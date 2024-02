SVENSKKOLLEN: Edvardsen "chockad" över petningen: "Jag var arg"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

• Nilsson jagas av engelska klubbar

• Ondrejka: "Då förändrades allt för mig"

• Ny skadesmäll för Augustinsson

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 20/8

Anfallaren tvingades utgå efter en halvtimme i 0-1-förlusten mot Central Coast Mariners. 32-åringen utsattes då för en brysk tackling och skadade ankeln. Tidningen The Canberra Times skriver att Antonsson missar allt spel i upp till åtta veckor. Wanderers har sjunkit till sjätte plats i A-League efter 17 matcher.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 28/5

29-åringen spelade 77 minuter och gjorde matchens enda mål mot Royal Antwerp. Hans lag är tabellåtta i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 30/11

Anfallaren fick 81 minuter på planen i sextondelsfinalen i Europa Conference League mot Eintracht Frankfurt. 26-åringens kvittering innebar att Union har ett 2-2-resultat inför returen, innan han bänkades i ligamötet med Kortrijk (3-1). Tabloiden The Sun skriver att en handfull klubbar i The Championship har Nilsson på deras radar, och han påstås föredra England vid ett klubbyte.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

22-åringen satt på bänken i Europaspelet men inte i ligan. Union leder tabellen åtta poäng före Anderlecht efter 26 omgångar.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 15/0

Vänsterbacken var tillbaka efter en muskelskada och spelade cirka 30 minuter i 4-1-segern över Sint-Truiden.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 14/2

21-åringen spelade en timme och varnades när tabellfyran förlorade mot Mechelen. I en intervju med Gazet van Antwerpen avslöjar yttern att han kunde ha lämnat Elfsborg för ligakonkurrenten Club Brügge för ett år sedan. Mot just det motståndet avgjorde Ondrejka med ett frisparksmål tidigare i år.

"För tre år sedan fick jag inte ens slå hörnor", säger han till tidningen.

"Allt förändrades när jag såg min dåvarande lagkamrat Jesper Karlsson, numera i Bologna, jobba. Han slog bollen på ett unikt sätt, jag började träna mycket på det sedan".

Momodou Sonko, KAA Gent - 3/0

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 31/0

28-åringen bänkades när Aris förlorade toppmötet mot Apoel Nicosia med 0-1. Han spelade sedan hela matchen mot AEL Limassol och drog på sig en varning i 4-0-segern. Aris är tre poäng bakom serieledaren Apoel efter 26 omgångar.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 34/7

Vänsteryttern utgick efter 81 minuter mot Apoel och missade derbyt sedan.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 13/7

24-åringen saknades i förra veckans matcher.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Muamer Tankovic, Pafos FC - 22/10

I 3-0-segern mot Othellos Athien gjorde 28-åringen mål för andra matchen i rad. Pafos är tabellfemma.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 18/1

Mittfältaren spelade en dryg timme i 2-2-mötet med Ethnikos innan han bänkades mot Othellos (1-0). Omonia har tagit sig upp på fjärde plats i cypriotiska ligan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 19/3 nollor

Vaktade målet när Randers besegrade Hvidovre med 3-1 i återstarten av Superligaen. Tidningen Randers Amtsavis gav honom betyget 3/6.

Hugo Andersson, Randers FC - 10/1

Mittbacken spelade 90 minuter för andra matchen i rad och gavs betyget fyra. Inför återstarten listade Tipsbladet 25-åringen, som tappade sin ordinarie plats i höstas, bland fem spelare i ligan som måste rycka upp sig under våren.

John Björkengren, Randers FC - 16/1

Spelade hela matchen senast och gav fick betyget fyra.

Noah Shamoun, Randers FC - 0/0

Nyförvärvet missade återstarten med en skadekänning.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 1/0

Vänsterbacken debuterade för sin nya klubb med att få 90 minuter mot Hvidovre. Betyget blev 3/6.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

18-åringen bänkades både mot Manchester City och Silkeborg. Tränaren Jacob Neestrup menar att det inte rör sig om en formsvacka.

"Jag tar alla beslut för FC Köpenhamns bästa och vi har många andra talangfulla yttrar, unga yttrar, inklusive (Victor) Froholdt som trycker på mer och mer. Det är samma villkor för alla och Roony är en väldigt talangfull spelare, som många andra", säger Neestrup enligt sajten bold.dk.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 28/5

Lagkaptenen byttes ut efter 55 minuter när FCK förlorade den första Champions League-åttondelen mot City (1-3). Betyget blev 2/6 i tidningen B.T. Anfallaren svarade med att spela 90 minuter och näta i 3-0-segern mot Silkeborg.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 29/5

25-åringen kom in i den 81:a minuten i CL-spelet men bänkades i ligan. FC Köpenhamn är tabelltvåa i Superligaen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Missade matchen mot Brøndby med en skada.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Mittfältaren stod över återstarten på grund av sjukdom.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 24/1

21-åringen spelade hela matchen mot Brøndby och gavs betyget 2/6 i B.T. Hans lag förlorade serieledningen och halkade ner till tredje plats i tabellen.

Eric Kahl, AGF Århus - 23/0

Wingbacken var avstängd i den mållösa matchen mot Vejle.

Felix Beijmo, AGF Århus - 24/3

26-åringen spelade hela matchen mot Velje. Tidningen Horsens Folkeblad gav ytterbacken betyget 3/6. AGF är femma i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 31/2

Mittfältaren assisterade till FCN:s ledningsmål och spelade hela matchen mot Lyngby (3-2). Tidningen Sjællandske Nyheter gav 22-åringen betyget 5/6. Hans lag är tabellfyra.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Anfallaren rehabiliterar en knäskada.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 20/3

22-åringen spelade hela matchen och assisterade till båda målen i 2-1-vinsten mot Viborg.

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

Yttern spelade med U23-laget i förra veckan.

Filip Helander, OB Odense - 12/0

Den nya lagkaptenen åkte på en varning mot Viborg och blev utbytt efter 69 minuter. Detta efter en huvudskada, men bold.dk skriver att mittbacken ska vara okej. Segern tog det tidigare krislaget upp till en sjundeplats.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 0/0

Nyförvärvet bänkades mot FCK. Silkeborg är sexa i tabellen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 21/1

29-åringen spelade andra halvlek som vänsterback i 2-1-segern mot Luton. Tidningen Manchester Evening News gav honom betyget 6/10. Man United är sexa i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 25/9

Yttern spelade hela matchen mot West Ham och assisterade till 2-0-målet i slutminuterna. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 8/10 till 21-åringen. Forest är på 16:e plats, med fyra poäng till nedflyttningsstrecket.

Emil Krafth, Newcastle United - 9/0

29-åringen satt på bänken i 2-2-matchen mot Bournemouth. Försvararen, som varit i klubben sedan 2019, förlängde dessförinnan sitt utgående kontrakt till sommaren 2025.

Alexander Isak, Newcastle United - 25/14

Anfallaren stod över matchen senast med en ljumskskada. Newcastle är tabellåtta.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Målvakten satt på bänken när Fulham besegrades med 2-1. Villa återtog fjärdeplatsen i och med segern.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 26/6

23-åringen spelade hela matchen och gjorde lagets mål i 1-2-nederlaget mot Wolves. Högeryttern fick betyget 7/10 av både tidningen Evening Standard och sajten Football London. Spurs återfinns nu på femte plats i tabellen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Ken Sema, Watford - 26/1

30-åringen fick en timme på planen mot Norwich (2-4), där han noterades för en assist. Yttern spelade sedan 76 minuter i 1-0-vinsten mot Rotherham. Watford är elva i The Championship.

Viktor Johansson, Rotherham - 33/3 nollor

Stod i mål när tabelljumbon förlorade mot Hull med 1-2 och sedan mot Watford. The Yorkshire Post gav 25-åringen betyget 8/10 efter den förra matchen medan Rotherham Advertiser delade ut en nia. Båda tidningarna gav Johansson betyget sex efter den senare matchen.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 23/4 nollor

Satt på bänken i matcherna mot Birmingham (0-1) och Preston (2-2). Rovers är kvar på plats 17 i tabellen.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 16/1

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 3/0

26-åringen spelade hela matchen och varnades när IFK Mariehamn besegrades med 2-1 i Ligacupens gruppspel. Ekenäs är tabellfyra bland sex lag i gruppen.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 3/2

Anfallaren spelade hela matchen mot Ekenäs och gjorde tröstmålet på straff. IFK är sist i gruppen efter tre omgångar.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 0/0

Nyförvärvet satt på bänken i 1-2-förlusten mot FC Lahti. Målvaktens lag är näst sist i gruppen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 20/0

Vänsteryttern satt på bänken under hela matchen mot Le Havre (3-0-seger) i helgen. Lille ligger fyra i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 18/2

Forwarden hoppade in i 68:e minuten mot Montpellier (3-0-förlust) i helgen. Laget ligger på plats 17 (nedflyttningsplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 14/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Bordeaux (1-1) under måndagen. Laget ligger åtta i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 3/1

Forwarden gjorde mål mot Bordeaux (1-1) under måndagen, då han startade och spelade 55 minuter.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 11/2

Målvakten stod mellan stolparna mot Amiens (1-1). Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Emil Berger, HB Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 0/0

Skrev precis på för klubben. Ligan startar i mars.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Hattas tävlingssäsong är igång igen efter ett uppehåll men Zeidan var inte med mot Ajman i cupen (1-0-förlust). Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 12/0

Backen, som är kapten, spelade hela matchen mot Lions (0-0) i helgen. Europa Point ligger sexa i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 16/11

Den offensive talangen spelade hela matchen mot Lions.

Johan Andersson, Europa Point FC - 14/3

Mittbacken spelade hela matchen mot Lions.

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot Lions.

Filip Tronet, Europa Point FC - 5/0

Startade mot Lions och spelade i 67 minuter.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 33/3

Yttern spelade 77 minuter mot Kifisia (3-0-seger) i helgen och bjöd då på en assist. AEK Aten leder ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 25/0

Högerbacken spelade första halvlek i 4-0-segern mot Panserraikos under måndagen. Kreta ligger åtta i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 19/0



Mittfältaren startade mot Aris (2-0-förlust) men blev utbytt i 56:e minuten. Atromitos ligger tia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 10/7

Forwarden satt på bänken i cupmötet med Paok (1-0-seger) i onsdags men hoppade in i paus mot Lamia (2-2) i ligan i helgen och gjorde då ett mål. Panathinaikos ligger trea i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt och han ser ut att hamna i IFK Göteborg.

Emil Bergström, Panserraikos - 22/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Kreta (4-0-förlust) under måndagen. Panserraikos ligger nia i ligan.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 11/1

Forwarden hoppade in i 77:e minuten mot Aluminium Arak (1-0-förlust) i förra veckan. Den senaste tiden har Bahoui ryktats vara aktuell för en flytt bort från klubben.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 2/0

Ytterbacken spelade 67 minuter i ligapremiären mot Galway United (1-0-seger) i fredags.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 2/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Afturelding (4-1-seger) i ligacupen i fredags.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 31/0

Högerbacken hoppade in i 64:e minuten mot Gent i Conference League (1-0-seger) i torsdags och spelade sedan 63 minuter mot Hapoel Haifa (1-1) i ligan i helgen. Maccabi Haifa leder ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans match. Hapoel Be’er Sheva ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 14/0

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 21/1

Högerbacken spelade 74 minuter mot Sassuolo och stod för en assist.

Jens Cajuste, Napoli - 25/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Genoa (1-1) i helgen. Napoli ligger nia i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 6/0

Yttern är tillbaka från skada men satt fast på bänken under den gångna veckans två matcher. Bologna ligger femma i Serie A.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 20/2

Forwarden spelade hela matchen mot Torino (2-0-förlust) i fredags. Lecce ligger på plats 13 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen satt på bänken under hela matchen mot Cosenza (3-1-förlust) i helgen. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad, enligt italienska medier, och missade 0-0-matchen mot Cremonese i fredags. Ascoli ligger på nedflyttningsplats i Serie B.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 0/0

Den kazakiska ligan drar igång i början av mars.

KROATIEN

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 14/2

Spelade 67 minuter i ligamötet med Slaven Belupo. Matchen slutade 1-1 och Ekong byttes ut efter 67 minuters spel.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med i matchtruppen när Gorica föll med 0-3 mot Osijek.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 20/5

Efter att en lättare skada stoppat ytterns medverkan mot Almere var Lahdo tillbaka i matchtruppen inför mötet med Fortuna Sittard. Inledde på bänken, men fick hoppa in med 25 minuter kvar när AZ säkrade en sen 2-1-seger.

Casper Widell, Excelsior - 23/1

Spelade hela matchen när Excelsior hade en tung dag och föll med 2-4 mot Sparta Rotterdam på bortaplan.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 20/3

Inledde på bänken mot Sparta Rotterdam och fick 20 minuter på plan.

Richie Omorowa, Excelsior - 12/1

Fick finna sig i en plats på bänken, men hoppade in med tio minuter kvar. Anfallaren hann dock inte göra något större avtryck under sin tid på plan.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 25/7

Efter två mållösa matcher bänkades anfallaren i mötet med Heerenveen. Det blev dock ett inhopp under de avslutande 25 minuterna och det resulterade i ett nytt mål när han fastställde slutresultatet 2-0 på stopptid.

I en intervju med nederländska De Stentor sa Edvardsen följande om när han fick reda på att tränaren René Hakes beslut att starta med honom på bänken.

- Jag blev chockad. Självklart var jag arg. Jag är 28 år och jag vill spela varje match för jag vet hur viktig jag är för laget. Men på bussen, och även på hotellet där vi åt tillsammans och hade mötet, var jag tvungen att hjälpa pojkarna. Jag vände det till något positivt och jag tycker att jag spelade bra i 25 minuter, sa Edvardsen enligt De Stentor.

De Stentor har även pratat med René Hake, som meddelar att petningen inte berodde på Edvardsens prestationer, snarare att han ville använda andra spelartyper under matchen.

- Han tyckte att det var skit. Visst var han besviken och arg, det tycker jag inte är något problem alls. Poängen är att man kan diskutera, sa Hake till sajten.

Simon Olsson, Heerenveen - 24/1

Är fortsatt självskriven på Heerenveens mittfält och spelade återigen hela matchen när Heerenveen föll med 0-2 mot Go Ahead Eagles. Heerenveen är tabelltolva.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 14/1

Saknades i mötet med Go Ahead Eagles på grund av en skada som han ådrog sig i mötet med Ajax.

Emil Hansson, Heracles - 23/5

Startade när Heracles gästade seriesuveränerna PSV, som inte har förlorat en match under ligasäsongen. Det slutade med en 0-2-förlust för gästerna och yttern fick en timme på planen.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Är fortfarande inte återställd efter en skada och fanns inte med i matchtruppen när Utrecht besegrade toppjagande Twente med 1-0 på bortaplan.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Fick se hela matchen mot Volendam från bänken.. På sistone har uppgifter gjort gällande att anfallaren inte kommer att återvända till Lecce och i en intervju med UNT medgav Jonathan Ederström, som är chef för Sirius herrlag, att man följer 21-åringen.

- Joel är en spelare som jag tror de flesta svenska klubbarna borde ha koll på. Det är givet eftersom han är U21-landslagsman och har gjort minuter i Serie A. Det var ett intressant tips från hans sida, mycket mer än så har jag inte att säga, sa Ederström till UNT.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 8/0

Hoppade in med fem minuter kvar i 1-2-förlusten mot AZ Alkmaar.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Anslöt till Rosenborg i början av 2021, har endast hunnit med 18 matcher under sina skadefyllda år i Norge. En stor anledning till den begränsade speltiden är en allvarlig knäskada, men på sistone har det rapporterats om att försvararen är på väg tillbaka till planen.

I veckan rapporterar dock norska Nidaros.no om att Augustinsson har drabbats av ett nytt bakslag på lagets träningsläger i Marbella. Detta då 27-åringen har åkt på en lårskada.

- ”Jonis” har en sträckning i framsidan av låret. Vi vet inte hur illa det är ännu, konstaterade Rosenborg-tränaren Alfred Johansson för Nidaros.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Nyligen avslöjade Fotbollskanalen att AIK hört sig för kring Rosenborgs Adam Andersson. Under söndagen skrev Expressen att förhandlingar om honom pågår.

Efter AIK:s cupseger mot Örebro bekräftade AIK-sportchefen Thomas Berntsen att 27-åringen är ett av namnen som övervägs i jakten på en ytterback.

- Generellt kan jag säga att vi inte kan kommentera spelare som är i andra klubbar men vi har också sagt att vi helst vill ha en ytterback som kan spela på båda kanterna och att han helst ska vara svensk. Då är ju han ett av alternativen, sa norrmannen till Fotbollskanalen.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Fotbollskanalen avslöjade nyligen att diskussioner kring en allsvensk återkomst förs mellan Sarpsborg och Brommapojkarna. I en intervju med Fotbollskanalen sa mittfältaren dock att hans ambition ”är att spela utomlands i några år till”. Norska ligan drar igång i april.

Aimar Sher, Sarpsborg – 0/0

Anslöt nyligen till klubben efter att ha varit utan klubb sedan uppbrottet från Spezia. I en intervju med Fotbollskanalen berättade mittfältaren nyligen om viljan att någon gång återvända till Hammarby och varför det inte blev en återkomst redan nu.

- Först och främst hörde de inte av sig. Och när Stefan (Billborn, nuvarande Sarpsborg-tränare och tidigare Hammarby-tränare) hörde av sig så visste jag att det här var en "perfect match". Stefan och Jocke (Joachim Björklund) känner mig sedan tidigare och de är båda fantastiska tränare. Det känns som att jag hittat hem lite igen. Det är skönt.

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Saknades återigen när Lech Poznan besegrade tabellettan Jagiellonia med 2-1 på grund av sin revbensskada. Enligt sajten lubsport.pl finns det dock möjlighet att anfallaren är tillbaka i veckans möte med Slask Wroclaw.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 23/2

Startade och spelade hela matchen mot Jagiellonia. Lech Poznan tabelltrea i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Saknades i matchen mot Jagiellonia på grund av en skada.

Elias Andersson, Lech Poznan - 19/0

Blev kvar på bänken i hela möte med Jagiellonia.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 26/1

Spelade hela matchen när Radomiak Radom avverkades med komfortabla 4-0 på bortaplan. Pogon Szczecin är tabellfyra i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 32/0

Startade och fick 80 minuter på plan när Rakow vände och vann med 3-1 mot Piast Gilwice.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 1/0

Fick göra sin debut efter flytten till Jagiellonia. Detta när han hoppade in i den 89:e matchminuten. Slutforceringen bar dock ingen frukt och Jagiellonia fick se sig besegrat på hemmaplan.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 20/0

Hoppade in med 15 minuter kvar när Braga föll med 2-4 hemma mot Qarabag. Startade sedan och spelade 80 minuter när Farense besegrades med 2-1 i ligaspelet. Braga är tabellfyra i den portugisiska ligan.

Viktor Gyökeres, Sporting CP - 29/26

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 2/0

Startade och fick hoppa in med tio minuter kvar när det blev en 1-2-förlust mot Petrolul Ploiesti i ligaspelet.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Inte med I matchtruppen när Al-Ettifaq besegrade Al-Khaleej med 2-0 i återstarten av ligaspelet. Anfallaren har på sistone omgärdats av rykten som gör gällande att han inte finns med i tränaren Steven Gerrards framtidsplaner och att ett klubbyte är aktuellt.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 22/1

Spelade hela matchen när Al-Fateh föll med 1-2 mot Al-Nassr.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 22/1

Fast på bänken när det blev en 1-3-förlust mot Sporting CP i veckans Europa-spel. Startade sedan och fick en timme på plan när Stade Lausanne-Ouchy besegrades med 1-0.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 21/0

Fortsätter att få förtroende och spelade 90 minuter i 3-1-segern mot Yverdon Sport. Lausanne-Sport är tabellelva i den schweiziska ligan.

Nikolaj Möller, St. Gallen – 18/1

Blev kvar på bänken i hela matchen mot Winterthur som slutade 2-2.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 5/0

Spelade hela matchen mot Zürich. Luzern såg ut att gå mot en ny nolla, men efter ett mål på stopptid blev det en 0-1-förlust för tabellsexan.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför truppen mot Kilmarnock (1-1) hemma i ligan. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en affär. Mittbacken har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028. Celtic är tvåa i ligan.

Annons

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 7/1

Mbunga Kimpioka gjorde i förra veckan 45 minuter i 0-3-förlusten mot serieledande Rangers hemma i ligaspelet. St. Johnstone är tia i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 1/0

Burke blev i helgen kvar på bänken i 1-2-förlusten mot Dunajska Streda hemma i ligaspelet. Spartak Trnava är på tredje plats i ligan.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 14/2

Swedberg gjorde i helgen ett 13 minuter långt inhopp i 1-2-torsken mot Barcelona hemma i La Liga. Celta Vigo är på 17:e-plats i ligan. Efteråt sa Swedberg följande till Fotbollskanalen: ”Det var skönt att vara tillbaka, kul att få ett inhopp och det hade gått bra innan jag skadade mig också. Det var kul att få chansen igen och att tränaren visar att jag har gjort det bra”.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 22/1

Starfelt blev i helgen noterad för 90 minuter i 1-2-torsken mot Barcelona hemma i La Liga. Celta Vigo är placerat på 17:e-plats i ligan. Efteråt sa mittbacken följande, till Fotbollskanalen, om Barcelonas sena straffavgörande: ”Det är tufft, det är inte första gången vi tappar så pass sent. Jag har inte sett det igen, men det kanske var straff”.

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Bojanic blev i förra veckan kvar på bänken i 3-0-segern mot japanska Ventforet Kofu hemma i första åttondelsfinalmötet i asiatiska Champions League.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai – 1/0

Forwarden stod i förra veckan för 45 minuter i 3-0-segern mot japanska Ventforet Kofu hemma i första åttondelsfinalmötet i asiatiska Champions League. Samtidigt gjorde han en intervju med Aftonbladet, där han klargjorde att han i dagsläget inte har några planer på att återvända till Hammarby: ”Jag har två år till kvar här och just nu är det bara där mitt fokus ligger. Klart man saknar Sverige ibland, men det har verkligen varit bra här sedan jag kom hit”.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Weidersjö var i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot BG Pathum United borta, och var utanför truppen mot Nakhonpathom (1-1) hemma i ligaspelet. Uthai Thani är elva i ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 27/4

Larsson blev i förra veckan kvar på bänken mot Istanbulspor (2-2) hemma i ligaspelet. Antalyaspor är sjua i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük – 26/4

Mittfältaren stod under den gångna veckan för 18 minuter mot Kasimpasa (1-1) borta i Süper Lig. Karagümrük är på 16:e-plats i högstaligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 28/11

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i förra veckan för två minuter mot Sivasspor (1-1) hemma i Süper Lig. Hatayspor är på 13:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 23/1

Svanberg gjorde i förra veckan 45 minuter mot Borussia Dortmund (1-1) på hemmaplan i Bundesliga. Wolfsburg är tolva i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 10/0

Sarr gjorde i förra veckan två minuter mot Borussia Dortmund (1-1) hemma i Bundesliga. I ligan är Wolfsburg tolva. Nyligen uppgav Foot Mercato att Wolfsburg inte vill köpa loss Sarr i sommar, och att forwarden inte har en framtid i Lyon. Därmed kan han, enligt sajten, möjligen återvända till Nederländerna, där han har en bakgrund i Heerenveen. Lånet är över den här säsongen, och därefter har forwarden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 28/2

Larsson är skadad och missade förra veckans första slutspelsmöte med belgiska serieledaren Union SG (2-2) borta i Europa Conference League, samt bortamötet med Freiburg (3-3) i Bundesliga. Frankfurt är placerat på sjätte plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken var i förra veckan på bänken i 1-2-förlusten mot topplaget Stuttgart hemma i Bundesliga. Senast han spelade var i mitten av december. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 16/1

Forwarden gjorde i förra veckan fyra minuter på planen och en assist i 1-2-förlusten mot Stuttgart på hemmaplan i ligaspelet. Darmstadt är jumbo i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 24/9

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan i någon match. Fürth är på femte plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 12/0

23-åringen stod i förra veckan för 30 minuter i 3-2-segern mot Magdeburg hemma i 2. Bundesliga. Hertha är på åttonde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 24/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren svarade i förra veckan för 90 minuter i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig hemma i ligan. Efter matchen sa han följande på St. Paulis X-konto: ”Det känns fantastiskt att ha vunnit en sådan här tajt match. Vi är nöjda med segern och att vi höll nollan”. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför truppen i 1-0-segern mot Eintracht Braunschweig hemma i ligan. St. Pauli toppar 2. Bundesliga.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 20/0

Ingelsson gjorde i helgen 90 minuter och en assist mot Hamburg (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 23/1

Fröling gjorde i helgen 72 minuter mot Hamburg (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan på bänken mot Hamburg (2-2) hemma i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen i 4-0-segern mot Paderborn på bortaplan i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har mittbacken haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 1/0

Bernhardsson var i förra veckan utanför truppen i 4-0-segern mot Paderborn på bortaplan i 2. Bundesliga. Anledningen är att han under den senaste tiden har haft en infektion i kroppen. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan. I förra veckan gjorde även Bernhardsson en intervju, med Fotbollskanalen, om sin flytt från IF Elfsborg till Tyskland.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 5/0

32-åringen stod i förra veckan för 90 minuter och en assist mot Kaiserslautern (1-1) hemma i 2. Bundesliga. Efteråt sa Andersson följande på Nürnbergs hemsida: ”Vi hade inte tillräckligt med rörelse i vårt spel och det såg inte ut som att vi ville spela matchen. Första halvlek var dålig. Vi måste komma in i straffområdet oftare för det kan alltid hända något där. Vi hade faktiskt bara två sådana situationer. Det räcker inte”. Nürnberg är på tionde plats i ligaspelet.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 7/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken, för andra matchen i följd, i 2-1-segern mot Greuther Fürth hemma i 2. Bundesliga. Hannover är fyra i andradivisionen.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 1/0

Finndell gjorde i förra veckan debut med ett 17 minuter långt inhopp i 1-0-förlusten mot serieledaren St. Pauli på bortaplan i 2. Bundesliga. Braunschweig är placerat på 15:e-plats i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Levi var i förra veckan utanför truppen i 6-1-segern mot MTK Budapest hemma i ligan. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade Forsberg i träningsmötena med Austin (3-3) och Los Angeles Galaxy (0-2-förlust).

Noah Eile, New York Red Bulls - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade Eile i träningsmötena med Austin (3-3) och Los Angeles Galaxy (0-2-förlust).

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han i träningsmötena med Houston Dynamo (1-0-seger) och Colorado Rapids (3-2-seger).

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte i någon träningsmatch.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han inte i någon träningsmatch.

Christopher McVey, DC United - 0/0

Säsongen har inte dragit igång än. I förra veckan spelade han i träningsmötet med FC Dallas (0-2-förlust).

Victor Eriksson, Minnesota United - 0/0

Säsongen har ännu inte dragit igång. I förra veckan spelade han i träningsmötet med Charlotte FC (0-0).

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 22/1

Jansson stod i förra veckan för sju minuter mot Sturm Graz (1-1) på bortaplan i den österrikiska ligan. Rapid är sexa i ligaspelet.