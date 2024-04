SVENSKKOLLEN: Lidberg hyllas: "Mästare i den konsten - á la Filippo Inzaghi"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:



Bilal Hussein målskytt - efter Hertha-turbulens

Mikael Ishaks ord - efter brutna måltorkan

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 25/8

32-åringen agerade inhoppare och kom in i den 82:a minuten i 1-2-förlusten mot Brisbane Roar. På tilläggstid hade anfallaren möjligheten att kvittera men hans straff räddades. Wanderers är sexa bland tolv lag i A-League.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 34/8

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen när Mechelen förlorade med 2-3 mot Sint-Truiden i Europakvalserien. Tidningen Gazet van Antwerpen delade ut betyget 5/10. Mechelen är trea bland sex lag i kvalserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 40/14

26-åringen gjorde ett av reduceringsmålen på straff i 2-3-förlusten mot Cercle Brügge. Trots att laget förlorat två matcher i rad för första gången den här säsongen behåller Union ledningen i mästerskapstabellen.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Den 22-årige målvakten saknades i truppen senast.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 22/0

Vänsterbacken spelade fram till lagets reduceringsmål och blev varnad på tilläggstid i 1-3-förlusten mot rivalen Club Brügge. Anderlecht tog därmed inte chansen att gå upp i serieledning, utan är tvåa med sämre målskillnad gentemot Union SG.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 21/5

21-åringen spelade en timme i 0-1-förlusten mot Genk. Tidningen Het Nieuwsblaad kallade honom för lagets bästa offensiva spelare och delade ut betyget 6/10. Royal Antwerp är tabelljumbo efter två matcher i mästerskapsserien.

Momodou Sonko, KAA Gent - 6/0

Yttern saknades i truppen i 3-0-vinsten mot Westerlo.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 35/0

Mittbacken spelade hela matchen i 0-3-förlusten mot Omonia Nicosia.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 41/8

25-åringen byttes in den 23:e minuten senast.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 19/7

Anfallaren utgick efter en timme mot Omonia. Aris har halkat ner fjärde plats i mästerskapsserien.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Muamer Tankovic, Pafos FC - 30/13

29-åringen utgick efter 69 minuter i 0-3-förlusten mot AEK Larnaca. Pafos är femma av sex lag i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 21/1

Mittfältaren fick ingen speltid i segermatchen mot Aris. Det var femte matchen i rad som 29-åringen bänkades, efter en period med flera starter i slutet av vintern. Hans lag är ny trea i mästerskapsserien.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 25/4 nollor

Stod i mål när Randers tog sin andra raka seger i nedflyttningsserien. Siffrorna skrevs till 3-1 mot Hvidovre.

Hugo Andersson, Randers FC - 13/1

Mittbacken fick sitta på bänken igen i ligaspelet.

John Björkengren, Randers FC - 22/1

Noah Shamoun, Randers FC - 4/0

Anfallaren byttes ut skadad efter 25 minuter senast. Enligt sajten bold.dk pekade Randers-tränaren Rasmus Bertelsen ut ljumskproblem, som Shamoun drogs med även innan matchen.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 5/0

22-åringen saknades senast. Randers leder en nedflyttningsserie bestående av sex lag.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 34/10

Högeryttern missade en straff vid ställningen 0-2 mot FC Nordsjælland, och byttes ut efter 70 minuter. B.T. delade ut bottenbetyget 1/6 och utsåg 18-åringen till "matchens flopp". Tidningen menar att Bardghji startade tack vare konstgräsunderlaget, och skrev att "stortalangen visade snabbt varför Jacob Neestrup (tränare) ofta ser andra vägar när han väljer sin startuppställning".

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 32/6

32-åringen byttes in i den 71:a minuten senast. Förlusten var FCK:s andra raka i mästerskapsserien, där man har sex poäng upp till serieledning.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 31/5

Anfallaren spelade hela matchen mot FCN och fick betyget 2/6 av B.T. Minuterna var 26-åringens första sedan han blev in- och utbytt i samma match mot Midtjylland den 1 mars. Larsson ville dock inte avslöja vad tränaren Neestrups motivering varit till den knappa speltiden.

"Det är inte så mycket att säga. Tränaren väljer de spelare som han väljer, jag kan bara fokusera på att träna bra stämning och bidra med bra stämning. Det har jag gjort och jag tror att det är därför jag startade i dag (läs i söndags)", säger Larsson enligt B.T.

"Det är svårt så klart. Men sådan är fotbollen och vi har ett bra lag med många bra spelare".

Joel Andersson, FC Midtjylland - 4/0

Wingbacken bänkades i 1-0-vinsten mot AGF.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

28-åringen vårdas på ett behandlingshem efter hjärnsjukdomen han drabbades av den 20 februari.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 30/1

Mittfältaren spelade den avslutande halvtimmen mot AGF. Midtjylland är tabelltvåa, på samma poäng som ettan Brøndby.

Eric Kahl, AGF Århus - 30/0

22-åringen drog på sig en varning och blev utbytt med kvarten kvar mot Midtjylland. Hans lag är näst sist i mästerskapsserien.

Felix Beijmo, AGF Århus - 29/5

Försvararen rehabiliterar ett så kallat "bonebruise" och väntas bli borta i tre till fyra veckor.

"Det är långt mycket mindre än vad jag fruktade när det skedde i måndags (förra veckan). Och jag är glad för att vi fått klarlagt att det bara kräver en kortare paus från matcher. Jag kommer att göra allt jag kan för att komma tillbaka så snabbt som möjligt", säger Beijmo i ett uttalande på AGF:s hemsida.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 38/3

22-åringen spelade hela matchen på mittfältet mot FC Köpenhamn och fick betyget 4/6 i B.T. Hans lag är nu bara två poäng bakom FCK på tredjeplatsen, som innebär kval till Europa Conference League.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

22-åringen rehabiliterar en knäskada.

Rami Al Hajj, OB Odense - 25/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Vejle (0-1) innan han blev utbytt efter 34 minuter i den mållösa matchen mot Lyngby. Den udda anledningen till bytet var ett ihållande regnoväder.

"Det är en lite speciell fotbollsmatch, jag tror att det är uppenbart för alla. Vi behöver få in någon som är bra på att slåss och vinna andrabollar, kanske också surfa lite på vattenpölarna. Det är därför vi byter", säger OB:s assisterande tränare Frank Hjorteberg enligt bold.dk.

Efteråt menade Al Hajj att han hade förståelse för bytet.

"Det känns alltid lite skit att bli utbytt men jag förstår anledningen, och det har inte varit någon diskussion om den. Det är bara att gå vidare, säger 22-åringen enligt bold.dk.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

20-åringen saknades i förra veckans matcher.

Filip Helander, OB Odense - 18/0

Lagkaptenen blev utbytt med en varning efter blott 36 minuter i förlustmatchen mot Vejle, innan han fick en ny varning och spelade 90 minuter mot Lyngby. B.T. utsåg 30-åringen till "matchens flopp" mot Vejle och Tipsbladet skrev att han "levererade en av säsongens sämsta insatser".

"Jag tror inte att han är nöjd, och jag är definitivt inte nöjd. Han skulle haft ett rött kort. Ett jätterött kort", säger Odenses tränare Søren Krogh till Tipsbladet och refererar till en våldsam tackling.

Krislaget OB har bara två poäng ner till nedflyttningsstrecket.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 6/0

23-åringen spelade 90 minuter mot serieledaren Brøndby (1-1) och fick betyget tre av B.T. Silkeborg är sist i mästerskapsserien.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Nyförvärvet var tillbaka efter skada och satt på bänken i 1-1-matchen mot Viborg. Vejle är nästjumbo, med en poäng till säker mark.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 26/1

29-åringen stod över matcherna mot Chelsea (3-4) och Liverpool (2-2) med en muskelskada, som kommer hålla mittbacken borta från spel i minst en månad. Man United är sexa i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 33/9

Yttern spelade 83 minuter i 3-1-segern mot Fulham och fick sedan 90 minuter när laget förlorade med samma siffror mot Tottenham. Elanga assisterade till lagets mål i förlusten och gavs betyget 6/10 i Nottingham Post. Tidningen gav 21-åringen en åtta för matchen dessförinnan. Forest är ovanför nedflyttningsstrecket tack vare bättre målskillnad gentemot Luton.

Emil Krafth, Newcastle United - 14/0

29-åringen fick 90 minuter som högerback både mot Everton (1-1) och Fulham (1-0), och blev varnad i segermatchen. Tidningen The Chronicle delade ut betyget 7/10 respektive en sexa.

Alexander Isak, Newcastle United - 33/19

Anfallaren gjorde lagets mål mot Everton men gick mållös från den senare matchen. 24-åringen fick betyget åtta respektive fem i The Chronicle. Förra månadens målform gjorde att Isak blev nominerad till priset som "månadens spelare" i mars. Newcastle är tabellåtta i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 6/2 nollor

Målvakten fick sin första Premier League-start på drygt åtta månader i 1-4-förlusten mot Manchester City. Tidningen Daily Mail delade ut betyget 7/10. Med ordinarie målvakten Emiliano Martinez tillbaka återvände 34-åringen till bänken i 3-3-matchen mot Brentford. Villa är tabellfemma.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 32/6

23-åringen fick spela 20 minuter mot West Ham (1-1) och en dryg kvart i segern mot Nottingham. Tidningen Evening Standard gav betyget 6/10 efter den förra matchen medan sajten Football London delade ut en femma. Betygen efter vinstmatchen blev sex respektive en fyra. Tottenham är tabellfyra i Premier League.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Mittbacken satt på bänken i 1-1-matchen mot Wolves men saknades när laget förlorade med 0-1 mot Everton. När sex omgångar återstår har nästjumbon sex poäng upp till säker mark.

Ken Sema, Watford - 28/1

Spelade inte i den mållösa matchen mot Preston på grund av skada. Watford är på 14:e plats i The Championship-tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 42/4 nollor

"Jag vet inte hur jag ska yttra det... det känns pinsamt för oss", säger Johansson enligt tidningen The Yorkshire Post.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

Reservmålvakten satt på bänken i 0-0-matchen mot Southampton. Rovers är på 16:e plats i tabellen med fyra poäng till nedflyttningsstrecket.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 23/1

20-åringen missade matchen mot Southampton. Detta på grund av en skada på träning.

"Han fick en ansträngning i baksida lår/höftböjaren. Han blir borta i ett par veckor", säger tränaren John Eustace enligt tidningen Lancashire Telegraph.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 6/0

Mittbacken spelade hela matchen och blev varnad när nykomlingen inledde Veikkausliiga med en 2-3-förlust mot IFK Mariehamn.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 5/3

Anfallaren spelade hela matchen i premiären.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 2/0

Stod i mål när nykomlingen slog FC Inter med 2-1.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 27/1

Hoppade in i 78:e minuten mot Marseille (3-1-seger) i fredags och satte då matchens sista mål efter sex minuter på planen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 21/2

Forwarden missade helgens match mot Brest (4-3-förlust) på grund av skada, enligt tränaren Laszlo Bölöni. Metz placerar sig på 17:e plats i Ligue 1 (nedflyttningsplats).

Sebastian Ring, Amiens - 15/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Guingamp (0-0) i helgen. Amiens ligger på tionde plats i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 7/1

Forwarden fick inte plats på bänken mot Guingamp.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 17/5

Målvakten stod mellan stolparna i 1-0-segern mot Caen i helgen och höll således nollan. Bordeaux placerar sig på tolfte plats i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 4/0

Backen spelade hela matchen mot 07 Vestur (2-2) i helgen. B36 ligger tvåa i ligan.

Adi Terzic, NSI Runavik - 4/1

Backen spelade hela matchen mot EB/Streymur (2-0-seger) i helgen och gjorde då ett av målen. NSI ligger sexa i ligan.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 4/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot EB/Streymur.

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 4/0

Backen spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan, mot EB/Streymur (4-2-seger) och B36 (2-2). Vestur ligger femma i ligan.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Fortsatt utanför lagets matchtrupper. Hatta ligger sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 13/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Europa Point ligger femma i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 20/14

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johan Andersson, Europa Point FC - 18/3

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Filip Tronet, Europa Point FC - 9/2

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 40/5

Ytterforwarden spelade hela matchen både mot Panathinaikos (2-1-förlust) och Paok (2-2) under den gångna veckan. I den första drabbningen bjöd Eliasson på en assist. AEK ligger tvåa i mästerskapsserien.

August Erlingmark, Atromitos - 24/0

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 13/7

Forwarden satt på bänken i den gångna veckans första match, mot AEK Aten (2-1-seger), och var sedan utanför truppen mot Aris (2-0-seger). Panathinaikos ligger trea i mästerskapsserien.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Forwarden, som varit aktuell för att lämna klubben under våren, var utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Aris ligger femma i mästerskapsserien.

Emil Bergström, Panserraikos - 28/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Atromitos (1-1) i helgen. Panserraikos ligger tvåa i "nedflyttningsserien" och har sju poäng ner till strecket.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 5/0

Ytterbacken missade 2-1-segern mot Shamrock Rovers i fredags. St Patrick’s Athletic ligger trea i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 5/0

Mittbacken spelade hela ligapremiären mot Stjarnan (2-0-seger) i helgen. Ekroth fick ett gult kort.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

William Eskelinen, Vestri - 2/0

Målvakten stod mellan stolparna mot Fram (2-0-förlust) i helgens ligapremiär.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 36/0

Högerbacken satt på bänken i den gångna veckans cupmatch mot Maccabi Netanya (3-1-förlust) men spelade hela seriefinalen mot Maccabi Tel Aviv (1-1) under måndagen. Haifa ligger tvåa i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. Hapoel Be’er Sheva ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 22/0

Laget spelade två matcher under den gångna veckan, mot Fiorentina i italienska cupen (1-0-förlust) och mot Cagliari (2-1-förlust) i ligan. Hien spelade hela cupmatchen man satt på bänken mot Cagliari. Atalanta ligger sexa i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 28/1

Högerbacken spelade 88 minuter mot Fiorentina och hoppade sedan in i .

Jens Cajuste, Napoli - 29/0

Mittfältaren hoppade in i 68:e minuten mot Monza (4-2-seger) i helgen. Napoli ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Ytterforwarden satt på bänken mot Frosinone (0-0) i helgen. Bologna ligger fyra i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 26/2

Forwarden hoppade in i paus mot Milan (3-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen i helgen. Frosinone ligger på nedflyttningsplats i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen var inte med i truppen till den gångna veckans match. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad. Ascoli ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 19/2

Ytterbacken spelade hela matchen mot Pisa (3-1-seger) i helgen. Brescia ligger sjua i Serie B (positiv kvalplats).

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 7/1

Mittfältaren spelade 90 minuter gånger två under den gångna veckan. Mot Tokyo (2-1-förlust) och Sagan Tosu (3-0-seger). Laget ligget femma i ligan.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 3/0

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 4/0

Saknades helt i den matchtrupp som föll med 0-2 i bortamötet med toppjagande Ballkani. Liria Prizren är alltjämt tabelljumbo.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 16/2

Blev kvar på bänken när Istra föll med 1-4 mot tabelltvåan Dinamo Zagreb på bortaplan.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med I truppen i mötet med NK Lokomotiva. Gorica är tabellsexa i den kroatiska ligan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Yttern saknades i AZ-truppen mot både Heracles (förlust 0-5) och PSV (1-5 förlust) på grund av en skada. Enligt nederländska Sorare Eredivisie kommer Lahdo att vara redo för spel under de närmaste veckorna.

Casper Widell, Excelsior - 29/1

Mittbacken spelade från start och byttes ut i halvtid när Excelsior föll med 0-2 mot seriesuveränen PSV med 0-2. Spelade därefter 90 minuter när Rotterdam-laget föll med 1-2 mot Zwolle. Efter 29 spelade omgångar befinner sig Excelsior på den negativa kvalplatsen, två poäng bakom RKC Walwijk på säker mark.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 24/3

Inledde på bänken mot PSV, men hoppade in redan efter 13 minuters spel när Couhaib Driouech tvingades till ett byte. Yttern fick därefter se hela Zwolle-mötet från avbytarbänken.

Richie Omorowa, Excelsior - 19/2

Hoppade in efter 83 minuter när Excelsior föll med 0-2 mot PSV. Startade sedan mot Zwolle och byttes ut efter 64 minuter i underläge med 0-1.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 31/7

Anfallaren har inlett de senaste matcherna på bänken och startade mötet med Ajax vid sidan. Fick sedan hoppa in efter 68 minuter i 1-1-mötet. Blev sedan inbytt efter 86 minuters spel i veckans andra 1-1-match, denna gång mot Almere.

Simon Olsson, Heerenveen - 31/2

Är fortsatt given och spelade 90 minuter i den svängiga 3-3-matchen mot Twente och i den efterföljande 2-3-förlusten mot Utrecht under söndagskvällen.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 19/3

Byttes in i halvtid när Heerenveen spelade 3-3 mot tabelltrean Twente. Blev sedan inbytt efter 57 minuter och fick vara med på plan när Utrecht ryckte åt sig en 3-0-ledning. Yttern svarade sedan för två mål på stopptid, vilket fastställde slutresultatet 2-3. Heerenveen är tabellelva i Eredivisie.

Emil Hansson, Heracles - 25/5

Dras fortfarande med en vadskada och missade således en fin vecka för Heracles. Först besegrades AZ med hela 5-0 och därefter blev det en bortaseger med 2-1 mot Sparta Rotterdam. Segrarna innebär att Heracles har tio poäng ner till Excelsior på kvalplatsen.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 16/5

Anfallaren har en stark vecka i ryggen. Byttes först in i halvtid och svarade för två mål när Utrecht besegrade Zwolle med 5-1 på hemmaplan. Fick sedan starta och svarade för ett mål och en assist när Utrecht vann med 3-2 mot Heerenveen.

”Han är inte nödvändigtvis en anfallare med sin landsman Zlatan Ibrahimovics smidighet. Det finns heller ingen Kylian Mbappé i honom och inte heller en Sam Lammers, som helt enkelt är mycket bättre på fotboll än sin blonda lagkamrat och säkerställer 0-2 och 0-3 på ett alldeles sagolikt sätt i den glest fyllda Abe Lenstra Stadion. Svensken däremot har på senare tid haft en egenskap som ibland behandlas som underlägsen inom fotbollen. Lidberg är en mästare i konsten att sätta dit de ”lätta bollarna', á la Filippo Inzaghi”, skrev bland annat AD efter matchen mot Heerenveen.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Fanns med i matchtruppen mot både Sparta Rotterdam och NEC, men inte heller denna vecka blev det några inhopp för anfallaren.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 13/0

Yttern byttes in efter 71 minuter mot NEC och efter 79 minuter mot Twente. Peterson får dock vänta på första målet i Fortuna Sittard, som är tabelltia i Eredivisie.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Mittbacken saknades i matchtruppen på grund av en skada när Odd besegrade Sarpsborg med 1-0 på bortaplan i den andra omgången av den norska ligan.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Skadeproblemen fortsätter och bristningen som ytterbacken ådrog sig för ett par veckor krävde operation. Således missade ytterbacken Rosenborgs 0-1-förlust Strømsgodset.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Var inte med i matchtruppen i förlusten mot Strømsgodset.

Filip Ottosson, Sandefjord - 1/0

Sandefjord har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 1/0

Sandefjord har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Sandefjord har inte spelat någon match sedan den senaste Svenskkollen.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 2/0

Mittfältaren spelade från start, men byttes ut i halvtid när Sarpsborg föll med 0-1 mot Odd på hemmaplan.

Aimar Sher, Sarpsborg – 1/0

Efter ett inhopp i premiären spelade Sher hela matchen på Sarpsborg centrala mittfält mot Odd. Återigen blev det en 0-1-förlust för Sarpsborg som är jumbo i Eliteserien.

Marcus Sandberg, HamKam - 2/0

Fick chansen mellan stolparna i premiären mot KFUM Kameratene, som resulterade i en 0-1-förlust för HamKam. Spelade sedan när det blev en ny 0-1-förlust hemma mot Molde.

William Kurtovic, HamKam - 2/0

Fick chansen direkt på det centrala mittfältet och noterades för 90 minuter och en varning i premiären mot KFUM Kameratene. Spelade sedan återigen 90 minuter mot Molde.

Alexander Nilsson, HamKam – 0/0

Målvakten, som lämnade Jönköpings Södra efter förra säsongen presenterades för HamKam under deadline day. Missade således premiären mot KFUM Kameratene, men fanns sedan med på bänken i mötet med Molde.

Oscar Krusnell, Haugesund - 1/0

Var tillbaka i matchtruppen efter att ha missat premiären på grund av en skada. Inledde på bänken, men hoppade in efter 72 minuters spel när Haugesund föll med 0-2 i hemmamötet med Lillestrøm.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Fick se hela Branns 0-2-förlust mot Fredrikstad från avbytarbänken.

August Karlin, Lillestrøm – 0/0

Eric Larsson, Lillestrøm – 0/0

Lämnade grekiska OFI Kreta för Lillestrøm i veckan. Den tidigare Malmö-spelaren missade dock 2-0-segern mot Haugesund på grund av en smäll.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 21/7

Efter att ha gjort comeback i den senaste ligaomgången fanns anfallaren med från start när Lech Poznan ställdes mot Pogon Szczecin. Då klev Ishak fram och blev stor matchhjälte när han gjorde matchens enda mål efter 77 minuters spel.

- När jag såg mitt namn i startelvan under matchgenomgången blev jag väldigt glad. Jag förberedde mig för den här matchen med stort lugn, så trots det långa uppehållet från spel i elvan kände jag mig inte nervös. Jag var exalterad hela veckan, allt gick ihop: en stark motståndare, mycket folk på läktaren, bra väder och ett stort behov av att vinna. Jag visste att det skulle bli bra, förklarade Ishak på klubbens hemsida efter sitt första mål på 155 dagar.

Efter 27 spelade omgångar är Lech Poznan tabelltrea i Ekstraklasa, fyra poäng bakom ledande Jagiellonia.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 28/2

Mittfältaren var tillbaka efter en tids frånvaro och gick rakt in i startelvan till mötet med Pogon Szczecin. Spelade 90 minuter när Lech Poznan tog en blytung trepoängare.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Dras fortfarande med en ankelskada och saknades i matchtruppen mot Pogon Szczecin.

Elias Andersson, Lech Poznan - 21/0

Vänsterbacken fick se hela mötet med Pogon Szczecin från avbytarbänken.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 32/1

Startade återigen när Pogon Szczecin gästade Lech Poznan. Högerbacken byttes sedan ut efter 85 minuter under slutforceringen, som förblev resultatlös.

Gustav Berggren, Rakow - 39/2

Mittfältaren startade och spelade 60 minuter när Rakow föll med 1-2 i bortamötet med mittenlaget Radomiak Radom.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 3/0

Blev kvar på bänken i 90 minuter när Jagiellonia spelade 1-1 i bortamötet med Legia Warszawa. Jagiellonia leder Ekstraklasa, två poäng före tabelltvåan Slask Wroclaw.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 26/0

Startade återigen som vänsterback när Braga gästades av Arouca i ligaspelet. Mendes byttes ut inför den andra halvleken när Braga föll med 0-3. Braga är tabellfyra i den portugisiska ligan.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 40/34

Anfallaren startade först cupreturen mot Benfica. Gyökeres svarade för en assist i matchen som slutade 2-2, vilket innebär att Sporting är klart för cupfinal i slutet av maj. Startade sedan när Sporting ställdes mot Benfica på nytt fyra dagar senare. Matchen vanns med 2-1 av Sporting, men Gyökeres fick återigen lämna planen mållös.

I helgen framkom även uppgifter från journalisten Fabrizio Romano som gjorde gällande att Gyökers agent, Hasan Cetinkaya, träffade flera klubbar för att diskutera en potentiell transfer i samband med den andra Benfica-matchen.

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 9/0

Byttes in efter 65 minuters spel när Poliethnica Iasi spelade 0-0 mot Universitatea Craiova i den rumänska nedflyttningsserien. Efter de tre inledande matcherna av nedflyttningsserien befinner sig Poliethnica Iasi på negativ kvalplats.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Inte med I matchtruppen mot Al-Fateh eller Al-Riyadh. Nyligen rapporterade Arriyadiyah att Quiason själv inte har för avsikt att lämna Al-Ettifaq innan hans avtal löper ut under sommaren. Detta ska enligt uppgifterna ha gjort att Quaison har tackat nej till ”flera bud” från Europa och Gulfstater.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 28/2

Är fortsatt förstaval mellan Al-Fatehs stolpar och spelade återigen i mötet med Al-Ettifaq. Då svarade Rinne för en stark insats och höll nollan i 1-0-segern. Spelade sedan återigen när Al-Fateh föll med 1-2 mot Abha i ligaspelet.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 28/1

Ytterbacken spelade hela matchen när Young Boys besegrade Grasshoppers med 3-0 på hemmaplan. Blev sedan kvar på bänken när Young Boys spelade 2-2 i bortamötet med St. Gallen.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 26/0

Inledde matchen mot St. Gallen på bänken och hoppade in i halvtid när Lausanne-Sport räddade ett sent kryss (3-3). Saknades sedan i matchtruppen i det mållösa mötet med Luzern.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

Anfallaren fanns inte med i matchtruppen på grund av en skada när St. Gallen först spelade 3-3 mot Lausanne-Sport och sedan 2-2 mot Young Boys.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 9/0

Mittbacken har en bra vecka i ryggen. Spelade först hela matchen i 1-0-segern mot Yverdon och spelade 90 nya minuter i 0-0-matchen mot Lausanne-Sport.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 10/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför truppen i derbymötet med Rangers (3-3) på bortaplan i ligaspelet. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en affär på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens försvarsstall. Celtic stoppade därmed ett lån. Mittbacken har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028. Celtic toppar ligan.

Nyligen uttalade sig mittbacken, för Aftonbladet, om sin framtid i Celtic. Han har fokus på säsongen: ”Alltså just nu är fokus på att träna så bra som möjligt och fortsätta visa att jag ska spela. Vi kan fortfarande vinna dubbeln, då vi slåss med Rangers om ligatiteln och är kvar i cupen också. Så det finns två titlar att spela för. Jag vill spela och ska göra allt i min makt för att hjälpa laget. Samtidigt vet jag om att jag klarar av att spela i de bästa ligorna så är det en situation vi kommer att se över efter säsongen”.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 12/2

Mbunga Kimpioka stod under den gångna veckan för elva minuter i 2-1-segern mot Hibernian på bortaplan i ligaspelet. St. Johnstone är på tionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 2/0

Burke var i förra veckan utanför truppen i första semifinalmötet med Podbrezova (1-0-seger) hemma i cupen, och likaså i 2-1-förlusten mot Ruzomberok borta i ligan. Spartak Trnava är på andra plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 15/3

Swedbergs lag spelade inte under den gångna veckan. Talangen har under den senaste tiden varit skadad och har missat flera matcher, men enligt den spanska tidningen Marca väntas han göra comeback mot Real Betis borta på fredag i ligan. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 27/1

Starfelts lag spelade inte i förra veckan. Celta är på 17:e-plats i La Liga.



Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, hade ingen A-lagsmatch att delta i under den gångna veckan, då Osasuna inte spelade i La Liga. Svensson får annars främst speltid med klubbens reservlag. Osasuna är på nionde plats i La Liga.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 5/0

Bojanic var i förra veckan utanför truppen i 2-0-förlusten mot Daejeon Hana Citizen på bortaplan, och spelade i 58 minuter i 3-0-segern mot Suwon FC hemma i ligan. Ulsan är på tredje plats i den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 13/4

Forwarden blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-förlusten mot Daejeon Hana Citizen på bortaplan, och spelade i 90 minuter och stod för ett mål i 3-0-segern mot Suwon FC hemma i ligan. Ulsan är på tredje plats i den sydkoreanska ligan.



THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 6/0

Weidersjö stod i förra veckan för 55 minuter i 5-2-förlusten mot Muangthong United borta, och tre minuter i 2-0-segern mot Khon Kaen United hemma i ligan. Uthai Thani, där Mikael Stahre är tränare, är på tolfte plats i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 5/0

Backen stod i förra veckan för 90 minuter mot Viktoria Plzen (0-0) på hemmaplan i ligan. Svensken fick ett fint läge sent, men lyckades inte sätta kulan i nät. Karvina är nästjumbo i ligan. Nyligen gjorde han en intervju med Fotbollskanalen om sitt nya äventyr i Tjeckien.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 32/5

Larssons gjorde i förra veckan 80 minuter mot Ankaragücü (1-1) hemma i ligaspelet. Antalyaspor är åtta i Süper Lig.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 30/4

Mittfältaren stod i förra veckan för 33 minuter i 1-0-förlusten mot Sivaspor borta i ligan. Karagümrük är på 18:e-plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 33/12

Den tidigare Malmö FF-forwarden svarade i förra veckan för 77 minuter i 1-0-förlusten mot Galatasaray på bortaplan i Süper Lig. Hatayspor är på 15:e-plats i turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 25/1

Svanberg gjorde i helgen 89 minuter i 1-3-förlusten mot Borussia Mönchengladbach på hemmaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på 14:e-plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 15/0

Sarr spelade i helgen i 33 minuter i 1-3-förlusten mot Borussia Mönchengladbach hemma i Bundesliga. Wolfsburg är på 14:e-plats i ligan. Tidigare i år uppgav Foot Mercato att Wolfsburg inte vill köpa loss Sarr i sommar, och att forwarden inte har en framtid i Lyon. Därmed kan han, enligt sajten, möjligen återvända till Nederländerna, där han har en bakgrund i Heerenveen. Lånet är över den här säsongen, och därefter har forwarden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 32/2

Efter skadebekymmer gjorde Larsson i helgen comeback med 25 minuter mot Werder Bremen (1-1) hemma i Bundesliga. Eintracht Frankfurt är på sjätte plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 11/0

Mittbacken stod i förra veckan för 45 minuter i 4-0-förlusten mot bottenkonkurrenten Mainz på bortaplan i Bundesliga. I halvtid lämnade han planen, då Darmstadt låg under med 1-0. Darmstadt är klar jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 21/3

Forwarden noterades i förra veckan för 90 minuter i 4-0-förlusten mot bottenkonkurrenten Mainz på bortaplan i Bundesliga. Darmstadt är klar jumbo i högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 30/9

Hrgota, som är kapten i Fürth, svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Osnabrück borta i 2. Bundesliga. Fürth är på åttonde plats i andradivisionen.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade i förra veckan inte i någon match. Fürth är på åttonde plats i 2. Bundesliga.



Bilal Hussein

, Hertha Berlin - 13/1

23-åringen har under den senaste tiden varit petad och har varit utanför matchtruppen i fem raka ligamatcher, samt spelat med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan, men i förra veckan fick han ett tolv minuter långt inhopp och gjorde ett mål när Hertha slog Paderborn med 3-2 på bortaplan i andraligan. Husseins mål betydde 2-2, och på övertid avgjorde Haris Tabakovic till seger med 3-2 för huvudstadsklubben. Efteråt sa tränaren Pal Dardai följande, enligt tyska Sky: ”Inhopparna var avgörande för oss. Hussein (Bilal) och Maza (Ibrahim) kom in bra. Motståndaren tröttnade, och det var bra för mina spelare, då det fanns ytor”.

Inför matchen fick även Dardai stor uppmärksamhet, då han lämnade en presskonferens efter bara några minuter, vilket gjorde att spelaren Fabian Reese därefter fick svara på frågor ensam. Dardai, som fick frågor av tyska tidningen Kicker innan han gick, var irriterad över en drygt tre veckor gammal artikel i Kicker, där tidningen lyfte frågan om tränarens framtid, och om han är rätt man att få ut det bästa av laget. Dardai sa följande, enligt Tag24, inför Paderborn-matchen om den avbrutna presskonferensen: ”Om ett magasin skriver att Hertha inte har en spelidé, så är det förolämpande. Hertha har en spelidé. Det är Berlin-sättet. Om någon tror att Hertha inte har en spelidé och vill skapa oro, så är det osanningar. Jag var väldigt artig, reste mig upp och gick hem. Jag skulle göra samma sak i morgon, och i övermorgon”.

Dardai har basat över Hertha under tre olika sejourer, och tog över igen i april i fjol. Som spelare har han gjort 373 matcher med klubben. Hertha, som i fjol ramlade ur Bundesliga, är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 27/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren var i förra veckan avstängd i 2-1-förlusten mot Karlsruher på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan. Nyligen uppgav tyska tidningen Hamburger Abendblatt att Bundesliga-succélaget Stuttgart är intresserat av att värva Smith i sommar. Tidigare har det också ryktats om Stuttgart-intresse för svensken.



Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand har ännu inte varit med i någon matchtrupp i 2. Bundesliga, utan har i stället matchats med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan. St. Pauli toppar andradivisionen.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 26/1

Ingelsson stod i förra veckan för ett mål och en assist, samt 90 minuter på planen, när Rostock slog Wehen Wiesbaden med 3-1 hemma i 2. Bundesliga. Efteråt fick Ingelsson beröm av tränaren Mersad Selimbegovic, enligt tyska tidningen Nordkurirer: ” Svante är en lagspelare som ger allt för laget. Jag är glad att han kunde belöna sig själv med ett mål och jag hoppas att det ger honom en ’boost’. I de senaste matcherna har Svante alltid funnits där när något farligt har uppstått”. Ingelsson, enligt Nordkurirer: ”Det är alltid skönt när man gör mål. Det var ett tag sedan jag gjorde mål. Men det viktigaste är att laget vinner och vi når vårt mål. Det var ett steg i rätt riktning”. Nordkurirer skrev även att Ingelsson är ”känd för sina hästlungor”, medan tyska tidningen Bild beskrev svensken som ”ett lok i full fart”, Rostock är på 15:e-plats i bottenstriden i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 27/1

Fröling blev i förra veckan kvar på bänken när Rostock slog Wehen Wiesbaden med 3-1 hemma i 2. Bundesliga. Rostock är på 15:e-plats i andraligan.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan på bänken när Rostock slog Wehen Wiesbaden med 3-1 hemma i 2. Bundesliga. Rostock är på 15:e-plats i andraligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 7/0

Johansson gjorde i förra veckan 29 minuter i 4-0-segern mot Nürnberg borta i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan.



Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 7/2

Bernhardsson gjorde i förra veckan ett mål och 61 minuter i 4-0-segern mot Nürnberg borta i andraligan. Holstein Kiel är på andra plats i 2. Bundesliga.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 9/2



32-åringen blev i förra veckan kvar på bänken, för andra ligamatchen i följd, då Nürnberg föll mot Holstein Kiel med 0-4 hemma i 2. Bundesliga. Nürnberg är på tionde plats i andradivisionen. Enligt tyska tidningen Bild finns det många indikationer internt om att svenskens utgående kontrakt inte kommer förnyas. Samtidigt skiljer sig de nya uppgifterna från rapporter tidigare i år, då samma tidning skrev i början av mars att klubben vill förlänga med forwarden. Andersson har i grunden kontrakt över den här säsongen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 11/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken mot Schalke 04 (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Hannover är på femte plats i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 5/0

Finndell stod i förra veckan för 28 minuter i 2-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. Han väntar fortsatt på att få göra sin första start. Braunschweig är på 16:e-plats i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 24/1

Levi gjorde i förra veckan 90 minuter i 2-1-segern mot Kecskemét på bortaplan i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 5/1

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, stod i förra veckan 79 minuter och en assist till det avgörande målet i 2-1-segern mot Cincinnati borta i MLS. Red Bulls toppar östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 6/0

Eile stod i förra veckan för två minuter i 2-1-segern mot Cincinnati borta i MLS. Red Bulls toppar östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 9/0

Janssons Orlando spelade inte i förra veckan. Orlando är på 14:e-plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 6/1

Rasmus Alm, St. Louis City - 5/0

Alm gjorde i förra veckan 45 minuter mot Dallas (0-0) på hemmaplan i MLS. St. Louis är på elfte plats i västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 7/0

Försvararen gjorde 90 minuter mot Columbus (1-1) borta i MLS. DC United är på åttonde plats i östra divisionen.



Victor Eriksson, Minnesota United - 1/0

23-åringen blev i förra veckan kvar på bänken mot Salt Lake (1-1) på hemmaplan i MLS. Minnesota är fyra i västra divisionen.



ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 27/1

Jansson svarade i förra veckan för 26 minuter mot Red Bull Salzburg (1-1) på bortaplan i ligaspelet. Rapid Wien är på tredje plats i mästerskapsserien i Österrike.