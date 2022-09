SVENSKKOLLEN: Flera nya orosmoln för Janne Andersson

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 0/0

Den offensive mittfältaren har missat säsongsinledningen med en knäskada.

Gustaf Nilsson, Union SG - 0/0

Nyförvärvet missade matchen mot Anderlecht med en muskelskada.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Målvakten fanns varken med i A-lags- eller U23-truppen förra veckan.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 2/0

26-åringen spelade hela matchen när Aris 5-0-besegrade Olympiakos Nicosia.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 2/1

Vänsteryttern gjorde ledningsmålet i ovanstående match, hans första i Ariströjan, efter ett praktskott från cirka 25 meter. 24-åringen blev sedan utbytt i halvtid.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Missade förlustmatchen (0-1) mot EN Paralimni med en lättare skada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 2/1

27-åringen spelade 90 minuter och satte 2-0-målet på straff i Pafos 4-0-seger mot Karmiotissa.

Nikolaos Dosis, Olympiakos Nicosia - 0/0



Mittfältaren bänkades i förlusten mot Aris Limassol.

Amel Mujanic, Apoel FC (utlånad från Malmö FF) - 1/0

21-åringen debuterade för sin nya klubb med ett inhopp i den 82:a minuten mot Anorthosis Famagusta. Apoel vann matchen med 2-0.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 8 matcher/5 nollor

30-åringen har hållit nollan i fyra av de fem senaste matcherna. Den senaste kom i 2-0-segern mot Lyngby, Randers femte raka i Superligaen. Efter den succén blev målvakten korad till månadens spelare i augusti, där Carlgren bland annat räddade 23 av 24 avslut den månaden.

- Jag är väldigt glad i den här klubben. Detta betyder mycket för mig, säger han enligt Randers hemsida.

Adam Andersson, Randers FC (utlånad från Rosenborg) - 8/1



Högerbacken spelade hela matchen mot Lyngby.

Hugo Andersson, Randers FC - 7/1

23-åringen spelade även han 90 minuter i ovanstående match. Randers är tvåa i ligan efter segern.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn - 4/0 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-0-vinsten mot Silkeborg.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 1/0

16-åringen blev av ett misstag, enligt FCK, skriven på skadelistan mot Silkeborg. För dagen efter spelade han 45 minuter i en träningsmatch mot samma lag, skriver sajten footy.dk.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 10/7

Mittfältaren spelade hela matchen mot Silkeborg och gjorde matchens enda mål i den 41:a minuten. FCK är efter segern sexa i tabellen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 11/0

Högerbacken byttes ut efter en timme mot Ålborg och fick betyget 4/6 i tidningen Ekstra Bladet.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland (utlånad från Anderlecht) - 1/0

Tillbaka i klubben som mittfältaren spenderade tre år i (2014-2017) fick han starta direkt i matchen mot Ålborg. 27-åringen spelade en dryg timme i 0-2-förlusten och gavs betyget två. Olsson har skrivit på ett säsongslångt låneavtal hos tabellåttan.

Simon Hedlund, Brøndby - 10/3

Anfallaren fastställde slutresultatet till 2-0 med sitt mål i andra halvlek mot Horsens. Betyget blev 3/6 efter vinsten som tog Köpenhamnsklubben till nionde plats i tabellen.

Carl Björk, Brøndby - 0/0

22-åringen har missat säsongsinledningen med en muskelskada.

Oskar Fallenius, Brøndby - 0/0

20-åringen har återvänt från lånet i norska IK Start för att rehabilitera en ligamentskada.

Eric Kahl, AGF Århus - 9/0

Wingbacken spelade 86 minuter i 2-3-förlusten mot FC Nordsjælland. Han fick betyget fyra i Ekstra Bladet medan Tipsbladet skriver att Kahl var AGF:s bästa spelare. 20-åringen spelade dessförinnan 63 minuter i cupvinsten mot Vatanspor (8-0).

Kevin Yakob, AGF Århus - 2/1

I sin första match för klubben gjorde 21-åringen ett mål och tre assist mot Vatanspor. Sedan hoppade anfallaren in i den 78:e minuten mot FCN. Århus är femma i tabellen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 8/1

20-åringen gjorde matchens enda mål i cupmatchen mot BK Frem och fick sedan elva minuter på planen mot AGF.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 8/1

Anfallaren spelade hela matchen mot Frem men bänkades i ligaspelet.

Ben Engdahl, FC Nordsjælland - 1/0

18-åringen gjorde sin debut i klubben med 85 minuter i cupmatchen, där han också fick en varning. Högerbacken saknades sedan i truppen som mötte AGF. Nordsjælland toppar Superligaen en poäng före Randers.

Emil Roback, FC Nordsjælland (utlånad från AC Milan) 0/0

19-åringen har anslutit från Milans Primaveralag på ett säsongslångt lån.

Robert Gojani, Silkeborg IF - 3/0

Mittfältaren är skadad och missade matchen mot FC Köpenhamn.

Marokhy Ndione, Viborg FF - 7/1

Anfallaren är skadad och missade förra veckans matcher.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0

Mittbacken är ännu inte spelklar efter sin skada.

Anthony Elanga, Manchester United - 6/0



20-åringen fick en knapp timme på planen i 1-0-vinsten mot Leicester och bänkades sedan mot Arsenal (3-1). Betyget i tidningen Manchester Evening News efter den förra matchen blev 5/10.

Emil Krafth, Newcastle United - 2/0

Högerbacken rehabiliterar en korsbandsskada.

Alexander Isak, Newcastle United - 2/1

Anfallaren nätade direkt i sin debutmatch och spelade 64 minuter i 1-2-förlusten mot Liverpool. 22-åringen spelade hela den mållösa matchen mot Crystal Palace sedan. Isak gavs betyget 8/10 respektive en sexa i tidningen The Chronicle.

Pontus Jansson, Brentford - 4/0

Lagkaptenen var skadad i 1-1-matchen mot Crystal Palace men spelade 90 minuter när Brentford besegrade Leeds med 5-2. Sajten football.london ger mittbacken betyget 6/10 efter insatsen som tog laget upp till åttonde plats i Premier League.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten satt på bänken i 1-2-förlusten mot Arsenal och när Villa spelade 1-1 mot Manchester City.

Ludwig Augustinsson, Aston Villa (utlånad från Sevilla) - 0/0

28-åringen bänkades i förra veckans matcher. Aston Villa befinner sig just ovanför nedflyttningsstrecket efter sex omgångar.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) - 6/1

22-åringen byttes ut efter 76 minuter mot West Ham (1-1) och hoppade in i minut 78 när Spurs slog Fulham med 2-1. Tidningen Evening Standard ger yttern betyget 7/10 efter den förra matchen och en sexa för inhoppet senast. Tottenham är trea i tabellen.

Ken Sema, Watford - 9/1

Vänsteryttern spelade 79 minuter i 2-1-segern mot Middlesbrough och assisterade sedan till Watfords mål i 1-1-matchen mot Rotherham. Hans lag är sexa i The Championship efter åtta omgångar.

Viktor Gyökeres, Coventry City - 5/1

24-åringen spelade 90 minuter i 0-1-förlusten mot Preston och byttes in i halvtid när Coventry förlorade med 0-3 mot Norwich. Anfallaren fick betyget 7/10 respektive en femma i tidningen Coventry Telegraph. City har bara tagit en poäng på fem matcher och är tabelljumbo.

Viktor Johansson, Rotherham - 7/3 nollor

Målvakten stod i 0-3-förlusten mot Sunderland och i kryssmatchen mot Watford. Rotherham är på 13:e plats i tabellen.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors - 8/4 nollor

Målvakten satt på bänken när HJK vann derbyt mot Helsingfors IFK med 2-1. Hans lag toppar den finländska ligan två poäng före KuPS.

Adam Larsson, Ilves - 8/2

Högeryttern spelade 90 minuter i den mållösa matchen mot KuPS. Ilves är åtta i tabellen.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 4/0

Vänsterbacken hoppade in i 80:e minuten mot Nice (förlust med 2-1) i onsdags, och därefter satt han på bänken under hela matchen mot Montpellier (seger med 3-1) i söndags. Lille ligger femma i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 3/0

Mittfältaren startade mot Angers (seger med 4-2) i onsdags och bjöd då på en assist, men drog även på sig två gula kort i den andra halvleken och visades ut. Var därför avstängd mot Lens (1-1) i helgen. Reims ligger på plats 14 i Ligue 1.

Isak Pettersson, Toulouse - 0/0

I början av juli slog tränaren Philippe Montanier fast för La Depeche du Midi att Pettersson skulle lämna klubben efter att ha fått lite speltid under förra säsongen. Men ännu har målvakten inte bytt klubb. Pettersson har inte suttit på bänken i någon av de inledande Ligue 1-matcherna.

Oliver Zandén, Toulouse - 3/0

Vänsterbacken startade mot PSG (förlust med 3-0) i onsdags och blev då utbytt i 63:e minuten. Mot Clermont (förlust med 2-0) i helgen hoppade han sedan in i 74:e minuten. Toulouse ligger på plats 15 i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 6/0

Vänsterbacken spelade 84 minuter mot Paris FC (1-1) förra tisdagen och därefter blev det 93 minuter mot Grenoble (seger med 1-0) i fredags. Amiens ligger tvåa i Ligue 2.

GREKLAND

Alexander Fransson, AEK Aten - 1/0

Mittfältaren var inte med i truppen mot Giannina (seger med 2-0) i helgen. AEK ligger fyra i ligan.

Niclas Eliasson, AEK Aten - 3/0

Yttern gjorde debut för AEK mot Giannina. Han hoppade in i 71:a minuten.

Eric Larsson, OFI Kreta - 3/0

Högerbacken startade mot Volos i helgen men blev utvisad, i den 76:e minuten, efter två gula kort. Kreta vann dock med 1-0 och ligger tia i ligan.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 1/0

Tillbaka från skada och hoppade in i 85:e minuten mot Atromitos (1-1) i helgen. Panetolikos ligger femma i ligan.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (utlånad från Djurgården) - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Atromitos.

August Erlingmark, Atromitos - 1/0

Satt på bänken mot Panetolikos (1-1) i helgen. Atromitos ligger sexa i ligan.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 17/0

Backen hoppade in i 61:a minuten mot Breidablik (förlust med 1-0) under måndagen. Två minuter senare gjorde motståndaren sitt mål. Valur ligger fyra i ligan.

Johannes Vall, IA - 17/0

Avstängd mot KR (4-4). IA ligger näst sist i ligan.

Emil Berger, Leiknir - 16/5

Mittfältaren spelade hela matchen mot bottenkonkurrenten FH (0-0) i helgen. Leiknir ligger sist i ligan.

Oliver Ekroth, Vikingur - 30/1

Mittbacken spelade 90 minuter i båda den gångna veckans matcher. Först gick Vikingur till cupfinal efter en 3-0-seger i semifinalen mot Breidablik och därefter blev det 2-2 i ligan mot IBV. Laget ligger trea i ligan.

Pontus Lindgren, KR - 17/0

Satt på bänken under hela 4-4-matchen mot IA i helgen. KR ligger sexa i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 10/1

Högerbacken hoppade in i 80:e minuten i 1-0-segern mot Bnei Sakhnin förra tisdagen och startade sedan mot Hapoel Be’er Sheva (seger med 2-1) i lördags. Maccabi Haifa ligger tvåa i ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 0/0

Rehabiliterar en skada just nu.

Isak Hien, Hellas Verona - 3/0

I onsdags fick Djurgårdens förre mittback 45 minuter mot Empoli och i söndags gjorde Hien sin första match från start sedan flytten och han spelade 90 minuter när Hellas vann mot Sampdoria med 2-1.

Aimar Sher, Spezia - 0/0

Mittfältaren har för första gången för säsongen varit med i en matchtrupp i Serie A. Han satt på bänken både mot Juventus (förlust med 2-0) i onsdags och mot Bologna (2-2) i helgen. Spezia ligger på plats 14 i ligan.

Albin Ekdal, Spezia - 2/0

Mittfältaren var avstängd mot Juventus och missade även matchen mot Bologna, på grund av skada. Landslagsveteranen har alltså nya fysiska bekymmer. Enligt tidningen Citta della Spezia kommer bilden kring Ekdals skada klarna under den här veckan. Oroande för förbundskaptenen Janne Andersson inför Nations League-samlingen om några veckor? Gissningsvis.

Emil Holm, Spezia - 5/0

Högerbacken startade både mot Juventus och Bologna. Han blev utbytt i 85:e respektive 88:e minuten.

John Björkengren, Lecce - 0/0

Mittfältaren har inte varit med i truppen till säsongens första Serie A-matcher och nyligen uppgav Gazzetta dello Sport att Björkengren var på väg bort från Lecce. Men någon flytt blev det alltså inte innan exempelvis det italienska transferfönstret stängde.

Joel Voelkerling Persson, Lecce - 0/0

Den 19-årige forwarden var inte med i truppen mot Napoli eller Torino under den gångna veckan. Han är skadad, enligt football-italia.net. Lecce ligger på plats 17 i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 1/0

Den 20-årige forwarden satt på bänken mot Hellas Verona (1-1) i onsdags och under måndagen fick han så göra debut i Serie A. I den 77:e minuten byttes han in mot Salernitana (2-2). Empoli ligger på plats 15 i ligan.

Alexander Jallow, Brescia - 2/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Perugia (seger med 2-1) i lördags, och drog på sig ett gult kort. Brescia ligger trea i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Reggina - 5/0

Backen spelade hela matchen i 3-0-segern mot Palermo i helgen. Reggina ligger etta i Serie B.

Marcus Rohdén, Frosinone - 5/1

Mittfältaren spelade 88 minuter i 2-0-segern mot Como i helgen. Frosinone ligger tvåa i Serie B.

Nermin Karic, Benevento - 5/1

Mittfältaren spelade 76 minuter i 2-0-segern mot Venezia i lördags. Benevento ligger sexa i Serie B.

JAPAN

David Moberg Karlsson, Urawa Reds - 26/13

Forwarden spelade inte mot Kashima Antlers (2-2) i helgen. Urawa Reds ligger nia i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 25/1

Forge är inne i en rejäl formsvacka. Under den gångna veckan blev det förlust mot Valour med 1-0 - vid två tillfällen. Achinioti Jönsson spelade 90 minuter i båda matcherna. Forge ligger trea i ligan.

LETTLAND

Douglas Bergqvist, Riga - 16/0

Mittbacken spelade hela matchen i derbyt mot Riga FS (1-1) i helgen. Hans Riga ligger tvåa i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Paulos Abraham, Groningen - 4/0

Forwarden spelade första halvlek mot Vitesse (förlust med 1-0). Groningen ligger tolva i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 2/0

Mittfältaren hoppade in i 69:e minuten mot Vitesse.

Yahya Kalley, Groningen - 2/0

Vänsterbacken hoppade in i paus mot Vitesse.

Alex Mortensen, Groningen - 0/0

Får främst speltid i reservlaget.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen - 3/0

Mittfältaren missade mötet med Vitesse på grund av skada.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 5/2

Forwarden spelade hela matchen och gjorde ett mål när Go Ahead Eagles föll med 4-3 hemma mot Feyenoord i helgen. Laget ligger näst sist i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 5/1

Forwarden spelade hela matchen mot NEC (0-0) i söndags. Heerenveen ligger sexa i Eredivisie.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 1/0

Mittfältaren satt på bänken mot NEC.

Simon Olsson, Heerenveen - 5/0

Mittfältaren hoppade in i 63:e minuten mot NEC.

Alex Timossi Andersson, Heerenveen - 3/0

Hussein Ali, Heerenveen - 2/0

Backen hoppade in i 88:e minuten mot NEC.

Jesper Karlsson, AZ - 0/0

Har missat de inledande matcherna på säsongen på grund av skada. AZ spelade 1-1 mot NEC och vann med 3-0 mot Emmen under den gångna veckan. Laget ligger trea i Eredivisie.

Mayckel Lahdo, AZ - 10/3

Nye ytterforwarden hoppade in i 79:e minuten mot NEC och i den 63:e minuten mot Emmen.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 5/1

Ytterforwarden spelade 74 minuter i 4-3-segern mot Go Ahead Eagles i lördags. Då gjorde han ett självmål och två assist. ”Det är aldrig skönt att göra ett självmål efter två minuter men jag tycker att vi reagerade bra som lag”, säger Wålemark till klubbens egen tv-kanal. Feyenoord ligger tvåa i Eredivisie.

NORGE

Tom Pettersson, Lillestrøm - 17/3

Mittbacken klev av skadad senast mot Kristiansund. Det stoppade honom från spel i 3-1-förlusten mot Vålerenga i söndags. Lillestrøm ligger på tredje plats i den norska ligan.

Leopold Wahlstedt, Odd - 20/4 nollor

Målvakten spelade hela matchen när Odd vann med 2-1 mot Jerv i söndags. I slutet av transferfönstret uppgavs Bodø/Glimt ha lagt ett bud på mellan fem-tio miljoner norska kronor på Wahlstedt, men det ska ha nobbats av Odd eftersom klubben kräver betydligt mer för 23-åringen. Odd är nia i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 3/0

Augustinsson var tillbaka i truppen efter skada när Rosenborg vann med 4-1 mot Viking i helgen. Däremot blev det ingen speltid för vänsterbacken. RBK ligger på fjärde plats i norska ligan.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 10/7

Vecchia har varit utanför truppen senaste tiden och han kom heller inte till spel mot Viking på grund av skada. Tränare Kjetil Rekdal tror att svensken är aktuell för comeback mot Vålerenga den 9 oktober. “Det närmar sig. Han har tränat väldigt bra i gymmet och gjort ett bra jobb. Han löper på bra varje dag, så det är inte så väldigt lång tid kvar till dess att han återgår till bollträning. Vi har ett “schedule” där han ska vara tillgänglig i början av oktober”, sa Rekdal till rbkweb.no inför matchen mot Viking.

William Kurtovic, Sandefjord - 21/1

Tillbaka i truppen när Sandefjord föll mot tabelljumbon Kristiansund med 3-1. Kurtovic hoppade in i den 67:e minuten och han drog på sig ett gult kort under sin tid på planen. Anledningen till att Kurtovic missade de två föregående matcherna mot Lillestrøm och Strømsgodset var ett helt nödvändigt uppehåll. “Jag har behövt en paus”, sa han till Sandefjords Blad förra veckan. Sandefjord ligger på negativ kvalplats.

Albin Winbo, Sandefjord (utlånad från Varberg) - 4/0

Startade och blev utbytt i den 87:e minuten när Sandefjord förlorade mot Kristiansund med 3-1.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 18/0

Saknades i truppen mot Kristiansund.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 21/5

Fick chansen från start när Sarpsborg besegrade HamKam med 2-1, men anfallaren blev utbytt redan i paus. Matchen i sig var högdramatisk. Sarpsborg låg under med 1-0 fram till 93:e minuten. Då gjorde Steffen Lie Skålevik 1-1. I den 96:e minuten fick Sarpsborg straff och den skickade Häcken-lånet Tobias Heintz i nät. “Vi har hittat många nya sätt att förlora på, men nu fann vi ett sätt att vinna på. Att vi faktiskt går för det andra målet efter kvitteringen säger mycket om vilka spelare vi har här”, sa Sarpsborgs svenske tränare Stefan Billborn om dramat, enligt Nettavisen.

Anton Salétros, Sarpsborg - 20/4

Spelade hela dramat mot HamKam. Sarpsborg ligger på 13:e plats, precis ovanför kvalstrecket, i norska ligan.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 5/0

Liksom Molins blev Tibbling utbytt i paus mot HamKam.

Gustav Engvall, Sarpsborg (utlånad från Mechelen) - 4/0

Precis som Salétros, Tibbling och Molins startade även Engvall i mötet med HamKam. Anfallaren, som spelade hela matchen, var också högst bidragande till vändningen. Han svarade för assisten till 1-1 på tilläggstid.

För Fotbollskanalen förklarade 26-åringen sin utlåning till Sarpsborg och den enkla anledningen var att han inte kände förtroende i Mechelen. “Jag känner mig inte som en truppspelare”, sa han.

Kevin Kabran, Viking - 20/3

Spelade hela matchen när Viking förlorade med 4-1 mot Rosenborg. Viking ligger på sjätte plats i norska ligan.

Amor Layouni, Vålerenga - 14/3

Började på bänken mot Strømsgodset i söndags, och hoppade in i den 92:a minuten i 2-1-segern.

Liridon Kalludra, Kristiansund - 20/1

Målskytt! Kristiansund-veteranen hoppade in redan efter en halvtimme mot Sandefjord och vid ställning 2-1 i den 86:e minuten satte han spiken i kistan för tabelljumbon. Trots 3-1-segern är Kristiansund alltjämt sist.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 12/6

Ishak missade onsdagens match mot Lechia Gdansk (3-0-seger) på grund av ljumskbekymmer, men i söndagens möte med Widzee Lodz var han tillbaka. Då visade anfallaren vad han gick för genom att svara på ett mål och en assist i 2-1-segern under sitt 30 minuter långa inhopp.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 16/0

Spelade 90 minuter i både mötet med Lechia Gdansk och Widzew Lodz. Efter segrarna ligger Lech Poznan på tionde plats i polska ligan.

Liksom Karlström spelade Filip Dagerstål hela matcherna mot Lechia Gdansk och Widzew Lods.

Pontus Almqvist, Pogon Szczecin - 11/2

Hoppade in i den 55:e minuten när Pogon föll med 1-0 mot Rakow i onsdags. I söndagens match mot Korona fick anfallaren chansen från start, men han byttes ut poänglös efter 62 minuter i 2-1-segern. Pogon ligger på tredje plats i Ekstraklasa.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Utanför truppen i den gångna veckans matcher mot Lech Poznan (0-3-förlust) och Warta Poznan (0-0). Laget ligger sist i Ekstraklasa.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 6/1

Legia har spelat två matcher den gångna veckan, och den första var mot Nieciecza i cupen förra tisdagen. Johansson startade mötet, men blev utbytt efter 67 minuter. Matchen i sig blev ett drama där Legia Warszawa till slut lyckades vinna efter förlängning. I fredagens 1-0-seger mot Radomiak i ligan fick högerbacken nästan spela hela matchen, han blev utbytt precis i slutskedet. Legia toppar den polska ligan.

Gustav Berggren, Rakow - 4/0

Bänkad när Rakow vann med 1-0 mot Pogon i onsdags. I lördagens 3-0-förlust mot Cracovia hoppade Berggren in med 25 minuter kvar och under sin tid på planen fick han en varning.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 5/2

Målskytt för andra gången den här säsongen när Al-Sailya förlorade med 2-1 mot Al-Sadd förra tisdagen. Strandbergs och hans lagkamrater ligger näst sist i den qatariska ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 2/0

Utbytt efter 67 minuter när Al-Ettifaq kryssade mot Al-Ittihad (0-0).

Jacob Rinne, Al-Fateh - 1/0

Gjorde sitt första tävlingsframträdande för Al-Fateh i 1-0-förlusten mot Al-Hilal i söndags.

Mohamed Youla, Al-Tai - 0/0

Utanför truppen när Al-Tai besegrade Al-Adalh med 1-0 i fredags.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 0/0

Mittbacken är långtidsskadad och har missat inledningen av säsong. Därav kom han inte till spel när Rangers tog sig vidare i ligacupen mot Queen of the South förra tisdagen och när laget föll med 4-0 i Old Firm-derbyt mot Celtic i ligan. På grund av skadan lämnades mittbacken utanför Champions League-truppen, rapporterade The Herald förra veckan. Storklubben är tvåa i skotska ligan.

Melker Hallberg, St. Johnstone - 10/1

Kapten Hallberg blev utbytt efter 83 minuter när St. Johnstone vann med 3-0 mot St. Mirren i lördags. Laget ligger på nionde plats i skotska ligan. Serien består av tolv lag.

William Sandford, St. Johnstone - 0/0

Nyförvärvet från IFK Göteborg var utanför truppen mot St. Mirren.

Carl Starfelt, Celtic - 4/2

Mittbacken hoppade in i den 55:e minuten när Celtic tog sig vidare i ligacupen förra tisdagen genom att slå Ross County med 4-1. I lördagens Old Firm-derby mot Rangers (4-0-seger) linkade Starfelt av skadad i den 56:e minuten, och precis före dess hade han blivit varnad. “Han hade en känning i sitt knä”, sa tränaren Ange Postecoglou till Sportsound efter matchen. Det är ovisst om Starfelt kommer till spel mot Real Madrid i Champions League på tisdagen. Sky Sports-journalisten Mark Benstead rapporterade på måndagen att han saknades på lagets träning. Celtic toppar den skotska ligan.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 8/0

Watson åkte nyligen på en knäligamentskada och kommer att bli borta ett tag framöver. Därav missade hans helgens ligamöte med Tabor Sezana (2-2).

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 0/0

18-åringen blev i helgen, för fjärde matchen i följd, kvar på bänken i La Liga. Då vann Celta Vigo mot Cadiz med 3-0 hemma i ligan. Celta har sju poäng efter fyra ligaomgångar i Spanien. Swedberg är klubbens enda nyförvärv som inte debuterat.

Isak Jansson, FC Cartagena - 4/0

Den tidigare Kalmar FF-talangen stod i helgen för 79 minuter på planen i 1-0-förlusten mot Burgos CF på bortaplan i den spanska andraligan. Cartagena är placerat på elfte plats efter fyra omgångar i andradivisionen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 24/4

Ring blev i fredags noterad för 61 minuter mot Suwon FC (2-2) på bortaplan i den sydkoreanska högstaligan. Jeju United är femma i ligaspelet.

Kevin Höög Jansson, Gangwon FC - 12/0

Svensken gjorde i fredags 45 minuter på planen, då han blev utbytt i halvtid, i 1-0-segern mot Incheon United på bortaplan i den sydkoreanska högstaligan. Gangwon är på sjätte plats i ligan.

THAILAND

Niran Hansson, Nongbua Pitchaya - 1/0

Hansson var i fredags utanför truppen, för tredje ligamatchen i följd, i 2-0-förlusten mot Ratchaburi FC på hemmaplan i den thailändska högstaligan. Hanssons lag är jumbo i ligaspelet.

Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 0/0

20-åringen har inte varit med i någon matchtrupp den här säsongen. Chonburi är på fjärde plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö inledde under måndagen på bänken mot Tero Sasana på bortaplan, men hann inte hoppa in, då matchen blev avbruten med anledning av dåliga väderförhållanden. Tero Sasana ledde då med 1-0, men med en spelare färre på planen efter ett rött kort. Port är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

Gustav Sahlin, Port FC - 1/0

23-åringen inledde under måndagen på bänken mot Tero Sasana på bortaplan, men hann inte hoppa in, då matchen blev avbruten med anledning av dåliga väderförhållanden. Tero Sasana ledde då med 1-0, men med en spelare färre på planen efter ett rött kort. Port är på åttonde plats i den thailändska högstaligan.

Admir Bajrovic, Sukhothai FC - 3/0

Bajrovic stod i söndags för tolv minuter i 2-0-förlusten mot Muangthong United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Bajrovics klubb är nästjumbo i ligaspelet.

Osman Sow, Sukhothai FC - 3/0

Sow stod i söndags för 62 minuter i 2-0-förlusten mot Muangthong United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Sukhothai FC är nästjumbo i ligaspelet.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 8/0

Ousou blev i söndags kvar på bänken mot Slovacko (1-1) borta i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag toppar tabellen med 16 poäng efter sju omgångar.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 4/0

Durmaz gjorde i lördags 65 minuter mot Sivasspor (0-0) på bortaplan i Süper Lig. Fatih Karagümrük är placerat på 14:e-plats i den turkiska högstaligan.

Sam Larsson, Antalyaspor - 5/0

Den offensive yttern blev i lördags noterad för 45 minuter, då han fick lämna planen i halvtid, i 2-0-förlusten mot Kasimpasa på hemmaplan i Süper Lig. Antalyaspor är på tionde plats i högstaligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 5/1

Forsberg kom i förra veckan till spel i två tävlingsmatcher. Han gjorde 90 minuter, ett mål och två assist i 8-0-segern mot Teutonia 05 borta i den tyska cupen och stod sedan för 79 minuter i 4-0-förlusten mot Eintracht Frankfurt på bortaplan i Bundesliga. Efter storförlusten sa svensken följande på Leipzigs Twitter-konto: ”För att överleva här måste man spela intensivt och vinna dueller. Det var inte tillräckligt, vi förtjänade att förlora. Vi måste göra mycket bättre och komma tillbaka direkt på tisdag”. RB Leipzig är placerat på elfte plats i den tyska högstaligan.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 6/0

23-åringen gjorde i förra veckan två matcher, då han kom till spel i 79 minuter i 1-0-segern mot Carl Zeiss Jena borta i den tyska cupen, och gjorde 15 minuter, samt en assist i 4-2-förlusten mot Köln hemma i Bundesliga. Wolfsburg är nästjumbo i ligan.

Sebastian Andersson, Köln - 0/0

Andersson var i förra veckan utanför Kölns trupp när det blev seger med 4-2 mot Wolfsburg borta i Bundesliga. Köln är på sjätte plats i ligan. Andersson berättade även i helgen, för Fotbollskanalen, om varför det inte blev en flytt till Bröndby i sommar, vilket det ryktades en del om, och att han dras med en knäskada. Andersson sa följande om när han kan tänkas vara redo för spel: ”Rehabtiden är svår att säga exakt. Det kan allt från fyra till tio veckor innan jag är i fullt spel”.

Jordan Larsson, Schalke 04 - 4/0

25-åringen stod i lördags för sin första match från start och 64 minuter mot Stuttgart (1-1) på bortaplan i Bundesliga. Schalke 04, som är nykomling, är på 15:e-plats i den tyska högstaligan.

Marko Johansson, Bochum (utlånad från Hamburg) - 0/0

Målvakten blev i förra veckan utlånad från Hamburg till Bochum över säsongen. Bochum är jumbo med noll poäng efter fem omgångar i Bundesliga.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 8/3

Hrgota stod i helgen för 90 minuter och sitt tredje ligamål för säsongen mot St. Pauli (2-2) hemma i den tyska andraligan. Fürth är på 16:e-plats i 2. Bundesliga.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 7/1

Målvakten gjorde i lördags 90 minuter mot St. Pauli (2-2) hemma i den tyska andraligan. Fürth är på 16:e-plats i 2. Bundesliga.

Eric Smith, St. Pauli - 7/1

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 7/0

Ingelsson blev i söndags noterad för 78 minuter och ett gult kort i 1-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i 2. Bundesliga. Rostock är elva i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 2/0

Fröling var i helgen utanför truppen i 1-0-förlusten mot Hannover på hemmaplan i 2. Bundesliga. Rostock är elva i andraligan.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 8/1

Yttern stod i fredags för 45 minuter, då han blev utbytt i paus, i 2-1-förlusten mot Heidenheim borta i den tyska andraligan. Düsseldorf är på åttonde plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 1/0

Efter skada var svensken i helgen tillbaka på bänken mot Arminia Bielefeld (1-1) hemma i den tyska andraligan. Darmstadt är fyra i ligaspelet.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 5/1

Talangen var i helgen skadad och utanför truppen mot Arminia Bielefeld (1-1) hemma i den tyska andraligan. Darmstadt är på fjärde plats i ligaspelet.

UNGERN

Jack Lahne, Ujpest FC (utlånad från Amiens) - 4/0

Lahne gjorde i söndags nio minuter på planen i 6-0-förlusten mot Ferencvaros på hemmaplan i den ungerska högstaligan. Ujpest är jumbo i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 27/1

Jansson är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 3-2-segern mot Seattle hemma i MLS. Orlando City är på femte plats i den östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 0/0

Nilssons St. Louis City går in i MLS nästa säsong.

Anton Tinnerholm, New York City - 8/0

Högerbacken kom i förra veckan till spel i 38 minuter i 2-1-förlusten mot DC United hemma i MLS, och därefter var han på grund av skada utanför truppen i 3-0-förlusten mot New England på bortaplan i ligan. Den regerande mästaren är på fjärde plats i den östra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Houston Dynamo - 26/0

Vänsterbacken stod i förra veckan för 90 minuter i 2-1-segern mot Los Angeles FC hemma och blev sedan kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Seattle borta i MLS. Houston Dynamo är jumbo i den västra divisionen.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 6/0

Ågren blev i helgen kvar på bänken i 2-0-segern mot Vancouver på hemmaplan i MLS. San Jose är nästjumbo i den västra divisionen.

Christopher McVey, Inter Miami - 31/1

Försvararen blev i förra veckan noterad för 70 minuter i 1-0-förlusten mot Columbus på bortaplan i MLS. Miami är på nionde plats i den östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Albert Ejupi, TSV Hartberg - 7/0

Ejupi stod i förra veckan för 45 minuter och en assist i 3-2-förlusten mot Dornbirn borta i den österrikiska cupen, samt en minut mot Sturm Graz (0-0) borta i ligan. Hartberg är på åttonde plats i den österrikiska högstaligan.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 9/5

20-åringen kom i förra veckan till spel i 60 minuter i 5-0-krossen mot Traiskirchen borta i den österrikiska cupen och gjorde lika många minuter i 2-0-förlusten mot Red Bull Salzburg borta i ligan. Tirol är sjua i ligaspelet.