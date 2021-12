SVENSKKOLLEN: Här är Rangers nya besked kring Filip Helander

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht - 26/0

Anderlecht har fått upp farten rätt ordentligt i Belgien. Mot Kortrijk i cupen blev det seger och avancemang när Kristoffer Olsson byttes ut efter lite mer än en timme. I den efterföljande matchen borta mot Beerschot i ligan bytte tränaren ut mittfältaren efter den första halvleken, sannolikt för att vila 26-åringen, som varit ordinarie hittills den här säsongen. Nästa match för Anderlecht är mot Standard Liège den 16 januari.

Gustav Engvall, KV Mechelen - 9/0

Den forne allsvenska anfallaren brottas fortsatt med skadebekymmer sedan han ska ha gjort illa fotleden för lite mer än två veckor sedan. Precis när Gustav Engvall kan vara tillbaka är inte kommunicerat från klubbens sida. Möjligtvis blir det spel för honom i nästa match mot Leuven, som spelas den 15 januari då ett kortare uppehåll nu tar vid.

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 22/8

Efter superformen med tre mål och dubbla assist över två matcher, har hans facit de senaste sju dagarna inte varit lika imponerande. I onsdags i cupen mot Eupen föll hans Mechelen klart och laget åkte därmed ur. Då spelade Mrabti från start, men byttes ut med 20 minuter kvar. När det väntade ligamatch några dagar senare gick det inte ens att se svenskens namn på bänken. Bakgrunden till hans frånvaro är oklar.

BULGARIEN

Kevin Jansson, Botev Plovdiv - 20/0

Den bulgariska fotbollen har uppehåll. Efter 19 spelade omgångar är Botev Plovdiv fyra i den bulgariska ligan, som återupptas i februari. Då ställs Kevin Janssons lag mot sydbulgariska Arda på bortaplan.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 27 matcher/3 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Simon Tibbling, Randers FC - 26/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Randers är femma i ligan och spelar härnäst bortamatch mot Leicester i Conference League i februari.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn - 8/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 3/0 nollor

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 2/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Köpenhamn är tvåa i ligan och spelar vidare i Europa efter gruppseger i Conference League.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 29/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari.

Jens Cajuste, FC Midtjylland - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Midtjylland toppar ligatabellen före berörda Köpenhamn och spelar även vidare i Conference League. Där ställs laget mot grekiska Paok i februari.

Simon Hedlund, Brøndby - 26/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Oskar Fallenius, Brøndby - 8/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Rasmus Wikström, Brøndby - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Brøndby är på sin tredje plats med i racet om en ligaseger, men slutade sist i sin Europa League-grupp och är utslaget ur cupen efter att ha förlorat mot Midtjylland över två möten.

Jacob Rinne, Ålborg BK - 17/6 nollor

Tim Prica, Ålborg BK - 18/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Ålborg är i högsta grad med i kampen om att knipa en slutspelsplats, då laget är fyra i tabellen.

William Eskelinen, AGF Århus - 0/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Eric Kahl, AGF Århus - 16/2

Den danska fotbollen har uppehåll. Århus ligger precis under slutspelsstrecket.

Emil Holm, Sønderjyske (utlånad från Spezia) - 17/3

Den danska fotbollen har uppehåll. Sønderjyske är näst sist i tabellen framför jumbon Vejle och är ute ur cupen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 14/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Nordsjælland är tredje sist i den danska ligan och har inte lyckats ta sig vidare i cupen.

Kevin Custovic, Velje BK - 13/1

Den danska fotbollen har uppehåll. Vejle är sist i tabellen, men vidare i cupen.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 10/0

Den danska fotbollen har uppehåll. Silkeborg är imponerande nog sexa, alltså på slutspelsplats.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 19/0

Inte heller under måndagen blev det något framträdande för landslagsbacken. Innan avspark mot Newcastle bekräftade nye United-tränaren Ralf Rangnick - efter att det först kommit uppgifter om det i brittisk media - att svensken utgår då han testat positivt för covid-19. Victor Nilsson Lindelöf spelade senast den 11 december mot Norwich i Premier League.

Anthony Elanga, Manchester United - 3/0

Efter fransosen Allan Saint-Maximins tidiga öppningsmål för Newcastle redan i den sjunde minuten, dröjde det länge innan utjämningen kom från gästande United. Först med 20 minuter kvar av ordinarie tid agerade Edinson Cavani poängräddare, genom att fastställa slutresultatet 1-1. Anthony Elanga blev kvar på Manchester Uniteds bänk matchen ut. Läs mer om fajten här.

Emil Krafth, Newcastle United - 8/0

I krysset mot United, där Emil Krafth stod för en bra insats, kunde svensken ha fått med sig en assist. Det var i den 47:e minuten som ytterbacken framgångsrikt tog sig runt längs högerkanten och spelade in bollen precist till anfallaren Allan Saint-Maximin, som inte lyckades näta från nära håll. Under den första halvleken vann han samtliga av sina tre närkamper och efter matchen gav Evening Chronicle honom ett högt betyg.

“Exakt den typen av defensiv trygghet som Newcastle har saknat de senaste matcherna”, skrev tidningen och gav Emil Krafth en åtta i omdöme.

Pontus Jansson, Brentford - 18/0

Ingen kul vecka för Jansson. När hans lag såg ut att hålla Chelsea stången i ligacupen, skickade han in bollen i eget mål och låg alltså bakom Brentfords uttåg. Några dagar efter 0-2-förlusten på hemmaplan, gästade Pontus Jansson och hans medspelare Brighton. Resultatet? Ny tvåmålsförlust.

- I andra halvlek har vi svårt att skapa chanser och fasta situationer, där vi var starka senast, lyckades vi inte med. Men vi försvarade bra och gav inte bort något till den 80:e minuten (då Jansson gjorde självmål), sa Brentford-tränaren Thomas Frank på presskonferensen efter Chelsea-matchen.

Ken Sema, Watford - 9/0

På grund av spridning av covid-19 har inte Watford spelat match på ett tag. Senare i dag ska det dock bli ändring på det, då laget tar emot West Ham på hemmaplan. Samtidigt som Watford huserar i tabellens nedre regioner, har “Hammers” gjort det framgångsrikt så här långt. Laget är sexa i tabellen, strax bakom Tottenham på Europa-plats.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 20/9

Det är ju inte bara i högsta serien, Premier League, som matcher har ställts in med anledning av viruset. I Championship har Coventry haft spelledigt en tid, då laget inte spelat när drabbningar skjutits upp. Alltså har lagets supportrar inte fått se spelarna på ett tag. Därför värmde nog Viktor Gyökeres julhälsning lite extra för Coventry City-anhängarna.

- Tack för all support den här säsongen. Jag hoppas att vi ses snart. Ta hand om er, sa Gyökeres bland annat i ett klipp på twitter.

Robin Olsen, Sheffield United (utlånad från Roma) - 11/1 nollor

Det har spekulerats om att Olsen, som för närvarande inte är tillgänglig för spel på grund av skada, kan lämna Sheffield då laget uppgetts vilja bryta lånet av målvakten redan i januari. Så kommer det inte bli, menar managern Paul Heckingbottom. Till Yorkshire Examiner säger han att en sådan lösning “inte är i våra tankar just nu”. I stället menar han att fokus är att svensken ska ta sig tillbaka till planen.

FINLAND

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 29/0

Säsongen är slut och IFK Mariehamn slutade tia i den finska ligan.

Filip Ahlström Tähti, IFK Mariehamn - 11/0

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 14/7 nollor

Säsongen är nu även slut för spelarna i Helsingfors. Det efter att laget slutat trea i sin Conference League-grupp. I ligan blev det en förstaplats.

Gustaf Backaliden, SJK - 17/1

Säsongen är slut och SJK slutade trea i den finska ligan.

FÄRÖARNA

Daniel Björkman, KÍ Klaksvík - 11/1

Säsongen är slut och KÍ Klaksvík vann ligan på Färöarna.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 14/0

Vänsterbacken hoppade in i den 68:e minuten i 3-2-segern mot Bordeaux. Lille ligger åtta i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 22/3

Yttern spelade hela matchen i 2-1-förlusten mot Toulouse. Eliasson drog på sig ett gult kort. Nimes ligger tolva i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 4/0

Isak Pettersson, Toulouse - 3/1

På bänken mot Nimes (seger med 2-1). Toulouse ligger tvåa i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 11/2

Forwarden har fortsatta problem med att få speltid. Var inte med i truppen när Amiens föll med 1-0 mot Paris FC. Laget ligger på plats 15 Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Isaac Kiese Thelin, Baniyas - 14/2

Forwarden spelade hela ligamatchen mot Sharjah, då Baniyas föll med 3-0. Laget ligger elva i ligan och har fem poäng ner till nedflyttningsplats.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 14/1

Högerbacken var tillbaka i startelvan mot OFI i cupen i förra veckan. Aris vann med 2-0 och sammanlagt 5-1.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 9/1

Forwarden spelade 66 minuter i 1-1-mötet med Kifisia i cupen. AEK gick vidare med sammanlagt 5-1.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 16/1

Skadad och kommer vara tillbaka i mitten av januari, enligt grekiska medier.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 7/1

Mittfältaren hoppade in i slutminuterna mot Volos i cupen. Matchen slutade 0-0 och Panathinaikos gick vidare med sammanlagt 2-1.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 27/1

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Johannes Vall, Valur - 22/0

Säsongen är över. Valur slutade femma i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 21/1

Säsongen är över. Valur slutade åtta i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 15/7

Forwarden missade 4-2-segern mot Empoli på grund av knäbekymmer. Milan ligger tvåa i Serie A.

Dejan Kulusevski, Juventus - 21/1

Hoppade in i 72:a minuten mot Cagliari (seger med 2-0). Juventus ligger sjua i Serie A.

Albin Ekdal, Sampdoria - 15/0

Mittfältaren klev av skadad innan paus mot Roma (1-1) i förra veckan. Sampdoria ligger just nu på plats 15 i Serie A. Enligt danska BT jagas han just nu av FC Köpenhamn. Ekdals kontrakt går ut till sommaren.

Mattias Svanberg, Bologna - 20/3

Mittfältaren spelade en dryg timme i 3-0-segern mot Sassuolo. Bologna ligger tia i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Napoli (seger med 1-0). Spezia ligger på plats 17 i Serie A och har sex poäng ner till nedflyttningsplats.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 12/0

Salernitana har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Oscar Linnér, Brescia (på lån från Bielefeld) - 1/0

Brescia har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Marcus Rohdén, Frosinone - 10/1



Frosinone har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

John Björkengren, Lecce - 12/0

Lecce har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 35/0

Ligan är slut. Forge föll i slutspelsfinalen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 6/1

Dalien har hunnit spela tre matcher under den gångna veckan. Det blev två starter, ett inhopp och ett mål för Larsson. Laget vann först mot Qingdao med 2-1 då Larsson blev hjälte, och föll sedan mot Henan Songshan Longmen och Chongqing med 1-0. Laget ligger sexa i ligan och har en poäng ner till nedflyttningskval.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 10/2

Mittbacken var utanför truppen mot Qingdao, på grund av skada, och därefter på bänken mot Henan. Mot Chongqing spelade Danielson dock 76 minuter.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 9/0

Hajduk har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 11/3

Mittfältaren spelade 71 minuter i 1-1-mötet med Twente. Utrecht ligger sjua i Eredivisie.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 10/0

Mittbacken är skadad och kommer inte spela mer i år, har tränaren Fred Grim slagit fast för Brabants Dagblad. Bergström missade 1-0-förlusten mot NEC Nijmegen. Willem II har förlorat åtta raka matcher och ligger på plats 14 i Eredivisie.

Max Svensson, Willem II - 19/1

Forwarden spelade hela matchen mot NEC Nijmegen.

Paulos Abraham, Groningen - 13/0

Forwarden startade mot AZ men fick kliva av redan i den elfte minuten. Groningen drog nämligen på sig ett tidigt rött kort och Abraham offrades för att få in en defensiv spelare. Laget förlorade med 1-0 och ligger på plats tolv i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 11/2

Skadad och missade matchen mot AZ.

Elias Olsson, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Inte med i truppen mot AZ.

Yahya Kalley, Groningen - 3/0

Ytterbacken satt på bänken mot AZ.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Forwarden får speltid i reservlaget. Var inte med i truppen mot AZ.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 17/2

Forwarden hoppade in i paus mot PSV (förlust med 2-0). Go Ahead Eagles ligger elva i Eredivisie.

Benjamin Nygren, Heerenveen (på lån från Genk) - 16/0

Forwarden hoppade in i den 62:a minuten i 3-0-förlusten mot Feyenoord i förra veckan. Heerenveen ligger tia i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 15/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Feyenoord.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 10/1

Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten mot Feyenoord.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 17/1

Mittfältaren var ett frågetecken inför matchen mot Ajax och kom inte till spel. Fortuna Sittard förlorade med 5-0 och ligger näst sist i Eredivisie.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/0

Satt på bänken mot Ajax.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 5/0

Missade Ajax-mötet på grund av sjukdom, enligt Limburger.

Jesper Karlsson, AZ - 25/11

Forwarden avgjorde 1-0-mötet med Groningen med en raket i bortre krysset från en position utanför straffområdet. Karlsson blev därefter uttagen i flera olika "veckans lag" i nederländska medier, däribland Voetbal International AZ ligger femma i Eredivisie.

NORGE

Moonga Simba, Brann - 24/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 27/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Elias Hadaya, Kristiansund - 1/1 nolla

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Andreas Linde, Molde - 30/8 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Marcus Sandberg, Stabæk - 32/9 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Victor Wernersson, Stabæk (på lån från Mechelen) - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

William Kurtovic, Sandefjord - 26/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Kevin Kabran, Viking - 30/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Anton Salétros, Sarpsborg - 29/5

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 23/14

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 21/6

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Adam Andersson, Rosenborg - 37/1

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 13/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Pavle Vagic, Rosenborg - 10/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Amor Layouni, Vålerenga - 29/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Mörfelt, Vålerenga - 4/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Tom Pettersson, Lillestrøm - 18/3

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Gustavsson, Lillestrøm - 30/2

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Albin Sporrong, Mjøndalen - 14/1

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Daniel Janevski, Mjøndalen - 8/0

Den norska ligasäsongen är avslutad.

Leopold Wahlstedt, Odds BK - 16/4 nollor

Den norska ligasäsongen är avslutad.

POLEN

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 11/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lechia ligger femma.

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/10

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 20/0

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Lech ligger etta.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 15/1

Den polska ligan har vinteruppehåll fram till 4 februari. Legia, som vann ligan i våras, ligger på 17:e plats av 18 lag efter en turbulent höstsäsong.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Maritimo var spelledigt den gångna veckan och ställs härnäst mot Vizela i ligan i kväll tisdag. Maritimo ligger tia i tabellen.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Satt på bänken i cupsegern (3-1) mot Estoril Praha förra tisdagen. Tondela, som ligger på 15:e plats av 18 lag i ligan, ställs härnäst mot Gil Vicente i kväll tisdag.

RYSSLAND

Viktor Claesson, FK Krasnodar - 20/3

Pontus Almqvist, FK Rostov - 18/2

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Rostov ligger på 14:e plats, vilket betyder negativt kval.

Armin Gigovic, FK Rostov - 12/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Jordan Larsson, Spartak Moskva - 20/1

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Spartak ligger nia.

Filip Dagerstål, FK Chimki - 16/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Chimki ligger sist av 16 lag i ligan.

Besard Sabovic, FK Chimki - 15/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari.

Axel Björnström, Arsenal Tula - 10/0

Den ryska ligan har tagit vinteruppehåll till 26 februari. Arsenal Tula ligger tolva.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Al-Hazem - 14/1

Strandberg gjorde i helgen 90 minuter på planen i 2-1-förlusten mot Al Nassr på bortaplan i Saudiarabiens högstaliga. Al-Hazem är jumbo i ligan och riskerar därmed nedflyttning till andraligan.

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 14/5

Quaison kom i förra veckan till spel i två matcher i Saudiarabien. Han gjorde 90 minuter i 1-0-förlusten mot Al Nassr borta i åttondelsfinalen i King’s Cup, vilket gjorde att Al-Ettifaq åkte ur turneringen. Sedan stod anfallaren för 61 minuter på planen och ett mål när Al-Ettifaq tappade 2-0 till förlust med 3-2 mot serieledaren Al-Ittihad på bortaplan i den saudiarabiska högstaligan. Al-Ettifaq är på nionde plats i ligan.



SCHWEIZ

Mattias Andersson, Sion - 0/0

Den tidigare Malmö FF-mittbacken har inte kommit till spel i någon match med FC Sions A-lag under den här säsongen. Den 27 november i år gjorde han dock 90 minuter och ett mål med Sions U21-lag mot FC Black Stars (2-2) på bortaplan i den schweiziska tredjeligan. Sion är på sjunde plats i högstaligan.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 6/1

Helander är knäskadad och spelade senast i början av november i Skottland. Nye tränaren Giovanni van Bronckhorst klargjorde i förra veckan, enligt den skotska tidningen Daily Record, att planen är att Helander snart ska träna med övriga i laget igen: "Filip har varit tillbaka individuellt i ett par veckor. Förhoppningsvis kan han vara med gruppen för träningspass efter uppehållet". Rangers har nu gått på uppehåll och spelar härnäst match den 18 januari mot Aberdeen borta i den skotska ligan. Rangers toppar ligan med sex poäng ner till rivalen Celtic på andra plats i tabellen.

Melker Hallberg, Hibernian - 0/0

Hallberg åkte i början av augusti i år på en knäskada och har sedan dess inte kommit till spel. I helgen blev han kvar på bänken i 3-1-segern mot Dundee United på bortaplan i ligan. Hibernian är på femte plats i den skotska högstaligan.

Carl Starfelt, Celtic - 26/0

Starfelt var i förra veckan avstängd mot St. Mirren (0-0) borta i ligan, men gjorde sedan 90 minuter i 3-1-segern mot St. Johnstone borta i ligan. Innan St. Johnstones mål slog svensken bort en passning på egen planhalva, vilket gjorde att St. Johnstone sedan kunde göra mål efter ett inlägg. Efteråt fick Starfelt kritik för det av tidigare skotske spelaren Michael Stewart. Enligt Football Scotland sa Stewart så här: ”När jag tittar på Celtics lag är mittbackarna den svaga delen i laget. Jag tycker inte att de är lika bra som resten av laget. Jag tycker att Starfelt har misstag i sig och det är ett stort misstag”. Celtic är på andra plats i ligan med sex poäng upp till Rangers i serieledning i tabellen.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad - 21/7

Isak spelade inte någon match med ”La Real” i förra veckan i Spanien. Real Sociedad är placerat på sjätte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti, Deportivo Alavés - 10/1

Guidetti blev i förra veckan kvar på bänken i 90 minuter i 5-2-förlusten mot Villarreal på bortaplan i La Liga. Det var fjärde ligamatchen i följd utan speltid. Alavés är på 18:e-plats och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan.

Ludwig Augustinsson, Sevilla - 14/0

Augustinsson fick i förra veckan ett fyra minuter långt inhopp mot Barcelona (1-1) på hemmaplan i La Liga. Sevilla är på andra plats med åtta poäng upp till Real Madrid, som har en match mer spelad, i serieledning i den spanska högstaligan.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hanssons Buriram United spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan i Thailand. Chonburi är på tredje plats i den thailändska högstaligan.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag - 22/5

27-åringen spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tjeckien. Sparta Prag är på tredje plats i ligan.

Aiham Ousou, Slavia Prag - 20/1

Ousou spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Tjeckien. Slavia Prag toppar ligan med en poäng ner till Viktoria Plzen på andra plats.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 17/0

Durmaz gjorde i förra veckan 29 minuter på planen mot Fenerbahce (1-1) hemma, samt 83 minuter mot Alanyaspor (1-1) borta i Süper Lig. Durmaz lag är placerat på elfte plats i den turkiska högstaligan.

Eric Björkander, Altay SK – 11/1

Den tidigare Mjällby-spelaren var utanför truppen i 2-1-förlusten mot Trabzonspor hemma, men kom sedan till spel i 90 minuter i 2-0-förlusten mot Kasimpasa borta i Süper Lig. Altay är på 16:e-plats i den turkiska högstaligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 19/0

Holmén stod i förra veckan för 90 minuter mot Sivasspor (1-1) borta, samt 66 minuter i 1-0-förlusten mot Gaziantep FK hemma i Süper Lig. Rizespor är placerat på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 16/1

Hümmet stod i förra veckan för en minut på planen mot Sivasspor (1-1) borta, samt 45 minuter i 1-0-förlusten mot Gaziantep FK hemma i Süper Lig. Anfallaren hoppade in i halvtid i förlustmatchen. Rizespor är på 17:e-plats i den turkiska högstaligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 25/6

I Tyskland är det vinteruppehåll. Innan uppehållet åkte Forsberg på en muskelskada nära höftleden i vänster lår och blir borta från spel till runt mitten av februari. RB Leipzig är placerat på tionde plats i Bundesliga.

Sebastian Andersson, Köln – 19/2

I Tyskland är det vinteruppehåll. Anderssons Köln är på åttonde plats i Bundesliga.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 17/1

I Tyskland är det vinteruppehåll. Arminia Bielefeld är nästjumbo, men med ”bara” två poäng upp till Augsburg på säker mark i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 18/5

I Tyskland är det vinteruppehåll. Greuther Fürth är klar jumbo med fem poäng efter 17 omgångar i ligaspelet.



Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 4/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. St. Pauli toppar den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg i tabellen.

Eric Smith, St. Pauli - 11/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. St. Pauli toppar den tyska andraligan med en poäng ner till tvåan Darmstadt och med sex poäng ner till trean Hamburg. I en intervju på St. Paulis hemsida berättar Smith om sina skadeproblem och delger sina tankar om första halvan av säsongen: ”Vi är på rätt spår och jag är glad över att jag kommit tillbaka bra nu i slutet av året. Med undantag för Kiel-matchen närmar jag mig nivån jag vill vara på. Jag har missat några matcher på grund av skador och det har inte alltid varit en lätt tid. Jag har aldrig haft så här många skador efter varandra. Jag har bara haft otur i år. Man måste vara stark mentalt och försöka komma tillbaka starkare från varje skada”. Smith har, totalt sett, kommit till spel i 16 av 36 tävlingsmatcher med St. Pauli sedan han gjorde debut för klubben i januari i år. Han är dock väldigt nöjd med lagets framsteg under 2021: ”Det har varit ett enastående år för oss. Vi har byggt upp ett momentum och blivit bättre både individuellt och som lag”.



Svante Ingelsson

, Hansa Rostock - 14/0



I Tyskland är det vinteruppehåll. Hansa Rostock är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Niklas Hult, Hannover 96 - 17/0

I Tyskland är det vinteruppehåll. Hannover är på 15:e-plats i den tyska andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 18/1

Vinteruppehåll råder i Tyskland. Fortuna Düsseldorf är på 13:e-plats i 2. Bundesliga.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

I Tyskland är det vinteruppehåll. Hamburg är på tredje plats i 2. Bundesliga.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 12/0

Vinteruppehåll gäller just nu i Tyskland. Darmstadt är på andra plats med en poäng upp till St. Pauli i serieledning i den tyska andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 0/0

Säsongen är över. Orlando City åkte ut i åttondelsfinalen/divisionskvartsfinalen i MLS-slutspelet.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Säsongen är över. Tinnerholm drog tidigare i höst av sin ena hälsena och blir borta från spel under en längre tid. Nyligen var han dock på plats på arenan Armando Villarreal när New York City vann mot Portland Timbers i finalen och blev MLS-mästare. Tinnerholm spelade som bekant inte, men var med och firade titeln efteråt: "Först gick vi till fansens ställe och firade med dem, där det var mäktig stämning. Alla var så lyriska. Det är första titeln i historien och det var historiens viktigaste match. Vi har aldrig vunnit, inte ens varit i närheten, så det kändes på fansen att det var något som aldrig hänt tidigare. Vi firade rätt bra och sjöng sånger. Sedan var vi på etagevåningen på Hiltons och firade med familj och vänner. Det var bra tryck".

Adam Lundqvist, Houston - 0/0

Säsongen är över. Lundqvists Houston Dynamo slutade som jumbo i den västra divisionen och missade slutspel i MLS.

ÖSTERRIKE

Gustav Henriksson, Wolfsberger - 2/0

Henrikssons Wolfsberger spelade inte någon match i förra veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Wolfsberger är på tredje plats i ligaspelet.

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 21/3

Timossi Anderssons Austria Klagenfurt spelade inte under den gångna veckan, då det är vinteruppehåll i Österrike. Austria Klagenfurt är på fjärde plats i ligan.