SVENSKKOLLEN: Svenskmål i Italien - och Rolfö fortsatt utanför truppen i Tyskland

CYPERN

Matilda Abramo, Apollon Ladies F.C - 0/0

Rehabiliteringen fortsätter - och går framåt. Till Fotbollskanalen berättar den korsbandsskadade Abramo om hur de senaste veckorna har varit och vad som väntar framöver. “Min rehab går sakta men säkert framåt. Nu har det gått en månad sedan jag opererades och för närvarande är arbetet med att bygga upp musklerna igen igång. Nästa steg blir väl att släppa kryckorna lite och börja gå”, skriver hon bland annat i ett meddelande.

Filippa Wallén, Apollon Ladies F.C - 2/0

Med från start, igen. Efter debuten i säsongens första ligamatch fick Filippa Wallén speltid på nytt i Apollon, som efter två omgångar har tagit sex av sex möjliga poäng. Helgens möte med Nea Salamis slutade 3-0 och laget från kuststaden Limassol har hittills stått för 12 mål. Toppar tabellen gör Champions Ypsona. Anledningen till det? Sex poäng och en positiv målskillnad av 16.

Klara Folkesson, Apollon Ladies F.C - 0/0

Efter bara några månader i damallsvenska Djurgården stod det i förra veckan klart att anfallaren Klara Folkesson lämnar Stockholmsklubben för att gå på lån till Apollon Ladies. 20-åringen, som tidigare i sin karriär har representerat Sandviken i elitettan, ska återvända till Djurgården i mars nästa år. Ännu har Folkesson inte gjort debut för den cypriotiska ligamästaren.

ENGLAND

Magdalena Eriksson, Chelsea - 4/0

Mot Everton i FA-cupen föll huvudstadslaget något överraskande med 2-1, men under söndagen var de blåklädda tillbaka på vinnarspåret. Med Magdalena Eriksson på planen igen skrevs sluresultatet mot bottenlaget Birmingham till 1-0. Stor matchhjälte? Francesca Kirby, som gjorde drabbningens enda mål efter nio spelade minuter.

Jonna Andersson, Chelsea - 4/0

Likt lagkompisen Eriksson fanns Jonna Andersson med i huvudtränare Emma Hayes startelva när storstadslaget Birmingham besegrades med uddamålet. Därmed gjorde svenskan sin fjärde match för säsongen och på onsdag kväll väntar troligtvis den femte i ordningen. Då möter storlaget rivalen Arsenal i ett hett ligacupderby på Cherry Red Records Stadium.

Lotta Ökvist, Manchester United - 2/0

På Uniteds herrsida blev det dubbla segrar mot Brighton & Hove Albion under ett kort tidsintervall för drygt en vecka sedan. När damerna ställdes mot “Sjölejonen” igår, söndag, blev det tre poäng på nytt för den anrika klubben. Slutsiffrorna sammanfattades till 2-1, i en match som ytterback Lotta Ökvist inte fick delta i.

Nor Mustafa, West Ham - 2/0

Hemma mot Reading på Ship Lane jagade West Ham ligasäsongens första trepoängare, men någon vinst blev det dessvärre inte. Efter förnedringen mot Arsenal innan landslagsuppehållet blev det förlust med 1-0. Om det blev någon speltid för Nor Mustafa? Jovisst, anfallaren fick 15 minuter på planen efter ett inhopp i drabbningens slutskede.

FRANKRIKE

Julia Spetsmark, Fleury 91 - 4/1

Tre segrar på lika många spelade matcher och en fjärdeplats i franska ligan fick räcka. I fredags mot Lyon togs Fleury, med Julia Spetsmark i laget, ned på jorden. Efter en mållös första halvlek visade den regerande ligamästaren klass genom att sätta tre bollar i nät och samtidigt hålla tätt bakåt. Matchen lagen emellan slutade således 3-0. 31-åriga Spetsmark spelade samtliga 90 minuter.

Marija Banusic, Montpellier - 3/2

För drygt en vecka sedan stod Banusic för en succéartad insats, då hon i startdebuten för säsongen slog till med dubbla mål och dessutom var delaktig i lagkamrat Lena Petermanns två strutar. Senast mot Paris FC blev poängskörden lika med noll. Anledningen till det är enkel: hon var inte uttagen i matchtruppen. På Montpelliers hemsida nämns i förbifarten att svenskan blivit skadad.

ITALIEN

Linda Sembrant, Juventus - 3/0

Idag, måndag, är det dags. Efter nästan en månad utan matchspel i tävlingssammanhang reser ligamästaren till Milano för att ställas mot antagonisten AC Milan från modestaden. Försvarsgeneralen Sembrant kommer med stor sannolikhet finnas med i det Turinlag som strax innan 20.45 kliver ut på San Siros gräsmatta. Mittbacken har nämligen hittills spelat samtliga minuter från start denna säsong.

Lina Hurtig, Juventus - 0/0

Den tidigare Linköpings FC-anfallaren har ännu inte spelat sin första match i den svartvitrandiga tröjan. Juve-debuten kan dock mycket väl genomföras under kvällens Derby d'Italia.

Stephanie Öhrström, Fiorentina - 3/1 nollor

I premiären höll Stephanie Öhrström nollan och en knapp vecka senare krossades Napoli med 5-2 - därefter har målvakten inte fått spela. I både Florensderbyt och den efterföljande matchen mot Sassuolo gavs italienskan Katja Schroffenegger möjligheten att stå mellan stolparna.

Sophie Brundin, Sassuolo - 3/0

Brundin fortsätter att hoppa in. I 3-1-triumfen mot berörda Fiorentina fick backen ta av sig diverse värmande plagg och kliva in på Stadio Comunale Gino Bozzi gräsmatta. Så värst många minuter blev det dock inte. En liten stund efter motståndarens reducering i den 87:e minuten byttes hon in i spjutspetsen Michela Cambiaghi ställe. Ett rätt defensivt byte med andra ord.

Jenny Hjohlman, Napoli - 4/1

Med tanke på katastrofstarten med trippla förluster i inledningen av Serie A kan spelarna i Napoli nu andas ut något. Mot Inter på Stadio Caduti di Brema i Neapel tog nykomlingen säsongens första poäng. Vem som låg bakom “Gli Azzurris” matchavgörande mål? Jenny Hjohlman. På passning från försvararen Federica Di Criscio skickade svenskan i den andra halvleken in 1-1, vilket blev matchens sista fullträff.

Sara Nilsson, Florentia - 1/0

För lite mer än en vecka sedan berättade Sara Nilsson, i ett sms till Fotbollskanalen, att hon deltagit in en träningsmatch mot Empoli efter en tids skadefrånvaro. Mot San Marino i förra veckan gjorde hon comeback i ligaspelet, men så värst lyckad blev inte återkomsten. Efter en mållös första halvlek föll laget från Florens något överraskande mot den tidigare tabelljumbon med uddamålet. Nilsson hoppade in tidigt i den andra akten.

Jonna Dahlberg, Florentia - 4/0

Det förra Israel-proffset Jonna Dahlberg, som dessutom har ett förflutet i damallsvenska Kif Örebro, har inte tagit en ordinarie startplats i Florentia, men får alltjämt hoppa in från bänken. I chockförlusten mot bottenlaget San Marino blev det inte tiotals minuter på planen men ack speltid innan matchuret hade passerat 90. I nästa Serie A-omgång väntar Napoli, som inlett säsongen svagt med tre nederlag och ett kryss.

Emelie Helmvall, Bari - 4/0

Den 27-åriga forwarden från Norrbotten får spela kontinuerligt som få andra anfallare i den italienska ligan, ändå kommer inga mål. Med lagets kräftgång i åtanke kanske avsaknaden av mål ändå inte är särskilt konstig. Efter 3-0-förlusten senast mot Empoli på hemmaplan har Bari endast vunnit en av sina 15 senaste tävlingsmatcher.

NORGE

Emelie Lövgren, Arna-Bjørnar 14/0

Medan somliga landsmaninnor i den norska högstaligan får sparsmakat med speltid fortsätter Emelie Lövgren att få stort förtroende från sin norske huvudtränare Remi Natvik. I helgens match mot Lillestrøm blev det åter en gång en startplats för försvararen, som fick glädjas. Då Meryll Krysteen Abrahamsens tidiga 1-0 blev både matchens första och sista balja kunde Lövgrens tabellsexa inkassera tre poäng.

Moa Edrud, Arna-Bjørnar 2/1 nollor

Mot Sandviken i säsongsdebuten släppte 20-åriga Moa Edrud sin första boll förbi sig efter knappt fem spelade minuter. I lördags gick det bättre. Trots att det var ligatvåan LSK som kom på besök till Bergen stod målvaktstalangen pall matchen ut genom att hålla nollan. Senaste gången en ABF-målvakt lyckades med det var den 4 juli. Då hette motståndet Røa.

Louise Högrell, Avaldsnes - 0/0 nollor

Den Åsa IF-fostrade målvakten hade inför förra veckan inte spelat en tävlingsmatch under 2020. Efter lagets drabbning mot Kolbotn i lördags är det fortsatt så. En startplats i nästkommande match är däremot ingen omöjlighet. Detta då Avaldsnes på onsdag ställs mot Amazon Grimstad från andradivisionen (som inte har någon koppling till ett visst amerikanskt jätteföretag) i norska cupens förstarunda.

Julia Molin, Avaldsnes - 2/0

Inte heller lagkamrat Molin gavs chansen mot bottenplacerade Kolbotn, utan fick se samtliga 90 minuter plus tillägg från bänken. Det trots att hon inför helgens match hade fått hoppa in mot både Vålerenga och Lyn. Det blir med andra ord att ta nya tag för mittfältaren i veckan.

Cathrine Dahlström, Lillestrøm - 11/0

Det pågår en tydlig kamp mellan den tidigare elitettan-spelaren Cathrine Dahlström och australienskan Karly Røstbakken om vem som bör vara ordinarie på LSK:s högerbacksplats. Tidigare under säsongen var den förstnämnda så gott som given, men under den senaste tiden har platskonkurrenten Røstbakken fått äntra planen mer och mer. I den senaste ligaomgången var det även henne som lagledningen valde att starta med.

Mimmi Löfwenius, Lyn (statistiken innefattar även lånesejouren i Lillestrøm) - 13/5

Återkomsten till Lyn för en tid sedan blev minst sagt lyckad, då hon i en match mot Avaldsnes på hemmaplan omedelbart målade. I den senaste ligafajten mot andraplacerade Rosenborg gick det inte lika bra. Det gick inte alls, rättare sagt. Redan efter fem minuter tog laget från Trondheim ledningen genom Julie Blakstad i en match som slutade med tydlig RBK-seger, 3-0.

SPANIEN

Sofia Jakobsson, Real Madrid - 1/0

Inför ligapremiären mot FC Barcelona prydde Sofia Jakobsson den spanska tidningen Marcas omslag - det var höjdpunkt för svenskan under den dagen. Själva matchen gick nämligen inte något vidare. “Marängerna” föll klart med 4-0 och kantspringaren blev kvar på Madridlagets bänk ända till den 70:e minuten, då hon byttes in mot Olga Carmona.

Kosovare Asllani, Real Madrid - 1/0

I jämförelse med sin svenska lagkamrat fick åtminstone Asllani chansen från start i David Aznars Real Madrid-elva. Under matchens första halvleken hade stjärnan en boll i nät, men dessvärre dömdes fullträffen bort då en förseelse i Barcelonas straffområde föranledde nätrasslet. Även om Asllanis balja hade godkänts skulle troligtvis matchen slutat i förlust då slutresultatet skrevs alltså till hela 4-0.

Hedvig Lindahl, Atlético Madrid - 0/0 nollor

En mycket oläglig knäskada stoppade den svenska landslagsmålvakten från att delta i ligapremiären, men den hindrade inte Atlético från att segra. Colombianskan Deyna Castellanos fullträff i slutet på den första halvleken banade vägen för trepoängaren mot Barcelona-klubben Espanyol. 2-0 blev slutresultatet och Madridlaget ligger tvåa i en för närvarande haltande tabell.

TJECKIEN

Mia Persson, Slavia Prag - 6/2

Den kontinuerliga poängproduktionen fortsätter. I 3-0-segern över Viktoria Plzen målade Mia Persson för andra gången på tre matcher. Trots att mittfältaren började med att inleda på bänken kunde hon i den andra halvleken stöta in bollen på volley och därmed fastställa slutresultatet. I nästa ligaomgång väntar Pardubice på bortaplan.

TYSKLAND

Amanda Ilestedt, Bayern München - 3/1

Mot Freiburg fick den svenska försvarsgeneralen äntra planen först i den 87:e matchminuten. I söndags mot SGS Essen fick Ilestedt spela från start. Mittbacken hade på det hela taget en tämligen lugn dag jobbet, då motståndaren från nordvästra Tyskland inte skapade en uppsjö av heta målmöjligheter.

Hanna Glas, Bayern München - 3/0

Den tidigare PSG-försvararen har fått en god start på sin tid i det tyska storlaget - och under helgen blev den än bättre. Efter ett mål signerat just Glas kunde Bayern München till slut vinna med slutsiffrorna 2-0. Den andra fullträffen låg den tyska lagkamraten Sydney Lohmann bakom på straff i matchens absoluta slutskede. Läs mer om backens debutmål och matchen i sin helhet här.

Fridolina Rolfö, Wolfsburg - 0/0

Stjärnans hjärnskakning verkar vara värre än vad många trott. Efter Champions League-finalen mot Lyon har mittfältaren inte varit redo för matchspel. Följaktligen deltog hon inte heller i förra veckans ligafajt mot Bayer Leverkusen på bortaplan.

SCHWEIZ

Wilma Andersson, Lugano - 1/0

Cupmatchen borta mot Brig-Glis var tänkt att bli Wilma Anderssons andra match från start i ligajumbon Lugano. Men icke. Sajten Abseits, som bevakar schweizisk damfotboll, berättade under lördagen att mötet mellan lagen inte kommer spelas som planerat. Orsaken till det: ogynnsamma väderförhållanden.

FINLAND

Emelie Johansson, Åland United - 16/4

I ligan går laget från ön utanför Finlands södra kust som tåget och så sent som under gårdagen tog Åland United hem den inhemska cupen. Det är med andra ord för tillfället rätt behagligt att tillhöra den finska storklubben. Två som troligen njuter lite extra av tillvaron är Pille Raadik och Anni Miettunen som gjorde lagets två mål i cupfinalen.

Cornelia Baldi Sundelius, Åland United - 0/0 nollor

Den 21-åriga målvakten Cornelia Baldi Sundelius har inte fått spela över huvud taget i år i ett formstarkt Åland United. I ett meddelande till Fotbollskanalen har keepern tidigare berättat att säsongen har varit tuff samt att coronavirusets påverkan har varit påtaglig då hon inte har kunnat träffa sin familj i samma utsträckning som tidigare.

Maja Göthberg, KuPS - 14/0

Då finska cupen skulle avgöras mellan de två tidigare nämnda storklubbarna spelades inga tävlingsmatcher i övrigt för lagen i Finlands högstaliga för damer. Således har Maja Göthberg inte haft möjlighet att snygga till sin match- och resultatstatistik under den gångna veckan. KuPS ligger för tillfället på fjärde plats i Naisten Liiga.