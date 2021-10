SVENSKKOLLEN: Sparkad tränare i svenskklubben - men fortsatt storform i Italien

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies - 7/0

Apollon tog ordentlig revansch efter förra omgångens oavgjorda resultat. En 7-0-seger blev det där Matilda Abramo befann sig på planen hela matchen.

Sofia Hagman, Apollon Ladies - 6/1

Hagman har haft vissa skadebekymmer i säsongsinledningen, men fanns nu med i startelvan. Det blev 50 minuter för Hagman som dessutom gjorde hon ett mål.

Jonna Andersson, Apollon Ladies - 0/0 nollor

Andersson har anlänt till Cypern men bedöms inte som spelklar.

DANMARK

Beatrice Persson, Brøndby - 7/2

Persson är fortsatt knäskadad och blir borta under en längre tid.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 7/0

Eriksson fanns med i Chelseas Champions League-elva i toppmötet med Juventus. Chelsea gick också segrande i tungviktsmötet efter ännu ett avgörande från Pernille Harder. Eriksson spelade hela matchen, men var till viss del inblandad i Juventus kvitteringsmål då ett inlägg missbedömdes. I övrigt stod hon för en bra prestation. Detta var Chelseas enda match denna vecka.

Jonna Andersson, Chelsea - 7/0

Andersson fick sina första minuter i Champions League för säsongen. Det var dock enbart ett kortare inhopp i matchens slutminuter. Andersson har hittills gjort en start under säsongen.

Zecira Musovic, Chelsea - 2/1 nollor

Det var en aning ovisst om Musovic skulle få chansen mot Juventus, med tanke på att hon fick förtroende framför Ann-Katrin Berger i ligaspelet förra helgen. Det blev dock bänken för Musovic denna gång, men som förhoppningsvis stärkt sina aktier de senaste veckorna.

Anna Anvegård, Everton - 5/1

Det är oklart hur högt Everton värderade onsdagens cupmatch mot Manchester City. Den tunga perioden är dock ett ytterst tydligt faktum. 5-1 till Citys favör blev slutresultatet. Det blev också droppen för klubbledningen som sparkade managern Willie Kirk. Anvegård startade matchen på bänken och hoppade in med knappa halvtimmen kvar att spela. Dessvärre släpptes tre av målen in under den perioden.

Nathalie Björn, Everton - 3/0

Björn är ännu inte tillbaka från den skada hon har haft. Hon missade cupmatchen. Peter Gerhardsson tog ändå ut henne i landslagstruppen, så comebacken lär inte vara alltför långt bort.

Hanna Bennison, Everton - 6/1

Bennison gjorde endast en kvart mot Manchester City. Om rekordnyförvärvet kommer att spela mer kontinuerligt under nästa manager, återstår att se. Bennison var likt övriga Premier League-svenskor uttagna i landslagstruppen.

Filippa Angeldahl, Manchester City - 5/1

Angeldahls vilades helt när Manchester City spelade cupmatchen mot Everton. Manchester City ställde upp med ett förhållandevis etablerat lag, men Angeldahl satt på bänken hela matchen.

FINLAND

Maja Göthberg, KuPS - 23/3

Ligaspelet i Finland är slut. Maja Göthbergs KuPS tog hem titeln.

Cassandra Korhonen, Åland United - 30/28

Cassandra Korhonen spelade i helgen cupfinal med sitt Åland United. Det blev inga mål för henne i denna match, men hon fick dock slå en straff i straffavgörandet. Korhonen gjorde det säkert och Åland United vann cupfinalen.

FRANKRIKE

Amanda Ilestedt, PSG - 5/0

Ilestedts gäng fortsätter att gå som tåget och det gör framför allt PSG:s defensiv. PSG har släppt in ytterst få mål hittills under denna säsong. I onsdags besegrades ukrainska Zhytlobud med hela 5-0 där Ilestedts mittbackspartner Paulina Dudek gjorde mål. Ilestedt stod för en match i princip helt utan misstag. Det blev sedan en ny vinst och en ny nolla under söndagen när PSG besegrade Saint Etienne med 2-0.

Emma Holmgren, Lyon - 0/0

Lyon hade dubbla matcher denna vecka och Holmgren satt på bänken i båda matcherna. Tävlingsdebuten har ännu inte skett för Holmgren i Lyon.

Lova Lundin, Soyaux - 3/0

Lova Lundin var inte med i en matchtrupp för Soyaux. Vad detta beror på har inte kommunicerats.

ITALIEN

Lina Hurtig, Juventus - 11/3

Hurtig fanns förväntat med från start mot Chelsea, men det var inte anfallarens bästa match i karriären. Hurtig var delaktig i flera målchanser och stod i vanlig ordning för en bra arbetsinsats, men hon borde förvaltat ett antal lägen på ett bättre sätt. Det var sedan inte någon ligamatch eller cupmatch till helgen för Juventus del.

Linda Sembrant, Juventus - 0/0

Sembrandt fortsätter sin rehabträning och är ännu inte redo för match.

Amanda Nildén, Juventus - 8/0

Nildén blev kvar på bänken hela matchen mot Chelsea.

Elin Landström, Inter - 6/0

Inter var äntligen tillbaka på vinnarspåret efter en ytterst tung perioden. Defensiven såg nu ut som under de första matcherna på året. Landström fanns med i backlinjen och spelade hela matchen. Inter besegrade Roma med 1-0.

Marija Banusic, Pomigliano - 7/3

Banusic är fortsatt glödhet i Italien. Pomigliano spelade cupomgång mot Tavagnacco och avancerade förväntat. 3-1 slutade matchen och Banusic stod för två av målen. För tredje matchen i rad står Banusic för poäng.

Stephanie Öhrström, Lazio - 5/0 nollor

Öhrström utgick föregående helg med en skada och saknades nu i Lazios trupp till cupspelet. Hur länge hon blir borta är inte kommunicerat.

Jonna Dahlberg, Hellas Verona - 7/0

Hellas Verona fick äntligen vinna efter deras tunga säsongsinledning. Det var cupspel även för Hellas och Jonna Dahlberg fick chansen från start. Matchen vann de med 4-1 över Cittadella.

Sara Nilsson, Hellas Verona - 7/0

Glädjande nog fanns även Sara Nilsson med i elvan som besegrade Cittadella. Dahlberg och Nilsson har främst fått stå för kortare inhopp hittills, men kunde nu vara med och bidra till segern.

Emelie Helmvall, Sampdoria - 4/0

Sampdoria hade ingen match denna helg.

Sejde Abrahamsson, Napoli - 7/0

Napoli är inne i en lite tyngre period, men Sejde Abrahamsson fortsätter att vara given i startelvan. I söndags spelade hon 90 minuter mot Chievo Verona. Cupmatchen slutade 1-1.

Karin Lundin, Fiorentina - 6/5

Fiorentina var spellediga i helgen.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 18/2

Lövgren fanns inte med i Arna Bjørnars trupp i matchen mot Vålerenga. Om det berodde på skada eller rotation är oklart, men det var inte ett helt ordinarie lag som ställdes på planen. Resultatet då? Det blev en total genomklappning där det slutade hela 8-0 till Vålerenga.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 14/4 nollor

Ederud satt på bänken när Arna Bjørnar åkte på storförlusten. Ederud lär vara tillbaka mellan stolparna i nästa omgång, med tanke på resultatet.

Mimmi Löfwenius Veum, Lillestrøm - 17/9

Löfwenius, som har haft en utmärkt säsong hittills, har haft en intensiv matchvecka. Först spelade Lilleström mot Rosenborg i onsdags. Löwenius var med från start och spelade hela matchen, men det blev förlust med 2-1. Hennes lag skulle dock ta revansch i svenskmötet som spelades under lördagen mot Stabaek. Lilleström vann matchen med 3-1. Även i den matchen gjorde hon 90 minuter.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 9/0

Dahlström är fortsatt borta med en knäskada.

Zara Jönsson, Stabæk - 17/4

Jönsson fick kämpa på i anfallet för Stabaek i förlustmatchen mot Lilleström. Hon lämnade planen poänglös efter 75 minuters spel.

Kim Sundlöv, Stabæk - 16/0

Sundlöv startade precis som Jönsson matchen mot Lilleström. Hon spelade hela matchen centralt i trebackslinjen, som fick kapitulera tre gånger.

Elma Junttila-Nelhage, Kolbotn - 14/1

Junttila-Nelhage satt hela matchen på bänken för hennes Kolbotn under lördagens match mot Lyn. Det gick dock utmärkt för hennes klubb ändå, som vann matchen med komfortabla 5-2.

SKOTTLAND

Julia Molin, Glasgow City - 10/1

Det var toppmöte i Skottland mellan Glasgow City och Rangers med både rivalitet och mycket på spel. Julia Molin var på planen hela matchen, som slutade 1-1.

SPANIEN

Kosovare Asllani, Real Madrid - 3/0

Asllani är fortsatt skadad och missar därmed även landslagssamlingen.

Fridolina Rolfö, Barcelona - 9/2

För ovanlighetens skull, körde inte Barcelona över sitt motstånd i Champions League. Ett perfekt tillfälle för Fridolina Rolfö att kliva fram. Hon startade i anfallet för Barca mot danska Köge och avgjorde matchen efter en timmes spel, då hon stötte in bollen i öppet mål efter en bra löpning. Hon byttes ut efter 71 minuter, innan Barca punkterade matchen på stopptid. Det var sedan åter dags för storseger till helgen. Rolfö spelade dock bara de sista 18 minuterna i den matchen.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 3/2 nollor

Hedvig Lindahl var tillbaka mellan stolparna för Atletico Madrid efter ett antal matcher på bänken. De tidigare matcherna hon stått har slutat med hållen nolla. Så blev det inte denna gång. Atletico spelade bara 1-1 mot Granadilla Tenerife.

TYSKLAND

Hanna Glas, Bayern München - 8/2

Det var flera landslagskompisar på planen när Bayern mötte Häcken i Champions League i torsdags kväll. Bayern körde över Häcken fullkomligt, både resultatmässigt och spelmässigt. Matchen slutade 4-0 och även om Glas inte hamnade i poängprotokollet, stod hon för en strålande insats. Högerbacken var ytterst aktiv matchen igenom.

Sofia Jakobsson, Bayern München - 6/0

Även Jakobsson fick starta i Champions League-matchen. Det var mycket glädjande då Jakobsson varit lite mer ut och in i startelvan för Bayern. Jakobsson spelade en dryg timme av matchen innan hon byttes ut. Hon spelade sedan ingenting i ligaförlusten.

Rebecka Blomqvist, Wolfsburg - 7/0

Blomqvist gjorde endast ett inhopp på 15 minuter i Champions League mot Servette. Matchen var minst sagt avgjord i det läget, då Wolfsburg ledde med hela 5-0. Blomqvist satt sedan dessvärre nästan hela matchen på bänken i ligaomgången mot Hoffenheim. Hon byttes in med fem minuter kvar, när Hoffenheim vann matchen med 2-1.

USA

Freja Olofsson, Racing Louisville FC - 23/0

Olofsson var glädjande nog tillbaka i truppen för henne Racing Louisville. Det blev 20 minuter för henne, men dessvärre en ny förlust för hennes klubb mot Orlando Pride. Därmed missar Racing slutspel i den amerikanska ligan.

Julia Roddar, Washington Spirit - 16/1

Roddar visar landslagsform! Hon blev uttagen till den kommande samlingen och svarade nu med att avgöra tisdagens match mot North Carolina. Efter 75 minuters spel tryckte Roddar dit 2-1 och viktiga poäng kunde bärgas för Washington Spirit. Roddar startade dock inte matchen utan hoppade in i halvtid. Roddar bjöd dessutom på en assist när hon startade matchen som spelades under söndagen. Hon byttes då ut med 20 minuter kvar.