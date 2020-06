SVENSKKOLLEN: Beijmo-beslut tas de "kommande veckorna"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Benjamin Nygren, Genk – 4/1

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Mikael Lustig, Gent – 30/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 10/2

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Nästa säsong i den belgiska högstadivisionen börjar den 6 augusti.

BULGARIEN

Mirza Hasanbegovic, Lokomotiv Plovdiv – 0/0

Utanför truppen när laget spelade 1-1 mot CSKA Sofia.

CYPERN

Linus Hallenius, APOEL Nicosia – 24/7

Nästa säsong i den cypriotiska förstadivisionen börjar den 22 augusti.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 29/10 nollor

0-3-förlust mot redan säkra Horsens i nedflyttningsserien. Målvakten fick betyget 2/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 39/1

Spelade hela matchen när FCK förlorade mot ettan Midtjylland hemma med 1-2, och fick betyget 3/6. Det var hans 255:e framträdande i den vita dressen och med det är vänsterbacken sexa på listan över flest matcher i klubben. Spelar Bengtsson i säsongens resterande matcher kvalar han in på topp-fem.

“Jag skulle vilja gå högre upp på listan och sikta på 300 matcher!”, säger Bengtsson till FCK:s hemsida och utesluter inte ett jobb inom klubben efter karriären.

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 36/0

Efter tre matcher på bänken fick “Sotte” hoppa in under de sista 20 minuterna mot Midtjylland. Fick en trea av Ekstra Bladet.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 34/9 nollor

Målvakten fick tillsammans med en utespelare högst betyg i FCK mot Midtjylland, en fyra. Avståndet är nu elva poäng upp till Midtjylland.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 30/1

Spelade hela matchen mot FC Köpenhamn och gavs betyget 3/6. En viss Lasse Vibe punkterade toppmötet med sitt 0-2-mål.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 23/2

Varnad under den förgående omgången och därmed avstängd.

Simon Tibbling, Brøndby – 23/1

Spelade 63 minuter när hans lag bortabesegrade Nordsjælland med 2-0. Det var 25-åringens första start sedan den 11 augusti förra året efter att han drabbats av en stressfraktur i foten samma månad. Fick en trea i Ekstra Bladet.

Simon Hedlund, Brøndby – 36/6

Anfallaren fastställde slutresultatet i den matchen och gavs en tre i betyg. Hedlund byttes ut med åtta minuter kvar.

Jacob Rinne, Aalborg BK – 27/9

Missade spel för andra matchen i rad på grund av skada. Målvakten är tillbaka i träning inför cupfinalen mot SønderjyskE, men väntas inte få chansen då Andreas Hansen stått i turneringens samtliga matcher.

Nils Backman, Aarhus GF – 24/0

Lagkaptenen har inte återhämtat sig från en skada och saknades i den senaste matchtruppen.

William Eskelinen, Aarhus GF – 26/9

Tung omgång för målvakten när hans lag förlorade med 1-4 på hemmaplan mot Aalborg. Bara 2/6 i betyg av Ekstra Bladet.

Shkordan Maholli, Silkeborg – 16/2

Utanför truppen igen och tidningen Midtjyllands Avis skriver att anfallaren är en av flera spelare som kommer lämna efter säsongen.

Franz Brorsson, Esbjerg – 7/1

Hoppade in under de sista elva minuterna sedan hans lag tappat ledningen mot Hobro. En 1-2-förlust för jumbon.

EGYPTEN

Amor Layouni, Pyramids – 14/1

Det egyptiska fotbollsförbundet kommer offentliggöra ett datum för Premier Leagues omstart denna vecka.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 37/1

Mittbacken spelade i förra veckans 3-0-vinst mot Sheffield United och fick betyget 7/10 i Manchester Evening News. Sedan stod han över helgens FA-cupseger mot Norwich. Veckan innan hade Nilsson Lindelöf fått utgå skadad i omstarten mot Tottenham.

Emil Krafth, Newcastle United – 14/0

Bänkad både i kryssmatchen mot Aston Villa och FA-cupförlusten mot Manchester City (0-2). Högerbackskonkurrenten Javier Manquillo har dessutom förlängt sitt kontrakt i fyra år till.

Pontus Jansson, Brentford – 27/0

Spelade hela matchen när Brentford besegrade West Bromwich med 1-0 och närmade sig direktuppflyttningsplatserna. Laget är fem poäng bakom West Brom och åtta från serieledaren Leeds. Till inews säger Jansson att han hoppas både på Brentford och tidigare klubben Leeds upp till Premier League: “Jag sa det när jag kom hit och nu är det möjligt, vi skulle älska en direktuppflyttningsplats. Båda två upp vore drömmen”.

Niclas Eliasson, Bristol City – 38/3

Eliasson fick spela de sista 34 minuterna i förlustmatchen mot Sheffield Wednesday och fick betyget 5/10 i Bristol Post. Bristol City har halkat ner till tolfte plats och är fem poäng bakom playoff.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn – 5/1

Forwarden spelade hela träningsmatchen mot HIFK (1-1) i förra veckan.

Tarik Hamza, IFK Mariehamn – 5/0

Hoppade in i den 61:a minuten mot HIFK.

Jakob Tånnander, HJK - 2/0

Målvakten satt på bänken både i kvartsfinalen (seger med 1-0 mot TPS) och semifinalen (seger med med 3-2 mot Haka) av finska cupen under den gångna veckan.

Tatu Varmanen, TPS - 7/0

Hoppade in i den 81:a minuten i cupkvartsfinalen mot HJK. TPS åkte på en förlust med 1-0.

Yassin Housni, TPS - 1/0

Var inte med i truppen när TPS föll i cupkvartsfinalen mot HJK.

GIBRALTAR

Lukas Corner, Europa Point FC 9/8

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

Hassan Kanneh, Europa Point FC 0/0

Gibraltars högstaliga är avslutad, efter beslut från fotbollsförbundet.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 26/0

Högerbackens avtal med Pao går ut under tisdagen och nu lämnar han klubben. Någon förlängning fram till säsongens slut är inte aktuell, enligt grekisk media. SDNA skriver att mästarlaget Olympiakos är intresserat av Johansson.

Niklas Hult, AEK Aten – 17/0

Vänsterbacken hoppade in i cupmötet med Aris (2-2 och sammanlagd seger med 4-3) i förra veckan och spelade hela ligamatchen mot Paok (förlust med 2-0) i helgen. Men nu lämnar Hult AEK. Kontraktet går ut under tisdagen och förlängs inte, bekräftar klubben.

Pontus Wernbloom, Paok – 0/0

Jobbar för att ta sig tillbaka från en långtidsskada.

Rasmus Sjöstedt, Panetolikos – 25/1

Skadad och missade helgens match mot Asteras Tripolis (1-1).

Admir Bajrovic, Panetolikos – 26/9

Forwarden hoppade in i den 73:e minuten mot Asteras Tripolis (1-1). Panetolikos ligger nu på kvalplatsen ner till andraligan.

Daniel Larsson, Aris – 35/5

Forwarden startade i cupmötet med AEK (2-2 och sammanlagd förlust med 4-3) i förra veckan men blev utbytt i den 49:e minuten. Missade sedan helgens ligamatch mot Paok (förlust med 2-0) på grund av skada, enligt Aris hemsida.

Daniel Sundgren, Aris – 19/0

Högerbacken satt på bänken både mot AEK och och Paok.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 13/0

Backen spelade 90 minuter gånger två under veckan som varit. Först i sextondelsfinalen i cupen mot SR (seger med 3-0) och därefter i ligan mot HK (seger med 4-0).

Marcus Johansson, IA – 4/0

En cupmatch och en ligamatch under senaste veckan. Johansson startade i båda drabbningarna, men blev också utbytt båda gångerna. Först i paus i cupsegern mot Kordrengir (seger med 3-2 efter förlängning) och därefter i den 75:e minuten mot KR i ligan (förlust med 2-1).

ITALIEN

Robin Olsen, Cagliari (utlånad från Roma) – 18/3

Målvakten stod i 1-0-segern mot Spal i förra veckan men satt sedan på bänken i 4-2-segern över Torino i helgen. Nu lämnar han Cagliari, innan säsongens slut, enligt italienska medier. Olsen återvänder till Roma, men ryktas vara aktuell för klubbar som Besiktas och Sporting.

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 10/4

Forwarden är tillbaka i träning med Milan och enligt rapporter i italiensk media kan en comeback mot Spal på onsdag bli aktuell.

Dejan Kulusevski, Parma (utlånad från Juventus) – 29/6

Supertalangen spelade 90 minuter både mot Genoa och Inter under den gångna veckan. Kulusevski nätade också mot Genoa (seger med 4-1). Mot Inter blev det förlust med 2-1.

Riccardo Gagliolo, Parma – 28/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Genoa. Han startade också mot Inter, men blev utbytt i paus. Nu har svenskitalienaren spelat 100 matcher för Parma.

Albin Ekdal, Sampdoria – 26/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher. Först föll Sampdoria med 2-1 borta mot Roma och därefter förlorade man med 2-1 hemma mot Bologna. En tung vecka och nu har lagt en poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna – 16/0

Mittfältaren fick hoppa in i den 87:e minuten i 2-1-segern borta mot Sampdoria i helgen.

Ken Sema, Udinese (utlånad från Watford) – 25/2

Yttermittfältaren startade i båda matcherna under veckan som gått. Först spelade han 90 minuter i 1-0-förlusten borta mot Torino, och därefter 66 minuter i 3-2-förlusten hemma mot Atalanta. Udinese har tre poäng ner till en nedflyttningsplats.

Sebastian Eriksson, Genoa - 0/0

Utanför truppen både mot Parma och Brescia. Har ännu inte gjort debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 13/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Cosenza (förlust med 2-0) i förra veckan, och sedan spelade han hela matchen mot Salernitana (3-3) under måndagen. Cremonese ligger på nedflyttningsplats.

Samuel Armenteros, Crotone – 20/5

Fortsatt tvåa i Serie B, men det tajtas till i toppen efter två raka kryss under den gångna veckan. Först 0-0 mot Perugia, då Armenteros startade och blev utbytt i paus, och sedan 1-1 mot Ascoli, då forwarden startade och blev utbytt i den 60:e minuten.

Marcus Rohdén, Frosinone – 20/2

Omstarten av Serie B har blivit en besvikelse för Frosinone. Laget ligger nu sexa och har fyra poäng upp till andraplatsen efter två förluster under den gångna veckan. Frosinone föll med 2-0 både mot Cittadella och Chievo. Rohdén hoppade in (53:e minuten) i den första matchen och startade men blev utbytt (71:a minuten) i den andra matchen.

Jonathan Morsay, Chievo - 3/0

Fick nöja sig med ett kortare inhopp på två matcher under den gångna veckan. Mot Spezia (förlust med 3-1) kom Morsay in i den 86:e minuten. Mot Frosinone (seger med 2-0) satt han på bänken under hela matchen.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Mittbacken var inte med i truppen mot Spezia eller Frosinone.

Robin Simovic, Livorno - 2/0

Forwarden stod utanför truppen till båda den gångna veckans matcher. Simovic har ett avtal som löper ut under tisdagen och det förlängs inte av klubben, vilket han bekräftar för Fotbollskanalen. Därmed avslutar han inte säsongen med Livorno.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 0/0

Den kanadensiska ligan har inte dragit igång.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 0/0

Den kinesiska ligan är uppskjuten till följd av coronaviruset.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 29/9

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev sex mål och sex assist på 23 starter.

Kristoffer Peterson, Utrecht (Utlånad från Swansea) – 8/2

Den nederländska ligan är avslutad. Utrecht slutade sexa och missade playoff. Det blev fem starter och ett mål.

Sebastian Holmén, Willem II – 27/1

Willem II blev femma i ligan. Den svenske försvararen blev framröstad till säsongens spelare av fansen.

Joel Asoro, Groningen (Utlånad från Swansea) – 17/3

Tre mål på 15 matcher blev det för Groningen som slutade nia.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 23/6

Fem mål på 20 matcher. Groningen slutade nia.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 10/2

Fyra starter och sju inhopp med facit två mål blev det för anfallaren. Groningen slutade nia.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 22/0

Slutade trea från slutet i ligan.

Pontus Dahlberg, FC Emmen (Utlånad från Watford) - 0/0

Hann inte stå en enda match i mittenlaget. Nu går låneavtalet ut och han tillhör Watford igen.

Emil Hansson, RKC Waalwijk (Utlånad från Hannover) - 7/1

Har haft det lite stökigt och ska nu försöka få ordning på det. Var utlånad från Hannover till Waalwijk som slutade sist i ligan. Svensken gjorde ett mål på sju starter. Nu lämnar han klubben och flyttar till Fortuna Sittard som slutade trea från slutet.

Rami Hajal, Heerenveen - 7/0

Mittfältaren gjorde fem inhopp i mittenlaget.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 4/2

2-2 mot Haugesund och 2-1-seger mot Mjöndalen. Liridon hoppade in efter 69 minuter i första och startade sedan och satte 1-0-målet.

Andreas Linde, Molde – 4/0

3-2 mot Start och 4-2 mot Stabaek. Molde har fått en fin start på ligan. Linde har vaktat målet i samtliga matcher.

Mattias Moström, Molde – 1/0

Inget spel i veckan när Molde vann två matcher.

Marcus Sandberg, Stabæk – 4/1 nollor

2-0-seger mot Sandefjord och sedan förlust med 1-4 mot Molde gjorde att det blev en tung vecka för Sandberg.

Anton Kralj, Sandefjord - 4/0

Två förluster i veckan. Först 0-2 mot Stabaek och sedan 0-1 mot Haugesund. 90 minuter för Kralj i båda matcherna.

William Kurtovic, Sandefjord - 4/0

Två förluster i veckan. Först 0-2 mot Stabaek och sedan 0-1 mot Haugesund. 90 minuter för Kurtovic i båda matcherna.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 4/0

Inga bra start i ligan med fyra raka förluster. 2-3 mot Strömsgodset och 1-2 mot Bodö i veckan.

Anton Salétros, Sarpsborg (Utlånad från Rostov) - 4/0

Sist i ligan med fyra raka förluster. 90 minuter för Saletros i samtliga matcher.

Kevin Kabran, Start - 4/0

Två förluster i veckan. 2-3 mot Molde och hela 0-5 mot Odd. 90 minuter i första och 60 i andra för Kabran.



Dino Islamovic, Rosenborg - 4/0

2-3 mot Bodö och sedanhäsongens första seger, 2-1 mot Brann. 90 minuter båda gångerna, men inget mål för Islamovic.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 11/1

Ligan är inte igång.

POLEN

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 9/3

Sist i ligan och i veckan blev det 0-0 mot Lech Poznan och 1-2 mot Cracovia Krakow. Cibicki hoppade i efter 62 minuter i den första matchen och i andra efter 65 minuter och då blev det en assist.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 10/0

Näst sist i ligan på samma poäng som jumbon. Två förluster i veckan. I den första matchen spelade Berisha i 90 minuter och i den andra hoppade han efter halvtid. Inget mål.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 24/1

Vann på wo efter att spelare i Orenburg testat positivt för corona.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 0/0

Vann på wo efter att spelare i Orenburg testat positivt för corona.



Marcus Berg, FC Krasnodar – 25/6

Vann på wo efter att spelare i Orenburg testat positivt för corona.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 12/0

Var inte med i veckans 2-1-seger mot Arsenal Tula.

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 24/8

Startade och blev utbytt efter 63 minuter när det blev 0-0 mot Ufa. Laget ligger sexa.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 7/0

Spelade hela matchen när det blev 0-2 mot Lokomotiv Moskva. Laget är femma från slutet och slåss för att undvika nedflyttning.

Oscar Hiljemark, Dynamo Moskva – 7/0

0-0 i derbyt mot CSKA. Hiljemark hoppade in med fem minuter kvar.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem – 20/9

Ligan avslutades i mars och Strandbergs lag kom trea från slutet.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 15/4

Två matcher i veckan. Först 2-0 mot Luzern och sedan 0-1 mot Zürich. Gerndt startade och spelade i 75 minuter i första och spelade i 67 minuter i andra. Inget mål. Laget är fyra från slutet.

Mattias Andersson, Sion – 4/0

Var inte med i truppen i veckans två matcher.

Emil Bergström, Basel (Utlånad från Utrecht) – 10/0

Fast på bänken i veckans två matcher där Basel vann båda. Är trea i ligan. Nu står det klart att Bergström lämnar klubben vid låneavtalets slut, den 30 juni, och att backen därmed återvänder till Utrecht.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 0/0

Den skotska ligan har avslutats i förtid till följd av coronapandemin. Rangers slutade på andraplats i högstaligan. Helander fick under säsongen en hel del speltid, men var skadad från mitten av december och gjorde därmed senast en tävlingsmatch med laget den 8 december i fjol mot Celtic i den skotska ligacupen.

Melker Hallberg, Hibernian – 0/0

Den skotska ligan har avslutats i förtid till följd av coronapandemin. Hibernian slutade på sjundeplats i högstaligan. Hallberg fick under säsongen gott om speltid.

SLOVAKIEN

Malkolm Moenza, Spartak Trnava – 7/0

Moenza gjorde i helgen 90 minuter på planen mot Zemplin Michalovce (2-2) i den slovakiska högstaligan. Trnava är sexa i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.

Dijan Vukojevic, Spartak Trnava – 4/1

Vukojevic fick i helgen göra sin första ligamatch från start sedan ankomsten till Spartak Trnava och levererade direkt. Anfallaren blev i den 22:a minuten målskytt med sitt första mål för klubben mot Zemplin Michalovce (2-2) i den slovakiska högstaligan. Vukojevic slog till direkt på ett inspel i straffområdet och satte bollen i mer eller mindre öppet mål. Målet var matchens första, men det räckte än dock alltså inte till seger och tre poäng. Totalt blev det även 79 minuter på planen för svensken. Trnava är sexa i ”mästerskapsserien”, då serien har blivit uppdelad i en ”mästerskapsserie” och en ”nedflyttningsserie”.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 39/14

Isak fick i förra veckan ett 17 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot Celta Vigo i ligan och spelade under måndagskvällen från start med 67 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Getafe i La Liga. Dessutom tog han ett gult kort, i den 66:e minuten, mot Getafe. Real Sociedad har nu fyra raka förluster i ligaspelet, samtidigt som Isak har nio raka mållösa matcher i ligan. "La Real" är på sjundeplats i ligatabellen.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 20/3

Guidetti avslutade i helgen den tyska ligasäsongen med att göra 69 minuter på planen i Hannovers 2-0-seger mot Bochum i den tyska andraligan. Hannover blev därmed sexa i 2. Bundesliga. Därefter tog han i måndags avsked av Hannover. Han återvänder nämligen nu till Alavés, som han har avtal med till sommaren 2022. Lånet sträckte sig endast över den här vårsäsongen. Guidetti sa i måndags så här under Hannovers livesändning, där han tog avsked: ”Hej alla fans till Hannover 96. Jag vill bara säga tack från djupet av mitt hjärta för tiden jag har tillbringat i den här klubben”. Tyska medier har tidigare rapporterat att Hannover egentligen vill ha kvar svensken, men att klubben helt enkelt inte har råd att köpa loss och behålla honom.

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 3/0

Den thailändska högstaligan har inte dragit igång efter coronavirusets utbrott. Ligan planeras starta den 12 september i år och ska sedan pågå fram till den 15 maj 2021.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 17/5

Moberg Karlsson är i fin form i Tjeckien. Förra veckan spelade han först från start och stod för två assist under sina 64 minuter på planen i 3-2-segern mot Banik Ostrava i ligan och därefter levererade han igen, efter ett inhopp i den 66:e minuten, i helgens 2-1-förlust mot Viktoria Plzen på bortaplan i ligaspelet. I den matchen stod han för Sparta Prags mål, som var matchens sista i den 88:e minuten. Svensken drev in bollen centralt i banan från högerkanten och tog avslut mot mål. Avslutet var rakt på motståndarlagets målvakt, som stod för lite av en tavla. Sparta Prag är på tredjeplats i den tjeckiska högstaligan.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Galatasaray – 12/0

Efter ett tio minuter långt inhopp sedan blev det i helgen 90 minuter på bänken för Durmaz mot Basaksehir (1-1) i Süper Lig. Galatasaray är fyra i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 16/4

Nordfeldt gjorde i måndags 90 minuter på planen i 2-0-förlusten mot Kasimpasa i den turkiska högstaligan. Genclerbirligi är på 13:e-plats i Süper Lig.

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 31/2

Wendt, som nyligen skrev på ett nytt kontrakt till sommaren 2021, avslutade i helgen säsongen med 90 minuter på bänken i 2-1-segern mot Hertha Berlin i sista omgången i Bundesliga. Mönchengladbach slutade därmed på fjärdeplats i ligaspelet och får nästa säsong spela Champions League-fotboll igen.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 13/0

Augustinsson satt i helgen på bänken i 90 minuter när Bremen säkrade kvalspel om fortsatt spel i Bundesliga. Bremen besegrade Köln med hela 6-1 i sista omgången i Bundesliga och får nu kvalspela mot Heidenheim för ett nytt Bundesliga-kontrakt. Första mötet är på torsdag och returen spelas på måndag i nästa vecka.

Felix Beijmo, Greuther Fürth (utlånad från Werder Bremen) – 5/0

Beijmo var i helgen utanför Greuther Fürths trupp i sista omgången i den tyska andraligan. Då förlorade hans lag mot Karlsruher med 2-1 och slutade därmed på niondeplats i andraligan. Beijmos utlåning till Greuther Fürth är därmed nu över och framöver gäller ett kontrakt med Bremen till sommaren 2022. Bremen kvalspelar framöver mot Heidenheim om ett Bundesliga-kontrakt säsongen 2020/2021. Enligt tyska tidningen Weser-Kurirer kommer det inom de ”kommande veckorna” att tas ett beslut om Beijmos framtid i klubben. Beijmo har ännu inte fått speltid med Bremens A-lag i Bundesliga och var så sent som under andra halvan av 2019 utlånad till Malmö FF. Möjligen kan han lämna Bremen i sommar, permanent eller på lån igen.

Robin Quaison, Mainz – 33/13

Quaison rundade i helgen av en fin säsong med 69 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Bayer Leverkusen i sista omgången i Bundesliga. Den svenske anfallaren stod för totalt 13 ligamål, plus två assist under säsongen och kan därmed vara mer än nöjd. Mainz slutade på 13:e-plats i den tyska högstaligan.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 31/10

Forsberg avslutade i helgen det tyska ligaspelet med att göra 90 minuter på planen i Leipzigs 2-1-seger mot Augsburg i den sista omgången i Bundesliga. Leipzig slutade därmed på tredjeplats i ligan och får nästa gång åter spela Champions League-fotboll. Forsbergs lag är dock även fortsatt kvar i den här säsongens turnering och kommer senare i sommar att få spela kvartsfinal i cupen. Ännu är det dock oklart om Forsberg är kvar i klubben då. Svensken, som har avtal till sommaren 2022, har under en längre tid rapporterats vara på väg bort från Leipzig och kan möjligen lämna för en ny klubbadress i sommar.

Sebastian Andersson, Union Berlin – 36/13

Andersson var i helgen avstängd i säsongens sista ligamatch i Bundesliga. Anfallaren fick därmed från sidan se Union Berlin besegra Fortuna Düsseldorf med 3-0. Union Berlin slutade därmed på elfteplats i Bundesliga. Andersson kan nu summera en lyckad säsong med tolv mål och tre assist på 33 ligamatcher och dessutom ett mål på tre matcher i den tyska cupen.

Viktor Gyökeres, St. Pauli (utlånad från Brighton & Hove Albion) – 28/7

Gyökeres avslutade i helgen ligasäsongen med att göra 90 minuter på planen i 5-3-förlusten mot Wehen Wiesbaden i den tyska andraligan. Dessutom stod han för en assist i matchen. Därmed slutade St. Pauli på 14:e-plats i 2. Bundesliga. Gyökeres låneavtal med St. Pauli är därmed nu över och nu väntar en lite oviss framtid i England. 22-åringen har avtal med Brighton & Hove Albion till sommaren 2022, men ännu är det lite oklart om Brighton kommer att satsa på svensken till nästa säsong. Gyökeres sa i måndags så här om det till Fotbollskanalen: ”Man får se vad de säger helt enkelt. Just nu är jag i Sverige och jag har inte pratat så jättemycket med dem om hur det blir nästa säsong. Jag tror att de just nu har fokus på vilken liga de ska vara i. Det är nog det som de är fokuserade på just nu”.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 25/0

Ohlsson avslutade i helgen säsongen med 73 minuter på planen i 5-3-förlusten mot Wehen Wiesbaden i sista omgången i den tyska andraligan. Därmed slutade St. Pauli i år på andraplats i 2. Bundesliga. Ohlsson var under säsongen ordinarie i laget, men får till nästa säsong en ny tränare. St. Pauli gav nämligen i måndags besked om att huvudtränaren Jos Luhukay lämnar klubben efter en ömsesidig överenskommelse. Framöver kommer en ny huvudtränare att presenteras.

Mikael Ishak, Nürnberg – 13/1

Ishak avslutade i helgen säsongen med ett sex minuter långt inhopp mot Holstein Kiel i sista omgången i 2. Bundesliga. Anfallaren har under den här säsongen fått knapp speltid och framöver väntar kvalspel om ett nytt kontrakt i den tyska andraligan, då Nürnberg slutade på 16:e-plats, negativ kvalplats, i andraligan. Ishak har avtal över den här säsongen och kan därefter lämna klubben i sommar. Nyligen berättade han för tyska tidningen Bild att han har erbjudanden, men att han ännu inte är överens med en ny klubb.

Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden – 26/0

Wahlqvist avslutade i helgen säsongen med 90 minuter på planen mot Osnabrück (2-2) i den tyska andraligan. Dresden slutade därmed som jumbo i den tyska andraligan och får nästa säsong spela tredjeligafotboll. Wahlqvist bekräftade dock efter matchen, för Fotbollskanalen, att han nu lämnar klubben, då hans kontrakt i och med degraderingen har upphört att gälla. Enligt tyska tidningen Kicker är Paderborn (som i helgen åkte ur Bundesliga), La Liga-klubben Leganes och Championship-klubbarna Blackburn, Millwall och Reading är intresserade av svenskens tjänster.

Alexander Jeremejeff, Dynamo Dresden – 24/4

Jeremejeff var i helgen utanför Dresdens matchtrupp i säsongsavslutningen mot Osnabrück (2-2) i den tyska andraligan. Dresden slutade därmed som jumbo och får spela tredjeligafotboll nästa säsong. Jeremejeffs kontrakt, som är till sommaren 2022, gäller trots nedflyttningen, vilket skiljer sig från Wahlqvists situation. Under söndagen uttalade han sig för Aftonbladet om att han inte avgör sin framtid på egen hand, då han fortsatt har avtal, men var fåordig om han vill lämna eller stanna i klubben. Tyska tidningen Kicker uppgav i måndags att tyska Bochum (andraligan), ryska Rostov (högstaligan), nederländska Twente (högstaligan) och engelska Hull (andraligan) följer svensken. Framtiden får utvisa vad som händer kring anfallaren.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 32/10

Hrgota avslutade i helgen säsongen med 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Karlsruher i den tyska andraligan. Därmed slutade Greuther Fürth på niondeplats i ligaspelet. Hrgota kan, för egen del, summera en fin säsong med både mål och speltid, något han inte mäktat med senaste säsongerna i Eintracht Frankfurt.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 31/1

Nilsson missade i helgen säsongsavslutningen mot Heidenheim (3-0-seger) på grund av skada. Arminia Bielefeld vann den tyska andraligan och får nästa säsong spela i Bundesliga. Nilsson var under hela säsongen ordinarie i laget.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0

Linnér avslutade i helgen säsongen på bänken mot Heidenheim (3-0-seger) i den tyska andraligan. Arminia Bielefeld vann den tyska andraligan och får nästa säsong spela i Bundesliga. Målvakten, som i vintras anslöt från AIK, har ännu inte fått göra tävlingsdebut för sin nya klubb, men får möjligen göra det nästa säsong.



USA

Axel Sjöberg, Columbus Crew (utlånad till San Antonio FC) – 1/0

Sjöberg blev tidigare i år utlånad från Columbus Crew till San Antonio, men hann bara göra en match före corona-uppehållet. USL, divisionen som San Antonio spelar i, är fortsatt stoppad och planeras dra igång i mitten av juli.

Tom Pettersson, Cincinnati – 0/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel. Tidigare i år tog förre Milan- och Manchester United-backen Jaap Stam över som ny chefstränare.

Robin Jansson, Orlando City – 2/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Gustav Svensson, Seattle – 1/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Anton Tinnerholm, New York City – 5/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Magnus Eriksson, San Jose Earthquakes – 2/1

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.

Adam Lundqvist, Houston – 2/0

MLS-säsongen är fortsatt stoppad till följd av coronapandemin. Ligan planeras dra igång den 8 juli, men med ett lite annorlunda format, då alla 26 lag ska samlas på Disney World i Orlando, Florida, och mellan den 8 juli och den 11 augusti genomföra säsongen, som avgörs genom ett gruppspel med efterföljande slutspel.



VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 7/3

Tanda blev i veckan stor poängräddare mot serieledaren Ho Chi Minh City, då han kvitterade i 93:e minuten till slutresultatet 2-2. Svensken spelade även hela matchen och målet var spelarens tredje för säsongen, samt andra på de två senaste matcherna. Da Nang är på tiondeplats i den vietnamesiska högstaligan.