SVENSKKOLLEN: Helander sågas: "Svenska landslaget i djup kris"

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

• Max Svensson gjorde bänkdebut i La Liga

• Känslosamt bindel-överlämnande till Jansson

• "Lagerbielke har inte fått tillräckligt med möjligheter"

***

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 20/8

Annons

BELGIEN

Kerim Mrbati, KV Mechelen - 29/5

Den offensive mittfältaren spelade 90 minuter i 3-0-vinsten över Kortrijk. Tidningen Gazet van Antwerpen delade ut betyget 6,5/10. Mechelen är tillsammans med Union SG formstarkast sedan nyår och har klättrat från bottenstrid till en åttondeplats i Jupiler Pro League.

Gustaf Nilsson, Union SG - 32/12

26-åringen byttes ut med kvarten kvar i 2-1-segern mot Frankfurt (4-3 totalt) när Union avancerade till åttondelen i Europa Conference League. I ligamötet med Standard Liege gjorde anfallaren både straffmål och assist i 2-1-segern.

Joachim Imbrechts, Union SG - 3/1

22-åringen satt på bänken i Europaspelet men inte i ligan. Union leder tabellen åtta poäng före Anderlecht efter 27 omgångar.

Annons

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht (utlånad från Sevilla) - 16/0

Vänsterbacken spelade 90 minuter när tabelltvåan vann rivalmötet mot Club Brügge med 2-1.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 15/3

21-åringen gjorde ett straffmål och åkte på en varning innan han byttes i den 73:e minuten mot Gent (2-2). Yttern fick betyget 6/10 av Gazet van Antwerpen. Hans lag är kvar som tabellfyra i Jupiler Pro League.

Momodou Sonko, KAA Gent - 5/0

Yttern byttes in i minut 64 när Gent åkte ur ECL efter 1-2 sammanlagt mot Maccabi Haifa. 19-åringen spelade sedan första halvlek mot Royal Antwerp och fick betyget 5/10 i tidningen Het Nieuwsblad. Gent är tabellsjua.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol - 32/0

28-åringen spelade hela matchen när Aris inledde mästerskapsserien med en 1-2-förlust mot Omonia Nicosia.

Annons

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 35/7

Vänsteryttern kom in i halvtid senast. Aris är tabelltvåa, fyra poäng bakom Apoel Nicosia.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 14/7

24-åringen spelade den avslutande halvtimmen mot Omonia.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Yttern rehabiliterar en knäskada.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 23/10

29-åringen fick 90 minuter i 0-1-förlusten mot AEK Larnaca. Pafos är femma i mästerskapsserien.

Alexander Fransson, Omonia Nicosia - 20/1

Mittfältaren hoppade in i den 78:e minuten mot Aris. Omonia är fyra i mästerskapsserien.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC - 20/4 nollor

Vaktade målet i 1-0-segern över Lyngby. 32-åringen är uppe i över 200 matcher för Jyllandsklubben, vilket är sjätte flest i Randers historia. Målvakten har tillhört Randers sedan sommaren 2018 men har ett utgående kontrakt. Randers tränare Rasmus Bertelsen är dock hoppfull om en förlängning.

Annons

"Det är väldigt odramatiskt. Vi har en bra dialog både med honom och hans representanter."

"Båda parter är glada för varandra och då är det också en stor chans att man hittar varandra", säger Bertelsen enligt sajten bold.dk.

Hugo Andersson, Randers FC - 11/1

25-åringen spelade hela matchen mot Lyngby.

John Björkengren, Randers FC - 18/1

Spelade hela matchen senast.

Noah Shamoun, Randers FC - 0/0

Nyförvärvet har inte debuterat än på grund av en skadekänning.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 2/0

22-åringen byttes ut i den 82:a minuten mot Lyngby. Det var hans inspel som föranledde självmålet som avgjorde matchen. Randers är tabellsjua i Superligaen.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 29/10

18-åringen satt på bänken för tredje matchen i rad när FCK slog Nordsjælland med 2-0. Hemmaklacken ropade efter Bardghji men fick inte gehör från tränaren Jacob Neestrup, som menar att han förstår frågan om varför FCK:s bästa målskytt i ligaspelet fått spela någon minut under 2024.

Annons

"Roony är inte nöjd med att inte spela. Han vill starta och det berättigar hans talang också", säger Neestrup enligt bold.dk.

Enligt 35-åringen handlar petningen inte om en formsvacka.

"Nej, det vill jag inte säga. Men det är klart, danska ligan är speciell i och med att det är två månaders uppehåll.

"Lite hårt sagt är det ointressant vem som var den bästa spelaren i oktober 2023. För nu är vi i februari 2024, och det gäller Roony och alla hans lagkamrater", säger Neestrup.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 29/6

Lagkaptenen fick 90 minuter och gav laget ledningen senast.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 29/5

25-åringen blev bänkad mot Nordsjælland. FC Köpenhamn har en poäng upp till Brøndby på förstaplatsen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 2/0

Annons

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 20/0

Mittfältaren missade sin andra raka match på grund av sjukdom. Under tisdagsmorgonen gick FC Midtjylland ut med anledningen. Den 28-årige landslagsmannen är inlagd på sjukhus i Århus och vårdas i respirator. Detta efter att han tappat medvetandet i sitt hem den 20 februari. Klubben skriver att Olsson drabbats av en hjärnsjukdom som ter sig allvarlig. Olsson har spelat i FCM sedan augusti 2022 och han tillhörde klubben även mellan 2014-2017.

Armin Gigovic, FC Midtjylland (utlånad från FK Rostov) - 25/1

21-åringen spelade 90 minuter som högermittfältare i 3-2-vinsten mot AGF. Midtjylland är tabelltrea efter 19 omgångar.

Eric Kahl, AGF Århus - 24/0

Annons

Felix Beijmo, AGF Århus - 25/3

26-åringen fick 90 minuter senast. Försvararen har ett starkt år bakom sig i AGF och menar att han inte har någon brådska med att komma ut i Europa igen.

- Jag är positivt överraskad över nivån på hela Superligan och allt runt om, och känner att det är en hög internationell nivå. Matcherna man får spela i framför allt topp-6 är riktigt bra, så jag försöker bara köra på här. Jag vill först och främst uppnå något med AGF, det är mitt huvudmål. Vi tog brons förra säsongen, och det hade varit extremt häftigt att vinna något med AGF. Det är det jag fokuserar på just nu, säger Beijmo i en intervju med Fotbollskanalen.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 32/2

Annons

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 26/9

Anfallaren rehabiliterar en knäskada.

Rami Al-Hajj, OB Odense - 20/3

Mittfältaren spelade hela matchen när OB föll mot Brøndby med 0-3. Tipsbladet utsåg 22-åringen - som tagit en mer defensiv roll sedan återstarten - för matchens bästa OB-spelare och skrev att han "känns som en nivå över de övriga i OB-truppen".

Johannes Selvén, OB Odense - 10/1

20-åringen saknades i truppen senast. OB är tabellåtta.

Filip Helander, OB Odense - 13/0

Lagkaptenen fick 90 minuter mot serieledaren men gjorde bort sig vid två av baklängesmålen, som kom med några minuters mellanrum i matchinledningen. Tipsbladet skrev att mittbacken var "matchens värsta" medan tidningen B.T. kallade honom för "matchens flopp" och "horrible Helander".

Annons

"Det går inte att säga något annat än att det svenska landslaget är i en djup kris om OB-kaptenen Filip Helander kan få 90 minuter på planen för våra grannars landslag", löd det hårda omdömet från B.T.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 0/0

Nyförvärvet bänkades i 0-2-förlusten mot Vejle. Silkeborg är tabellsexa.

Gustav Granath, Vejle BK - 0/0

Nyförvärvet från Degerfors saknades i truppen senast.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 22/1

29-åringen spelade 90 minuter som vänsterback när Man United åkte på årets första förlust (1-2 mot Fulham). Tidningen Manchester Evening News delade ut det låga betyget 4/10. Man United är sexa i Premier League-tabellen.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 26/9

Yttern spelade hela matchen mot Aston Villa (2-4). Tidningen Nottingham Post gav 21-åringen betyget 5,5/10. Forest är just ovanför nedflyttningsstrecket, fyra poäng före Luton.

Annons

Emil Krafth, Newcastle United - 9/0

29-åringen satt på bänken i 1-4-nederlaget mot Arsenal.

Alexander Isak, Newcastle United - 25/14

Anfallaren var tillbaka efter skada och fick 64 minuter på planen senast. Tidningen The Chronicle gav 24-åringen betyget 6/10 när Newcastle sjönk till tionde plats i tabellen.

Robin Olsen, Aston Villa - 5/2 nollor

Målvakten satt på bänken mot Forest. Aston Villa är fyra i tabellen.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 26/6

Laget har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 7/0

Mittbacken bänkades i 0-3-förlusten mot Crystal Palace. Hans lag är nästjumbo, med nio poäng till säker mark.

Ken Sema, Watford - 27/1

30-åringen fick 90 minuter när The Championship-elvan förlorade mot Huddersfield med 1-2.

Annons

Viktor Johansson, Rotherham - 35/3 nollor

Vaktade målet i förlusterna mot Ipswich (3-4) och QPR (1-2). 25-åringen blev trots det utvald till "veckans lag" i The Championship. Efter sex raka nederlag har "The Millers" 16 poäng till säker mark.

Leopold Wahlstedt, Blackburn Rovers - 23/4 nollor

Satt på bänken när Rovers kryssade mot Cardiff (0-0) och Norwich (1-1). Blackburn är på 16:e plats i tabellen.

Yasin Ayari, Blackburn Rovers (utlånad från Brighton) - 17/1

20-åringen gjorde sin första start för Blackburn och spelade 57 minuter mot Cardiff. Betyget i tidningen Lancashire Telegraph blev 5/10 innan mittfältaren bänkades mot Norwich.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 4/0

Mittbacken spelade 90 minuter och varnades i ligacupförlusten mot Gnistan (2-5).

Annons

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 4/3

24-åringen nätade för tredje ligacupmatchen i rad när han ordnade 1-1-målet mot FC Lahti på tilläggstid.

Mathias Nilsson, IF Gnistan (utlånad från Malmö FF) - 1/0

Nyförvärvet debuterade för sitt nya lag i segern mot Ekenäs.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 21/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Toulouse (3-1-förlust) i helgen. Lille ligger femma i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 19/2

Forwarden spelade 75 minuter mot Lyon (2-1-förlust) i fredags. Laget ligger på plats 17 (nedflyttningsplats) i Ligue 1.

Sebastian Ring, Amiens - 14/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Ajaccio (0-0) i helgen. Laget ligger tia i Ligue 2.

Jack Lahne, Amiens - 4/1

Forwarden startade och spelade 60 minuter mot Ajaccio.

Karl-Johan Johnsson, Bordeaux - 12/3

Målvakten stod mellan stolparna mot Guingamp (1-0-seger). Bordeaux ligger på plats 13 i Ligue 2.

Annons

FÄRÖARNA

Isak Jönsson, B36 Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Emil Berger, HB Torshavn - 0/0

Ligan startar i mars.

Konrad Gustafsson, NSI Runavik - 0/0

Ligan startar i mars.

Adi Terzic, NSI Runavik - 0/0

Ligan startar i mars.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Moustafa Zeidan, Hatta Club (utlånad från Malmö FF) - 6/1

Zeidan är fortsatt utanför truppen till lagets matcher. Hatta ligger näst sist i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 12/0

Backen, som är kapten, spelade 73 minuter mot Europa FC (1-0-seger) i helgen. Europa Point ligger fyra i ligan.

Hugo Jesslén, Europa Point FC - 17/12

Den offensive talangen hoppade in i 79:e minuten mot Europa FC och avgjorde matchen tio minuter senare.

Johan Andersson, Europa Point FC - 15/3

Annons

Lukas Jonsson, Europa Point FC - 5/0

Var inte med i truppen mot Lions.

Filip Tronet, Europa Point FC - 6/0

Startade mot Europa FC och spelade i 79 minuter.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 34/4

Yttern spelade 82 minuter mot Lamia (3-1-seger i helgen och gjorde då ett mål. AEK Aten leder ligan.

Eric Larsson, OFI Kreta - 25/0

Högerbacken missade 2-2-mötet med Giannina på grund av skada. Kreta ligger åtta i ligan.

August Erlingmark, Atromitos - 19/0

Mittfältaren missade helgens 0-0-match mot Panserraikos på grund av sjukdom. Atromitos ligger tia i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 12/7

Forwarden fick agera sen inhoppare både i cupen mot Paok (2-1-förlust men seger efter straffläggning) och Kifisia (1-1) i ligan. Panathinaikos ligger trea i ligan.

Annons

David Moberg Karlsson, Aris FC (utlånad från Urawa Reds) - 14/0

Var inte med i truppen till den gångna veckans matcher. ”DMK” är nämligen aktuell för en flytt och han ser ut att hamna i IFK Göteborg.

Emil Bergström, Panserraikos - 23/1

Mittbacken spelade hela matchen mot Atromitos (0-0) i helgen. Panserraikos ligger nia i ligan.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 3/0

Ytterbacken spelade 89 minuter mot Bohemians (1-0-förlust) i fredags.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 3/0

Mittbacken spelade hela matchen mot KA (1-1) i ligacupen i helgen.

Albert Vésteinsson Östenberg, Fram Reykjavík - 0/0.

Får ingen speltid i A-laget än.

ISRAEL

Daniel Sundgren, Maccabi Haifa - 31/0

Högerbacken startade men blev utvisad mot Gent (1-1, 2-1-seger totalt) i Conference League och var sedan inte med mot Ashdod (5-0-seger) i ligan i helgen. Maccabi Haifa leder ligan.

Annons

Tom Amos, Hapoel Be’er Sheva - 0/0

Målvakten var inte med i truppen till den gångna veckans match. Hapoel Be’er Sheva ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 15/0

Mittbacken hoppade in i 79:e minuten mot Milan (1-1) i helgen. Atalanta ligger femma i Serie A.

Emil Holm, Atalanta (utlånad från Spezia) - 22/1

Högerbacken spelade en halvlek mot Milan (1-1) i helgen och fixade en straff på ett sätt som han fått kritik för i italiensk media.

Jens Cajuste, Napoli - 27/0

Mittfältaren spelade 68 minuter mot Barcelona (1-1) i Champions League i onsdags och sedan hoppade han in i 79:e minuten mot Cagliari (1-1) i ligan i helgen. Napoli ligger nia i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 7/0

Yttern gjorde comeback efter sin knäskada i fredags. Han hoppade in i 82:a minuten mot Verona (2-0-seger). Bologna ligger femma i Serie A.

Annons

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren har inte gjort debut för sin nya klubb än.

Pontus Almqvist, Lecce - 21/2

Forwarden spelade 77 minuter mot Inter (4-0-förlust) i helgen. Lecce ligger på plats 14 i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 0/0

Unge talangen har inte gjort debut för sin nya klubb än men satt på bänken mot Juventus (3-2-förlust) i helgen.

Zinedin Smajlovic, Lecco (utlånad från Lecce) - 0/0

20-åringen satt på bänken under hela matchen mot Ternana (0-0) i helgen. Lecco ligger sist i Serie B.

Riccardo Gagliolo, Ascoli - 1/0

Mittbacken är skadad, enligt italienska medier, och missade 1-0-segern mot Feralpisalo i fredags. Ascoli ligger på negativ kvalplats i Serie B.

KAZAKSTAN

Benjamin Hjertstrand, FC Zhenis – 0/0

Den kazakiska ligan drar igång i början av mars.

KROATIEN

Annons

Emmanuel Ekong, NK Istra (utlånad från Empoli) - 15/2

Startade och byttes ut inför den andra halvleken när tabelljumbon Rudes besegrades med 2-1.

Abdullah Talal Hameed, HNK Gorica - 1/0

Inte med i matchtruppen när Gorica besegrade Slaven Belupo med 1-0 på hemmaplan.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 21/5

Inledde återigen på bänken när AZ gästades av Ajax. Yttern fick hoppa in i den 67:e minuten och hann assistera Ruben van Bommel till 2-0-målet i matchens slutminuter. Segern innebär att AZ befäster sin fjärdeplats i Eredivisie, sex poäng före Ajax.

Casper Widell, Excelsior - 24/1

Spelade hela matchen när Excelsior föll med 1-2 mot Vitesse. Excelsior parkerar på 15:e plats i tabellen, tre poäng före RKC Walwijk på den negativa kvalplatsen.

Oscar Uddenäs, Excelsior - 20/3



Annons

Blev kvar på bänken i hela mötet med Vitesse.

Richie Omorowa, Excelsior - 13/1

Hoppade in efter 87 minuters spel, men hann inte göra något avtryck under Excelsiors slutforcering.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 26/7

Var tillbaka i startelvan och spelade 90 minuter mot Twente. Anfallaren lyckades dock inte följa upp sin fullträff senast och lämnade planen mållös när Go Ahead Eagles föll med 0-3 mot tabelltrean.

Simon Olsson, Heerenveen - 25/2

Får fortsatt stort förtroende och spelade 90 minuter när Volendam avverkades med 4-0. Skrev dessutom in sig i målprotokollet när han prickade dit 2-0 från nära håll i mitten av den andra halvleken.

Patrik Wålemark, Heerenveen (utlånad från Feyenoord) - 14/1

Fanns inte med i matchtruppen mot Volendam. Enligt lokaltidningen Leeuwarder Courant är det fortfarande skadan som Wålemark ådrog sig mot Ajax som spökar.

Annons

Emil Hansson, Heracles - 23/5

Saknades i matchtruppen mot Utrecht på grund av sjukdom. Matchen resulterade i en 0-1-förlust för Heracles som ligger på 14:e plats i tabellen.

Isac Lidberg, FC Utrecht - 13/2

Är fortfarande inte återställd efter en skada och fanns inte med i matchtruppen när Utrecht besegrade Heracles med 1-0.

Joel Voelkerling Persson, Vitesse (utlånad från Lecce) - 9/0

Fick se hela matchen mot Excelsior från bänken. På sistone har uppgifter gjort gällande att anfallaren inte kommer att återvända till Lecce och i en intervju med UNT medgav Jonathan Ederström, som är chef för Sirius herrlag, att man följer 21-åringen.

- Joel är en spelare som jag tror de flesta svenska klubbarna borde ha koll på. Det är givet eftersom han är U21-landslagsman och har gjort minuter i Serie A. Det var ett intressant tips från hans sida, mycket mer än så har jag inte att säga, sa Ederström till UNT.

Annons

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 9/0

Startade och spelade 70 minuter när RKC Walwijk besegrades med 1-0. Fortuna Sittard är tabelltolva i Eredivisie.

Isak Alemayehu, Feyenoord (utlånad från Djurgården) – 0/0

Flyttade från Djurgården under vintern och tillhör initialt klubbens U21-lag, dit han är utlånad fram till sommaren.

NORGE

Leon Hien, Odd - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Anslöt till Rosenborg i början av 2021, har endast hunnit med 18 matcher under sina skadefyllda år i Norge. En stor anledning till den begränsade speltiden är en allvarlig knäskada, men på sistone har det rapporterats om att försvararen är på väg tillbaka till planen.

Nyligen rapporterade dock norska nidaros.no om att Augustinsson har drabbats av ett nytt bakslag på lagets träningsläger i Marbella. Detta då 27-åringen har åkt på en lårskada.

Annons

- "Jonis" har en sträckning i framsidan av låret. Vi vet inte hur illa det är ännu, konstaterade Rosenborg-tränaren Alfred Johansson för nidaros.no.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Filip Ottosson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Aimar Sher, Sarpsborg – 0/0

Anslöt nyligen till klubben efter att ha varit utan klubb sedan uppbrottet från Spezia. I en intervju med Fotbollskanalen berättade mittfältaren nyligen om viljan att någon gång återvända till Hammarby och varför det inte blev en återkomst redan nu.

- Först och främst hörde de inte av sig. Och när Stefan (Billborn, nuvarande Sarpsborg-tränare och tidigare Hammarby-tränare) hörde av sig så visste jag att det här var en "perfect match". Stefan och Jocke (Joachim Björklund) känner mig sedan tidigare och de är båda fantastiska tränare. Det känns som att jag hittat hem lite igen. Det är skönt.

Annons

Marcus Sandberg, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

William Kurtovic, HamKam - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Oscar Krusnell, Haugesund - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

Moonga Simba, Brann - 0/0

Norska ligan drar igång i april.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 19/6

Fortfarande inte helt återställd efter sin skada och saknades således i matchtruppen mot Slask Wroclaw.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 24/2

Startade och spelade hela 0-0-matchen mot tabelltvåan Slask Wroclaw. Lech Poznan är trea i Ekstraklasa.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 8/1

Saknades i matchen mot Slask Wroclaw på grund av en skada. På en presskonferens meddelade tränaren Mariusz Rumak att Dagerstål är tillbaka i träning inom ett par veckor.

Elias Andersson, Lech Poznan - 19/0

Annons

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 27/1

Spelade hela matchen när LKS Lodz besegrades med 4-2. Pogon Szczecin är fyra i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 33/0

Inledde på bänken men fick hoppa in inför den andra halvleken. Det hjälpte dock inte Rakow som fick nöja sig med 0-0 mot Stal Mielec.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 2/0

Fick chansen från start när serieledaren ställdes mot nästjumbon Ruch Chorzow. Mittbacken byttes ut i den 90:e minuten och fick därefter se Jesús Imaz rädda en sen poäng på övertid.

- Dagens match var svår, Ruch gav oss svåra förutsättningar. Vi skapade inte många chanser. Vi hade bollen ofta, men det ledde inte till någon vinst. Det var en svår match. Vår försvarslinje hade mycket jobb idag, sa Haliti på klubbens webbplats efter startdebuten och fortsatte:

Annons

- För mig är det viktigaste att använda varje träningspass för att bli bättre. Jag vill lära mig, också av dem. Vi är flera och i slutändan är det tränaren som avgör vem som spelar. Jag håller också på att lära mig Jagiellonias spelstil, som skiljer sig från mitt tidigare lag.

PORTUGAL

Josafat Mendes, SC Braga - 21/0

Blev kvar på bänken när Braga åkte ur Europa League efter ett stort förlängningsdrama mot Qarabag. Startade sedan och spelade hela matchen när Boavista besegrades med 4-0 i ligaspelet. SC Braga är tabellfyra i den portugisiska ligan.

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 31/28

Svarade först för Sportings mål när man säkrade avancemang i Europa League efter 1-1 mot Young Boys. Följde sedan upp fullträffen med att svara för ett av målen när Sporting tappade poäng mot bottenkrigande Rio Ave. Sporting är tabelltvåa, två poäng bakom Benfica som har en match mer spelad.

Annons

RUMÄNIEN

Kevin Kabran, ACSM Politehnica Iași – 3/0

Inledde matchen på bänken men fick hoppa in efter 67 minuters spel när Poliethnica Iasi besegrade tabelltrean Rapid Bukarest med 3-1 på hemmaplan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 19/3

Inte med I matchtruppen när Al-Ettifaq föll med 0-2 mot Al-Hilal i ligaspelet. Anfallaren har på sistone omgärdats av rykten som gör gällande att han inte finns med i tränaren Steven Gerrards framtidsplaner och att ett klubbyte är aktuellt.

Jacob Rinne, Al-Fateh – 23/1

Spelade hela matchen när Al-Fateh ställdes mot Damac. Matchen slutade 1-1 och innebär att Al-Fateh är tabellsjua.

SCHWEIZ

Noah Persson, Young Boys - 24/1

Startade på bänken och fick hoppa in efter timmens spel när det blev respass i Europa League mot Sporting CP. Den tunga veckan fortsatte sedan när Young Boys föll med 0-1 mot tabelltvåan Servette, detta i en match där Noah Persson återigen bänkades och fick hoppa in efter 75 minuter.

Annons

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 22/0

Fortsätter att få förtroende och spelade 90 minuter när Lausanne-Sport spelade 1-1 mot Winterthur. Lausanne är

Nikolaj Möller, St. Gallen – 19/1

Startade, varnades och byttes ut inför den andra halvleken. Fick därefter se sitt St. Gallen avgöra med matchens enda mål på övertid. Segern innebär att St. Gallen är tabelltrea.



Jesper Löfgren, FC Luzern – 6/0

Spelade hela matchen mot Grasshoppers. Luzern höll en ny nolla och kunde till sist vinna med 1-0, vilket gör att man befäster sin sjätteplats.

SKOTTLAND

Gustaf Lagerbielke, Celtic - 9/1

Lagerbielke var i förra veckan utanför matchtruppen mot Motherwell (3-1-seger) borta i ligan. Efter gott om speltid under säsongsinledningen har mittbacken under de senaste månaderna varit fast i tränaren Brendan Rodgers frysbox. Helgens ligamatch var den femte raka för Lagerbielke utanför matchtruppen, samtidigt som han bara har spelat i en ligamatch sedan i slutet av september i fjol. Under hela januari-fönstret ryktades han bort, och främst till Serie A-klubben Lecce för ett lån, men i slutändan blev det inte en affär på grund av skadeläget, där och då, i den skotska storklubbens backlinje. Celtic stoppade därmed ett lån. Mittbacken har kontrakt med den skotska klubben till sommaren 2028. Celtic är tvåa i ligan.

Annons

Skotske spelare Andrew Halliday, som även är aktiv som förståsigpåare i programmet Clyde 1 Superscoreboard, uttryckte i förra veckan sin förvåning över Lagerbielkes situation: ”Jag tittar på Lagerbielke, och jag känner inte att han har fått tillräckligt med möjligheter att visa att han är en bra rekrytering. Vi har sett en del av honom, där han har kommit in och har gjort det bra, men det verkar som att han varit helt utanför bilden de senaste månaderna”.

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 7/1

Mbunga Kimpioka blev i förra veckan kvar på bänken i 2-0-förlusten mot St. Mirren på bortaplan i ligaspelet. St. Johnstone är på tionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Jaheem Burke, Spartak Trnava - 1/0

Burke blev i helgen kvar på bänken i 2-0-segern mot Banska Bystrica hemma i ligaspelet. Spartak Trnava är på tredje plats i ligan.

Annons

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 15/3

Swedberg hoppade i helgen in i den 57:e minuten mot Cadiz på bortaplan i ligaspelet, och gjorde en minut senare mål, innan han sedermera blev utbytt efter 84 minuters spel efter att ha skadat ena fotleden. Matchen slutade 2-2, och Celta är på 17:e-plats i La Liga.

Efteråt sa Swedberg följande, om att Celta inte lyckades vinna, till Movistar: ”Vi har varit om det här många gånger. Vi blir alla upprörda när sådant här händer. Vi måste släppa det och blicka framåt mot nästa match”. Om skadan sa han så här: ”Vi får se, det är ganska bra, men vi får se i morgon (måndag)”. Av den spanska tidningen La Voz de Galicia fick han fem av tio i betyg i ligamatchen.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 23/1

Starfelt stod i helgen för 90 minuter mot Cadiz (2-2) på bortaplan i La Liga. Celta Vigo är placerat på 17:e-plats i den spanska högstadivisionen. Av den spanska tidningen La Voz de Galicia fick han fem av tio i betyg i ligamatchen.

Annons

Max Svensson, Osasuna (utlånad från Espanyol) - 0/0

Den 22-årige forwarden, som är på lån från Espanyol till sommaren 2025, var i helgen plötsligt med på bänken mot Las Palmas (1-1) på bortaplan i La Liga. Det var första gången som han fick möjlighet att sitta med på bänken i den spanska högstaligan, då han under den här säsongen enbart spelat med Osasunas reservlag i den spanska tredjeligan. Svensson har genom åren tillhört flera spanska klubbar, och har bland annat gjort fyra matcher i Copa del Rey, samt två matcher i den spanska andradivisionen.

Max Svensson är samtidigt son till den tidigare svenske handbollsmålvakten Tomas Svensson. Han är dock född och uppväxt i Spanien, och har en spansk mamma. Tidigare har han uttalat sig, för Aftonbladet, om att det inte spelar någon roll om det blir spel för Sveriges eller Spaniens landslag i framtiden - om det nu skulle bli aktuellt någon gång.

Annons

SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 0/0

Bojanic blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot japanska Ventforet Kofu borta i andra åttondelsfinalmötet i asiatiska Champions League. Ulsan Hyundai gick, i och med segern, vidare till kvartsfinal med totalt 5-1 över två möten.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 2/0

Forwarden stod i förra veckan för 14 minuter i 2-1-segern mot japanska Ventforet Kofu borta i andra åttondelsfinalmötet i asiatiska Champions League. Ulsan Hyundai gick, i och med segern, vidare till kvartsfinal med totalt 5-1 över två möten.

THAILAND

William Weidersjö, Uthai Thani (Utlånad från Port FC) - 0/0

Weidersjö var i förra veckan på bänken i 1-0-förlusten mot Ratchaburi borta i ligaspelet. Uthai Thani, där Mikael Stahre är tränare, är på 13:e-plats i ligan.

Annons

TURKIET

Sam Larsson, Antalyaspor - 28/4

Larsson blev under måndagen noterad för 73 minuter i 2-1-förlusten mot Galatasaray på bortaplan i ligan. Antalyaspor är nia i Süper Lig. Nyligen skrev Fotbollskanalen om Larssons tvist med kinesiska Dalian, som är i idrottsdomstolen Cas, där 30 miljoner kronor står på spel.

Marcus Rohdén, Fatih Karagümrük – 27/4

Mittfältaren stod under den gångna veckan för 65 minuter mot Alanyaspor (1-1) hemma i Süper Lig. Karagümrük är på 14:e-plats i högstaligan.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 29/11

Den tidigare Malmö FF-forwarden noterades i förra veckan för tio minuter i 2-0-förlusten mot Konyaspor borta i Süper Lig. Hatayspor är på 16:e-plats i ligan.

TYSKLAND

Annons

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 23/1

Svanberg blev i förra veckan kvar på bänken mot Eintracht Frankfurt (2-2) borta i Bundesliga. Inför matchen var han ett frågetecken med anledning av en axelskada, men i slutändan kunde han alltså vara med på bänken. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan.

Amin Sarr, Wolfsburg (utlånad från Lyon) - 10/0

Sarr blev i förra veckan kvar på bänken mot Eintracht Frankfurt (2-2) borta i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan. Nyligen uppgav Foot Mercato att Wolfsburg inte vill köpa loss Sarr i sommar, och att forwarden inte har en framtid i Lyon. Därmed kan han, enligt sajten, möjligen återvända till Nederländerna, där han har en bakgrund i Heerenveen. Lånet är över den här säsongen, och därefter har forwarden kontrakt med Lyon till sommaren 2027.

Annons

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 28/2

Larsson är skadad och missade förra veckans returmöte med belgiska serieledaren Union SG (1-2-förlust) hemma i Europa Conference League. Därmed åkte Frankfurt ur turneringen med 3-4 över två möten. Vidare missade han även hemmamötet med Wolfsburg (2-2) i Bundesliga. Frankfurt är placerat på sjätte plats i ligan. I förra veckan uttalade sig även Frankfurt-tränaren Dino Toppmöller om att Larsson snart är tillbaka.



Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 7/0

Mittbacken var i förra veckan på bänken mot Werder Bremen (1-1) borta i Bundesliga. Senast han spelade var i mitten av december. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 16/1

Forwarden var i förra veckan utanför truppen mot Werder Bremen (1-1) borta i Bundesliga. Darmstadt är jumbo i högstaligan.

Annons

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 25/9

Hrgota, som är kapten i Fürth, svarade i förra veckan för 90 minuter och en assist i 2-1-segern mot Nürnberg hemma i 2. Bundesliga. Fürth är på fjärde plats i andraligan. Under måndagen blev svensken uttagen i den tyska tidningen Kickers omgångens lag i 2. Bundesliga.



Marin Hrgota, Greuther Fürth - 0/0

Marin, som är lillebror till Branimir, tillhör Fürths reservlag, men spelade inte i förra veckan i någon match. Fürth är på fjärde plats i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 12/0

23-åringen var i förra veckan utanför truppen mot Eintracht Braunschweig (1-1) på bortaplan i 2. Bundesliga. Hertha är på åttonde plats i andradivisionen.

Eric Smith, St. Pauli - 25/2

Den tidigare Halmstads BK-spelaren gjorde i förra veckan 90 minuter i 4-3-segern i toppmötet med Holstein Kiel på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Annons

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Ahlstrand var i förra veckan utanför truppen i 4-3-segern i toppmötet med Holstein Kiel på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli toppar andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 21/0

Ingelsson gjorde i helgen 89 minuter i 2-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 24/1

Fröling gjorde i helgen 78 minuter i 2-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Marko Johansson, Hansa Rostock (utlånad från Hamburg) - 0/0

Johansson var i förra veckan på bänken i 2-0-förlusten mot Fortuna Düsseldorf på bortaplan i 2. Bundesliga. Hansa Rostock är nästjumbo i andradivisionen.

Annons

Carl Johansson, Holstein Kiel - 5/0

Johansson var i förra veckan utanför truppen i 3-4-förlusten mot serieledaren St. Pauli på hemmaplan i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har mittbacken haft skadeproblem, och senast han spelade var i början av november i fjol. Holstein Kiel är på andra plats i andraligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 2/1

Bernhardsson fick i helgen ett 20 minuter långt inhopp och stod för ett mål i 3-4-förlusten mot serieledaren St. Pauli på hemmaplan i 2. Bundesliga. Det var hans första mål sedan flytten från IF Elfsborg till Tyskland. Holstein Kiel är på andra plats i andradivisionen.

Sebastian Andersson, Nürnberg - 6/1

32-åringen stod i helgen för ett nickmål och 72 minuter i 2-1-förlusten mot Greuther Fürth på bortaplan i 2. Bundesliga. Det var hans första mål sedan den 20 mars 2022, då han tidigare har haft stora skadeproblem. Nürnberg är tolva i andradivisionen.

Annons

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 8/0

Oudenne blev i helgen noterad för elva minuter i 1-0-förlusten mot Osnabrück borta i andradivisionen. Hannover är femma i 2. Bundesliga.

Hampus Finndell, Eintracht Braunschweig (utlånad från Djurgårdens IF) - 1/0

Finndell blev i förra veckan kvar på bänken mot Hertha Berlin (1-1) på hemmaplan i 2. Bundesliga. Braunschweig är placerat på 15:e-plats i bottenstriden i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 19/1

Levi var i förra veckan utanför truppen i 1-0-förlusten mot Debrecen borta i ligan. Senast han spelade var i mitten av december i fjol. Puskás Akadémia är på fjärde plats i ligaspelet.



USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls – 1/0

Forsberg, som är lagkapten i Red Bulls, blev noterad för 90 minuter mot Nashville (0-0) borta i MLS-premiären. Svensken var nära att näta, men sköt en frispark i ribban. Efteråt fick han åtta av tio i betyg av 90 Minutes, med motiveringen: ”Osade klass med i princip varje touch. Hade otur som inte gjorde mål på sin frispark från distans”.

Annons

Noah Eile, New York Red Bulls - 1/0

Eile blev noterad för 90 minuter mot Nashville (0-0) borta i MLS-premiären. Efteråt fick han sju av tio i betyg av 90 Minutes, med motiveringen: ”Klev direkt in i Red Bulls startelva i sin MLS-debut och var nästan felfri”.

Robin Jansson, Orlando City - 2/0

Jansson, som är kapten i Orlando, stod i förra veckan för 90 minuter i 3-0-segern mot kanadensiska Cavalry FC borta i första slutspelsmötet i Concacaf Champions Cup, samt 90 minuter mot Montréal (0-0) hemma i MLS-premiären.

I förra veckan släppte även Orlando City ett klipp på X, där tränaren Óscar Pareja uttalade sig inför alla spelare om att Jansson är ny lagkapten, och räckte över bindeln till mittbacken: ”Vi har många spelare som kan bära bindeln. Det är spelare som har spelat i VM, spelare som har vunnit den här turneringen, som vi inleder i morgon, spelare som har spelat i den här klubben under många år, unga spelare som kan komma fram och leda oss. Så, många av er kan göra det, men vi är väldigt glada som klubb och organisation över att ge den här (håller upp lagkaptensbindeln) till dig ’Robincho’. Du representerar mycket för oss. Det här är inte bara något vi sätter på din arm. Det är något som representerar kulturen vi bygger här. Du förtjänar det, du binder samman allt här, du får oss alla att känna att vi tillhör något här. Och det bästa är att du inte behöver göra något annorlunda. Inget annat än vad du har gjort. Det är bara att fortsätta vara den du är, och vi är väldigt glada över att ge dig det här ansvaret, Robin”.

Annons

Därefter räckte Pareja över lagkaptensbindeln till Jansson, som i sin tur sa följande till övriga spelare: ”Jag vill bara säga att vi ska fortsätta bygga på det här tillsammans, eftersom att jag tror att det här kan ta oss väldigt långt i turneringen. Vi ska lägga ner ett hårt arbete för varandra på planen och fortsätta vara enade. Vi ska gå framåt mot våra mål som en enhet”.

Jansson är den spelare som har gjort flest matcher i Orlandos historia. Han kom till den amerikanska klubben från AIK inför säsongen 2019.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 1/0

Nilsson blev i förra veckan kvar på bänken i 2-1-segern mot Houston på hemmaplan i första slutspelsmötet i Champions Cup, och gjorde 90 minuter mot Salt Lake (1-1) på hemmaplan i MLS-premiären.

Rasmus Alm, St. Louis City - 0/0

Alm, som sliter med en höftskada, missade förra veckans möten med Houston (2-1-seger) hemma i första slutspelsmötet i Champions Cup, samt ligamötet med Salt Lake (1-1) hemma i MLS-premiären.

Annons

Christopher McVey, DC United - 1/0

Försvararen gjorde 90 minuter i 3-1-segern mot New England hemma i MLS-premiären.

Victor Eriksson, Minnesota United - 0/0

23-åringen blev kvar på bänken i 2-1-segern mot Austin borta i MLS.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien (utlånad från Cartagena) - 22/1

Jansson blev i förra veckan kvar på bänken i 3-0-segern mot Austria Wien hemma i den österrikiska ligan. Rapid är sexa i ligaspelet.