland United. Göthberg fanns inte med i truppen förra helgen, men var nu tillbaka. Hon kom in när det var 18 minuter kvar och fick vara med att fira segermålet på stopptid. 3-4 slutade matchen till KuPS favör.

Cassandra Korhonen, Åland United - 26/25

Cassandra Korhonens lördag förtjänade ett bättre öde. Åland United låg under matchen mot KuPS med 0-3 efter en timmes spel. Korhonen var sedan ytterst delaktig i upphämtningen med två nya mål in på kontot, innan de föll på stopptid. Ligatiteln lär vara borta, så Korhonen kan nu fokusera på målsättningen att snitta ett mål per match. Det är en makalös säsong som den svenska anfallaren gör.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG - 1/0

Amanda Ilestedt har fått göra säsongsdebut, vilket Peter Gerhardsson lär tycka är passande till landslagssamlingen. Mittbacken deltog hela matchen på bortaplan mot Soyaux. Det blev dessutom en framgångsrik första match för henne. PSG höll nollan och vann matchen med 2-0. Det betyder nio poäng på de inledande tre matcherna.

Emma Holmgren, Lyon - 0/0

Det blev ingen debut för Emma Holmgren den här veckan heller. Både i Champions League-kvalet och i helgens ligamatch blev det 90 minuter på bänken. Lyons nyförvärv fanns heller inte med när landslagstruppen togs ut. Hennes lag går dock som tåget och toppar franska ligan.

Lova Lundin, Soyaux - 2/0

Lundin fortsätter att få skralt med speltid i Soyaux. I söndags gjorde hon åtminstone sitt längsta inhopp för säsongen, som varade i tio minuter. PSG blev för svåra och matchen förlorades med 2-0. Soyaux har hittills tagit en seger.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 6/2

Juventus fortsatte på inslagen väg och vann i torsdags. 1-0 blev det mot albanska Vllazina, vilket betydde 3-0 totalt i dubbelmötet. Hurtig har fått relativt mycket speltid, men inte startat samtliga matcher tidigare under säsongen. Här spelade hon 90 minuter men var inte inblandad i målet. Det blev sedan en ny start på söndagen i svenskmötet med Hellas Verona. Juventus vann matchen med 3-0 och Hurtig noterades för en assist. Hon byttes sedan ut strax efter assisten.

Linda Sembrant, Juventus - 0/0

Linda Sembrant kom inte till spel i någon av veckans matcher heller.

Amanda Nildén, Juventus - 5/0

Nildén fick inte förtroendet från start i torsdags men fick åtminstone speltid. Det har tidigare varierat under säsongsinledningen. I ett minst sagt gynnsamt läge, byttes hon in i halvtid och spelade andra halvlek mot Vllazina. Det banade väg för en startplats under söndagens ligamatch mot Hellas Verona. Nildén spelade 77 minuter som vänsterback.

Elin Landström, Inter - 3/0

Elin Landström går som tåget i Italien. Inter vann under söndagen sin tredje raka match och denna gång med de imponerande siffrorna 4-1 mot Empoli. Landström spelade spela hela matchen – precis som hon gjort i de två första matcherna.

Marija Banusic, Pomigliano - 3/0

Marija Banusic var förmodligen sugen på revansch. Under lördagen ställdes hon mot sin förra klubb Roma, där det bara blev ett fåtal matcher innan hon lämnade för Pomigliano. Roma var dock klara favoriter på förhand och utfallet blev förväntat. Huvudstadsklubben vann med 2-1. Banusic startade matchen men byttes ut redan i halvtid. Hon fick dessutom se sin ersättare göra Pomiglianos mål.

Stephanie Öhrström, Lazio - 3/0 nollor

Öhrström upplevde med största sannolikhet den tuffaste eftermiddagen av samtliga svenskar som deltagit i en match denna helg. När Milans Valentina Giacitini rullade in 0-4 redan efter en halvtimme, anade många att Öhrström skulle få släppa ett par bollar till. Milan vann matchen med hela 8-1 mot Lazio och Öhrströms klubb ligger nu näst sist i ligan.

Jonna Dahlberg, Hellas Verona - 3/0

Jonna Dahlberg fick inte starta för Hellas Verona denna vecka heller. Dahlberg, med bland annat förflutet i KIF Örebro, hoppade in med 20 minuter kvar av förlustmatchen mot Juventus. Till hennes fördel, trillade inga baklängsmål in under hennes tid på planen.

Sara Nilsson, Hellas Verona - 3/0

Nilsson fanns däremot med i startelvan igen. Samtidigt som Dahlberg byttes in, byttes Nilsson ut. Hon spelade därav 70 minuter som högerforward. Hellas Verona har gjort en svag säsongsinledning och ligger just nu sist i tabellen.

Emelie Helmvall, Sampdoria - 3/0

Emelie Helmvall fortsätter att göra inhopp i Sampdoria. Det blir dessutom fler minuters speltid. I helgens match mot Sassuolo byttes hon in redan i halvtid och spelade sedan den andra halvleken. Sampdoria förlorade dock matchen med 2-0.

Sejde Abrahamsson, Napoli - 3/0

Sejde Abrahamsson och hennes Napoli tog välbehövliga poäng under söndagen. Det blev 1-0 hemma mot Fiorentina och Abrahamsson spelade hela matchen samt bidrog till den hållna nollan. Noterbart var att Napoli ställde upp med en fembackslinje för första gången under säsongen. Abrahamsson spelade som vänster innerback.

Karin Lundin, Fiorentina - 3/1

Trots mål tidigare under säsongen, var förtroende begränsat för Karin Lundin i helgen. Hon fick förväntat en startplats mot Napoli, men byttes ut redan i halvtid. Förlusten innebär att Fiorentina går på uppehåll utan poäng.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 15/2

Arna-Bjørnar var spellediga i helgen då de inte är kvar i den norska cupen.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 12/4 nollor

Arna-Bjørnar var spellediga i helgen då de inte är kvar i den norska cupen.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 12/7

Vilken eftermiddag för Mimmi Löfwenius Veum! Hon har imponerat i ligaspelet med sitt Lillestrøm och de nu också klara för semifinal i den norska cupen. Det blev en komfortabel 3-0-seger över Klepp där Löfwenius stod för två av målen, varav det ena var väldigt vackert. Hon har nu hittat nätet sju gånger under säsongen.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 9/0

Cathrine Dahlströms säsong kan tyvärr vara över. Hon har ådragit sig en knäskada och beräknas bli borta under en längre tid. Till Fotbollskanen berättar hon om situationen i ett meddelande.

- Det var ingen typisk korsbandssituation men jag landande konstigt efter en tackling.

Zara Jönsson, Stabæk - 13/4

Stabæk var spellediga i helgen då de inte är kvar i den norska cupen.

Kim Sundlöv, Stabæk - 13/0

Stabæk var spellediga i helgen då de inte är kvar i den norska cupen.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 12/1

Kolbotn och Emma Junttila-Nelhage hade en tuff uppgift framför sig. I kvartsfinalen i cupspelet väntade Vålerenga. Det blev för svårt och Kolbotn är nu utslaget. Matchen slutade 3-1. Junttila-Nelhage fanns dock med från start och spelade hela matchen.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 6/0

Julia Molin gick en kamp mot klockan inför onsdagens Champions League-kval.

- Jag har haft en mindre känning och vilar inför Champions League-kvalet, skrev Molin i ett sms till Fotbollskanalen efter förra helgens ligamatch.

Kom hon till spel? Ja, som inhoppare. Efter en timmes spel hoppade hon in men det skulle bli en dyster kväll för henne och Glasgow City. Trots ett tidigt ledningsmål, vände Servette Chenois på matchen. Det totala slutresultatet blev 3-2 till den schweiziska klubben och det betyder inget CL-spel för Molin. Det var sedan Glasgow-derby mot Celtic under söndagen. Även den matchen lär ha haft en bitter eftersmak. Glasgow City ledde med 2-0 i halvtid, men Celtic hämtade upp matchen och det slutade 2-2. Molin spelade hela matchen.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 2/0

Efter att ha varit sjuk i corona fick Asllani göra efterlängtad säsongsdebut mot Manchester City. Det blev ett par minuters inhopp när Asllani fick hoppa in och försvara den totala ledningen. Onsdagens match slutade 1-1 och innebär Champions League-gruppspel för Real Madrid. Det blev sedan 45 minuters spel i det uppsnackade Madridderbyt mot Atletico under söndagen. I den matchen föll de vitklädda med 0-2.

Fridolina Rolfö, Barcelona - 2/1

Rolfö fick likt förra helgen starta på bänken i lördags. Landslagsstjärnan har fått minst sagt hård konkurrens i sin nya miljö. Det skulle trots det bli en ytterst lyckad eftermiddag för Rolfö. Hon fick en halvtimme på planen och bara tre minuter efter sitt inhopp slog hon till med ett riktigt drömmål. Hon vek vackert in från högerkanten med ett skott i bortre krysset - vilket betydde 4-0 för Barcelona mot Real Betis. Matchen slutade sedan 5-0.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 2/2 nollor

Hedvig Lindahl vaktade målet i Madridderbyt och blir enligt statistiken bara bättre med åldern. Likt premiären blev det en ny nolla och Lindahl agerade övertygande mellan stolparna. Atletico Madrid är ett av fyra lag som har full pott efter två omgångar. En derbytseger innan ett landslagsuppehåll där dessutom ha smakat extra bra.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 3/2

Bayern München gör en vansinnig säsongsinledning. I lördags tog de emot Freiburg och det blev en ny storseger, denna gång med 4-0. Det betyder 15-0 på tre matcher. Hanna Glas fick som vanligt vara med och hålla nollan - även om hon inte kunde svara för ett nytt mål framåt. En assist blev det dock för högerbacken. Glas byttes ut med åtta minuter kvar.

Sofia Jakobsson, Bayern München - 2/0

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 5/0

Det blir Champions League-gruppspel för Blomqvist och Wolfsburg i höst. Det var dock med minsta möjliga marginal. Bordeaux ledde matchen med 2-1 efter full tid, vilket betydde förlängning. Lagen gjorde där varsitt mål innan straffar fick avgöra - där Wolfsburg gick segrande. Bordeaux missade tre raka straffar. Blomqvist byttes in med tio minuter kvar av ordinarie matchtid, men slog ingen straff. Det blev sedan 90 minuter i ligaspelet för henne när SC Sand besegrades med 4-0. Inte heller den gången blev det några mål eller assist för Blomqvist.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 21/0

Racing Louisville klarade inte av att följa upp förra veckans positiva resultat. På hemmaplan föll de med 1-3 mot Orlando Pride. Det betyder att de är kvar som nästjumbo. Olofsson spelade hela matchen på Racings innermittfält.

Julia Roddar, Washington Spirit - 12/0

Det blev ingen match för Washington Spirit förra veckan på grund av fyra fall av covid i truppen. Nu väntade match mot topplaget OL Reign. Det blev dock ingen match denna vecka heller och nu tilldelades OL Regins dessutom segern. Julia Roddar får trösta sig med att hon i alla fall är uttagen till landslagets trupp.