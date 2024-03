SVENSKKOLLEN: Bilal Hussein petad till reservlagsmatch

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

• Ondrejka har "överlägset" högst snittbetyg

• Oudenne har tagit ut sitt drömlag

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 20/8

32-åringen rehabiliterar en ankelskada.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 30/6

Den offensive mittfältaren gjorde mål och assist i 3-2-vinsten mot Cercle Brügge. "En kaviarpassning" var orden som lagkamraten Geoffry Hairemans använde när han beskrev Mrabtis passning, enligt tidningen Gazet van Antwerpen. Mechelen är tabellåtta i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 34/12

26-åringen spelade hela semifinalreturen i belgiska cupen mot Club Brügge. Union vann med 3-2 sammanlagt och tog sig till sin första belgiska cupfinal på 110 år. Anfallaren hoppade sedan in i minut 67 i ligamötet med OH Leuven och assisterade till 2-0-målet.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Reservmålvakten saknades i förra veckans trupper. Union leder belgiska ligan med åtta poängs marginal.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 18/0

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 17/5

Yttern spelade 70 minuter och noterades för en assist när hans lag tog sig till cupfinal efter 4-1 sammanlagt mot Oostende. 21-åringen hoppade sedan in i halvtid mot Sint-Truiden och gjorde två mål i 3-0-segern, varav ett på straff. Ondrejka har det överlägset högsta betygssnittet i Gazet van Antwerpen med 6,94/10, bland tabellfyrans spelare. Han har dock bara betygsatts i nio matcher på grund av en långtidsskada.

Momodou Sonko, KAA Gent - 5/0

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 33/0

Mittbacken kom in i den 85:e minuten när Aris vann kvartsfinalen i cypriotiska cupen med 3-2 mot Anorthosis Famagusta. 28-åringen saknades sedan i ligamötet med AEK Larnaca (1-1).

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 37/8

25-åringen spelade 66 minuter i cupen och satte 2-0-målet där. Vänsteryttern fick sedan 90 minuter i ligaspelet.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 16/7

Anfallaren spelade 78 minuter och assisterade till två mål i cupspelet. Därefter spelade han 90 minuter mot AEK. Aris är tvåa i mästerskapsserien.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 25/10

29-åringen byttes ut efter en timme i cupkvartsfinalen mot Nea Salamis (5-0). Yttern spelade sedan hela ligamötet mot Apoel Nicosia (0-1). Pafos är femma i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Mittfältaren bänkades i förra veckans matcher.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 21/4 nollor

Vaktade målet i 0-3-förlusten mot Viborg. Carlgren har varit i Randers sedan 2018 men kan tänka sig en fortsättning efter att avtalet går ut i sommar.

"Om jag ska lämna Randers måste det vara ett väldigt bra erbjudande för mig och min familj”, säger Carlgren enligt TV3 Danmark.

Målvakten avslöjar tidigare intresse från bland annat Frankrike men påpekar också att han "aldrig stänger en dörr för Randers”.

Hugo Andersson, Randers FC - 12/1

25-åringen spelade hela matchen mot Viborg.

John Björkengren, Randers FC - 19/1

Spelade hela matchen senast.

Noah Shamoun, Randers FC - 0/0

Nyförvärvet saknades i den senaste truppen.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 3/0

22-åringen byttes ut efter en timme mot Viborg. Randers är tabellåtta i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 30/10

Högeryttern hoppade in i halvtid när FCK förlorade mot Midtjylland med 0-2.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 30/6

Lagkaptenen klev av i den 29:e minuten senast med en vadskada. FCK bekräftade sedan att anfallaren blir borta till april.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 30/5

25-åringen ersatte Claesson innan han blev utbytt med dryga kvarten kvar mot Midtjylland. FC Köpenhamn är tabelltrea efter förlusten.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 3/0

Wingbacken var tillbaka efter skada och kom in i minut 84 mot FCK. Dessförinnan var 27-åringen borta i nio månader med en fotskada.

- Jag känner mig i bra form. Jag fick några matcher där i november/december och jag tränar på bra. Sedan fick jag en annan skada i mitten av december och det är den som hållit mig borta i de första matcherna (sedan återstarten). Men nu har jag tränat på ganska länge, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Mittfältaren är kvar på sjukhus efter den akuta hjärnsjukdomen som han drabbades av den 20 februari. Inför matchen mot FCK meddelade klubben att Olssons vitala organ fungerar men att läget fortfarande är allvarligt och att han inte varit vid medvetande. 28-åringen hyllades stort under matchen.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 26/1

21-åringen spelade 90 minuter i toppmötet. FCM klev upp i serieledning, en poäng före Brøndby.

Eric Kahl, AGF Århus - 25/0

Wingbacken spelade hela matchen mot Odense (1-1). Tipsbladet nämnde 21-åringen bland "matchens värsta" spelare och menade att han ofta blev överspelad i försvarsspelet.

Felix Beijmo, AGF Århus - 26/3

26-åringen fick 90 minuter senast. AGF är tabellfemma.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 33/2

Mittfältaren byttes ut i slutminuterna i 3-1-segern över Silkeborg. Hans lag är fyra i tabellen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Anfallaren rehabiliterar en knäskada.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 21/3

22-åringen spelade hela matchen mot AGF.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

20-åringen saknades i truppen senast.

Filip Helander, OB Odense - 14/0

Lagkaptenen fick 90 minuter mot AGF. OB är tabellnia.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 1/0

Nyförvärvet från Brage debuterade för tabellsexan och fick 90 minuter mot Nordsjælland. Både Sport Silkeborg och Midtjyllands Avis beskriver det som en "tuff" debut för den 23-årige mittbacken.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Nyförvärvet från Degerfors saknades i truppen senast.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 23/1

29-åringen spelade 90 minuter som vänsterback när hans lag förlorade derbyt mot Manchester City med 1-3. Dessförinnan agerade han mittback och varnades när Nottingham besegrades i FA-cupen med 1-0. Tidningen Manchester Evening News gav honom betyget 6/10 respektive en sjua. Man United är sexa i Premier League efter 27 matcher.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 28/9

Yttern spelade 90 minuter både mot United och i 0-1-förlusten mot Liverpool. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 7/10 respektive en sexa. Forest är på 17:e plats i tabellen, fyra poäng ovanför nedflyttningsstrecket.

Emil Krafth, Newcastle United - 9/0

29-åringen satt på bänken mot Blackburn i FA-cupen och Wolves i ligaspelet.

Alexander Isak, Newcastle United - 27/15

Anfallaren byttes ut efter en timme när Blackburn besegrades efter straffar (5-4) i FA-cupens femte omgång. Mot Wolves öppnade 24-åringen målskyttet i 3-0-segern, innan han byttes ut i minut 70. Tidningen The Chronicle gav honom betyget 5/10 respektive en åtta. Newcastle är tabellåtta.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Dejan Kulusevski, Tottenham - 27/6

23-åringen spelade hela matchen mot Crystal Palace (3-1). Tidningen Evening Standard gav honom betyget 5/10, vilket sajten Football London också gjorde. Spurs är tabellfemma.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Mittbacken bänkades i 0-2-nederlaget mot Bournemouth. Nästjumbon har nio poäng upp till säker mark.

Ken Sema, Watford - 28/1

30-åringen togs av i den 67:e minuten i 0-1-förlusten mot Millwall. Watford är nere på tolfte plats i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham - 36/3 nollor

Stod i mål när tabelljumbon förlorade sin sjunde raka match (0-1 mot Sheffield Wednesday) och tidningen Rotherham Advertiser gav 25-åringen betyget 6/10. "The Millers" har 19 (!) poäng till säker mark när elva omgångar återstår. Lagets stora stjärna har dock inte gett upp hoppet.

"Tron är vad som för dig framåt. Om du förlorar den kan du lika gärna låta bli att spela. Alla tror, vi behöver bara segern som på ett sätt skulle återstarta säsongen. Vi behöver bara tre poäng, eller en, som vi kan bygga vidare från", säger Johansson enligt tidningen The Yorkshire Post.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 23/4 nollor

Satt på bänken mot Newcastle och i 1-2-förlusten mot Swansea.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 19/1

20-åringen byttes in efter en timme mot Newcastle - där han nätade i straffläggningen - och i halvtid mot Swansea. Tidningen Lancashire Telegraph gav mittfältaren betyget 8/10 respektive en sexa. Rovers är på 17:e plats, blott en poäng ovanför nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 5/0

Mittbacken spelade 90 minuter när hans lag förlorade ligacupmatchen mot HJK med 1-4. Ekenäs slutade sist i gruppen med endast tre inspelade poäng.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 4/3

24-åringen bänkades i den mållösa gruppavslutningen mot Gnistan. IFK slutade näst sist bland sex lag.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 1/0

Målvakten saknades senast.

Kristopher Da Graca, KuPS (utlånad från IK Sirius) - 0/0

Den 26-årige mittbacken blev i förra veckan klar för ett säsongslångt lån hos förra årets finska tabelltvåa. Det innebär en återkomst till Finland för Da Graca, som hösten 2023 var utlånad till mästarlaget HJK.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 22/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Reims (1-0-seger) i helgen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 19/2

Forwarden satt på bänken i 2-0-segern mot Nantes i helgen. Laget ligger på plats 17 (nedflyttningsplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 14/0



Vänsterbacken satt på bänken mot Laval (1-1) i helgen. Laget ligger nia i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 5/1

Forwarden hoppade in i 69:e minuten Laval.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 13/3

Målvakten stod mellan stolparna mot Rodez (2-2). Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 0/0

Ligan startar senare i mars.

Emil Berger, HB Torshavn - 0/0

Ligan startar senare i mars.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 0/0

Ligan startar senare i mars.

Adi Terzic, NSI Runavik - 0/0

Ligan startar senare i mars.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Zeidan är fortsatt utanför truppen till lagets matcher. Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 12/0

Backen, som är kapten, satt på bänken mot College 1975 (4-0-seger) i helgen. Europa Point ligger fyra i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 18/14

Den offensive talangen spelade hela matchen mot College 1975 och gjorde två mål.

Johan Andersson, Europa Point FC - 16/3

Mittbacken spelade hela matchen College 1975.

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot College 1975.

Filip Tronet, Europa Point FC - 7/2

Startade mot College 1975, spelade i 83 minuter och gjorde två mål. Det är hans första nätkänningar för klubben.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 36/4

Yttern fick två starter under den gångna veckan och bjöd på en assist, mot Giannina (4-2-seger) och Aris (3-3). AEK Aten ligger tvåa i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 27/1

Högerbacken spelade samtliga minuter i den gångna veckans matcher mot Volos (3-1-förlust) och Panathinaikos (2-2). Mot Volos gjorde Larsson sitt lags mål. Kreta ligger tia i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 21/0

Mittfältaren hoppade in i 90:e minuten mot Lamia (3-1-seger) och spelade hela matchen mot Giannina (1-1) under den gångna veckan. Atromitos ligger åtta i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 12/7

Forwarden satt på bänken i en av två av den gångna veckans matcher. I den andra var han utanför truppen. Panathinaikos ligger fyra i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt bort.

Emil Bergström, Panserraikos - 25/1

Mittbacken hoppade in i 24:e minuten mot Paok (2-0-förlust) och spelade hela matchen mot Asteras Tripolis (2-1-seger) under den gångna veckan. Panserraikos ligger nia i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 4/0



Ytterbacken spelade 94 minuter mot Derry City (2-1-förlust) i fredags och därefter satt han på bänken mot Waterford (3-1-förlust) under måndagen. St Patrick’s ligger åtta i ligan, som innehåller tio lag.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 3/0

Mittbacken missade den gångna veckans två ligacup-matcher. Vikingur tog sig inte vidare från turneringens gruppspel.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

William Eskelinen, Vestri - 0/0

Målvakten skrev precis på för klubben.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 32/0

Högerbacken spelade hela cupmatchen mot Hapoel Umm Al-Fahm (2-0-seger) i onsdags men var inte med mot Hapoel Hadera (1-0-seger) i ligan i söndags. Maccabi Haifa leder ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 17/0

Mittbacken hoppade in i den gångna veckans två matcher mot Inter (4-0-seger) och Bologna (2-1-förlust). I 58:e respektive 89:e minuten. Atalanta ligger sexa i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 24/1

Högerbacken hoppade in i 62:a minuten mot Bologna. Han satt på bänken mot Inter.

Jens Cajuste, Napoli - 27/0

Mittfältaren är skadad och blir borta i två veckor, enligt italienska medier. Napoli ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Yttern satt på bänken mot Atalanta (2-1-seger) i helgen. Bologna ligger fyra i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 22/2

Forwarden spelade 76 minuter mot Frosinone (1-1) i helgen. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen mot Lecce i helgen.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad. Ascoli ligger på negativ kvalplats i Serie B.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 0/0

Inte med i matchtruppen när Zhenis föll med 0-2 i ligapremiären mot lokalrivalen FC Astana.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 15/2

Fick se hela 0-1-förlusten mot Hajduk Split från avbytarbänken.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med i matchtruppen i mötet med NK Rudes.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Yttern fanns inte med i matchtruppen mot Sparta Rotterdam (1-1) på grund av en skada. AZ-tränaren Maarten Martens meddelar dock att det inte rör sig om någon allvarlig skada och att Lahdo förväntas vara tillbaka i spel inom en snar framtid.

Casper Widell, Excelsior - 25/1

Hade en tung afton och byttes ut i halvtid mot Fortuna Sittard. Vid det laget var ställningen 4-0 till Fortuna Sittard, som till sist vann med 5-2. Excelsior parkerar på plats 15 i Eredivisie, tre poäng från den negativa kvalplatsen.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 21/3

Byttes in med kvarten kvar i förlusten mot Fortuna Sittard och varnades i slutminuterna.

Richie Omorowa, Excelsior - 14/2



Hoppade in i paus och visade framfötterna när han putsade slutresultatet genom att stöta in 2-5-målet från nära håll i matchens slutskede.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 26/7

Saknades i matchtruppen mot RKC Walwijk på grund av sjukdom. Matchen resulterade i en 1-0-vinst för Go Ahead Eagles som nu är tabellsexa, två poäng bakom Ajax på femte plats.

Simon Olsson, Heerenveen - 26/2

Mittfältaren spelade återigen 90 minuter när Heerenveen besegrade Zwolle med 2-0 på hemmaplan. Laget är nu tabellnia i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 15/1

Var tillbaka i truppen efter sin skada och gick rakt in i startelvan mot Zwolle. Byttes dock ut mållös i halvtidspausen i segermatchen.

Emil Hansson, Heracles - 24/5

Var tillbaka i startelvan mot Almere. Yttern byttes dock ut i halvtid i underläge med 0-2. Därefter lyckades Heracles hämta sig och säkrade till sist en poäng efter ett 2-2-kryss. Heracles har fem poäng ner till RKC Walwijk på negativ kvalplats.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Fick se hela 0-2-förlusten mot Ajax från avbytarbänken. Utrecht är tabellåtta i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Anfallaren blev återigen kvar på bänken i 90 minuter när Vitesse föll med 1-2 mot tabelltrean Twente. Vitesse är nästjumbo i Eredivisie, fem poäng från Excelsior på säker mark.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 10/0

Fick hoppa in med knappt 20 minuter kvar i 5-2-segern mot Excelsior. Fortuna Sittard är tabellelva i Eredivisie.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Nyligen rapporterade dock norska nidaros.no om att Augustinsson har drabbats av ett nytt bakslag på lagets träningsläger i Marbella. Detta då 27-åringen har åkt på en lårskada.

- ”Jonis” har en sträckning i framsidan av låret. Vi vet inte hur illa det är ännu, konstaterade Rosenborg-tränaren Alfred Johansson för nidaros.no.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aimar Sher, Sarpsborg – 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Fortfarande inte helt återställd efter sin skada och saknades således i matchtruppen mot Pogon Szczecin och Rakow. Lech Poznans tränaren Mariusz Rumak gav i veckan en uppdatering kring anfallarens status.

- Mikael Ishak kan träna med oss ​​på kollisionsfria övningar. Jag hoppas att detta kommer att förändras inom en eller två veckor som mest. Vanligtvis tar full återhämtning från en sådan skada 6 veckor, förklarade Rumak enligt podcasten PoznánskiExpress.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 26/2

Spelade 112 minuter innan han byttes ut i förlängningen i cupförlusten mot Pogon Szczecin. Spelade sedan hela matchen när Lech Poznan åkte på en rejäl 0-4-smäll mot Rakow på bortaplan. Lech Poznan är tabellfyra i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Saknades i matcherna mot Pogon Szczecin och Rakow på grund av en skada.

Elias Andersson, Lech Poznan - 20/0

Blev kvar på bänken i hela cupmötet med Pogon Szczecin. Inledde sedan på bänken mot Rakow och fick hoppa in med tio minuter kvar i 0-4-förlusten i ligaspelet.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 29/1

Startade och byttes ut under förlängningen när Pogon Szczecin besegrade Lech Poznan med 1-0 i kvartsfinalen av polska cupen. Spelade sedan hela matchen när Pogon Szczecin spelade 1-1 mot Legia Warszawa på bortaplan i ligaspelet.

Gustav Berggren, Rakow - 35/2

Spelade hela cupmatchen mot Piast Gliwice där Rakow föll med 0-3. Revanscherade sig sedan genom att svara för säsongens två första mål i storsegern mot Lech Poznan.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 3/0

Inte med i matchtruppen när Korona besegrades med 2-1 i kvartsfinalen av det inhemska cupspelet. Fick sedan hoppa in i slutminuten i 1-2-förlusten mot Gornik Zabrze i ligaspelet. Jagiellonia är tabelltvåa i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 22/0

Spelade från start och spelade 80 minuter när SC Braga besegrade Estrela Amadora med 3-0 i ligaspelet. Braga är tabellfyra efter 24 spelade omgångar, tre poäng bakom tredjeplacerade Porto.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 33/30

Succén fortsätter och veckan bjöd på två nya mål för anfallaren. Först svarade Gyökeres för ett av målen i 2-1-segern mot rivalerna i Benfica i den portugisiska cupen. Därefter vinklade han in ett av målen när Farense besegrades med 3-2 i ligaspelet. Segern mot Farense innebär att Sporting nu toppar ligan, en poäng före Benfica, trots att man har en match mindre spelad.

Under måndagen uppgav portugisiska A Bola även att både Arsenal och PSG har skruvat upp sitt intresse för svensken inför en potentiell övergång i framtiden.

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 5/0

Startade först i ligamötet med Craiova FC och byttes ut efter 67 minuters spel i 1-1-matchen. Inledde sedan matchen på bänken men fick hoppa in med en knapp halvtimme kvar i 0-0-mötet med nästjumbon Dinamo Bukarest.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Inte med I matchtruppen när Al-Ettifaq besegrade Damac med 2-0 i ligaspelet. Anfallaren har på sistone omgärdats av rykten som gör gällande att han inte finns med i tränaren Steven Gerrards framtidsplaner och att ett klubbyte är aktuellt.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 24/1

Spelade hela matchen när Al-Fateh spelade 1-1 i bortamötet med Al-Ahli i ligaspelet.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 26/1

Byttes in i halvtid i cupmötet med Sion, där Young Boys föll med 1-2 och därmed är utslaget. Spelade därefter från start när det blev en 0-1-förlust i ligaspelet mot Zürich.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 23/0

Spelade 90 minuter när Basel besegrades med 2-1 i ligaspelet. Lausanne-Sport är tabellelva i den schweiziska ligan.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 20/1

Är inne i en tung period och blev kvar på avbytarbänken i hela 0-2-förlusten mot Servette.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 7/0

Mittbacken spelade återigen 90 minuter i ligaspelet. Denna gång blev det en 0-1-förlust mot Lugano för Luzern som är tabellsexa.

SERBIEN

Filip Rogic, IMT Belgrad – 0/0

Presenterades av IMT Belgrad under måndagen. Laget har inte spelat någon match därefter och Rogic har således inte hunnit debutera för sitt nya lag, som ligger på plats 14 i den serbiska ligan.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Efter sex raka ligamatcher utanför truppen fick Lagerbielke i helgen plats på bänken, men utan speltid i 2-0-förlusten mot Hearts på bortaplan i ligan. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en affär på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens försvarsstall. Celtic stoppade därmed ett lån. Mittbacken har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028. Celtic är tvåa i ligan.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 9/2

Mbunga Kimpioka stod i förra veckan för ett mål och 86 minuter i 2-0-segern mot Aberdeen borta, samt för 56 minuter mot Livingston (1-1) hemma i ligan. St. Johnstone är på nionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 1/0

Burke blev i helgen kvar på bänken i 2-0-förlusten mot serieledaren Slovan Bratislava på bortaplan i ligaspelet. Spartak Trnava är på tredje plats i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 15/3

Swedberg är skadad och missade förra veckans 1-0-seger mot Almeria hemma i ligaspelet. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 24/1

Starfelt stod i helgen för 90 minuter och var lagkapten i 1-0-segern mot Almeria hemma i ligaspelet. Celta är på 17:e-plats i La Liga.



Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol till sommaren 2025, var under måndagen på bänken i 1-0-segern mot Alavés hemma i La Liga. Osasuna är på tionde plats i den spanska högstaligan.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 2/0

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i 1-0-segern mot Pohang Steelers hemma i ligaspelet. Ulsan har tre poäng efter en ligaomgång.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 8/3

Forwarden stod i förra veckan för 17 minuter i 1-0-segern mot Pohang Steelers hemma i ligaspelet. Ulsan har tre poäng efter en ligaomgång.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 1/0

Weidersjö gjorde i förra veckan debut med elva minuter på planen mot Chonburi (1-1) på hemmaplan i ligaspelet. Uthai Thani, där Mikael Stahre är tränare, är på 13:e-plats i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 1/0

Backen gjorde i förra veckan debut med 90 minuter i 1-3-förlusten mot Slovacko på hemmaplan i ligaspelet. Karvina är jumbo i högstaligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 29/5

Larsson blev under måndagen noterad för ett mål och 88 minuter i 1-0-segern mot Gaziantep FK hemma i ligan. Därmed blev han stor hjälte. Antalyaspor är på åttonde plats i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük – 27/4

Mittfältaren var i förra veckan utanför truppen, då det blev 1-0-förlust mot Adana Demirspor på bortaplan i Süper Lig. Karagümrük är på 16:e-plats i högstaligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 30/11

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i förra veckan för 45 minuter i 0-2-förlusten mot Fenerbahce hemma i Süper Lig. Hatayspor är på 17:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 23/1

Svanberg var i förra veckan, på grund av muskelproblem, utanför truppen i 2-3-förlusten mot Stuttgart på hemmaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 11/0

Sarr stod i förra veckan för 25 minuter i 2-3-förlusten mot Stuttgart hemma i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan. Nyligen uppgav Foot Mercato att Wolfsburg inte vill köpa loss Sarr i sommar, och att forwarden inte har en framtid i Lyon. Därmed kan han, enligt sajten, möjligen återvända till Nederländerna, där han har en bakgrund i Heerenveen. Lånet är över den här säsongen, och därefter har forwarden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 29/2

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken var i förra veckan på bänken i 0-6-förlusten mot Augsburg hemma i Bundesliga. Senast han spelade var i mitten av december. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 17/1

Forwarden noterades i förra veckan för ett 16 minuter långt inhopp i 0-6-förlusten mot Augsburg hemma i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 26/9

Hrgota, som är kapten i Fürth, svarade under den gångna veckan för 90 minuter i 0-4-torsken mot Karlsruher borta i 2. Bundesliga. Fürth är femma i ligan.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan i någon match. Fürth är på femte plats i 2. Bundesliga.



Bilal Hussein, Hertha Berlin - 12/0

23-åringen var i förra veckan utanför truppen för andra ligamatchen i följd, då det blev 2-2 mot Holstein Kiel hemma i 2. Bundesliga. I stället spelade han en match med Herthas reservlag under den gångna veckan, då han gjorde 66 minuter i 3-0-förlusten mot Energie Cottbus på bortaplan i den tyska fjärdedivisionen. Senast han spelade med Herthas A-lag var i mitten av februari, och totalt sett har det blivit tolv inhopp under den här säsongen. Hertha är på nionde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 26/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren gjorde i förra veckan tolv minuter i 3-1-förlusten mot Schalke 04 på bortaplan i 2. Bundesliga. Svensken åkte tidigt på en muskelskada, och väntas nu bli borta i flera veckor. Efteråt sa St. Paulis tränare Fabian Hürzeler följande om Smiths skada, enligt Mopo: ”Om Eric är borta är det som om Bayern München skulle tappa Harry Kane”. St. Pauli toppar andraligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför truppen i 3-1-förlusten mot Schalke 04 på bortaplan i 2. Bundesliga. Han har ännu inte varit med i någon matchtrupp sedan flytten till Tyskland. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 22/0

Ingelsson gjorde i helgen 90 minuter i 0-3-förlusten mot Kaiserslautern på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 25/1

Fröling gjorde i helgen 81 minuter i 0-3-förlusten mot Kaiserslautern på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan på bänken i 0-3-förlusten mot Kaiserslautern på hemmaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen mot Hertha Berlin (2-2) borta i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har mittbacken haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan.



Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 3/1

Bernhardsson fick i förra veckan 45 minuter mot Hertha Berlin (2-2) på bortaplan i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på andra plats i andradivisionen.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 7/2

32-åringen stod i helgen sitt andra mål på två matcher i 2-1-segern mot Eintracht Braunschweig hemma i 2. Bundesliga. Efteråt sa svensken följande på klubbens X-konto: ”Det är naturligtvis skönt att vi vann, och sett till hur vi spelade i första halvlek. I andra halvlek var det tufft, men vi tog hem vinsten till slut, och det var det viktigaste”. Nürnberg är tia i andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 9/0

Oudenne stod i förra veckan för 31 minuter mot Fortuna Düsseldorf (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Hannover är fyra i andradivisionen. I förra veckan tog han även ut sin drömelva på Hannovers hemsida. Den såg ut så här: Manuel Neuer - Philipp Lahm, Sergio Ramos, Carles Puyol, Marcelo - Andres Iniesta, Thiago, Diego - Lionel Messi, Ransford Königsdörffer, Neymar. Tränare i drömlaget var Josep Guardiola. Anledningen till att Königsdörffer, till vardags i Hamburg i tyska andraligan, är med är för att han är en av Oudennes bästa kompisar. ”Han förtjänar att ha kul med världsstjärnorna här och får vara med i mitt drömlag”, sa Oudenne på Hannovers hemsida.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 2/0

Finndell fick i förra veckan hoppa in med nio minuter på planen i 2-1-förlusten mot Nürnberg borta i 2. Bundesliga. Braunschweig är placerat på 16:e-plats i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 20/1

Levi stod i förra veckan för 45 minuter mot Diosgyor (1-1) borta i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.



USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 2/0

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Houston på bortaplan i MLS.



Noah Eile, New York Red Bulls - 2/0

Eile stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Houston på bortaplan i MLS.

Robin Jansson, Orlando City - 3/0

Jansson, som är kapten i Orlando, blev i förra veckan kvar på bänken i 3-1-segern mot Cavalry hemma i returmötet i första rundan i Concacaf Champions Cup. Därmed gick Orlando vidare med 6-1 över två möten. Vidare gjorde han 90 minuter i 5-0-förlusten mot Inter Miami på bortaplan i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 3/0

Nilsson stod i förra veckan för 44 minuter i 1-0-förlusten mot Houston borta i returen i första rundan i Concacaf Champions Cup. Därmed åkte St Louis City ur turneringen. Vidare gjorde han även 90 minuter i 2-0-segern mot New York City hemma i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Alm, som sliter med en höftskada, missade förra veckans matcher med St. Louis.

Christopher McVey, DC United - 2/0

Försvararen gjorde 90 minuter mot Portland (2-2) borta i MLS.



Victor Eriksson, Minnesota United - 0/0

23-åringen blev kvar på bänken, för andra ligamatchen i följd, mot Columbus (1-1) på hemmaplan i MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 23/1

Jansson blev i förra veckan noterad för 33 minuter mot Austria Lustenau (1-1) hemma i ligan. Rapid är sexa i ligaspelet.