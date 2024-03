SVENSKKOLLEN: Förklaringen till Bilal Hussein-petningen

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

• Ondrejka och Mrabti i "Omgångens lag"

• Alm tillbaka efter skadeproblemen

• Ayari lovordas

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 20/8

32-åringen rehabiliterar en ankelskada.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 31/8

Den offensive mittfältaren gjorde två av målen i 3-1-segern över Westerlo. Av den anledningen tog Voetbalkrant ut 29-åringen i "Omgångens elva". "Två mål igen och har varit avgörande i fyra raka matcher”, löd sajtens omdöme. Efter en dålig säsongsinledning är Mechelen uppe på sjätte plats för första gången, vilket skulle ge en plats till mästerskapsserien.

Gustaf Nilsson, Union SG - 36/12

26-åringen spelade 90 minuter när Union förlorade den första åttondelsfinalen i Europa Conference League mot Fenerbaçhe med 0-3. Anfallaren spelade sedan hela ligamötet med Gent (1-1) och gick mållös även därifrån. Samma Gent som Nilsson nobbade i januari, då klubben enligt Het Nieuwsblad la ett bud på cirka 45 miljoner kronor för spelaren.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

Reservmålvakten satt på bänken i ECL-matchen men inte i ligaspelet. Union SG leder Jupiler Pro League sex poäng före Anderlecht.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 19/0

29-åringen fick 90 minuter när tabelltvåan slog RWD Molenbeek med 3-0. Enligt den spanska tidningen Estadio Deportivo förhandlar Anderlecht och Sevilla om en permanent övergång för vänsterbacken till sommaren. Augustinsson uppges vara oönskad i den spanska klubben.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 18/5

Mot Kortrijk spelade yttern, som dragits med skadeproblem, för första gången 90 minuter den här säsongen. Efter 1-0-vinsten blev även Ondrejka uttagen till "Omgångens lag", med motiveringen: "växer vecka efter vecka, tillbaka in i bästa form igen”. Hans lag är tabellfyra, med samma poäng som trean Club Brügge.

Momodou Sonko, KAA Gent - 5/0

19-åringen bänkades för andra matchen i rad när tabellåttan spelade oavgjort mot Union SG.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 33/0

Bänkades i 2-1-segern mot Apoel Limassol.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 38/8

25-åringen spelade hela matchen senast och drog på sig en varning.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 17/7

Anfallaren byttes ut i den 84:e minuten mot Apoel. Aris är tack vare segern bara tre poäng ifrån serieledaren Apoel.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 27/12

29-åringen gjorde två straffmål i 3-2-vinsten mot Anorthosis Famagusta. Pafos är tabellfemma i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 22/4 nollor

Vaktade målet i 0-1-förlusten mot Midtjylland. 32-åringen sitter på ett utgående kontrakt men är öppen för en förlängning.

- Sedan har jag varit här i nästan sex år, och alla har ambitioner om att komma längre och komma vidare. Jag skulle samtidigt aldrig stänga dörren för Randers. Vi ska sätta oss ner och komma överens. Det är det viktigaste, och sedan är det utifrån magkänslan, säger Carlgren om framtiden i en intervju med Fotbollskanalen.

Hugo Andersson, Randers FC - 13/1

Mittbacken var tillbaka på bänken efter några matcher från start. Andersson fick nöja sig med inhopp i den 90:e minuten mot Midtjylland.

John Björkengren, Randers FC - 20/1

Mittfältaren spelade hela matchen senast.

Noah Shamoun, Randers FC - 1/0

Efter en inledande period med skadeproblem fick yttern debutera för Randers med ett 20 minuter långt inhopp senast. Laget är nia i Superligaen.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 4/0

22-åringen byttes ut i minut 70 och varnades mot Midtjylland.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 32/10

Högeryttern spelade lite mer än en halvtimme när FCK återigen förlorade med 1-3 mot Manchester City i Champions Leagues åttondelsfinal. I 4-0-segern mot Lyngby startade 18-åringen för första gången i år och fick 74 minuter på planen. Han noterades även för en varning.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 30/6

Lagkaptenen missade förra veckans matcher med en vadskada. FC Köpenhamn är tabelltrea i Superligaen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 30/5

26-åringen bänkades mot Man City och saknades helt i ligaspelet. Frånvaron var säsongens första för anfallaren.

- Det är alltid mitt val, men jag tänker inte kommentera spelarna som inte är där. Det är mycket fokus på dem. Låt oss prata om att vi precis vann med 4-0. Det kommer alltid att finnas duktiga spelare som inte är med i truppen, säger FCK-tränaren Jacob Neestrup enligt sajten bold.dk.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 4/0

Wingbacken kom in i den 80:e minuten i vinstmatchen mot Randers.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Mittfältaren är kvar på sjukhus efter hans insjuknande den 20 februari. I förra veckan meddelade klubben att Olsson drabbats av flera små blodproppar i hjärnan. 28-åringen är fortfarande i respirator men tillståndet bedöms som stabilt och läkarna upplever att han har ett ökande grad av medvetande, enligt klubben.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 27/1

21-åringen byttes ut i den 71:a minuten mot Randers. Tidningen Herning Folkeblad gav mittfältaren betyget 3/6. FCM leder tabellen en poäng före Brøndby.

Eric Kahl, AGF Århus - 26/0

Wingbacken fick 78 minuter i 1-0-vinsten mot Silkeborg.

Felix Beijmo, AGF Århus - 27/3

26-åringen spelade hela matchen senast och noterades för en varning. AGF är femma i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 34/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Hvidovre (2-1). 22-åringen förlängde i förra veckan sitt avtal, som enligt sajten Fotbolldirekt nu löper till sommaren 2026.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Anfallaren rehabiliterar en knäskada. Nordsjælland är tabellfyra efter 21 omgångar.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 22/3

22-åringen fick 90 minuter i 1-0-segern över Vejle.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Mittfältaren ingick i en matchtrupp för första gången i år men gavs ingen speltid mot Vejle.

Filip Helander, OB Odense - 15/0

Lagkaptenen spelade hela matchen senast. OB är tabellsjua.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 2/0

23-åringen spelade 90 minuter för andra matchen i rad när tabellsexan förlorade mot AGF. Sajten Sport Silkeborg gav nyförvärvet betyget 7/10.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Nyförvärvet från Degerfors saknades mot OB på grund av en lårskada. Velje är nästjumbo i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 24/1

29-åringen agerade vänsterback igen och spelade hela matchen mot Everton (2-0). Tidningen Manchester Evening News gav honom betyget 6/10. Man United är sexa i Premier League-tabellen.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 29/9

Yttern spelade den avslutande halvtimmen i 0-1-förlusten mot Brighton. 21-åringens betyg blev 6/10 i tidningen Nottingham Post. Forest befinner sig just ovanför nedflyttningsstrecket, tre poäng före Luton.

Emil Krafth, Newcastle United - 10/0

29-åringen kom in i minut 69 mot Chelsea (2-3) och fick betyget 5/10 i tidningen The Chronicle.

Alexander Isak, Newcastle United - 28/16

Anfallaren gjorde 1-1-målet mot Chelsea och gavs betyget sju. I och med förlusten sjönk Newcastle till tiondeplatsen i tabellen.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Bänkades i ECL-åttondelen mot Ajax (0-0) och i ligamötet med Tottenham (0-4). Tabellfyran Villa har bara två poäng ner till jagande Spurs efter förlusten.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 28/6

23-åringen var inblandad i tre mål och noterades för en assist mot Aston Villa. Sajten Football London delade ut betyget 8/10, liksom tidningarna Daily Mail och Evening Standard. Spurs är femma i tabellen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Mittbacken saknades när nästjumbon spelade 2-2 mot West Ham och tog poäng för första gången sedan den 3 februari.

Ken Sema, Watford - 28/1

Strax innan halvtid bröt vänsteryttern 1-1-matchen mot Swansea med en skada och missade sedan mötet med Coventry (1-2). "Vi får se efter undersökningen hur illa det är", sa managern Valérien Ismaël inför den senaste matchen. Watford är på 14:e plats i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham - 38/3 nollor

Stod i mål när tabelljumbon förlorade med 0-5 både mot Coventry och Norwich. Rotherham har 20 poäng till säker mark när nio omgångar återstår.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 25/4 nollor

Målvakten spelade för första gången på närmare två månader, sedan förstavalet Aynsley Pears blivit sjuk, och 24-åringen vaktade målet när Rovers fick 1-1 mot både Millwall och Plymouth. Tidningen Lancashire Telegraph gav honom betyget 5/10 respektive åtta.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 21/1

20-åringen spelade en halvtimme mot Millwall och sedan hela matchen mot Plymouth, där han assisterade till ledningsmålet. Mittfältaren gavs betyget 6/10 respektive sju. Rovers-managern John Eustace kallade Ayari för "magnifik" efter den senaste matchen.

"Han var aggressiv, väldigt energisk och jag var glad för hans skull", säger Eustace enligt Lancashire Telegraph.

Rovers är på 18:e plats, med tre poäng ner till nedflyttningsstrecket.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 5/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 4/3

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 1/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Kristopher Da Graca, KuPS (utlånad från IK Sirius) - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 24/0

Vänsterbacken hoppade in i den gångna veckans två matcher, mot Sturm Graz (3-0-seger i Conference League) i 64:e minuten och mot Rennes (2-2) i 58:e minuten. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 19/2

Forwarden satt på bänken i 1-0-segern mot jumbon Clermont i helgen. Laget ligger på plats 17 (nedflyttningsplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 14/0



Vänsterbacken var inte med i truppen mot Rodez (1-1) i helgen. Laget ligger tia i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 6/1

Forwarden hoppade in i 69:e minuten Rodez.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 14/4

Målvakten stod mellan stolparna mot Quevilly-Rouen Metropole (0-0) i helgen. Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 1/0

Backen spelade hela ligapremiären mot B68 (3-0-seger) i helgen.

Adi Terzic, NSI Runavik - 1/0

Backen spelade hela ligapremiären mot HB (3-2-förlust) i helgen.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 1/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot HB..

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 0/0

Backen från Utsikten skrev precis på för klubben.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 12/0

Backen, som är kapten, satt på bänken mot St Josephs FC (1-0-förlust) i helgen. Europa Point ligger fyra i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 19/14

Den offensive talangen spelade hela matchen mot St Josephs FC.

Johan Andersson, Europa Point FC - 17/3

Mittbacken, som har kaptensbindeln när inte Falkeborn är på planen, spelade hela matchen St Josephs.

Filip Tronet, Europa Point FC - 8/2

Startade mot St Josephs och spelade i 68 minuter.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 37/4

Yttern spelade 83 minuter i 4-0-segern mot Lamia i helgen. AEK Aten leder ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 27/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Kreta ligger fyra i ”nedflyttningsserien” och har sex poäng ner till strecket.

August Erlingmark, Atromitos - 21/0



Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Atromitos ligger tvåa i ”nedflyttningsserien” och har nio poäng ner till strecket.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 12/7

Forwarden satt på bänken mot Olympiakos (3-1-seger) i helgen. Panathinaikos ligger trea i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt bort.

Emil Bergström, Panserraikos - 25/1

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Panserraikos ligger trea i ”nedflyttningsserien” och har åtta poäng ner till strecket.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 4/0

Ytterbacken var inte med i truppen mot Dundalk (1-0-seger) i fredags. St Patrick’s ligger sexa i ligan, som innehåller tio lag.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 3/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

William Eskelinen, Vestri - 0/0

Målvakten skrev precis på för klubben. Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 32/0

Högerbacken var avstängd mot Fiorentina (4-3-förlust) i Conference League i torsdags men hoppade sedan in i 74:e minuten mot Maccabi Bnei Raina (2-1-förlust) i ligan i söndags. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans match. Hapoel Be’er Sheva ligger fyra i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 19/0

Mittbacken startade i båda den gångna veckans två matcher mot Sporting (1-1, i Conference League) och Juventus (2-2, i ligan). Hien blev utbytt i paus mot Sporting. Atalanta ligger sexa i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 25/1

Högerbacken spelade 90 minuter mot Sporting men var avstängd mot Juventus.

Jens Cajuste, Napoli - 27/0

Mittfältaren är skadad men kan vara tillbaka i helgen, enligt italienska medier. Napoli ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Yttern har skadat sig på nytt. Enligt Bologna har Karlsson stukat sin vänstra fot och klubben har meddelat att han blir borta i uppemot en månad. Bologna ligger fyra i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 23/2

Forwarden spelade 60 minuter mot Verona (1-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 16 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än. Han var utanför truppen mot Sassuolo i helgen.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen var inte med i truppen till den gångna veckans match. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad. Ascoli ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 16/2

Ytterbacken, som är given i Brescia, gjorde lagets mål i 2-1-förlusten mot Parma i fredags. Laget ligger sjua i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 3/0

Mittfältaren har varit given i startelvan under inledningen av ligaspelet. Mot Sapporo i helgen stod han för assisten i 1-0-segern. Laget ligget tolva i ligan.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 1/0

Gjorde debut för sin nya klubb när han startade i Zhenis möte med Shakhter Karaganda. Efter premiärförlusten lyckades Zhenis studsa tillbaka och vinna med 1-0.

KOSOVO

Valmir Berisha, Liria Prizren 2/0

Byttes in med 30 minuter kvar när Liria föll med 0-2 på hemmaplan mot Feronikeli i ligaspelet. Liria är tabelljumbo i AlbiMall Superliga efter 24 spelade omgångar.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 15/2

Fick se hela 2-2-mötet med Varadzdin från avbytarbänken.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med i matchtruppen i 0-3-förlusten mot Hajduk Split.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Yttern fanns inte med matchtruppen mot Excelsior, en match som resulterade i en 4-0-seger för AZ. på grund av en skada. AZ-tränaren Maarten Martens meddelar dock att det inte rör sig om någon allvarlig skada och att Lahdo förväntas vara tillbaka i spel inom en snar framtid. AZ är tabellfyra i Eredivise.

Casper Widell, Excelsior - 26/1

Excelsior är inne i en tung period och åkte på en 0-4-förlust när man gästade AZ Alkmaar. Mittbacken spelade 90 minuter för sitt Excelsior som har samma poäng som RKC Walwijk på negativ kvalplats.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 22/3

Byttes in i den 67:e minuten mot AZ men lyckades inte sätts sin prägel på matchen i 0-4-förlusten.

Richie Omorowa, Excelsior - 15/2

Fick chansen från start efter sin fullträff i mötet med Fortuna Sittard. Anfallaren lyckades dock inte följa upp med något nytt mål och lämnade planen mållös efter 67 minuters spel.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 27/7

Anfallaren var tillbaka I matchtruppen efter sin sjukdom senast. Spelade från start mot seriesuveränen PSV och byttes ut efter 66 minuter i den jämna 0-1-förlusten.

Simon Olsson, Heerenveen - 27/2

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 16/1

Fick återigen chansen från start, men byttes ut kort efter NEC:s ledningsmål i den 67:e matchminuten.

Emil Hansson, Heracles - 24/5

Inför mötet med Hanssons tidigare klubb Feyenoord skrev journalisten Ralph Blijlevens följande om Hansson på De Twentsche Courant Tubantia:

”Du måste börja med den starkaste elvan och han är inte en av dem för tillfället”.

Blijlevens fick också rätt då Hansson inte fanns med från start. Det berodde dock inte på något taktiskt beslut då svensk-norsken saknades helt i matchtruppen på grund av en skada. Heracles hade inte särskilt mycket att sätta emot och föll med klara 0-3 mot tabelltvåan.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Var tillbaka i matchtruppen i den senaste matchen mot Ajax efter en längre skadefrånvaro. I Utrechts möte med Almere kom också den efterlängtade comebacken när anfallaren byttes in på stopptid i 1-1-mötet. Utrecht är tabellåtta i Eredivisie.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Är fast förankrad på avbytarbänken och fick återigen följa 1-3-förlusten mot RKC från avbytarbänken. Förlusten kan bli extra kostsam då Vitesse nu har fem poäng upp till just RKC på den negativa kvalplatsen.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 10/0

Hoppade in i den 86:e matchminuten när Fortuna Sittard tappade ledning till ett 2-2-resultat i slutminuterna av bortamötet med Ajax.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Skadeproblemen fortsätter och bristningen som ytterbacken ådrog sig för ett par veckor sedan gör nu att Augustinsson tvingas till en operation, vilket gör att han blir borta från spel i tre månader.

- Jag lider otroligt mycket med honom. Han hindras från att göra det han gillar mest, och han saknar laget också. Det är fruktansvärt, konstaterade Rosenborgs tränare Alfred Johansson till Adresseavisen.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aimar Sher, Sarpsborg – 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Lech Poznans tränare Mariusz Rumak gav en uppdatering kring anfallarens status inför mötet med Gornik Zabrze:

- Mikael Ishak är närmare att återvända, men det finns fortfarande ingen möjlighet att spela nästa match, förklarade Rumak enligt PoznanskiExpress.

Således saknades Ishak helt i matchtruppen när Lech Poznan fick nöja sig med 0-0 mot Gornik Zabrze.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 27/2

Spelade 90 minuter 0-0-mötet med Gornik Zabrze.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Är fortfarande inte återställs efter sin skada och saknades i matchtruppen mot Gornik Zabrze.

Elias Andersson, Lech Poznan - 20/0

Blev kvar på bänken i hela ligamatchen mot Gornik Zabrze.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 29/1

Fanns inte med i matchtruppen mot Zaglebie Lubin (0-2-förlust). Anledningen var den avstängning som ytterbacken ådragit sig på grund av antalet varningar under säsongen.

Gustav Berggren, Rakow - 36/2

Spelade återigen 90 minuter när Rakow såg ut att gå mot en bortaseger i mötet med Puszcza Niepolomice. Ett sent mål förstörde dock festen för Rakow som är fyra i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 3/0

Blev kvar på bänken när Jagiellonia besegrade Slask Wroclaw med 3-1 i seriefinalen. Segern innebär att Jagiellonia nu kliver förbi Slask Wroclaw i tabelltoppen i kraft av bättre målskillnad.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 23/0

Spelade från start, men byttes ut under halvtidsvilan när SC Braga spelade 0-0 i bortamötet med Rio Ave.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 35/31

Fick inleda Europa League-mötet med Atalanta på bänken. Anfallaren hoppade in i halvtid men lämnade planen mållös när Sporting spelade 1-1 i den första av två åttondelsfinaler.

Under söndagen var ordningen sedan återställd när Gyökeres fanns med från start i mötet med Arouca. Då dröjde det också endast 19 minuter innan han utökat sin målskörd i ligaspelet. Målet var Gyökeres 19:e i ligaspelet och Sporting kunde bärga en sta

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 6/0

Inledde ligamötet med Otelul Galati på bänken. Fick hoppa in med 20 minuter kvar när Poliethnica tappade en 1-1-ledning till ett kryss (1-1).

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Inte med I matchtruppen när Al-Ettifaq besegrade Abha med 3-0 i ligaspelet. Anfallaren har på sistone omgärdats av rykten som gör gällande att han inte finns med i tränaren Steven Gerrards framtidsplaner och att ett klubbyte är aktuellt.

Nyligen rapporterade Arriyadiyah att Quiason själv inte har för avsikt att lämna Al-Ettifaq innan hans avtal löper ut under sommaren. Detta ska enligt uppgifterna ha gjort att Quaison har tackat nej till ”flera bud” från Europa och Gulfstater.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 24/1

Tog plats mellan stolparna när Al-Fateh föll med 1-2 mot Al-Khaleej i ligan. Al-Fateh är tabellåtta i den saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 26/1

Vänsterspringaren blev kvar på bänken i 90 minuter när Young Boys svarade för en regelrätt maktdemonstration genom att besegra Basel med 5-1 på hemmaplan. Young Boys leder den schweiziska superligan, en poäng före Servette.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 24/0

Lausanne-Sport föll med 1-3 på bortaplan mot tabelltvåan Servette. Roche spelade återigen från start på det centrala mittfältet, men varnades och byttes ut efter 83 minuters spel.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 21/1

Fick återigen finna sig i att inleda matchen mot Lugano på avbytarbänken. Anfallaren fick dock hoppa in med fem minuter kvar, men lyckades inte hjälpa sitt lag när man i stället föll med 2-3 på hemmaplan. St. Gallen är tabellfemma.

Jesper Löfgren, FC Luzern (utlånad från Djurgården) – 8/0

Djurgårdslånet har varit självskriven sedan flytten till Schweiz och startade återigen i mittlåset. Luzern stötte dock på patrull och föll med 1-2 i bortamötet med Lausanne-Ouchy.

SERBIEN

Filip Rogic, IMT Belgrad – 1/0

Presenterades av IMT Belgrad för en dryg vecka sedan. Inledde sedan lagets ligamöte med Javor på bänken, men fick hoppa in med fem minuter kvar och har således gjort sin debut för sitt nya lag. Bidrog till att IMT kunde hålla undan och säkra en 2-1-seger och drog dessutom på sig en varning på stopptid. IMT Belgrad är tabelltolva.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Lagerbielke blev i förra veckan kvar på bänken i 4-2-segern mot Livingston hemma i kvartsfinal i skotska FA-cupen. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en affär på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens försvarsstall. Celtic stoppade därmed ett lån. Mittbacken har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028. Celtic är tvåa i ligan.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 9/2

Mbunga Kimpiokas lag spelade inte i någon match under den gångna veckan. St. Johnstone är på nionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 2/0

Burke hoppade i förra veckan in i 2-0-segern mot Michalovce på bortaplan i kvartsfinal i slovakiska cupen, och blev kvar på bänken i 3-0-segern mot Dunajska Streda hemma i ligan. Spartak Trnava är på tredje plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 15/3

Swedberg är skadad och missade förra veckans 4-0-förlust mot Real Madrid på bortaplan i ligaspelet. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 25/1

Starfelt stod i helgen för 90 minuter i 4-0-förlusten mot Real Madrid på bortaplan i ligaspelet. Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol fram till sommaren 2025, var i helgen utanför truppen i 2-0-förlusten mot Girona på bortaplan i La Liga. Osasuna är tia i ligan.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 2/0

Bojanic var i förra veckan på bänken mot Jeonbuk Hyundai (1-1) borta i första kvartsfinalmötet i asiatiska Champions League, och likaså i 3-2-segern mot Gimcheon Sangmu på bortaplan i ligan. Ulsan har sex poäng efter två ligaomgångar.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 9/3

Forwarden var i förra veckan på bänken mot Jeonbuk Hyundai (1-1) borta i första kvartsfinalmötet i asiatiska Champions League, och stod för 90 minuter och en assist i 3-2-segern mot Gimcheon Sangmu borta i ligan. Ulsan har sex poäng efter två ligaomgångar.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 1/0

Weidersjö var utanför truppen mot Port (3-3) borta i ligaspelet. Uthai Thani, där Mikael Stahre är tränare, är på tolfte plats i ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 2/0

Backen gjorde i förra veckan 90 minuter i 1-0-förlusten mot Slovan Liberec borta i ligaspelet. Dessutom drog han på sig en varning. Karvina är jumbo i högstaligan. I förra veckan gjorde han även en intervju med Fotbollskanalen om sitt nya äventyr i Tjeckien.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 30/5

Larsson svarade i förra veckan för 87 minuter i 1-0-förlusten mot Basaksehir på bortaplan i ligan. Antalyaspor är åtta i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 28/4

Mittfältaren gjorde i förra veckan 81 minuter i 5-1-förlusten mot Trabzonspor borta i ligan. Karagümrük är på 17:e-plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 31/11

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i förra veckan för tre minuter mot Kayserispor (1-1) på bortaplan i Süper Lig. Hatayspor är på 16:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 23/1

Svanberg har haft muskelproblem, och var i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot Bayer Leverkusen på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 12/0

Sarr stod i förra veckan för 27 minuter i 2-0-förlusten mot Bayer Leverkusen på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan. Tidigare i år uppgav Foot Mercato att Wolfsburg inte vill köpa loss Sarr i sommar, och att forwarden inte har en framtid i Lyon. Därmed kan han, enligt sajten, möjligen återvända till Nederländerna, där han har en bakgrund i Heerenveen. Lånet är över den här säsongen, och därefter har forwarden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 30/2

Larsson gjorde i förra veckan 72 minuter i 3-1-segern mot Hoffenheim på hemmaplan i Bundesliga. Av tyska tidningen Kicker fick Larsson efteråt 3 av 6 i betyg, där 1 är bäst. Eintracht Frankfurt är på sjätte plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 8/0

Mittbacken stod i förra veckan för 90 minuter i 2-0-förlusten mot RB Leizpig borta i Bundesliga. Svensken stod dessutom för ett självmål, i den tredje minuten till matchens första mål. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 18/1

Forwarden noterades i förra veckan för 67 minuter i 2-0-torsken mot RB Leipzig på bortaplan i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 27/9

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade i förra veckan inte i någon match. Fürth är på sjunde plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 12/0

23-åringen var i förra veckan utanför truppen för tredje ligamatchen i följd, då det blev 2-0-förlust mot serieledaren St. Pauli borta i 2. Bundesliga. I stället spelade han åter - med 78 minuter på planen - med Herthas reservlag i 0-1-förlusten mot Greifswalder FC på hemmaplan i tyska fjärdedivisionen. I förra veckan skrev tyska tidningen B.Z. om anledningen till att Hussein just nu inte får spela A-lagsfotboll, det rör sig om mittfältarens närkampsspel, att han anses vara svag fysiskt. Hertha är på elfte plats i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 26/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren är skadad, och var i förra veckan utanför truppen när det blev 2-0-seger mot Hertha Berlin hemma i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför truppen i 2-0-segern mot Hertha Berlin på hemmaplan i 2. Bundesliga. Han har ännu inte varit med i någon matchtrupp sedan flytten till Tyskland, då han har varit utanför truppen i åtta raka matcher. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 23/0

Ingelsson gjorde i helgen 90 minuter i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i bottenstriden i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 25/1

Fröling blev i förra veckan kvar på bänken i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i bottenstriden i andraligan.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan på bänken i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är på 16:e-plats i bottenstriden i andraligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen mot Karlsruher (1-0-seger) hemma i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har mittbacken haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 4/1

Bernhardsson fick i förra veckan sin första start med 77 minuter i 1-0-segern mot Karlsruher hemma i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på andra plats i andradivisionen.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 8/2

32-åringen stod i förra veckan för 60 minuter i 1-0-segern mot Magdeburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Nürnberg är på åttonde plats i andradivisionen.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 10/0

Oudenne svarade i förra veckan för 45 minuter mot Wehen Wiesbaden (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på femte plats i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 3/0

Finndell stod i förra veckan för 28 minuter, och drog på sig ett gult kort, i 0-1-förlusten mot Hansa Rostock på hemmaplan i 2. Bundesliga. Förlusten var tung för Finndells lag, då båda klubbarna slåss i botten. Braunschweig är nästjumbo i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 21/1

Levi stod i förra veckan för 62 minuter i 0-2-förlusten mot Ujpest hemma i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 3/1

Noah Eile, New York Red Bulls - 3/0

Eile stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Dallas på hemmaplan i MLS. Red Bulls är fyra i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 5/0

Jansson, som är kapten i Orlando, stod i förra veckan för 90 minuter i första åttondelsfinalmötet med Tigres (0-0) hemma i Concacaf Champions Cup. Vidare gjorde han 90 minuter i 2-3-förlusten mot Minnesota hemma i MLS. Orlando är på 13:e-plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 4/0

Nilsson svarade i förra veckan för 90 minuter mot Austin (2-2) borta i MLS. St. Louis är på fjärde plats i den västra divisionen.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Alm gjorde i förra veckan comeback, efter skadeproblem, med fyra minuter på planen mot Austin (2-2) borta i MLS. St. Louis är på fjärde plats i den västra divisionen.

Christopher McVey, DC United - 3/0

Försvararen gjorde 90 minuter mot Cincinnati (0-0) borta i MLS. DC United är på sjätte plats i östra divisionen.

Victor Eriksson, Minnesota United - 0/0

23-åringen blev kvar på bänken, för tredje ligamatchen i följd, då det blev 3-2-seger mot Orlando på bortaplan i MLS. Minnesota är tvåa i västra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 24/1

Jansson stod i förra veckan för 66 minuter, och blev varnad, mot Austria Klagenfurt (1-1) på bortaplan i ligaspelet. Rapid Wien är sexa i mästerskapsserien i Österrike.