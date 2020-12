SVENSKKOLLEN: Hedlund gör succé i Danmark - poäng i fem raka matcher

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Gustav Engvall, KV Mechelen – 8/0

Fick 20 minuter i förlusten mot Club Brügge och hoppa in redan i paus i segermatchen mot OH Leuven. Lämnade dock planen mållös båda gångerna. Har efter sina skadebekymmer inte spelat från start sedan i mitten av oktober. Väntar på sitt första mål för säsongen.

ANNONS

Kerim Mrabti, KV Mechelen – 13/3

Mrabti är het nu och mo Leuven noterades han för sitt andra mål på tre matcher. Har nu gjort tre mål i ligaspelet så här långt.

Victor Wernersson, KV Mechelen – 6/0

Fick efter den tunga förlusten mot Brügge (0-3) sitta hela matchen på bänken mot Leuven.

Erdin Demir, Zulte-Waregem – 0/0

Demir har dock inte varit med i truppen på hela säsongen.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Mirza Halvadzic, Sloboda Tuzla – 2/0

Återupptar säsongen för de sista matcherna den 27 februari.

CYPERN

Daniel Larsson, Apollon Limassol – 5/1

Skadad och var inte med i truppen (seger med 4-0) mot Ermis Aradippou.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 13/4 nollor

Ny seger – och ny nolla för den svenske målvakten, vars Randers går som tåget i den danska ligan. Det var svenskens fjärde nolla den här säsongen. Randers skuggar topp tre och återfinns på fjärde plats i tabellen. Carlgren kan också glädjas åt att Ranges släppt in minst må i hela serien, endast 12 stycken.

ANNONS

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 12/0

Har tidigare testats positivt för covid-19 och spelade heller inte matchen mot Odense. Har missat fyra matcher i rad.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 17/4 nollor

FCK halkar efter toppen en aning efter att bara fått 1-1 mot Odense i ligaspelet. Dessutom föll laget mot Midtjylland på straffar. Johnsson tog ingen straff.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 13/0

Var med och slog ut FC Köpenhamn ur cupen, en match där han fick hoppa in inför förlängning och där han också satt en av straffarna. Var sedan helt utanför truppen då laget besegrade Nordsjälland på måndagskvällen.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 19/0

Gjorde 90 minuter på centralt mittfält i segern mot Nordsjälland. Spelade även från start i cupsegern mot FC Köpenhamn.

Simon Hedlund, Brøndby – 14/4

Har hittat formen och nu noterats för poäng under fem raka ligamatcher. Mot Horsens blev det en ny assist för svensken, som startade som anfallare – och Hedlund gjorde även en målgivande passning mot Fremad Amager i cupspelet. Totalt sex assist under säsongen från Hedlunds fot.

ANNONS

Jacob Rinne, Aalborg BK – 13/3 nollor

Tvingades klia av med skada mot Lyngby men var glädjande nog tillbaka till mötet med Aarhus. Desto mindre kul för Rinnes del var att han fick hämta tre bollar ur nätet.

Tim Prica, Aalborg BK – 10/0

Fick nöja sig med ett drygt 20 minuter långt inhopp i förlustmötet med Aarhus. Väntar fortfarande på sitt första ligamål den här säsongen.

Oscar Hiljemark, Aalborg BK – 5/1

Saknas fortsatt på grunda av en höftskada.

Niklas Backman, Aarhus GF – 4/0

Fem minuters speltid. Det kan tyckas knapert – men det är snarare ett glädjebesked för Backmans del som på grund av skada inte spelat i ligan sedan i slutet av september. Nu är alltså backveteranen och lagkaptenen tillbaka.

”Det känns fantastiskt. Det är det här man kämpar för när man är skadad, säger han själv i ett klipp klubbens Twitterkonto.

William Eskelinen, Aarhus GF – 5/0 nollor

Fast på bänken och efter seger med 3-0 mot Aalborg lär inte Aarhus byta målvakt framöver.

ANNONS

Alexander Milosevic, Velje BK – 12/0

Sju raka matcher. Så längesedan var det Vejle vann i ligaspelet. Mot Lyngby blev det 0-0 och senaste trepoängaren kom mot Aalborg den 26 oktober. Dock blev det seger mot Hvidovre i cupen. Där vilades Milosevic och satt på bänken hela matchen.

Tränaren Constanin Calca är inte nådig i sin kritik efter att laget nu bara tagit två poäng på sju matcher.

”Vi är bara med i två turneringen och alla spelare spelar inte hela matcherna varje gång. Så vad skulle vi vara trötta av? Vi har ju inte spelat 60 matcher!” säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

Diego Montiel, Velje BK – 10/2

Fick chansen i cupen – och tog den. Den tidigare Öis-spelaren satte ett mål på straff och noterades dessutom för en assist i segern i åttondelsfinalen mot Hvidovre. Belönades med ett kortare inhopp i ligan mot Lyngby.

Daniel Svensson, FC Nordsjälland – 5/0

Fick nöja sig med en halvtimmes spel mot Midtjylland.

EGYPTEN

ANNONS

Amor Layouni, Pyramids – 0/0

Nästa säsong i egyptiska Premier League börjar den 11 december.

ENGLAND

Robin Olsen, Everton (utlånad från Roma) – 2/1 nollor

Gjorde 90 minuter och höll nollan mot topplaget Leicester i veckomatchen. Fick däremot åter sätta sig på bänken då laget besegrade Arsenal i helgen som gick. Den svenske landslagskeepern fick sju av tio i betyg av lokaltidningen Liverpool Echo.

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 18/1

Satte första målet för säsongen då United krossade Leeds och vann med hela 6-2. Det var lagets sjätte seger på de sju senaste matcherna i ligan och laget har verkligen fått upp ångan. ”Vigge” är fortsatt gjuten i backlinjen. Noterades även för en assist i matchen innan dess, mot Sheffield United.

Emil Krafth, Newcastle United – 7/0

Startade mot WBA, inledde på bänken mot Leeds – och fick sitta hela matchen som avbytare mot Fulham. Den svenske landslagsförsvararen åker in och ut ur Newcastles lag.

ANNONS

Viktor Gyökeres, Swansea City – 13/1

Satt på bänken hela matchen i mötet med Barnsley (seger för Swansea med 2-0)

Pontus Jansson, Brentford – 12/0

Saknades ur truppen även mot Reading, till följd av skada. Under tisdagen möter de Newcastle i cupen och Janssons medverkan betecknas som osäker.

Ken Sema, Watford – 18/1

Fort fortsatt mycket speltid i sitt Watford. Mot Huddersfield kammade dock både Sema och Watford noll, det blev förlust med 2-0.

Viktor Johansson, Rotherham United – 3/1 nollor

Fick chansen från start även mot Blackburn och kanske har han tagit över förstahandsken nu? Dessvärre blev det förlust och Johansson fick släppa två bollar förbi sig.

FINLAND

Gustaf Backaliden, IFK Mariehamn - 26/4

Ligan är slut. Mariehamn säkrade nytt kontrakt, till slut.

Calle Svensson, IFK Mariehamn - 0/0

Mittbacken skrev i dagarna på ett 1+1-årskontrakt med den åländska klubben. Hämtas från Västerås SK i superettan.

Jakob Tånnander, Haka (utlånad från HJK) - 13/2

ANNONS

FRANKRIKE

Niclas Eliasson, Nimes - 9/0

Yttern startade i båda sina matcher den gångna veckan. Mot Nice (förlust med 2-0) blev han utbytt i 88:e minuten och mot Saint-Etienne (2-2) klev han av i den 74:e minuten. Nimes ligger på kvalplats i Ligue 1 och har vunnit en av sina tio senaste matcher.

Jack Lahne, Amiens - 4/0

Utanför truppen för nionde matchen i rad, när Amiens slog Valenciennes med 2-0 i fredags. Vad som händer med Lahne? Oklart. I supporterled undrar man också. På en tweet om den ovan nämnda matchen har klubben fått en fråga från ett fan. "Kan klubben kommunicera något kring Jack Lahne?", skriver hen. Amiens ligger nia i Ligue 2.

Zeidane Inoussa, Caen - 3/0

Den 18-årige forwarden, som tidigare spelat för Brommapojkarna, var inte med i truppen till den gångna veckans match i Ligue 2.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Samuel Armenteros, Fujairah FC - 12/4

Forwarden gjorde mål för andra matchen i rad, när Fujairah slog Shabab Al Ahli med 3-2 i ligan. Armenteros spelade hela matchen. Fujairah har fyra poäng ner till nedflyttningsplats.

ANNONS

GIBRALTAR

San Mustafa, Europa Point FC - 2/0

Den förre AIK-keepern var, enligt footballgibraltar.com, utanför truppen när Europa Point tog säsongens första seger (3-1) mot jumbon College 1975 i helgen.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris – 8/0

Högerbacken spelade hela matchen när Aris slog Ofi med 3-0 på bortaplan i lördags. Laget ligger tvåa i ligan och har tre poäng upp till ettan Olympiakos.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 22/0

Den isländska ligan är slut och Valur korades till mästare.

Marcus Johansson, IA – 17/1

IA slutade åtta i den isländska ligan.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 9/11

Forwarden har varit skadad ett tag och nu drabbats av ett bakslag. Lär inte spela mer under 2020.

Dejan Kulusevski, Juventus – 15/3

Satt på bänken under hela matchen mot Atalanta (1-1) i onsdags, men fick sedan chansen från start mot Parma i helgen och då gjorde Kulusevski sitt första mål sedan 25 oktober när Juventus vann med 4-0. Svensken spelade hela matchen.

Riccardo Gagliolo, Parma – 13/1

ANNONS

Albin Ekdal, Sampdoria – 14/2

Är inne i ett bra stim. Har gjort tre poäng på de fyra senaste matcherna, efter ett mål Hellas Verona (seger med 2-1) i onsdags och en assist i 3-1-segern över Crotone i lördags. Landslagsmittfältaren spelade 90 minuter i båda matcherna.

Mattias Svanberg, Bologna – 13/1

Mittfältaren hoppade in i den 55:e minuten i 2-2-matchen mot Spezia i onsdags och spelade sedan 77 minuter i 1-1-matchen mot Torino i söndags. Bologna ligger på plats 14 i Serie A.

Joel Asoro, Genoa (utlånad från Swansea) 0/0

Utanför truppen till båda den gångna veckans matcher. Har fortfarande inte gjort Serie A-debut för Genoa.

Samuel Gustafson, Cremonese – 12/0

Mittfältaren satt på bänken under hela matchen mot Empoli (förlust med 1-0) förra tisdagen och därefter blev det 63 minuters speltid i 1-0-segern mot Cosenza i lördags. Cremonese ligger på negativ kvalplats i Serie B.

ANNONS

Marcus Rohdén, Frosinone – 13/2

Mittfältaren bjöd på en assist för tredje matchen i rad när Frosinone slog Reggiana med 2-1 förra tisdagen, och då satte han även ett mål. Han blev utbytt i den 82:a minuten. I toppmötet med Salernitana i fredags spelade Rohdén sedan 90 minuter. Frosinone ligger trea i Serie B.

Jonathan Morsay, Chievo - 4/0

Utanför truppen både mot Spal och Empoli.

Joseph Colley, Chievo - 0/0

Utanför truppen både mot Spal och Empoli.

John Björkengren, Lecce - 3/0

Mittfältaren satt på bänken, utan att få hoppa in, både mot Salernitana och Pisa under den gångna veckan. Lecce är sjua i Serie B.

Nikola Vasic, Reggina - 7/0

Forwarden fick nöja sig med ett inhopp i den 83:e minuten hemma mot Cittadella (förlust med 3-1) i lördags. Reggina är nu på nedflyttningsplats i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC, 13/3

Forge FC föll i matchen om 5-8:e-platsen mot Marathon från Honduras med 1-0. Alexander Achinioti Jönnson startade och spelade 78 minuter. Laget därmed ute ur Concacaf Champions League. Bara att ladda om inför cupfinalsmatch mot Toronto FC, som det ännu är oklar när den kommer att spelas.

ANNONS

Erik Zetterberg, FC Edmonton, 7/0

Kanadensiska ligasäsongen är över. Tyngre säsong för Erik Zetterberg och FC Edmonton som efter fyra raka förluster missade slutspelet i turneringsspelet på Noba Scotia. Mittfältaren Zetterberg blev mållös denna säsong.

LETTLAND

Sylvin Kayembe, FS Metta 18/0

Sylvin Kayembe har inte spelat sedan senaste Svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional – 18/4

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F med 3-0 i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Sam Larsson saknades i matchtruppen. Dalian kvar i kinesiska Super League även 2021.

Marcus Danielson, Dalian Professional – 16/1

Dalian Professional vann första mötet med Guangzhou R&F i placeringsmatchen om 11:e-platsen i Super League med 3-0 men i returen klappade Dalian Professional ihop och föll i förlängning efter 4-0. Danielson saknades i matchtruppen då han fick ledigt på grund av landslagsuppehåll med det svenska landslaget. Dalian kvar i kinesiska Super League 2021.

ANNONS

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht – 11/1

Simon Gustafsons Utrecht har det tufft i Eredivisie. Laget har endast lyckats vinna två av de tolv inledande ligamatcher och senast Utrecht vann var i oktober mot Dordrecht. Gustafson har saknats de två senaste ligamatcherna på grund av skada.

Emil Bergström, Utrecht – 3/0

Det blev tre matcher för Bergström i Utrecht efter skadan som höll honom borta från spel i början av säsongen. Tyvärr har svensken nu återigen skadat sig och har även han saknats i de två senaste ligaomgångarna.

Sebastian Holmén, Willem II – 11/0

Sebastian Holmén spelade 90 minuter när Willem åkte på lagets den femte raka förluster i Eredivisie. Willem placerar sig nu på negativ kvalplats. Svensken berättade nyligen för Brabants Dagblad att han blev smittad av Covid-19 tidigare i år: "Mentalt mycket svårt”.

Ramon Pascal Lundqvist, Groningen – 9/0

Ramon Pascal Lundqvist spelade 74 minuter när Groningen besegrade Sparta Rotterdam med 3-2.

Benjamin Nygren, Heerenveen - 9/2



ANNONS

Efter fem raka oavgjorda resultat förlorade Benjamin Nygrens Heerenveen i helgen mot Heracles med 2-1. Svensken spelade 57 minuter. Heerenveen åtta i tabellen.

Gabriel Gudmundsson, Groningen – 9/0

Gabriel Gudmundsson noterades för en assist på 3-1-målet när Groningen besegrade Sparta Rotterdam med 3-2. Groningen femma i tabellen.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 12/0

Den tidigare IFK Norrköping-spelaren Tesfaldet Tekie spelade 90 minuter när Fortuna Sittard spelade 1-1 mot Utrecht.

Emil Hansson, Fortuna Sittard - 12/2

22-årige Emil Hansson startade men blev utbytt i den 73:e minuten när Sittard spelade 1-1 mot Utrecht. Sittard på plats 14 i tabellen, två poäng ovanför nedflyttningsplatserna.

Rami Hajal, Heerenveen - 10/0

19-åringe Rami Hajal spelade hela matchen när Heerenveen föll mot Heracles med 2-1. Heerenveens första förlust på fem ligamatcher. Noterades för flest antal lyckade dribblingar.

Alexander Jeremejeff, Twente (utlånad från Dynamo Dresden) 8/1

27-årige anfallaren har fått desto mindre speltid sedan skadan som höll Jeremejeff borta från spel i två omgångar. När Twente besegrade Venlo med 2-1 fick Jeremejeff hoppa in med två minuter av ordinarie matchtid kvar.

ANNONS

Simon Tibbling, Emmen 10/0

Efter tre raka matcher på bänken byttes Tibbling i helgen in med drygt kvarten kvar. Emmens match mot Zwolle slutade däremot 0-0. Emmen kvar som jumbo i Eredivisie.

Jesper Karlsson, AZ 10/4

Efter en lång måltorka på sju matcher blev Jesper Karlsson i helgen återigen målskytt för sitt AZ mot Willem i Nederländerna. I den 69:e minuten slog 22-åringen till från straffpunkten och säkrade poäng för AZ. Matchen slutade hela 5-3. AZ på en sjundeplats i tabellen.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund – 25/4

Spelar under tisdagskvällen mot Haugesund i en match om Europaplats. Kristiansund behöver vinna för att ha chans på Europaspel. Senast saknades däremot Kalludra i matchtruppen och det är ännu oklart varför.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Ligasäsongen är över för denna gång i Norge och Molde har säkrat spel i Europa till nästa säsong. Därav fick Moldes belgiska målvakt Alexandro Craninx återigen lufta handskarna i den sista omgången mot Sarpsborg. Linde på bänken alltså. Molde slutade tvåa i tabellen.

ANNONS

Mattias Moström, Molde – 9/1

Trotjänaren Mattias Moström fick starta helgens ligamatch mot Saprsborg. Då slog svensken till med sitt första – och sista – mål för säsongen.

Marcus Sandberg, Stabæk – 29/7 nollor

Marcus Sandbergs Stabæk har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Stabæk spelar sin sista match i elitserien under tisdagskvällen. Kommer troligtvis placera sig åtta denna säsong.

Anton Kralj, Sandefjord - 21/0

Anton Kralj har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Sandefjord spelar under tisdagskvällen mot Roseborg men har säkrat kontraktet denna säsong.

William Kurtovic, Sandefjord - 19/0

Mittfältaren William Kurtovic har saknats i matchtruppen den senaste tiden. Fanns ej i truppen när Sandefjord spelade 1-1 mot Odd.

David Mitov Nilsson, Sarpsborg - 26/10 nollor

Mitov Nilsson saknades i matchtruppen när Sarpsborg förlorade mot Molde med 5-0. Saprsborg slutar på en 12:e-plats i tabellen.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 5/0

Den tidigare Malmöanfallaren Guillermo Molins saknades i matchtruppen när Sarpsborg föll med 5-0 mot Molde i den sista omgången av eliteserien. Till sa.no berättar Sparsborgs sportschef Thomas Berntsen att det kan vara aktuellt att förlänga med Molins.

ANNONS

Kevin Kabran, Start - 28/3

27-årige mittfältaren Kevin Kabran har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Under tisdagskvällen möter Start Vålerengen i säsongens sista match, mot Mjøndalen IF. En viktig sådan då laget placerar sig på negativ kvalplats med tre poäng ner till direkt nedflyttning. Vilka som placerar sig där? Mjøndalen. En viktig match alltså där Start har tre bollar plus på Mjøndalen.

Dino Islamovic, Rosenborg - 26/12

Dino Islamovic har inte spelat sedan den senaste Svenskkollen. Möter under tisdagskvällen Sandefjord i säsongens sista match. Rosenborg behöver vinna samtidigt som Kristiansund BK, som möter Haugesund, behöver förlora för att Islamovics klubb ska knipa en Europaplats.

Anton Salétros, Sarpsborg - 19/1

Anton Salétros saknades när Sarpsborg summerade säsongen med att förlora mot Molde med hela 5-0. Sarpsborg säkrade kontraktet denna säsong.

Pa Konate, Rosenborg - 8/1

Spelade hela matchen mot Molde när Rosenborg vann med 3-1. Fick lämna plan poänglös.

ANNONS

Marcus Antonsson, Stabæk, 10/1

Den förre Malmö FF-anfallaren spelade 78 minuter när Stabæk noterades för 2-2 mot Kristiansund. Stabæk har säkrat nytt kontrakt till nästa säsong.

NORDMAKEDONIEN

Filip Trajanovski, Borec Veles ­– 6/0

Den tidigare Gais-spelaren Filip Trajanovski spelade 86 minuter när Borec förlorade med 2-1 mot Rabotnicki.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 13/7

Mikael Ishak saknades när Lech Poznan förlorade mot Wilsla med 1-0. 27-åringen agerade nyligen räddare i nöden när han räddade en polsk journalist vid vägkanten.

Pawel Cibicki, Pogoń Szczecin – 4/0

Saknades i helgens matchtrupp i ligamatch mot Zaglebie. Polska medier rapporterar att Cibicki förväntas lämna klubben i vinter.

RUMÄNIEN

Valmir Berisha, Chindia Targoviste - 8/1

Valmir Berisha spelade 31 minuter när Chindia Targoviste spelade 2-2 mot FC Arges.

Admir Bajrovic, Sepsi - 6/1

Admir Bajrovic saknades i matchtruppen när Sepsi spelade 1-1 mot FCSB.

RYSSLAND

Kristoffer Olsson, FC Krasnodar – 16/1



ANNONS

Kristoffer Olsson byttes in i helgens match mot Ufa när klockan stod på 67 minuter. Krasnodar vann mötet med 1-0 efter att landskamraten Marcus Berg satte matchens enda mål.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 15/5

Senast blev Viktor Claesson tvåmålsskytt men i helgens match mot Ufa fick svensken gå av mållös efter 84 minuter spelade. Matchen vann Krasnodar med 1-0.

Marcus Berg, FC Krasnodar – 16/9

Marcus Berg har hittat målformen. I helgens ligamatch mot Ufa blev svensken matchhjälte med sitt mål i den 22:a minuten, som också spikade slutresultatet.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 16/0

Dennis Hadzikadunic spelade 90 minuter när FK Rostov föll med 3-1 mot CKSKA Moskva. Rostov på en femteplats.

Pontus Almqvist, FK Rostov – 8/0

Speltid fick också den förre IFK Norrköpingsspelaren Pontus Almqvist när FK Rostov föll mot CSKA Moskva med 3-1.

Armin Gigovic, FK Rostov – 8/0

Starta fick däremot Armin Gigovic när Rostov föll mot CSKA Moskva med 3-1. Den förre Helsingborgsspelaren byttes ut efter 72 minuters spel.

ANNONS

Jordan Larsson, Spartak Moskva – 19/8

I helgen åkte Jordan Larssons Spartak Moskva på lagets andra raka förlust när Zenit vann med 3-1. Larsson spelade 90 minuter men fick lämna planen poänglös.

Carl Starfelt, Rubin Kazan – 18/2

Carl Starfelt spelade 90 minuter när Rubin Kazan spelade 0-0 mot Akhmat Grozny. Rubin Kazan nia i tabellen.

SAUDIARABIEN

Carlos Strandberg, Abha Club – 7/6

Efter en helt strålande start med fem mål på tre matcher blev Carlos Strandberg i helgen mållös när Abha förlorade med 2-1 mot Damac. Svensken spelade 90 minuter.

SCHWEIZ

Alexander Gerndt, FC Lugano – 8/2

Alexander Gerndt spelade 17 minuter när Lugano spelade mot Young Boys med 2-2.

Mattias Andersson, Sion – 3/0

Mattias Andersson saknades i matchtruppen när Sion vann mot Vaduz med 2-1.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers – 14/1

Helander kom i förra veckan till spel i en match. Han satt på bänken i 3-2-förlusten mot St. Mirren i kvartsfinalen i skotska ligacupen och spelade sedan i 90 minuter i 3-1-segern mot Motherwell i helgen i ligan. Rangers toppar den skotska högstaligan.

ANNONS

Melker Hallberg, Hibernian – 19/1

Hallberg kom i förra veckan till spel i två matcher. Han gjorde först 52 minuter på planen i 2-1-segern mot Alloa Athletic i kvartsfinalen i den skotska ligacupen och gjorde sedan 71 minuter på planen och en assist mot Dundee United i den skotska högstaligan, Hibernian är på fjärde plats i ligaspelet. Hallberg ställde även i veckan upp på en intervju på Hibernians hemsida och uttalade sig bland annat då om hur det har varit att vara utanför laget, då han fått varierat med speltid i klubben: ”Jag är, i slutet av dagen, professionell. När jag var yngre hade jag kanske mer att säga. Jag var mer otålig då och hade kunnat bli arg, men nu försöker jag kanalisera det på rätt sätt. Det kan ju vara slöseri med energi. Allt man kan göra är att fokusera på träningarna, försöka visa vad man är bra på och jobba mycket med delarna som man kan förbättra”. Hallberg menar även vidare att fotbollen är stor i Skottland: ”Människor älskar det över hela världen, men här lever man och andas fotboll”.

ANNONS

SLOVAKIEN

Ardian Berisha, Senica – 4/0

Berisha var i förra veckan utanför Senicas matchtrupp i 2-0-förlusten mot DAC i den slovakiska högstaligan. Senica är nästjumbo i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak, Real Sociedad – 18/3

Isak spelade i helgen från start och fick äntligen göra mål igen. Isak satte en frispark, via en motståndare, i mål mot Levante, men sedan föll ändå ”La Real” med 2-1 i La Liga. Isak gjorde därmed sitt första mål sedan den 22 november och fick dessutom spela 90 minuter för första gången den här säsongen. Lite tyngre för Real Sociedad är dock att laget nu har fem raka matcher utan seger i ligaspelet. Real Sociedad är nu på tredje plats i La Liga.

John Guidetti, Deportivo Alavés – 5/2

Äntligen mål! Guidetti spelade i förra veckan från start för Alavés och stod för dubbla mål när det spanska laget besegrade CD Rincon med 2-0 i den första rundan i spanska cupen. Totalt fick anfallaren 72 minuter på planen, och efteråt sa han så här på klubbens Twitter: ”Jag kan bara fortsätta jobba hårt och vänta på min chans. Jag har kvalitet för att spela i det här laget, och då gäller det att fortsätta jobba. Självklart är jag nöjd med att ha fått spela i dag, och jag njuter när jag får spela. Jag tror inte att någon spelare är nöjd när den inte får spela”. I helgen fick han nöja sig med ett 16 minuter långt inhopp i 2-0-förlusten mot tidigare klubben Celta Vigo på bortaplan i La Liga. Alavés är nu på 17:e-plats i ligaspelet.

ANNONS

THAILAND

Niran Hansson, Chonburi FC – 12/0

Hansson gjorde i helgen 90 minuter på planen när Chonburi bortaslog Sukhothai med 2-1 i den thailändska högstaligan. Chonburi är sjua i ligaspelet.

TJECKIEN

David Moberg Karlsson, Sparta Prag – 15/2

Moberg Karlsson fick i helgen ett sex minuter långt inhopp i 2-0-segern mot Pardubice i den tjeckiska högstaligan. Det var Sparta Prags andra raka seger i den inhemska ligan och nu är därmed laget på andra plats i tabellen med fem poäng upp till rivalen Slavia Prag i serieledning.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük (utlånad från Galatasaray) – 11/1

Durmaz var i helgen utanför lagets matchtrupp i 2-1-segern mot Galatasaray i Süper Lig. Fatih Kramgümrük är sjua i ligaspelet.

Kristoffer Nordfeldt, Genclerbirligi – 12/3 nollor

Nordfeldt gjorde i helgen åter 90 minuter på planen mot Ankaragücü (1-1) i Süper Lig. Genclerbirligi är på 16:e-plats i den turkiska högstaligan.

Mattias Johansson, Genclerbirligi – 9/0

ANNONS

TYSKLAND

Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach – 14/2

Wendt spelade i förra veckan från start och gjorde 83 minuter på planen mot Eintracht Frankfurt (3-3) borta i ligan, men satt sedan i helgen på bänken i 90 minuter när det blev förlust mot 2-1 mot Hoffenheim i Bundesliga. Rubrikerna efteråt kom dock främst att handla om att Wendts lagkamrat Marcus Thuram fick rött kort efter att ha spottat en motståndare i ansiktet. Gladbach är på åttonde plats i Bundesliga. Wendt, som har kontrakt med ”Fölen” till nästa sommar, uttalade sig även i veckan för P4 Skaraborg om att han kan tänka sig att återvända till IFK Göteborg: ”Det är klart att det ser ut att vara närmare i dag än vad det var för ett år sedan. Det är 50/50 nu och det är ganska öppet om vad som sker i sommar”. Wendt lämnade under 2006 Blåvitt för spel i FC Köpenhamn och har sedan dess hållit till på utländsk mark.

ANNONS

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen – 11/0

Augustinsson kom i förra veckan till spel i 90 minuter i två matcher. Först föll Bremen med 2-1 mot Borussia Dortmund och därefter blev det seger med 1-0 mot Mainz i Bundesliga. Bremen är på 13:e-plats i ligan.

Robin Quaison, Mainz – 14/3

Quaison spelade i förra veckan från start i två matcher. Först gjorde han 80 minuter mot Hertha Berlin (0-0) och sedan gjorde han 90 minuter mot Werder Bremen (1-0-förlust). Mainz är nästjumbo i Bundesliga.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 20/4

Forsberg kom i förra veckan till spel i två matcher i Bundesliga. Han spelade i första halvlek i 1-0-segern mot Hoffenheim och hoppade sedan in i halvtid i helgen mot Köln (0-0). RB Leipzig är på tredje plats i ligan.

Sebastian Andersson, Köln – 10/2

Andersson spelade i förra veckan i 65 minuter i 4-0-förlusten mot Bayer Leverkusen i Bundesliga och var sedan utanför lagets matchtrupp i helgen mot RB Leipzig (0-0) på grund av skadeproblem. Köln är placerat på 15:e-plats i ligatabellen. Köln-tränaren Markus Gisdol sa under måndagen att klubben tar ”dag för dag” med Andersson. Ännu är det oklart om han kan komma till spel i tisdagskvällens möte med Osnabrück i den andra omgången i den tyska cupen.

ANNONS

Sebastian Ohlsson, St. Pauli – 13/0

Ohlsson gjorde i helgen 90 minuter på planen när St. Pauli föll med 3-0 mot Fortuna Düsseldorf på hemmaplan i den tyska andraligan. St. Pauli är nästjumbo i ligan med åtta poäng efter tolv spelade matcher.

Svante Ingelsson, Paderborn (utlånad från Udinese) – 12/0

Ingelsson kom i förra veckan till spel i två matcher i den tyska andraligan. Han fick först ett 26 minuter långt inhopp mot Eintracht Braunschweig (2-2) och gjorde sedan 52 minuter på planen i 1-0-segern mot Osnabrück. I båda matcherna fick han gult kort. Paderborn är på elfte plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 – 12/1

Hult gjorde i förra veckan 61 minuter i 2-0-segern mot Bochum, men var sedan utanför lagets matchtrupp i helgen mot Jahn Regensburg (0-0) på grund av muskelproblem. Hannover är på tolfte plats i Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf – 10/1

Peterson startade i förra veckan i två matcher. Först gjorde han 59 minuter i 3-0-segern mot Osnabrück och sedan gjorde han 38 minuter i 3-0-segern mot St. Pauli. Peterson stod för en assist mot St. Pauli, men blev trots det utbytt efter 38 minuter. Fortuna Düsseldorf, som leds av Uwe Rösler, är nu på femte plats i 2. Bundesliga.

ANNONS

Branimir Hrgota, Greuther Fürth – 11/5

Hrgota, som är lagkapten i Greuther Fürth, missade förra veckans två matcher mot Darmstadt (4-0-förlust) och mot Eintracht Braunschweig (3-0-seger) i den tyska andraligan. Greuther Fürth är placerat på andra plats i ligatabellen.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld – 6/0

Nilsson gjorde i förra veckan 77 minuter mot Augsburg (1-0-förlust), men missade sedan helgens möte med Schalke 04 (1-0-seger) på grund av skadeproblem. Mittbacken har den här säsongen fått varierat med speltid och har främst varit petad. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e-plats i Bundesliga.

Oscar Linnér, Arminia Bielefeld – 0/0 nollor

Linnér, som förra säsongen inte kom till spel i någon tävlingsmatch på A-lagsnivå, satt i förra veckan på bänken mot Augsburg (1-0-förlust) och mot Schalke 04 (1-0-seger) i Bundesliga. Arminia Bielefeld är placerat på 16:e-plats i ligan.

USA

Tom Pettersson, Cincinnati – 12/0

Petterssons Cincinnati blev jumbo i den östra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

ANNONS

Robin Jansson, Orlando City – 21/0

Janssons Orlando åkte ut i kvartsfinalen mot New England Revolution i MLS-slutspelet och därmed är mittbackens säsong över.

Gustav Svensson, Seattle – 11/0

Svenssons Seattle föll i helgen mot Columbus med 3-0 i MLS-finalen. Svensken kom in i halvtid, men lyckades inte förändra något. Nu är därmed Svenssons säsong över.

Anton Tinnerholm, New York City – 21/4

Tinnerholms New York City åkte ut mot Orlando City i åttondelsfinalen i MLS. Därmed är högerbackens säsong nu över.

Adam Lundqvist, Houston – 17/0

Lundqvists Houston Dynamo blev jumbo i den västra divisionen och missade därmed MLS-slutspelet.

VIETNAM

Grace Tanda, Da Nang – 17/6

Säsongen är färdigspelad i Vietnam. Da Nang slutade på förstaplats i nedflyttningsserien i den vietnamesiska högstaligan.