SVENSKKOLLEN: "Gristackling" på Kabran har skapat rabalder: "Äckligt och barnsligt"

Emil Krafth , Newcastle United – 19/0 27-åringen går från klarhet till klarhet. Högerbacken spelade samtliga minuter när Crystal Palace (1-0) och Norwich (3-0) besegrades och fick betyget 8/10 av The Chronicle efter båda matcherna. Newcastle är uppe på nionde plats i Premier League efter den fjärde raka segern.

Robert Gojani , Silkeborg IF – 17/0 Mittfältaren kom in i halvtid mot Randers och spelade sedan hela matchen mot Ålborg. Silkeborg är fyra i mästerskapsserien.

Carl Björk , Brøndby – 7/0 Anfallaren kom in i den 78:e minuten i ovanstående match. Då hade Brøndby spelat med en man mindre i 70 minuter och tappat ledningen. Efter förlusten är den regerande mästaren först på femte plats i tabellen.

Hugo Andersson , Randers FC – 5/0 Mittbacken byttes in i den 75:e minuten mot Silkeborg och sedan på tilläggstid mot FCK, där han också blev varnad. Randers är sist i mästerskapsserien.

Simon Tibbling , Randers FC – 37/0 27-åringen spelade under slutkvarten mot Silkeborg och varnades, och satt sedan på bänken mot FCK.

Gustav Engvall , KV Mechelen – 17/0 Anfallaren byttes in i slutminuterna i 1-0-segern mot Charleroi. Mechelen är trea i den så kallade Europa Conference League-kvalgruppen.

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 40/0 26-åringen hoppade in i den 84:e minuten när Anderlecht inledde mästerskapsgruppen med att förlora med 3-1 borta mot serieledaren Union St. Gilloise. Mittfältaren blev dessutom varnad på tilläggstid. Trean Anderlecht är tio poäng bakom Union SG.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 32/1

Jens Cajuste, Reims - 8/2

Mittfältaren spelade 66 minuter i 2-1-segern mot Lille i onsdags men mot Marseille (förlust med 1-0) i helgen saknades Cajuste. Anledningen? Han har skadat sig – igen. L’Equipe skriver att det rör sig om en lårskada. Reims ligger på plats 13 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 37/7

Yttern spelade 90 minuter mot Quevilly Rouen förra tisdagen och gjorde då matchens enda mål i nionde minuten, med lagkaptensbindeln (!) runt armen. ”Ett nöje”, kommenterar han enligt Objectif Gard. Därefter fick Eliasson nöja sig med ett inhopp i 61:a minuten mot Rodez (seger med 3-2) i fredags. Nimes ligger nia i Ligue 2. Enligt den franske journalisten Romain Collet-Gaudin är det oklart om Eliasson blir kvar i Nimes till nästa säsong. Ett möte mellan klubben och svensken ska vara inplanerat den här veckan.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken både mot Sochaux och Niort. Den sistnämnda matchen, som laget vann med 2-0, säkrade uppflyttning till Ligue 1.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 28/1

Aris har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 17/1

AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

AEK har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 14/0

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 29/2

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 10/0

Panetolikos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1

August Erlingmark, Atromitos - 14/2

Atromitos har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 7/0

Mittbacken spelade 90 minuter både mot IBV och Keflavik under den gångna veckan. Valur vann båda de inledande seriematcherna.

Johannes Vall, IA - 4/0

Spelade 90 minuter både mot Stjarnan (2-2) och Vikingur (3-0-seger) under den gångna veckan.

Emil Berger, Leiknir - 5/0

Leiknir har inlett säsongen med två förluster, mot KA och Stjarnan. Mittfältaren Berger startade i båda matcherna men blev utvisad i den 63:e minuten mot Stjarnan. I lördags blev det annars officiellt att Berger har förlängt sitt kontrakt med Leiknir över nästa år. Fotbolti.net beskriver honom som en nyckelspelare och till klubbens hemsida säger Berger: ”Jag njuter av att vara här”.

Oliver Ekroth, Vikingur - 5/0

Mittbacken spelade hela matchen när Vikingur föll med 3-0 mot IA i helgen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 23/8

Forwarden spelade inte i 3-0-förlusten mot Inter i cupen men var tillbaka efter sin knäskada mot Lazio i helgen. Zlatan hoppade in i 67:e minuten och stod för assisten till Milans avgörande 2-1-mål på tilläggstid. Laget leder Serie A med två poäng men har en match mer spelad än Inter.

Albin Ekdal, Sampdoria - 25/0

Mittfältaren byttes in i 64:e minuten i 1-1-mötet med Verona i helgen. Sampdoria ligger på plats 16 i Serie A och har fem poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 32/3

Mittfältaren spelade 75 minuter och gjorde en assist när Bologna kryssade (2-2) mot Udinese i helgen. Laget ligger på plats 13 i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken mot Torino (förlust med 2-1) i lördags. Spezia ligger på plats 15 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 16/0

Backen missade båda den gångna veckans matcher på grund av skada, enligt italienska medier. Men nu är inte laget jumbo i Serie A längre. Man vann både mot Udinese och Fiorentina, och har tre poäng upp till säker mark.

Marcus Rohdén, Frosinone - 21/1

Mittfältaren var avstängd när Frosinone slog Monza med 4-1 under måndagen. Laget ligger åtta i Serie B och kan få kvala upp till högstaligan.

John Björkengren, Lecce - 23/0

Mittfältaren hoppade in i 78:e minuten när Lecce besegrade Pisa med 2-0 och tog ett stort steg mot uppflyttning till Serie A. Laget leder Serie B med två omgångar kvar att spela och har fyra poäng ner till kval.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 4/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Forge slog Edmonton med 3-0. Laget står på fyra poäng efter tre ligaomgångar.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 12/0

Hoppade in i 59:e minuten mot Slaven Koprivnica (0-0) i söndags, men fick ingen speltid i 1-0-segern mot Dinamo Zagreb tidigare under förra veckan. Hajduk ligger trea i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 17/3

Mittfältaren spelade hela matchen mot Feyenoord (förlust med 2-1) i helgen. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Pontus Almqvist, Utrecht (på lån från Rostov) – 3/0

Forwarden startade mot Feyenoord men blev utbytt i 73:e minuten.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 14/0

Mittbacken satt på bänken när Willem II tog en tung 1-0-seger hemma mot tabellsexan Vitesse i helgen. Men trots det ligger man kvar på nedflyttningsplats.

Max Svensson, Willem II - 30/1

Forwarden spelade 84 minuter mot Vitesse.

Paulos Abraham, Groningen - 26/0

Forwarden hoppade in i paus mot Heracles (förlust med 1-0). Groningen ligger åtta i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 15/2

Mittfältaren spelade hela matchen mot Heracles.

Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Satt på bänken mot Heracles.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 32/5

Amin Sarr, Heerenveen - 9/3

Forwarden gjorde 1-0 till Heerenveen i den sjunde minuten mot AZ, men motståndaren vände och vann. Heerenveen ligger elva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 21/0

Vänsterbacken var avstängd mot AZ.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 13/1

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot AZ.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 21/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Fortuna Sittard tog sin andra raka seger, och besegrade Go Ahead Eagles med 1-0. Därmed har laget fortsatt tre poäng ner till kval.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 6/0

Satt på bänken mot Go Ahead Eagles.

Emil Hansson, Heracles - 21/0

Hoppade in i 88:e minuten i 1-0-segern mot Groningen i helgen. Heracles är tolva i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 4/1

Forwarden hoppade in i 92:a minuten mot Groningen.

Jesper Karlsson, AZ - 42/19

Fortsätter att leverera. Yttern gjorde ett mål i 2-1-segern mot Heerenveen i helgen. AZ ligger femma i Eredivisie och Karlsson är tvåa i skytteligan.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 10/1

Yttern hoppade in i 71:a minuten i 2-1-segern mot Utrecht i helgen. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 4/0

Noterades för säsongens tredje assist innan han byttes ut i slutminuterna av 2-2-matchen hemma mot HamKam.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 1/0

Gjorde säsongsdebut när han var tillbaka efter skada och hoppade in i den 61:a minuten i 1-0-segern hemma mot Haugesund.

Leopold Wahlstedt, Odd - 4/1 nolla

Det blev en tung lördag för målvakten, som släppte in tre mål i 2-3-förlusten hemma mot nykomlingen Ålesund. Lokaltidningen Telemarksavisa noterar annars att Wahlstedt har flyttat in på Odds hemmastadion Skagerak Arena. Det tar cirka 30 sekunder att ta sig från lägenheten till planen. "Det är bra med kort väg till jobbet", konstaterar Wahlstedt för tidningen.

Adam Andersson, Rosenborg - 1/0

Fick göra sin säsongsdebut när han hoppade in de sista tio minuterna hemma mot Molde. Matchen slutade 0-0.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

I december meddelade Rosenborg att Augustinsson skulle bli borta i sex till åtta månader efter en höftoperation. Det lär därför inte bli något spel under vårsäsongen för vänsterbacken.

Pavle Vagic, Rosenborg - 4/0

Spelade 90 minuter i mittförsvaret mot Molde och bidrog till lagets hållna nolla.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 3/1

Startade för andra matchen i rad, men byttes ut efter 65 minuter mot Molde.

William Kurtovic, Sandefjord - 4/0

Spelade 90 minuter och bidrog med en assist när Sandefjord körde över Strømsgodset med hela 5-0 på bortaplan.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord (lån från Malmö FF) - 4/0

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/2

Det blev stor succé för Molins i helgens 5-2-seger borta mot Tromsø, där han bjöd på ett mål och två assist. Sammanlagt står han på två mål och tre assist efter fyra ligamatcher.

Anton Salétros, Sarpsborg - 4/1

Byttes ut efter 78 minuter mot Tromsø och drog på sig ett gult kort i slutet av första halvlek.

Kevin Kabran, Viking - 4/1

Efter två raka starter har Kabran fått nöja sig med två inhopp. Byttes in efter 54 minuter när Viking besegrade det regerande mästarlaget Bodø/Glimt med 2-0 på hemmaplan - och då var han inblandad i en situation som blivit en rejäl snackis inom norsk fotboll. Kabran blev nämligen knäad i ryggen av Bodø/Glimts stjärna Ulrik Saltnes när han efter en duell låg ner på gräsmattan. Domaren uppfattade inte tilltaget och Saltnes klarade sig undan rött kort men hans agerande har lett till starka reaktioner. Exempelvis sa Kabrans lagkamrat Zlatko Tripic till Discovery efter matchen att Saltnes aktion var "barnslig och äcklig". Saltnes själv har medgett att det var "dumt" och "onödigt" gjort av honom, men han hävdar att han inte knäade Kabran medvetet. Bodø/Glimts tränare Kjetil Knutsen sa till Discovery efter slutsignalen att han skulle "le ihjäl sig" om tacklingen leder till avstängning i efterhand, men det norska förbundet har bekräftat för Nettavisen att man ska se över situationen och om den borde leda till ett straff för Saltnes. Spelaren och Bodø/Glimt får just nu mycket kritik för själva attacken på Kabran och på sättet som de pratade om den efter matchen. Exempelvis har Discovery-experten och den tidigare spelaren, Christian Gauseth, gått hårt åt det norska succégänget. I en studiosändning har han sagt: "Det är fult och grisigt gjort (av Saltnes). Det hör inte hemma på en fotbollsplan. Att han står där och säger att det inte var med vilje... du hör ju på mig att jag blir irriterad, och det med rätta. Alla som ser det här blir arga, för det här ska vi inte ha i norsk fotboll". Vad Kabran har sagt om situationen? Till VG sa han efter matchen att det var "solklart rött kort". Nämnda Tripic och Knutsen hade efter slutsignalen en diskussion om händelsen i arenans innandömen. Under flera minuter pratade de "engagerat" om Saltnes knä på Kabran, enligt VG.

Se tacklingen på Kabran i tweeten nedan.

Ai, ai, ai, for noen scener i Stavanger! Nå koker det fullstendig over, og innbytter Boniface blir utvist!



Se Fotballrunden på MAX og discovery+ nå. pic.twitter.com/L7uCMYM1SM — Eurosport Norge (@EurosportNorge) April 24, 2022

Amor Layouni, Vålerenga - 4/0

Byttes in i slutminuterna i 1-0-vinsten hemma mot nykomlingen Jerv.

David Fällman, Ålesund - 4/0

Spelade hela matchen i mittförsvaret i 3-2-segern borta mot Odd.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 29/16

Vilken succévecka för Ishak. Först gjorde han ett mål och en assist i onsdagens 3-0-seger hemma mot Gornik Leczna och sedan återupprepade han bedriften i söndagens 3-1-viktoria hemma mot Stal Mielec. Forwarden ligger nu tvåa i skytteligan och delad tvåa i poängligan med sina 21 poäng (16 mål + 5 assist). Lech har samma poäng (65) som Rakow med tre omgångar kvar, men Rakow toppar tabellen tack vare inbördes möten.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 33/1

Den defensive mittfältaren fick äntligen göra sitt första mål för Lech i 3-0-segern mot Gornik Leczna - passande nog framspelad av landsmannen Ishak. Karlström drog dock på sig ett gult kort i samma match, vilket betydde att han var avstängd mot Stal Mielec.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Backen har fortfarande inte gjort tävlingsdebut för Lechia efter flytten från IFK Norrköping i februari. För den polska sajten Gol24 förklarar Lechias tränare att han främst ser Castegren som en spelare för nästa säsong, men att det kan bli aktuellt med en eller två matcher för svensken i vår.

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 18/0

Högerspringaren blev kvar på bänken i 2-0-vinsten mot Warta Poznan. Lechia ligger fyra och ser ut att sluta just fyra.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 28/1

Joseph Colley, Wisla Krakow - 9/0

Missade matchen mot Wisla Plock på grund av skada.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 4/1

I sin blott andra start gjorde vänsterbacken sitt första mål för klubben när han reducerade till 1-2 hemma mot Wisla Plock. Det slutade dock med en tung 3-4-förlust, vilket lämnar Wisla Krakow på nedflyttningsplats med två poäng upp till säker mark. Fyra omgångar återstår.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Framsteg för den förre Hammarby-backen, som fick sitta på bänken för första gången på två månader när Maritimo spelade 2-2 mot Santa Clara.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen i 1-1-krysset mot Vitoria Guimarães. Målvakten satt på bänken i en match i november, men har i övrigt varit utanför matchtrupperna.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 13/3

Säsongen i Qatar är slut. Al-Sailiya klarade sig kvar i högstaligan efter kval och vann qatariska cupen.

RYSSLAND

Besard Sabovic, Chimki - 22/1

Byttes ut i paus i 4-1-segern hemma mot Krylja Sovjetov (Sovjets Vingar) från Samara. Chimki ligger tolva och går en kamp om att undvika negativt kval.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 16/6

Den saudiarabiska ligan har tagit uppehåll fram till den 5 maj.