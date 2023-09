SVENSKKOLLEN: Lagkamratens skämtsamma Swedberg-pik: "Hur?"

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 2/2

Anfallarens lag spelar först i nästa vecka. BELGIEN Kerim Mrbati, KV Mechelen - 7/1

Anfallaren kom in i den 65:e minuten när Union SG slog Lugano (1-0) och tog sig vidare till Europa League-gruppspel. 26-åringen hoppade sedan in med halvtimmen kvar av matchen mot Royal Antwerp, och fixade en poäng med sitt 2-2-mål från straffpunkten i den 87:e minuten. Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Reservmålvakten satt på bänken i förra veckans matcher. Union är sexa i en haltande tabell. Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 2/0

Vänsterbacken fick starta för första gången hos Brysselklubben, men klev av efter 54 minuters spel. En skada låg bakom bytet. Anderlecht är tabelltvåa inför landslagsuppehållet. Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 7/0

22-åringen byttes ut i minut 84 när hans lag föll med 0-4 mot Lokomotiv Plovdiv. Krumovgrad är sexa i bulgariska ligan. CYPERN Franz Brorsson, Aris Limassol - 7/0

Mittbacken spelade 79 minuter när Aris krossade Slovan Bratislava och tog sig till Europa League efter 7-4 sammanlagt. Han saknades sedan i ligaspelet. Leo Bengtsson, Aris Limassol - 9/2

Nyförvärvet togs inte ut i den senaste truppen. Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

32-åringen rehabiliterar en knäskada. Muamer Tankovic, Pafos FC - 1/0

Högeryttern kom in med kvarten kvar mot AEL Limassol och passade fram till 3-1-målet, som blev matchens sista. Pafos är tabellfyra. Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 0/0

Nyförvärvet satt på bänken i derbyt mot Apoel Nicosia, som Omonia vann med 2-1. Laget är tvåa i tabellen. Tesfaldet Tekie, Apollon Limassol (utlånad från Hammarby) - 1/0

Stod i mål i 1-3-förlusten mot Brøndby. Tidningen Ekstra Bladet gav honom betyget 3/6 och kallade Carlgren för “bäst i sitt lag”. Hugo Andersson, Randers FC - 5/1

Mittbacken bänkades mot Brøndby. John Björkengren, Randers FC - 3/0

24-åringen spelade hela matchen senast och fick bottenbetyget 1/6 i Ekstra Bladet. Randers har bara tagit en vinst och är tabelltia i Superligaen. Roony Bardghji, FC Köpenhamn -12/4

Högeryttern nätade för andra ligamatchen i rad när han gav FC Köpenhamn ledningen mot Viborg. Betyget efter 2-0-segern blev 5/6. Dessförinnan satt 17-åringen på bänken när FCK nådde Champions League tack vare 2-1 sammanlagt mot Rakow. Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 5/2

26-åringen spelade en timme i CL-kvalet och drygt minuter 20 i ligaspelet, där han blev varnad. Anfallaren fick betyget tre efter matchen mot Rakow. FCK leder Superligaen inför landslagsuppehållet. Joel Andersson, FC Midtjylland - 0/0

Högerbacken rehabiliterar en fotskada. Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 11/0

28-åringen byttes ut i den andra förlängningskvarten när FCM förlorade Europa Conference Leagues playoff på straffar mot Legia Warszawa. Bytet berodde på en skada och mittfältaren missade sedan matchen mot AGF. Tipsbladet utsåg Olsson till bäst i laget och gav honom betyget fyra efter kvalmatchen. Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 12/1

21-åringen fick 90 minuter mot FCM och gavs betyget två efter 1-1-matchen. Kevin Yakob, AGF Århus - 0/0

Mittfältaren rehabiliterar en korsbandsskada. Felix Beijmo, AGF Århus - 9/1

26-åringen byttes ut till slutkvarten mot Midtjylland och gavs betyget två i Ekstra Bladet. AGF är tabellfemma. Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 11/1

Mittfältaren fick 69 minuter när hans lag slog Partizan Belgrad (6-0 totalt) och tog sig till Conference League. 21-åringen gavs betyget tre i Tipsbladet och han spelade sedan hela matchen mot Lyngby (1-1). FCN tappade serieledningen och är två poäng bakom FC Köpenhamn. Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 10/2

Den offensive mittfältaren fick 90 minuter i 1-2-förlusten mot Vejle. 21-åringen utsågs till OB:s bästa spelare av Tipsbladet. “Rami A-Hajj gör vad som passar honom. Den svensk-libanesiske kreatören spelade som om han sprang runt barfota på Copacabana. Han hittar rätt ytor, är säker med bollen och visar ett stort överskott”, lyder tidningens omdöme. Johannnes Selvén, OB Odense - 4/0

Yttern byttes ut med kvarten kvar mot Vejle. OB är tabellsjua. Filip Helander, OB Odense - 0/0

Mittbacken har skrivet ett ettårskontrakt med OB, efter att ha lämnat Rangers i somras. ENGLAND Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 3/0

Yttern spelade hela matchen när Forest åkte ur ligacupen mot Burnley (0-1). Sedan byttes 21-åringen in till halvtid och avgjorde mot Chelsea med matchens enda mål. Tidningen Nottingham Post gav Elanga betyget 7/10 respektive 8,5. Elanga om varför han lämnade Man United för tabellnian: - Det fanns många alternativ, men jag tror att Nottingham var rätt för mig. Klubben är i Premier League, har en tränare som känner mig väldigt bra. Så det var rätt för mig. Vi har haft en bra start med sex poäng efter fyra matcher. Vi håller på att utvecklas som lag och jag tror att vi kan göra det riktigt bra den här säsongen, sa han i en intervju med Fotbollskanalen. Emil Krafth, Newcastle United - 0/0

24-åringen byttes ut med kvarten kvar i 1-3-förlusten mot Brighton. Tidningen The Chronicle konstaterade att Isak hade en “off night” och gav honom betyget 4/10. “Toon” är på fjortonde plats efter tre raka förluster. Robin Olsen, Aston Villa - 3/2 nollor

33-åringen vaktade målet när Villa tog sig vidare till Conference League efter 8-0 totalt mot Hibernian. Tidningen Birmingham Mail gav honon betyget 7/10. Med förstamålvakten Emiliano Martínez tillbaka hamnade Olsen på bänken i ligamötet med Liverpool som tabelltian förlorade med 1-3. Dejan Kulusevski, Tottenham - 4/1

24-åringen spelade en knapp timme i ligacupmötet mot Nottingham (1-0) innan han skadade sig. Enligt managern Vincent Kompany är det “ingen jätteallvarlig skada”. Mittbacken gavs betyget 6/10 i tidningen Burnley Express. Yasin Ayari, Coventry City (utlånad från Brighton) - 2/0

Mittfältaren fick ett drygt 20 minuter långt inhopp i 3-3-matchen mot Watford. 19-åringen gavs betyget 6/10 i tidningen Coventry Telegraph. City befinner sig på 14:e plats i The Championship. Ken Sema, Watford - 7/0

29-åringen fick en timme på planen när Watford åkte ur ligacupen efter straffar mot Stevenage. Kantspelaren spelade sedan hela matchen mot Coventry. Watford är på 18:e plats efter fem omgångar. Viktor Johansson, Rotherham - 5/0 nollor

24-åringen debuterade för sin nya klubb i ligacupen, där Blackburn vann mot Harrogate Town med 8-0. Tidningen Lancashire Telegraph gav målvakten betyget 7/10 efter segern mot League 2-laget. Wahlstedt var tillbaka på bänken när Rovers förlorade med 0-3 mot Plymouth. Laget är på 13:e plats i Championship-tabellen. FINLAND Gabriel Sandberg, FC KTP (utlånad från Venezia) - 29/0

Mittfältaren spelade 81 minuter i 1-2-nederlaget mot FC Haka. Annons Filip Rogic, HJK Helsingfors - 5/0

30-åringen missade förra veckans matcher på grund av en skada. Kristopher Da Graca, HJK Helsingfors (utlånad från IK Sirius) - 3/0

Mittbacken bänkades när HJK tog sig vidare till Conference League-gruppspel efter segern mot Farul (3-2 sammanlagt). 25-åringen satt även på bänken i 2-2-matchen mot KuPS. “Klubi” leder finska ligan en poäng före just KuPS.

Gabriel Gudmundsson, Lille - 3/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Montpellier (1-0-seger) i helgen. Lille ligger femma i ligan.

Oliver Zandén, Toulouse - 0/0

Opererades i somras på grund av besvär med höften. Är ännu inte tillbaka.

Sebastian Ring, Amiens - 0/0

Fem matcher har gått av årets säsong men Ring har inte fått någon speltid i A-laget.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 0/0

Målvakten skrev på för klubben i torsdags och har ännu inte debuterat. Bordeaux ligger tolva i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 19/1

Spelade hela matchen när det blev seger med 1-0 mot IF. B36 ligger tvåa i ligan.

Emil Berger, HB Torshavn - 19/1

HB har inte spelat någon match sedan senaste svenskkollen.

Jonathan Johansson, KI Klaksvík - 10/0

Vaktade målet i 2-1-förlusten mot Sheriff i Europa League-play off (sammanlagd 3-2-förlust). KI leder ligan med fem poäng.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 3/1

Hoppade in i paus i 7-0-förlusten mot Al Wasl i ligacupen. Hatta ligger annars näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Jonathan Westerberg, Europa Point FC

Kristoffer Krebs, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Hugo Jesslén, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

Johan Andersson, Europa Point FC

Ligan börjar den 16 september.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 6/0

Yttern gjorde två assist under den gångna veckan. En mot Antwerp i Champions League-play off (sammanlagd 3-1-förlust) och en mot Volos (3-2-seger) i ligan. Eliasson hoppade in i 69:e minuten i CL-kvalet och startade mot Volos. AEK Aten ligger sexa i ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 3/0

Högerbacken spelade hela matchen mot Paok (1-0-seger). Kreta ligger tvåa i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 2/0

Mittfältaren spelade 65 minuter i 2-1-förlusten mot Kifisia. Atromitos ligger sist i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 0/0

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 3/0

Spelade 76 minuter i 3-2-segern mot Asteras Tripolis i helgen. Aris ligger åtta i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 2/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panetolikos (1-1) i helgen. Panserraikos ligger tolva i ligan.

Admir Bajrovic, Panserraikos - 1/0

Inte med i truppen mot Panetolikos.

IRLAND

Johan Brannefalk, Sligo Rovers 25/1

Hoppade in i 59:e minuten mot Cork (3-0-förlust). Sligo Rovers ligger trea från slutet i ligan.

Lukas Browning Lagerfeldt, Sligo Rovers - 25/1

Fast på bänken när det blev 0-3 mot Cork.

Kevin Custovic, Cork City - 22/1

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 6/0

Gjorde sin senaste match i maj. Enligt klubben har han problem med en baksida.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 22/2

Mittbacken spelade hela matchen och gjorde ett självmål mot Fram (3-2-seger) i helgen. Vikingur leder ligan.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0

Ny från Öster. Har ännu inte gjort någon match.

Ahmad Faqa, HK (utlånad från AIK) - 0/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Valur (4-1-förlust). HK ligger åtta i ligan.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 10/0

Spelade hela matchen mot Young Boys i Champions League-kvalet (3-0-förlust och uttåg) samt mot Hapoel Jerusalem (2-1-seger) i ligan. Maccabi Haifa ligger femma i ligan.

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Utanför truppen mot Maccabi Bnei Raina (1-1) i helgen. Hapoel Be’er Sheva ligger tvåa i ligan.

Kristoffer Peterson, Hapoel Be'er Sheva - 7/0

Hoppade in i 70:e minuten mot Maccabi Bnei Raina.

ITALIEN

Isak Hien, Hellas Verona - 1/0

Mittbacken var avstängd mot Sassuolo (3-1-förlust) i fredags. Verona ligger sjua i Serie A. Hien var aktuell för en flytt till Atalanta innan transferfönstret stängde igen men den blev inte av.

Jens Cajuste, Napoli - 2/0

Mittfältaren satt på bänken i 2-1-förlusten mot Lazio i helgen. Napoli ligger sexa i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 2/0

Startdebuterade i Serie A mot Cagliari (2-1-seger) i helgen. Yttern spelade 86 minuter. Bologna ligger nia i Serie A.

Pontus Almqvist, Lecce - 3/1

Forwarden spelade hela helgens match mot Salernitana (2-0-seger). Lecce ligger fyra i Serie A.

Zinedin Smajlovic, Lecce 0/0

Satt på bänken mot Salernitana.

Emmanuel Ekong, Empoli 1/0

Inte med i truppen mot Juventus (2-0-förlust). Empoli ligger sist i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 1/0

Högerbacken debuterade för nya klubben mot Monza (3-0-seger) i helgen. Hoppade in i 76:e minuten. Atalanta ligger femma i Serie A.

Albin Ekdal, Spezia - 2/0

Mittfältaren startade mot Como (1-0-förlust) och spelade 56 minuter. Spezia ligger på plats 17 i Serie B.

Amin Boudri, Venezia - 0/0

Inte med i truppen mot Cittadella. Venezia ligger fyra i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 24/0

27-åringen startade och spelade totalt 83 minuter när Forge vann söndagens match mot Vancouver med 3-0. Laget ligger på tredje plats i kanadensiska ligan.

KROATIEN

Eric Björkander, NK Istra - 2/0



Nyförvärvet var bänkat i helgens 1-0-seger mot Hajduk Split på bortaplan. Istra ligger på sjunde plats i kroatiska ligan.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 0/0

Nyligen bytte Abdullah Talal Hameed Zalaegerszeg mot HNK Gorica. När han skulle bege sig till Velika Gorica försvann han spårlöst i Budapest. Den kroatiska klubben har därefter meddelat att 27-åringen återfunnits och Abdullah Talal Hameed berättade själv i en intervju med Aftonbladet att han blev kidnappad.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 6/3

Lahdo startade och gjorde mål i torsdagens playoffretur mot Brann i kvalet till Europa Conference League. Matchen blev dramatisk och Lahdo byttes ut i förlängning. På straffar kunde AZ dra det längsta strået och avancera till gruppspelet. I helgens 2-0-seger mot Vitesse i ligan var U21-landslagsmannen utanför truppen och enligt soccernews.nl berodde det på sjukdom. AZ leder Eredivisie.

Casper Widell, Excelsior - 4/1

Mittbacken, som är uttagen i U21-landslaget, spelade 90 minuter i Excelsiors 3-1-förlust mot Heracles i lördags. Laget har spelat ihop fem poäng på de fyra inledande ligamatcherna.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 4/2

Ytterforwarden in i den 76:e minuten i förlusten mot Heracles.

Richie Omorowa, Excelsior - 4/1

19-åringen blev inbytt i den 34:e minuten i 3-1-förlusten mot Heracles.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 3/0

Forwarden spelade hela matchen och svarade för en assist i 3-2-segern mot Heerenveen i lördags. Edvardsen hade dessutom en boll i nät, men det dömdes bort för offside. Go Ahead Eagles ligger på sjätte plats i Eredivisie.

Simon Olsson, Heerenveen - 4/0

Mittfältaren spelade 90 minuter i 3-2-nederlaget mot Go Ahead Eagles. Heerenveen ligger på plats åtta i Eredivisie.

Hussein Ali, Heerenveen - 4/0

Högerbacken startade och spelade 80 minuter innan han blev utbytt i 3-2-förlusten mot Go Ahead Eagles. Nyligen berättade 21-åringen att han kommer att välja bort Sveriges A-landslag och representera Irak.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 0/0

I slutet av transferfönstret blev det klart att Patrik Wålemark lånas ut från mästarna Feyenoord till Heerenveen och kontraktet sträcker sig över hela säsongen. Hussein Ali, som spelar i klubben, låg på Wålemark om att gå till Heerenveen. ”Att jag är här är en stor ”shout out” till honom, haha. Han ringde mig väldigt många gånger de senaste dagarna”, sa Wålemark i ett uttalande när han blev presenterad. Den förre Häcken-spelaren kom inte till spel mot Go Ahead Eagles i helgen eftersom han rehabiliterar sig från skada.

Emil Hansson, Heracles - 3/1

Hansson startade mot Excelsior och svarade för två assist under sina 87 minuter på planen. Matchen slutade i 3-1-seger. Laget ligger på sjunde plats i Eredivisie.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 3/0

Forwarden startade mot Feyenoord och svarade för en assist under sina 64 minuter på planen. Matchen slutade dock i moll, 5-1-förlust. Utrecht är poänglöst efter fyra ligaomgångar och klubben har redan bytt tränare.

Jakob Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 1/0

I slutet av transferfönstret lånades 20-åringen ut från Lecce till Vitesse över den här säsongen och i avtalet finns en köpoption. I söndags debuterade U21-landslagsmannen för sin nya klubb, då han hoppade in med 20 minuter kvar av ordinarie tid i 2-0-förlusten mot AZ. Vitesse ligger på 14:e plats i Eredivisie.

NORGE

Leon Hien, Odd - 7/1

Hien hoppade in i den 77:e minuten när Odd besegrade Sandefjord med 3-2 i söndags. Laget ligger på åttonde plats i norska ligan.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Ännu inte matchfit från den korsbandsskada som han ådrog sig för ungefär ett år sedan. Lokaltidningen Nidaros rapporterade nyligen att Augustinsson återgått i ordinarie träning.

Adam Andersson, Rosenborg - 4/0

Ytterbacken spelade 90 minuter i Rosenborgs 3-1-förlust mot Tromsø. RBK ligger på nionde plats i Eliteserien.

Rasmus Wiedesheim-Paul, Rosenborg - 15/7

Forwarden var bänkad i 3-1-förlusten mot Tromsø.

Danilo Al-Saed, Sandefjord - 20/7

Ytterforwarden svarade för ett mål under sina 79 minuter mot Odd, matchen slutade i 3-2-förlust. Under matchen tog han även ett gult kort efter att ha dragit i en motspelares tröja för att stoppa en kontring. Därefter blev han utbuad av hemmapubliken i Skien. ”Jag höll länge i tröjan, men det var ett taktiskt gult kort. Jag tog en för laget”, sa han till Sandefjords hemsida efter matchen. Sandefjord ligger på kvalplats i Eliteserien. I slutet av transferfönstret uppgav Aftenposten att Al-Saeds namn fanns på Rosenborgs önskelista, men någon övergång blev aldrig av. Under sommaren var han även ”eftertraktad” av svenska klubbar, enligt TV 2.

Här kan du läsa en intervju med Danilo Al-Saed.

Filip Ottosson, Sandefjord - 21/1

Ottosson spelade i vanlig ordning 90 minuter, den här gången i 3-2-förlusten mot Odd. Han noterades även för en assist.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 21/6

Spelade 90 minuter i nederlaget mot Odd.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 22/3

Tibbling hoppade i den 59:e minuten när Sarpsborg förlorade med 1-0 mot Brann i söndags. Sarpsborg ligger på sjunde plats i Eliteserien.

Ramon Pascal Lundqvist, Sarpsborg - 25/4

Spelade från start och blev utbytt i minut 71 i förlusten mot Brann.

David Fällman, Ålesund - 21/0

Kaptenen blev utbytt skadad (baksida lår, enligt Sunnmørsposten) efter elva minuter i mötet med Lillestrøm i söndags. Matchen slutade 1-1 och Ålesund är alltjämt tabelljumbo.

Marcus Sandberg, HamKam - 16/7

William Kurtovic, HamKam - 23/0

Mittfältaren och startade och spelade 62 minuter innan han blev utbytt i 4-4-mötet med Bodø/Glimt.

Isak Pettersson, Stabæk - 19/5

Släppte in två mål när det blev uddamålsförlust mot Strømsgodset med 2-1 i söndags. Stabæk ligger näst sist i norska ligan.

Kevin Kabran, Stabæk - 10/2

Startade och blev utbytt i slutminuterna mot Strømsgodset.

Oscar Krusnell, Haugesund - 22/1

Tillbaka efter avstängning och ytterbacken spelade hela matchen när det blev 2-1-förlust mot Molde i söndags. Krusnell blev lite av olycksfågel, då han misslyckades med en mottagning som ledde till en assist till Moldes Magnus Wolff Eikrem, som satte dit 2-0 i den 70:e minuten. Haugesund ligger på tolfte plats i Eliteserien.

Moonga Simba, Brann - 4/0

Simba hoppade in i den 80:e i den dramatiska Europa Conference League-playoffreturen mot AZ, där den nederländska klubben drog längsta strået i straffläggning. Simba satte sin straff. I helgens 1-0-seger mot Sarpsborg i ligan var ytterforwarden bänkad. Brann ligger femte plats i norska ligan.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 8/1

Startade i 1-1-mötet med Gornik Zabrze i lördags, men utgick redan efter 39 minuter. Enligt polska gol24.pl såg det ut som Ishak hade ljumskproblem när han signalerade för bytet. Lech Poznan ligger på tionde plats i Ekstraklasa efter att ha spelat fem matcher. Tabellen är haltande.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 9/0

Karlström, som är uttagen i A-landslaget, spelade 90 minuter i 1-1-mötet med Gornik Zabrze.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 2/0

Elias Andersson, Lech Poznan - 8/0

Spelade hela matchen mot Gornik Zabrze.

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 8/1

Pogon Szczecin är i kris och förlorade i helgen mot Zaglebie Lubin med 1-0, vilket var lagets fjärde nederlag på de sex inledande ligamatcherna. Wahlqvist Egnell, som är uttagen i landslaget, spelade hela matchen. Laget ligger på 15:e plats och svenske huvudtränaren Jens Gustafsson har uppgetts hänga löst

Gustav Berggren, Rakow - 12/0

Mittfältaren startade och spelade 59 minuter innan han blev utbytt i Champions League-playofftreturen mot FCK i onsdags. Matchen slutade 1-1 och den danska klubben gick vidare till gruppspel på 2-1 sammanlagt. I helgens 2-0-seger mot Puszcza Niepolomice spelade Berggren hela matchen, för vilken han blev uttagen i omgångens lag. Rakow ligger på femte plats i en haltande tabell.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 3/0

Ytterbacken, som är uttagen i U21-landslaget, var bänkad i 1-0-segern mot Panathinaikos i CL-playoffreturen förra tisdagen (3-1-seger totalt och avancemang) och utanför truppen i helgens ligamöte med Sporting, 1-1. Braga ligger på nionde plats i ligan.

Viktor Gyökeres, Sporting CP - 4/2

Gyökeres spelade 90 minuter i söndagens 1-1-möte med Braga. I förra veckan fick den svenske A-landslagsmannen lovord från Luís Lourenço, tidigare Sporting-spelare och angolansk ex-landslagsman. ”Det är en utländsk spelare som anpassat sig snabbt. Det handlar inte bara om målen han har gjort, utan även arbetet han lägger ner. Han är pusselbiten som behövdes”, sa Lourenço till Record. Även Bragas veteranback Jose Fonte talade gott om Gyökeres efter helgens match. ”Bra spelare på bra nivå, han är van vid engelsk fotboll och det är jag med. Det blev en bra duell. Jag gillar att möta bra spelare och han är utan tvekan en av de bra i den här ligan”. Sporting är tabelltrea i portugisiska ligan.

QATAR

Robin Tihi, Al-Ahli - 0/0

Mittbacken var utanför truppen i 4-1-förlusten mot Al-Gharafa i fredags. Laget ligger näst sist i ligan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 5/2

Landslagsforwarden spelade 90 minuter i 3-1-segern mot Damac i lördags. Al-Ettifaq ligger på femte plats i saudiska ligan efter fem matcher.

Jacob Rinne, Al-Fateh - 5/0

Målvakten fick se sig överlistad en gång i 5-1-segern mot Al-Ahli lördags. Al-Fateh ligger på sjunde plats i saudiska ligan efter fem matcher.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 5/1

Förra tisdagen spelade vänsterbacken hela matchen när Young Boys vann sin playoffretur mot Maccabi Haifa med 3-0 och avancerade till Champions League. U21-landslagsmannen startade även i helgens 1-0-seger mot Servette i ligan, men byttes ut efter 66 minuter. Young Boys är tvåa schweiziska ligan.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 4/0

Nyförvärvet fick chansen från start för första gången i lördagsmötet med St. Gallen. Efter 65 minuter byttes Roche ut. Matchen slutade i 2-1-förlust. Laget ligger näst sist i ligan.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 3/0

Lagerbielke gjorde i helgen derbydebut och stod för 90 minuter i 1-0-segern mot Rangers på bortaplan i ligan. Samtidigt hade 23-åringen en skakig match, och drällde i första halvlek med bollen, vilket gjorde att Cyriel Dessers snodde åt sig kulan lite utanför straffområdet, avancerade och spelade fram Kemar Roofe, som skickade in bollen i nät. Målet dömdes dock bort, och Lagerbielke fick frispark, efter VAR-granskning. Dessers hade, enligt VAR, varit för brysk gentemot Lagerbielke, som fick kritik från flera håll efteråt.



Förre skotske storspelaren Pat Nevin: ”Jag ser ingen frispark. I mina ögon var inte Lagerbielke tillräckligt stark”. Celtic-ikonen Pat Bonner: ”Det bortdömda målet var en stor läxa för Gustaf Lagerbielke. Tveka inte med bollen, gör saker snabbt, och få undan bollen. Du kommer att hamna under press”. Av Daily Record fick han en femma i betyg, och av The Herald och The Scotsman fick han sexor i betyg. Samtliga tidningar fokuserade på VAR-situationen. Celtic toppar den skotska ligan. Mittbacken blev i förra veckan även uttagen till veckans svenska EM-kvalsamling, som ersättare till skadade Hjalmar Ekdal i truppen.

SLOVENIEN

Max Watson, NK Maribor - 9/0

Watson blev i helgen noterad för 90 minuter i 2-0-förlusten mot NK Celje på bortaplan i den slovenska ligan. Maribor är på fjärde plats.

Mirza Hasanbegovic, NK Domzale - 4/0

22-åringen blev i förra veckan noterad för 28 minuter i 1-2-förlusten mot Koper hemma i ligan. Domzale är på sjunde plats.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 3/1

Swedberg fick i helgen ett 20 minuter långt inhopp mot Almeria på bortaplan, och avgjorde i den 87:e minuten med sitt första mål till seger med 3-2 i La Liga. Celta Vigo är på 13:e-plats med fyra poäng efter fyra omgångar i ligan. När Celta firade på planen skämtade Swedbergs lagkamrat Luca de la Torre om svensken i ett videoklipp, som klubben lagt upp på X: ”Han förlorade bollen 15 gånger, och sedan gjorde han mål. Hur?”, sa han och garvade.



Carl Starfelt

, Celta Vigo – 4/0





Isak Jansson

, FC Cartagena - 2/0





Laorent Shabani

, FC Andorra - 0/0





Efter segern skrev vidare den spanska tidningen AS följande: ”Jørgen Strand Larsen och Williot Swedberg fångade strålkastarljusen men den verkliga nordiska sensationen under säsongsinledningen är Carl Starfelt. Det har inte tagit lång tid för honom att etablera sig som försvarets ledare”. Swedberg blev i förra veckan även uttagen till veckans svenska U21-landslagssamling.Mittbacken, som nyligen lämnade Celtic för Celta Vigo, gjorde i fredags 90 minuter i 3-2-segern mot Almeria på bortaplan i La Liga. Celta Vigo är på 13:e-plats med fyra poäng efter fyra omgångar i ligan. Efter segern skrev vidare den spanska tidningen AS följande: ”Jørgen Strand Larsen och Williot Swedberg fångade strålkastarljusen men den verkliga nordiska sensationen under säsongsinledningen är Carl Starfelt. Det har inte tagit lång tid för honom att etablera sig som försvarets ledare”. Starfelt blev i förra veckan även uttagen till veckans svenska EM-kvalsamling.Jansson hoppade i helgen in i den 60:e minuten i 2-1-segern mot Villarreals reservlag på bortaplan i den spanska andraligan. Cartagena är på 18:e-plats i ligan.Shabani lämnade i förra veckan IFK Norrköping för FC Andorra på lån till nästa sommar. I helgen var han utanför Andorras trupp i 0-1-förlusten mot Tenerife hemma i den spanska andraligan. Andorra är på nionde plats i tabellen.

SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 7/0

Efter fem raka ligamatcher utan speltid fick Ring i helgen minuter på planen. Han hoppade in i den 17:e minuten, och blev sedan utbytt i den 93:e minuten mot Jeonbuk Hyundai (0-0) hemma i ligan. Jeju United är nia i ligaspelet.

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 9/0

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 24/6

Ludwigson stod i helgen för 57 minuter på planen i 0-2-förlusten mot Gwangju hemma i ligan. Ulsan toppar ligatabellen i Sydkorea.

THAILAND

Sean Sabetkar, PT Prachuap FC - 2/0

Mittbackens lag spelade inte i förra veckan, och är på sjunde plats i ligaspelet.

Niran Hansson, Buriram United - 0/0

Hansson har varit utanför matchtruppen under säsongsinledningen. I förra veckan spelade inte Buriram någon match, och är kvar på tredje plats i ligaspelet.

Anthonio Sanjairag, Uthai Thani - 0/0

Sanjairag har varit utanför matchtruppen under säsongsinledningen. Uthai Thani spelade inte i förra veckan och är jumbo i ligaspelet.

William Weidersjö, Port FC - 0/0

Weidersjö har varit utanför matchtruppen under säsongsinledningen. Port spelade inte i förra veckan och är på andra plats i ligan.

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 4/1

Svensken stod i förra veckan för 83 minuter mot Kayserispor (1-1) på hemmaplan i Süper Lig. Det var Antalyaspors tredje raka 1-1-match i ligan. Antalyaspor är på 14:e-plats i ligan.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük - 4/1

Mittfältaren blev i förra veckan noterad för 90 minuter i 1-0-förlusten mot Rizespor på bortaplan i ligan. Karagümrük är på 13:e-plats i Süper Lig. I förra veckan blev han även uttagen till veckans svenska EM-kvalsamling.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 4/3

Den tidigare Malmö FF-forwarden gjorde i helgen succé med två mål och en assist mot Adana Demirspor (3-3) på hemmaplan i Süper Lig. Första målet kom efter ett inspel i straffområdet, medan andra kom från straffpunkten. Hatayspor är placerat på sjätte plats i ligaspelet.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 4/0

Forsberg fick i förra veckan ett två minuter långt inhopp i 3-0-segern mot Union Berlin borta i Bundesliga. Leipzig är fyra i ligan. I förra veckan blev han även uttagen till veckans svenska EM-kvalsamling.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 4/0

Svanberg stod i förra veckan för 78 minuter i 3-1-förlusten mot Hoffenheim på bortaplan i Bundesliga. Wolfsburg är på sjunde plats i ligan. I förra veckan blev han även uttagen till den svenska EM-kvalsamlingen den här veckan, men det är osäkert när och om han ansluter, då han ska bli pappa i närtid.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 0/0

Mittbacken fick i helgen 58 minuter på planen i 5-1-förlusten mot Bayer Leverkusen borta i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i ligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 4/1

19-åringen gjorde i helgen 59 minuter och sitt första Bundesliga-mål i 5-1-förlusten mot Bayer Leverkusen borta i ligan. Darmstadt är jumbo i ligaspelet. I förra veckan blev han även uttagen till veckans svenska U21-landslagssamling.

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 3/0

Talangen stod i förra veckan för 59 minuter i 2-0-segern i play off-returen mot bulgariska Levski Sofia hemma, vilket gjorde att Frankfurt blev klart för Europa Conference League-gruppspelet, samt 73 minuter mot Köln (1-1) hemma i Bundesliga. Efter matchen mot Köln fick han, av den tyska tidningen Kicker, medelbetyget 3/5 (1 är högst). Frankfurt är på tionde plats i ligan. I förra veckan blev han även uttagen till veckans svenska U21-landslagssamling.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 6/3

Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, lämnade i förra veckan superettan-klubben Jönköpings Södra för Greuther Fürth, som är på 13:e-plats i den tyska andraligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 0/0

Målvakten blev i förra veckan kvar på bänken, för femte matchen i följd, i 1-3-förlusten mot Hannover på hemmaplan i 2. Bundesliga. Fürth är på 13:e-plats i andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 6/1

Den tidigare Halmstads BK-spelaren blev i förra veckan noterad för 90 minuter mot Eintracht Braunschweig (1-1) borta i 2. Bundesliga. Det var St. Paulis fjärde raka oavgjorda match i andraligan. St. Pauli är på nionde plats.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 6/0

Ingelsson blev i förra veckan utbytt efter 46 minuters spel i 2-0-förlusten mot Hamburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Rostock är på femte plats i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 6/1

Fröling fick i helgen 16 minuter i 2-0-förlusten mot Hamburg på bortaplan i 2. Bundesliga. Rostock är på femte plats i andraligan.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 1/0

Mittbacken var i förra veckan, på grund av en meniskskada, utanför truppen för femte matchen i följd, när det blev 2-1-seger mot Paderborn på hemmaplan i 2. Bundesliga. Holstein Kiel är på andra plats i den tyska andraligan.

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne var i förra veckan utanför matchtruppen när det blev seger med 3-1 mot Greuther Furth på bortaplan i 2. Bundesliga. Hannover är på sjunde plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 6/1

Levi stod i förra veckan för 85 minuter i 3-1-segern mot Mezőkövesd borta i ligaspelet. Levis lag är på tredje plats i ligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 33/0

Jansson stod i förra veckan för 78 minuter mot Charlotte (1-1) borta, och gjorde 90 minuter i 1-0-segern mot Cincinnati borta i MLS. Orlando är på tredje plats i östra divisionen i MLS.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 3/0

Nilsson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot Dallas hemma, och gjorde 90 minuter i 2-1-förlusten mot Kansas City borta i MLS. St. Louis City toppar västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 23/3

Alm svarade i förra veckan för 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot Dallas hemma, och gjorde 28 minuter i 2-1-förlusten mot Kansas City borta i MLS. St. Louis toppar västra divisionen i MLS.

Adam Lundqvist, Austin - 27/0

Lundqvist blev i förra veckan kvar på bänken i 1-2-förlusten mot Seattle hemma, och gjorde 64 minuter mot New England (2-2) borta i MLS. Austin är på tionde plats i västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, Inter Miami - 23/0

McVey blev i förra veckan kvar på bänken mot Nashville (0-0) hemma, och var utanför truppen när det blev seger mot Los Angeles FC med 3-1 borta i MLS. Inter Miami är nästjumbo i östra divisionen.

Mikael Marqués, Minnesota United - 1/0

Försvararen har sedan i mitten av april i år varit utanför lagets matchtrupper i MLS, och i stället spelat med klubbens reservlag. Minnesota är på sjunde plats i västra divisionen i MLS.

Nebiyou Perry, Nashville 0/0

Perry har inte varit med i Nashvilles matchtrupper den här säsongen, utan i stället spelat med klubbens reservlag. Nashville är på sjunde plats i östra divisionen i MLS.