SVENSKKOLLEN: Starfelts stora besvikelse

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska en spelare spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Frankrike, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som bestämt sig för att spela med alternativt spelat med andra landslag är inte en del av Svenskkollen.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 3/3

A-League inleds den 20 oktober.

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 9/1

Gustaf Nilsson, Union SG - 10/2

26-åringen fick göra säsongens två första starter i förra veckan. Anfallaren byttes ut efter en timme i Europa League-premiären mot Toulouse (1-1) och spelade sedan 70 minuter i 2-0-vinsten mot Cercle Brügge.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Målvakten satt på bänken i förra veckans matcher.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 3/0

29-åringen spelade 90 minuter i 1-1-matchen mot Club Brügge. Sajten Walfoot.be gav vänsterbacken betyget 6,5/10 efter rivalmötet. Anderlecht är tabelltvåa i Jupiler Pro League.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0

BULGARIEN

Daniel Miljanovic, Krumovgrad - 6/1

22-åringen spelade hela matchen mot Pirin och åkte på en varning i 0-1-förlusten. Hans lag är tabellnia i bulgariska ligan.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 10/0

Mittbacken spelade hela Europa League-matchen mot Sparta Prag och ordnade en straff i 2-3-förlusten. Han bröt sedan matchen mot Omonia Nicosia efter en halvtimme.

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 12/3

25-åringen byttes ut i den 85:e minuten mot Sparta och kom in i halvtid mot Omonia. Aris leder den cypriotiska ligan efter fem matcher.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 0/0

Nyförvärvet fick en plats i matchtruppen mot Omonia för första gången sedan ankomsten.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

32-åringen rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 3/1

Den offensive mittfältaren spelade hela matchen och satte ett mål i 4-0-segern över Doxa Katokopias. Tabelltrean Pafos är en poäng bakom Aris men har en match färre spelad.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 1/0

29-åringen debuterade för sin nya klubb med ett inhopp i minut 80 mot Aris. Hans lag är tabellfyra.

Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 3/0

Mittfältaren byttes ut i halvtid i 2-0-segern över AEL Limassol. Apollon är tabellfemma.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 9/1 nollor

Stod i mål när Randers spelade 1-1 mot AGF. Carlgren orsakade en straff med en minut kvar av ordinarie tid och AGF kvitterade.

- Det är ett jättefel av Patrik och han har också bett om ursäkt. Men det är sådant som sker. Han har räddat oss tiotusen gånger tidigare så det ska han inte tänka på, säger Randers tränare Rasmus Bertelsen enligt Tipsbladet.

Hugo Andersson, Randers FC - 5/1

Mittbacken bänkades senast.

John Björkengren, Randers FC - 5/0

24-åringen utgick i den 82:a minuten mot AGF. Randers är tabellnia i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn -14/6

Högeryttern bänkades i Champions League-premiären mot Galatasaray och kom in i minut 79 mot Brøndby. Med två snabba mål vände 17-åringen matchen till FCK:s fördel och derbyt slutade 3-2. Tidningen Ekstra Bladet gav honom toppbetyget 6/6 och utsåg Bardghji till matchens bästa spelare. Efter de kassarna är han delad tvåa i skytteligan.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 8/2

31-åringen hoppade in i minut 70 i CL-spelet och i halvtid mot Brøndby. Tipsbladet gav mittfältaren betyget 2/6 efter Europamatchen medan Ekstra Bladet gav en fyra för derbyinsatsen.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 16/4

Anfallaren byttes ut i den 70:e minuten mot Galatasaray och i halvtid i ligamatchen. Han fick betyget två av Tipsbladet respektive Ekstra Bladet efter båda matcherna. FCK toppar Superligaen efter nio omgångar.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 0/0

Högerbacken rehabiliterar en fotskada.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 11/0

28-åringen stod över matchen mot Odense på grund av en skada.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 14/1

Eric Kahl, AGF Århus - 11/0

21-åringen hoppade in i den 68:e minuten mot Randers.

Felix Beijmo, AGF Århus - 11/1

Högeryttern byttes ut med fem minuter kvar av ordinarie tid senast. AGF är tabellsexa.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 14/1

21-åringen byttes in i halvtid och varnades i Europa Conference League-matchen mot Fenerbaçhe. Mittfältaren spelade sedan 90 minuter i det mållösa mötet mot Hvidovre. Tipsbladet gav Svensson betyget 3/6 efter ECL-matchen.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 12/2

Anfallaren bänkades i ECL-spelet och fick en dryg halvtimme på planen mot Hvidovre. FCN är trea i Superligaen.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 10/2

22-åringen assisterade till Odenses mål mot Midtjylland och blev varnad i samma match.

Johannes Selvén, OB Odense - 5/1

Yttern petades ur bruttotruppen senast.

Filip Helander, OB Odense - 3/0

Mittbacken spelade 90 minuter mot FCM. OB är tabelltia efter att ha förlorat krismötet.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 6/0

29-åringen hoppade in i slutminuterna mot Bayern München (3-4) och spelade hela matchen när Burnley besegrades med 1-0. Tidningen Manchester Evening News gav mittbacken betyget 7/10 när United tog sig upp på nionde plats i Premier League.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 7/1

Yttern hoppade in i den 56:e minuten i 0-2-förlusten mot Manchester City. Tidningen Nottingham Post delade ut betyget 6,5/10 till 21-åringen. Forest är tabelltolva.

Emil Krafth, Newcastle United - 0/0

Högerbacken är på väg tillbaka till spel efter en korsbandsoperation.

Alexander Isak, Newcastle United - 6/3

24-åringen spelade hela Champions League-matchen mot Milan (0-0) och fick betyget 6/10 i The Chronicle. Samma tidning gav anfallaren en åtta efter ett 20 minuter långt inhopp där Isak nätade i 8-0-segern över Sheffield United. Hans lag är tabellåtta.

Robin Olsen, Aston Villa - 3/2 nollor

Målvakten satt på bänken i 1-0-segern mot Chelsea. Villa är sexa i Premier League.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 6/2

23-åringen spelade 90 minuter i 2-2-matchen mot Arsenal och kvitterade ut betyget 7/10 i tidningen Daily Mail. Spurs halkade ner till fjärde plats efter den sjätte omgången.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 1/0

Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 5/1

Mittfältaren hoppade in i den 73:e minuten i 2-3-förlusten mot Cardiff. Sedan gjorde 19-åringen sitt första mål för Championship-laget i 1-1-matchen mot Huddersfield, där Ayari spelade 70 minuter. Tidningen Coventry Telegraph gav honom betyget 5,5/10 respektive en sjua. City är på 18:e plats efter blott en seger på åtta matcher i The Championship.

Ken Sema, Watford - 7/0

29-åringen missade matcherna mot West Bromwich (2-2) och Leeds (0-3) med en muskelskada. Watford är på 16:e plats i tabellen.

Viktor Johansson, Rotherham - 8/0 nollor

Målvakten stod i matcherna mot Millwall (0-3) och Preston (1-1). Tidningen The Yorkshire Post gav 25-åringen betyget 8/10 efter Preston-mötet. Rotherham är nästjumbo med fem inspelade poäng.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 1/1 nollor

24-åringen satt på bänken i förlustmatcherna mot Sunderland (1-3) och Ipswich (3-4). Blackburn är på 14:e plats i tabellen.

FINLAND

Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 30/0

Mittfältaren byttes ut i den 72:a minuten när nästjumbon förlorade mot Ilves med 0-3.

Filip Rogic, HJK Helsingfors - 6/0

30-åringen var tillbaka på bänken mot Paok (2-3) i ECL-gruppspelet efter en skada. Mittfältaren spelade sedan en halvtimme i 3-2-vinsten över SJK.

Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 6/0

Mittbacken spelade 90 minuter både mot Paok och SJK. Hans lag leder mästerskapsserien fyra poäng före KuPS.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 4/0

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Tillbaka i träning efter skada, men var inte med i truppen till den gångna veckans två matcher.

Sebastian Ring, Amiens - 0/0

Sju matcher har gått av årets säsong men Ring har inte fått någon speltid i A-laget. Han var inte med i truppen till helgens match.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 0/0

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen. Bordeaux ligger elva i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 21/1

Backen spelade hela matchen mot HB (0-0) under måndagen. B36 ligger tvåa i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 22/1

Mittfältaren spelade samtliga minuter i båda den gångna veckans matcher, mot Vikingur (2-1-förlust) och B36 (0-0). HB ligger trea i ligan.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 13/0

Stod mellan stolparna i 2-1-förlusten borta mot Slovan Bratislava i Europa Conference League-gruppspelet i torsdags. Målvakten satt sedan på bänken mot TB (5-1-seger) i ligan. KI leder ligan med sex poäng.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 5/1

Offensive Zeidan startade mot Al Wahda (1-0-förlust) i helgen och blev utbytt i 69:e minuten. Hatta ligger näst sist i ligan efter tre omgångar.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Hugo Jesslén, Europa Point FC

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johan Andersson, Europa Point FC

Europa Point har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 9/0

Yttern hoppade in i 79:e minuten mot Brighton (3-2-seger) i Europa League och spelade sedan hela matchen mot Panathinaikos (2-1-seger) i ligan. AEK Aten ligger fyra i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 4/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Atromitos (1-1). Kreta ligger femma i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 2/0

Mittfältaren satt på bänken mot Kreta (1-1). Atromitos ligger näst sist i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 0/0

Forwarden var utanför truppen till den gångna veckans två matcher. Panathinaikos ligger trea i ligan.

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 5/0

Forwarden hoppade in i 63:e minuten mot Panetolikos (3-0-seger). Aris ligger sexa i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 4/0

Mittbacken spelade hela matchen Lamia (2-0-seger) i helgen. Panserraikos ligger åtta i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 3/0

Forwarden hoppade in i 94:e minuten mot Lamia.

IRAN

Nabil Bahoui, Persepolis - 0/0

Har ännu inte gjort debut för sin nya klubb.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 27/1

Startade mot Derry City (1-0-seger) men blev utbytt i 55:e minuten. Sligo Rovers ligger trea från slutet i ligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 26/1

Hoppade in i 79:e minuten mot Derry City.

Kevin Custovic, Cork City - 22/1

Fortsatt skadad. Cork ligger näst sist i ligan, på kvalplats.

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 7/0

Tillbaka från skada mot Dundalk (3-1-seger) i fredags men tvingades kliva av redan i 23:e minuten.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 25/2

Mittbacken spelade 90 minuter både mot KR (2-2) och Breidablik (3-1-förlust) under den gångna veckan. Vikingur leder dock fortsatt ligan, med elva poäng.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Ny från Öster. Har ännu inte gjort någon match.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 24/2

Mittbacken spelade hela matchen mot Keflavik (2-1-förlust). HK ligger tvåa i nedflyttningsserien och har fem poäng ner till strecket.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 12/0

Högerbacken spelade hela Europa League-matchen mot Rennes (3-0-förlust) i torsdags. Maccabi Haifa ligger annars elva i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Utanför truppen mot Hapoel Petah Tikva (1-0-förlust) i helgen. Hapoel Be’er Sheva ligger femma i ligan.

Kristoffer Peterson, Hapoel Be'er Sheva - 10/0

Startade som ytterforward mot Hapoel Petah Tikva. Utbytt i paus.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Milan (1-0-förlust) i helgen. Verona ligger tia i Serie A.

Jens Cajuste, Napoli - 4/0

Mittfältaren missade Champions League-segern mot Braga i torsdags men hoppade in i 86:e minuten mot Bologna (0-0) i ligan i helgen. Napoli ligger sjua i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 4/0

Yttern startade mot Napoli (0-0). Blev utbytt i 82:a minuten. Bologna ligger elva i Serie A.

Pontus Almqvist, Lecce - 5/1

Forwarden spelade hela matchen mot Genoa (1-0-seger). Lecce ligger trea i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Inte med i truppen mot Genoa.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 3/0

Högerbacken hoppade in två gånger under den gångna veckan, i 76:e minuten mot Rakow Czestochowa (2-0-seger) i Europa League och i 67:e minuten mot Cagliari (2-0-seger) i ligan. Atalanta ligger sexa i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 3/0

Mittfältaren hoppade in i 60:e minuten mot Reggiana (2-1-förlust) i helgen. Spezia är nästjumbo i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen mot Brescia (0-0). Venezia ligger tvåa i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 26/0

27-åringen spelade hela matchen när Forge besegrade Pacific med 3-1 i helgen. Forge är tvåa i kanadensiska ligan med två omgångar kvar att spela. Konkurrenten Cavalry har säkrat ligasegern.

KROATIEN

Eric Björkander, NK Istra - 2/0

Mittbacken var bänkad i helgens 1-0-förlust mot Gorica på hemmaplan. Istra ligger på åttonde plats i kroatiska ligan, som består av tio lag.

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 2/0

21-åringen hoppade in i paus i förlusten mot Gorica.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 0/0

När Abdullah Talal Hameed bytte Zalaegerszeg mot HNK Gorica i somras försvann han spårlöst i Budapest. Den kroatiska klubben meddelade kort därefter att 27-åringen återfunnits och Abdullah Talal Hameed själv berättade i en intervju med Aftonbladet att han blev kidnappad. Nyligen framträdde han på en presskonferens där han talade ut om skräckupplevelsen. ”Det var det mest chockerande i hela mitt liv. De kidnappade mig från min lägenhet. Det var en dålig situation och svårt för mig på alla sätt och vis. Men klubben stod bakom mig. Jag vill inte tänka alltför mycket på det som varit. Det här är den mörka sidan av fotboll, något som många får uppleva, även om det inte är lika illa som det var för mig. Ärligt talat så vill jag lägga det bakom mig. Jag tappade vikt, det var svårt för mig”, sa han enligt Zagreb Info.

Robin Simovic, NK Rudes - 0/0

Forwarden blev i dagarna klar för NK Rudes, som ligger sist i kroatiska ligan. Kontraktet sträcker över den här säsongen.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 9/4

Lahdo har spelat två matchen den gångna veckan, dels mot Zrinjski Mostar i Europa Conference League i torsdags, dels mot Zwolle i ligan på söndagen. I 4-3-förlusten mot Zrinjski svarade ytterforwarden för en assist innan han blev utbytt i den 64:e minuten. Mot Zwolle noterades 20-åringen för ett mål under sina 54 minuter på planen. AZ ligger är tvåa i Eredivisie.

Casper Widell, Excelsior - 6/1

Mittbacken spelade hela 90 minuter i lördagsmatchen mot Heerenveen, som Excelsior vann med 3-0. Laget ligger på sjunde plats i Eredivisie.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 6/2

Hoppade in i den 73:e minuten i 3-0-segern mot Heerenveen.

Richie Omorowa, Excelsior - 5/1

19-åringen var bänkad mot Heerenveen.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 5/0

Forwarden startade i 3-0-segern mot Fortuna Sittard, men blev utbytt i den 69:e minuten. Go Ahead Eagles ligger på sjätte plats i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 6/1

Mittfältaren spelade hela matchen när Heerenveen åkte på sin fjärde raka förlust, den här gången med 3-0 mot Excelsior. Under matchen ropade fans på tränaren Kees van Wonderens avgång. Heerenveen ligger på tolfte plats i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 1/0

Ytterforwarden hoppade in i den 62:a minuten mot Excelsior och det var hans debut. Under sin halvtimme på planen noterades Wålemark för en varning. ”Äntligen kände jag mig som en fotbollsspelare igen”, sa han till Omrop Fryslan om sin comeback efter en längre tids skadefrånvaro.

Emil Hansson, Heracles - 5/2

Ytterforwarden spelade 90 minuter och svarade för ett mål i Heracles 2-2-möte med Volendam i lördags. Heracles ligger på nionde plats i Eredivisie.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 5/0

Forwarden hoppade in i den 61:a minuten i Utrechts 3-0-förlust mot NEC Nijmegen i lördags. Utrecht ligger på kvalplats efter sex omgångar spel.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 1/0

Forwarden bröt näsan under landslagsuppehållet enligt de Gelderlander, och Serie A-lånet riskerar att bli borta i flera veckor. Laget ligger på 14:e plats i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 8/1

Inbytt i minut 86 i helgens 1-1-möte med Haugesund. Odd är åtta i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Ännu inte matchfit från den korsbandsskada som han ådrog sig för ungefär ett år sedan. Lokaltidningen Nidaros rapporterade nyligen att Augustinsson återgått i ordinarie träning.

Adam Andersson, Rosenborg - 6/0

Ytterbacken spelade 90 minuter i 3-0-förlusten mot Lillestrøm i söndags. RBK ligger på nionde plats i Eliteserien.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 17/7

Hoppade in i minut 77 i 3-0-förlusten mot Lillestrøm.

Filip Ottosson, Sandefjord - 23/2

Spelade hela matchen i förlusten mot Viking.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 23/6

Mittfältaren startade och blev utbytt i minut 82 mot Viking.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 22/3

Tibbling var bänkad i Sarpsborgs 1-1-möte med HamKam i söndags. Laget ligger på sjunde plats i Eliteserien.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 27/4

Spelade från start och blev utbytt i minut 76 i 1-0-egern mot HamKam.

David Fällman, Ålesund - 21/0

Missade ångestmötet med Stabæk, som slutade 1-1. Ålesund ligger sist i Eliteserien och har nio poäng upp till kvalplatsen.

Marcus Sandberg, HamKam - 18/7

Målvakten fick se överlistad en gång i söndagens 1-1-möte med Sarpsborg. HamKam ligger på elfte plats i Eliteserien.

William Kurtovic, HamKam - 24/0

Bänkad i 1-1-mötet med Sarpsborg.

Isak Pettersson, Stabæk - 20/5

Målvakten spelade i vanlig ordning från start, den här gången i söndagens 1-1-möte med Ålesund. Stabæk, som nu har 13 matcher utan seger, ligger näst sist i Eliteserien och har fyra poäng upp till kvalplatsen.

Kevin Kabran, Stabæk - 12/2

Hoppade in i paus mot jumbon Ålesund, 1-1.

Oscar Krusnell, Haugesund - 24/1

Ytterbacken spelade hela matchen mot Odd, som slutade 1-1. Haugesund parkerar på kvalplatsen i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 5/0

Simba hoppade in på tilläggstid i 2-1-segern mot Tromsø i söndags. Brann ligger på fjärde plats i Eliteserien.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 8/1

Enligt TVP Sport har Ishak haft problem med en sjukdom senaste tiden och därför var Lech Poznan-kaptenen utanför truppen i 2-1-segern mot Stal Mielec i lördags. Laget ligger på sjätte plats i Ekstraklasa.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 11/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i 2-1-segern mot Stal Mielec.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 4/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Stal Mielec, som slutade i 2-1-seger.

Elias Andersson, Lech Poznan - 9/0

Tillbaka i truppen efter att ha beviljats ledigt (tillökning i familjen) och ytterbacken hoppade in i den 17:e minuten mot Stal Mielec, en match som Lech Poznan vann med 2-1.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 10/1

Landslagsbacken spelade hela lördagsmatchen mot Cracovia, som slutade i 5-1-seger. Pogon Szczecin ligger på åttonde plats i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 15/0

Rakow har spelat två matcher den gångna veckan. Dels mot Atalanta i Europa League i torsdags, dels mot Ruch Chorzow i ligan i söndags. I 2-0-förlusten mot Atalanta spelade Berggren 71 minuter innan han blev utbytt. I 5-3-segern mot Ruch Chorzow spelade mittfältaren hela matchen. Rakow ligger på tredje plats i Ekstraklasa.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 3/0

Braga har spelat två matcher den gångna veckan. Dels 2-1-förlusten mot Napoli i Champions League, dels 4-1-segern mot Boavista i ligan i söndags. Mendes var bänkad mot Napoli och utanför truppen mot Boavista.

Viktor Gyökeres, Sporting CP - 6/4

Forwarden spelade från start i Europa League-mötet med Sturm Graz i torsdag och tackade för förtroendet genom att svara för ett mål i 2-1-segern. I måndagens ligamatch mot Rio Ave (2-0-seger) blev Gyökeres, som var ett frågetecken på förhand, kvar på bänken.”Gyökeres sa att han spelat i sämre skick i Coventry, men vi ville inte ta några risker”, sa tränaren Ruben Amorim, enligt Mais Futebol, efter matchen och förklarade att svensken inte var hundraprocentig. Strikern har varit tokgiven i elvan under säsongsinledningen. Sporting leder portugisiska ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 8/3

Har spelat två matcher den gångna veckan. Dels mot Al-Tai i ligan i torsdag, dels mot Jeddah i Kings Cup (sextondelsfinal) i söndags. I 4-3-segern mot Al-Tai spelade Quaison 70 minuter innan han blev utbytt. I 4-0-segern mot Jeddah fick landslagsstrikern 90 minuter i benen. Al-Ettifaq ligger på fjärde plats i saudiska ligan.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 7/0

Målvakten spelade i vanlig ordning från start, den här gången i 2-1-förlusten mot Al-Ittihad i torsdags. Al-Fateh ligger på plats åtta i saudiska ligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 6/1

Ytterbacken debuterade i Champions League för en vecka sedan, då han hoppade i den 77:e minuten när Young Boys förlorade mot RB Leipzig med 3-1. I söndagens 4-1-seger mot Lugano i ligan var Persson bänkad. Young Boys är serieledare.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 5/0

Inbytt i 90:e minuten i 0-0-mötet med FC Zürich i lördags. Lausanne-Sport ligger i botten av schweiziska ligan.

SKOTTLAND



Gustaf Lagerbielke, Celtic - 6/0

Lagerbielke blandade och gav under den gångna veckan. Mittbacken startade i tisdags i 2-0-förlusten mot Feyenoord borta i Champions League-gruppspelet, men blev utvisad efter 63 minuters spel och drog på sig en straff. En tung debut i europeisk fotbolls finrum. Efteråt sa tränaren Brendan Rodgers följande om Lagerbielkes och lagkamraten Odin Thiago Holms röda kort i matchen: ”Jag är väldigt besviken över utvisningarna, då det är väldigt svårt med nio man. Först måste du bara låta bollen gå hem till målvakten, och inte gå in i duellen eftersom att den kommer gå hem till Joe Hart. Det är bara orutin (från Lagerbielkes sida). Och Odin är en fantastisk, ung spelare. Han kommer att lära sig av det. Du kan inte gå ner på marken på det sättet, särskilt inte i Europa. Han kommer att lära sig av det”.

Därefter gjorde Lagerbielke i helgen 90 minuter när Celtic bortaslog Livingston med 3-0 i ligan. Efter Livingston-matchen fick Lagerbielke en sexa i betyg av The Herald med omdömet: ”Han var inte som bäst i den här matchen. 23-åringen fastnade under bollen vid flera tillfällen och hade svårt att hantera att den spelades in bakom. Hans passningsspel var konsekvent och det ser ut att vara hans styrka”. Glasgowlive.com gav i sin tur mittbacken en sjua i betyg med motiveringen: ”Var tvungen att komma över det mentala med det röda kortet i mitten av veckan, och gjorde det relativt bra mot ett fysiskt Livingston”. Footballscotland.com gav i sin tur en sexa i betyg. Celtic toppar ligatabellen i Skottland.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 10/0

Watson blev i helgen kvar på bänken i 0-1-förlusten mot Koper hemma i ligan. Maribor är på femte plats i ligaspelet.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 4/0

22-åringen blev i helgen kvar på bänken, för andra ligamatchen i följd, i 2-1-segern mot Aluminij hemma i ligan. Domzale är på sjunde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 4/1

Swedberg fick i helgen tolv minuter på planen när Celta Vigo tappade 2-0 till förlust med 3-2 mot Barcelona borta i La Liga. Celta Vigo är på 18:e-plats i ligan.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 6/0

Mittbacken gjorde i helgen 90 minuter när Celta Vigo tappade 2-0 till förlust med 3-2 mot Barcelona borta i La Liga. Efteråt sa han följande i en tv-intervju med klubben: ”Det var ett hänsynslöst sätt att förlora matchen på. Jag tycker att vi spelade väldigt bra i 80 minuter och försvarade oss bra, samtidigt som vi var farliga på kontringar. Vi spelade perfekt, men de sista tio minuterna var inte tillräckligt bra. Vi måste acceptera det. Vi måste analysera vad som hände och lära oss av det. Samtidigt måste vi ta med oss det positiva. Det var små detaljer som gjorde att vi förlorade, men vi var nära att komma till Barcelonas hemmaarena och vinna. Det är såklart en stor besvikelse nu, men vi fortsätter att utvecklas som lag och ska jobba väldigt hårt för att få de sista detaljerna på vår sida”. Celta Vigo är på 18:e-plats i ligan.

Isak Jansson, FC Cartagena - 6/0

Jansson blev i förra veckan noterad för 81 minuter i 1-2-förlusten mot Eibar hemma i den spanska andradivisionen. Cartagena är jumbo i ligaspelet.

Laorent Shabani, FC Andorra - 1/0

Shabani blev i helgen kvar på bänken mot Sporting Gijon (0-0) hemma i den spanska andraligan. Andorra är på tionde plats i tabellen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 8/0

Ring var i helgen utanför truppen i 1-3-förlusten mot FC Seoul hemma i ligan. Jeju United är placerat på nionde plats i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 9/0

Mittfältaren var i förra veckan utanför truppen, för andra ligamatchen i följd, i 3-2-segern mot Suwon på bortaplan i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 26/6



Ludwigson gjorde i helgen 90 minuter och en assist i 3-2-segern mot Suwon på bortaplan i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 3/0

Mittbacken var i helgen utanför truppen i 4-3-förlusten mot Khon Kaen United på bortaplan i ligan. Sabetkars lag på tionde plats i ligaspelet.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Buriram United är på andra plats i ligan.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Uthai Thani är jumbo i ligan.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö har varit utanför lagets matchtrupper under säsongsinledningen. Port är på tredje plats i ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 6/1

Svensken blev i helgen noterad för 90 minuter i 2-0-segern mot Samsunspor hemma i Süper Lig. Antalyaspor är på 13:e-plats i ligan. Larsson är i veckan gäst i podcasten Lundh.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 5/1

Mittfältaren var i förra veckan utanför truppen mot Pendikspor (1-1) borta i ligaspelet. Karagümrük är på 14:e-plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 6/3

Den tidigare Malmö FF-forwarden stod i måndags för 90 minuter i 3-2-segern mot Trabzonspor på hemmaplan i Süper Lig. Hatayspor är på fjärde plats i ligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 6/0

Forsberg stod i förra veckan för 80 minuter i 3-1-segern mot Young Boys borta i Champions League-gruppspelet, och blev därefter i helgen kvar på bänken i 1-0-segern mot Borussia Mönchengladbach borta i Bundesliga. Leipzig är på fjärde plats i ligaspelet.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 6/0

Svanberg stod i förra veckan för 78 minuter i 1-0-förlusten mot Borussia Dortmund på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på sjunde plats i ligan.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 2/0

Mittbacken var i helgen utanför truppen i 3-1-förlusten mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Darmstadt är nästjumbo i ligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 4/1

19-åringen var i helgen utanför truppen, för andra ligamatchen i följd, i 3-1-förlusten mot Stuttgart på bortaplan i Bundesliga. Darmstadt är nästjumbo i ligan.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 6/0

19-åringen gjorde i förra veckan 51 minuter i 2-1-segern mot Aberdeen hemma i Europa Conference League-gruppspelet, samt 90 minuter mot Freiburg (0-0) hemma i Bundesliga. Efter helgens ligamatch tryckte Sport1-journalisten Christopher Michel på att svensken var Frankfurts bästa spelare mot Freiburg, då han bland annat menade att 19-åringen ”redan vill ta stort ansvar och hjälpa lagkamrater”. Den tyska tidningen Bild skrev även följande: ”Han spelar redan som en 30-åring och har etablerat sig i startelvan”. Sport Bild rapporterade även nyligen att Frankfurts ledning ser på Larsson som en av klubbens största talanger och kalkylerar med att sälja talangen inom tre år för minst 40 miljoner euro, motsvarande 469 miljoner svenska kronor. Frankfurt är på åttonde plats i ligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 8/3

Hrgota gjorde i förra veckan 90 minuter i 4-3-segern mot Karlsruher hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på 13:e-plats i andraligan.

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, var i förra veckan utanför matchtruppen mot Karlsruher (4-3-seger) hemma i 2. Bundesliga. Han kom samtidigt heller inte till spel med Fürths reservlags i fjärdedivisionen. Fürth är på 13:e-plats i andraligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 1/0

Målvakten blev i helgen kvar på bänken i 4-3-segern mot Karlsruher hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på 13:e-plats i andraligan.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 2/0

23-åringen gjorde i helgen ett 21 minuter långt inhopp i 3-2-segern mot Holstein Kiel borta i 2. Bundesliga. Hertha är nia i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 8/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren blev i helgen noterad för 90 minuter i 3-1-segern mot Schalke 04 hemma i 2. Bundesliga. På St. Paulis hemsida sa han följande efter matchen: ”Vi ville vinna mest, och gjorde målen vid rätt tidpunkt. Vi dominerade i första halvlek och skapade många bra chanser. Baklängesmålet kom med anledning av en kommunikationsmiss. Man kunde se att Schalke har ett riktigt bra lag, då de straffade oss direkt vid ett sådant misstag. Efter paus hamnade vi tidigt lite för långt efter, men sedan tog vi ledningen igen. Efter det gick vi högre upp. Det gjorde att vi kunde kontrollera spelet bättre igen. Cello spelade fantastiskt, och jag är väldigt glad för hans skull. Det var en svår match, men vi spelade precis som vi ville”. Vidare fortsatte han: ”Vi har inte uppnått något ännu, men vi är på rätt väg. Vi fortsätter att jobba hårt för att det ska vara svårt att slå oss”. Efter matchen hyllade samtidigt även Sky-experten Torsten Mattuschka St. Pauli som ”det för närvarande bästa laget i 2. Bundesliga”. St. Pauli är tvåa i andradivisionen.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 8/0

Ingelsson stod i förra veckan för 26 minuter i 3-1-förlusten mot Kaiserslautern på bortaplan i 2. Bundesliga. Rostock är elva i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 7/1

Fröling var i helgen utanför truppen när det blev 3-1-förlust mot Kaiserslautern på bortaplan i 2. Bundesliga. Rostock är elva i andradivisionen.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 1/0

Mittbacken var i förra veckan, på grund av en meniskskada, utanför truppen för sjunde matchen i följd när det blev 2-3-förlust mot Hertha Berlin på hemmaplan i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på sjunde plats i den tyska andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 1/0

Oudenne blev i helgen kvar på bänken mot Fortuna Düsseldorf (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på femte plats i andraligan. Nyligen gjorde han en lång intervju med Fotbollskanalen.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 8/1

Levi stod i förra veckan för 58 minuter i 0-2-förlusten mot Paksi på hemmaplan i ligan. Puskás Akadémia är på sjätte plats i ligaspelet.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 35/0

Jansson blev i förra veckan noterad för 90 minuter i 2-0-förlusten mot New York City borta och gjorde lika många minuter mot Inter Miami (1-1) hemma i ligan. Orlando är på andra plats i östra divisionen i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 6/0

Nilsson stod i förra veckan för 90 minuter mot Los Angeles FC (0-0) hemma, och var sedan utanför truppen i 2-1-segern mot Minnesota på bortaplan i ligan. St. Louis City toppar västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alm var utanför truppen mot Los Angeles FC (0-0) hemma, och blev sedan kvar på bänken i 2-1-segern mot Minnesota på bortaplan i ligan. St. Louis City toppar västra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Austin - 27/0

Lundqvist var i förra veckan utanför lagets matchtrupper mot New York Red Bulls (1-1) borta och mot Los Angeles Galaxy (3-3) hemma i ligan. Austin är tolva i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVey var i förra veckan utanför truppen när det blev 4-0-seger mot Toronto hemma, och blev sedan kvar på bänken mot Orlando (1-1) borta i ligan. Inter Miami är nästjumbo i östra divisionen i MLS.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Försvararen har sedan i mitten av april i år varit utanför lagets matchtrupper i MLS, och i stället spelat med klubbens reservlag. Minnesota är på elfte plats i västra divisionen i MLS.

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry har inte varit med i Nashvilles matchtrupper den här säsongen, utan i stället spelat med klubbens reservlag. Nashville är på sjunde plats i östra divisionen i MLS