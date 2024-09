SVENSKKOLLEN: Peterson utbytt före paus - kritiserad av lagkamrat och tränaren

MER I VECKANS SVENSKKOLLEN:

* Widell Zetterström liknas med ex-stjärna: "Såg upp till honom"

* Bänkningen av Claesson ifrågasätts

* Forsberg närmar sig comeback - efter flera månader

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Marcus Antonsson, Western Sydney Wanderers - 3/1



A-League inleds den 18 oktober.

BELGIEN

Kerim Mrabti, KV Mechelen - 8/1

30-åringen spelade 82 minuter i 2-0-vinsten mot Cercle Brügge. Mechelen klev upp till nionde plats i Jupiler Pro League tack vare segern.

Gustaf Nilsson, Club Brügge - 10/3

Anfallaren fick 65 minuter när Club Brügge inledde Champions League med en 0-3-förlust mot Dortmund. Därefter gjorde 27-åringen mål och assist mot Gent, men blev utbytt strax efter en varning i den 66:e minuten. Något som förvånade Davy Roef i Gent.

“Det är inte upp till mig att kritisera motståndare eller deras tränare, men jag tyckte det var konstigt när de bytte ut Nilsson. Han höll i bollen bra och tryckte ned vårt försvar. Det (bytet) var bra för oss”, säger målvakten enligt tidningen Het Nieuwsblad.

Club Brügge är tabellfyra i belgiska ligan.

Joachim Imbrechts, Union SG - 0/0

Den 22-årige målvakten saknades i den senaste truppen.

Ludwig Augustinsson, RSC Anderlecht - 8/2

Vänsterbacken spelade hela matchen när Anderlecht föll mot Genk med 0-2. I slutet av den fick han en smäll mot huvudet, vilket gjorde att 30-åringen fördes till sjukhus efter matchen med en hjärnskakning, enligt sajten DH Sports.

Tränaren Brian Riemer, som fick sparken efter förlusten, berättade att Augustinsson inte mindes slutet av matchen mot Genk och beskrev svensken som “synbart chockad” efter att han tappat balansen i slutet av matchen. Augustinsson missade således tabellsexans mållösa möte med Charleroi.

Jacob Ondrejka, Royal Antwerp - 8/3

22-åringen noterades för en assist för andra matchen i rad när hans hörna ledde fram till ledningsmålet i 2-1-vinsten över Westerlo. Royal Antwerp är tabelltrea.

Momodou Sonko, KAA Gent - 4/0

Vänsteryttern saknades mot Club Brügge.

BULGARIEN

Edvin Kurtulus, Ludogorets - 13/0

24-åringen bänkades mot Slavia Sofia (1-0) men spelade hela matchen i 2-0-segern över Lokomotiv Sofia. Ludogorets leder Eftbet Liga efter sju matcher.

CYPERN

Leo Bengtsson, Aris Limassol - 4/0

Vänsteryttern hoppade in efter en timme i det mållösa derbyt mot Apollon Limassol.

Zakaria Sawo, Aris Limassol - 4/2

24-åringen spelade hela matchen senast. Aris tappade serieledningen och är numera tabelltvåa.

Alexander Kacaniklic, AEL Limassol - 0/0

Vänsteryttern saknades i den senaste truppen.

Muamer Tankovic, Pafos FC - 11/3

29-åringen fick 90 minuter när Pafos tog över serieledningen tack vare 3-1 mot AEL Limassol.

Filip Helander, Omonia Nicosia - 5/0

Mittbacken bänkades i 0-1-förlusten mot Anorthosis Famagusta. Omonia är tabellfyra efter fyra omgångar.

Marcus Rohdén, AEK Larnaca - 6/0

33-åringen kom in i den 85:e minuten i 2-2-matchen mot Ethnikos Achnas. AEK är sexa i cypriotiska ligan.

DANMARK

Hugo Andersson, Randers FC - 4/0

Mittbacken bänkades när Randers spelade 2-2 mot FC Midtjylland.

John Björkengren, Randers FC - 8/0

25-åringen fick 90 minuter på mittfältet senast och gavs betyget 7/10 av TV2 Sport. Randers är tabellsexa i Superligaen.

Oliver Zandén, Randers FC (utlånad från Toulouse FC) - 1/0

Vänsterbacken har saknats i de senaste matchtrupperna

Roony Bardghji, FC Köpenhamn - 0/0

18-åringen rehabiliterar en korsbandsskada.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn - 10/2

32-åringen spelade slutkvarten när AaB besegrades med 2-0. Lagkaptenen har inlett de två senaste matcherna på bänken. Något som Viaplay-experten Kenneth Emil Petersen var oförstående till redan efter den första bänkningen av de två.

“Det (mittfältet) saknar en. Jag förstår det inte. Alltså, Claesson kan vara världens sämsta spelare på träning, då han inte är ordinarie i detta lag. Det kan jag bara säga”, säger Petersen enligt Tipsbladet.

Jordan Larsson, FC Köpenhamn - 7/0

27-åringen har missat de senaste matcherna med en skada. FC Köpenhamn är trea i tabellen.

Joel Andersson, FC Midtjylland - 15/0

Ytterbacken spelade 90 minuter mot Randers och fick betyget 7/10 av TV2. Midtjylland leder Superligaen efter nio omgångar.

Kristoffer Olsson, FC Midtjylland - 0/0

Midtjylland meddelade nyligen att 29-åringen kommer påbörja individuell träning inom några veckor. Målet är att träna för fullt “inom några månader”.

Eric Kahl, AGF Århus - 9/0

Försvararen spelade hela matchen när tabelltvåan kryssade för andra matchen i rad (0-0 mot Lyngby). Betyget i TV2 blev 5/10.

Felix Beijmo, AGF Århus - 9/1

26-åringen fick 90 minuter senast och gavs betyget fem av TV2. Tipsbladet tog upp wingbacken i “matchens detalj”, sedan Beijmo brakat in i en bollflicka efter en tuff duell. Han försäkrade sig sedan om att tjejen mådde bra efter kollisionen. “Hög, hög klass” av Beijmo, skriver tidningen.

Leopold Wahlstedt, AGF Århus - 0/0

Målvakten bänkades senast.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland - 9/0



22-åringen spelade hela matchen när hans formsvaga lag förlorade med 2-3 mot Viborg. TV2 gav det godkända betyget 4/10.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland - 7/3

Spelade offensiv mittfältare mot Viborg och gavs betyget fem efter 90 minuter på banan. Nordsjælland är tabellåtta.

Pontus Rödin, Silkeborg IF - 8/1

Mittbacken rehabiliterar en knäskada.

Lukas Björklund, SønderjyskE - 9/0

20-åringen byttes ut efter en timme i 2-1-segern över Vejle och gavs betyget fyra av TV2. Hans lag är tabelltia.

Melker Widell, AaB Ålborg - 9/0

Mittfältaren spelade 67 minuter i cupmatchen mot Fredericia (4-1) och 90 minuter mot FCK, där han fick en femma av TV2. AaB är nia i Superligaen.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United - 0/0



30-åringen rehabiliterar en tåskada.

Anthony Elanga, Nottingham Forest - 6/0

Yttern byttes ut i halvtid när Forest spelade 2-2 mot Brighton. Tidningen Nottingham Post gav 22-åringen betyget 6,5/10. Forest är tabellåtta i Premier League.

Emil Krafth, Newcastle United - 4/0

Bänkades när Newcastle åkte på säsongens första förlust, borta mot Fulham (1-3). Hans lag är sexa i Premier League.

Alexander Isak, Newcastle United - 5/1

24-åringen var skadad och missade mötet med Fulham.

Robin Olsen, Aston Villa - 0/0

Målvakten har inte spelat den här säsongen på grund av en huvudskada.

Dejan Kulusevski, Tottenham - 6/0

24-åringen byttes in till slutkvarten när Spurs vände och vann ligacupmatchen mot Coventry med 2-1. Den offensive mittfältaren spelade fram till kvitteringsmålet, och fick sedan 90 minuter i ligamötet med Brentford (3-1).

Både tidningen Evening Standard och sajten Football London gav honom betyget 8/10 för inhoppet. Efter Brentford-matchen fick han samma betyg igen av Football London medan Evening Standard delade ut en sexa. Spurs är tia i Premier League-tabellen.

Lucas Bergvall, Tottenham - 5/0

Mittfältaren hoppade in under slutminuterna mot Brentford, men fick sin första start i Spurs-tröjan mot Coventry och spelade en dryg timme. Evening Standard gav honom betyget sex medan Football London delade ut en sjua.

Yasin Ayari, Brighton & Hove Albion - 6/0

20-åringen spelade de i avslutande 20 minuterna i ligacupmatchen mot Wolves (3-2) och fick betyget 7/10 av tidningen Sussex Express. Han missade sedan mötet med Nottingham på grund av hög feber, enligt samma tidning. Brighton är tabellsjua.

Jens Cajuste, Ipswich Town (utlånad från Napoli) - 3/0

Mittfältaren gjorde sin första start i Premier League och spelade en timme i 1-1-matchen mot Southampton. Nykomlingen befinner sig precis ovanför nedflyttningsstrecket.

Hjalmar Ekdal, Burnley - 0/0

25-åringen rehabiliterar en muskelskada.

Ken Sema, Watford - 7/0

Yttern fick 68 minuter och assisterade till Watfords tröstmål i 1-4-förlusten mot Norwich. Hans lag är åtta i The Championship.

Viktor Johansson, Stoke City - 8/3 nolla

Målvakten räddade tre straffar i straffläggningen när Stoke slog Fleetwood Town i ligacupen (3-2). Han fick högst betyg av alla spelare i tidningen Stoke Sentinel: 8,5/10. 25-åringen räddade även en straff mot Hull, men släppte in returen när “The Potters” förlorade med 1-3. Stoke Sentinel gav honom betyget sju efter den matchen. Stoke är på 17:e plats i tabellen.

Oliver Dovin, Coventry City - 6/0

Stod över ligacupspelet men var tillbaka i 1-2-förlusten mot Swansea. Tidningen Coventry Telegraph delade ut betyget 5,5/10. City är på 19:e plats bland 24 lag efter sex omgångar.

Svante Ingelsson, Sheffield Wednesday - 7/0

Mittfältaren spelade 76 minuter i 1-0-vinsten mot Blackpool i ligacupen innan han fick en halvtimme mot Luton (1-2), där han också blev varnad. Tidningen The Yorkshire Post gav 26-åringen betyget 7/10 efter ligacupmatchen, samma betyg fick han i Sheffield Star efter inhoppet senast. Wednesday är på 22:a plats i tabellen.

Jacob Widell Zetterström, Derby County - 5/2

Vaktade målet i 0-1-förlusten mot Sheffield United och gavs betyget 6/10 i Derby Telegraph. I en intervju med tidningen förklarar 26-åringen att han stormtrivs med livet i Derbyshire.

“Jag älskar att komma hit varje dag. Inte bara för att det är underbart, men folk är också så trevliga. Det känns som att komma hem, fast jag bara varit här i en månad. Jag kunde inte vara gladare”, säger Widell Zetterström, som sedan tidigare har familj i England.

Målvakten bär hjälm, precis som favoriten och Chelsea-legendaren Petr Čech.

“Jag såg upp till honom när jag växte upp, han stack ut. Min mormor är från Tjeckien, och när jag också började bära hjälm så blev allt mer förståeligt”, säger Widell Zetterström till Derby Telegraph.

Derby är tabelltia.

Rami Al Hajj, Plymouth Argyle - 2/0

Mittfältaren hoppade in i den 67:e minuten i 0-1-förlusten mot serieledaren West Bromwich. Tidningen Plymouth Herald gav 23-åringen betyget 6/10. Hans lag är på 20:e plats i tabellen.

FINLAND

Alexander Leksell, Ekenäs IF - 25/2

Försvararen rehabiliterar en korsbandsskada.

Benjamin Hjertstrand, Ekenäs IF - 7/0

Spelade hela matchen och varnades när tabelljumbon slog Gnistan med 3-1.

Elton Hedström, Ekenäs IF (utlånad från HTFF) - 6/0

Anfallaren hoppade in till den avslutande halvtimmen senast.

Adam Larsson, IFK Mariehamn - 27/11

25-åringen fick en timme i 1-2-förlusten mot FC Lahti. IFK är näst sist i nedflyttningsserien.

Ousmane Diawara, KuPS (utlånad från Altach) -13/5

Anfallaren var avstängd i den finska cupfinalen, där hans lag besegrade FC Inter med 2-1 efter förlängning.

Simon Bengtsson, AC Oulu (utlånad från Helsingborgs IF) - 9/0

AC Oulu har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

David Mikhail, FC Lahti (utlånad från IFK Värnamo) - 3/0 nollor

25-åringen vaktade målet i vinsten mot IFK Mariehamn. Hans lag har två poäng ner till nedflyttningsstrecket.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 9/0

Vänsterbacken hoppade in i 82:a minuten mot Sporting (2-0-förlust) i Champions League förra tisdagen och spelade sedan 73 minuter mot Strasbourg (3-3) i ligan. Lille ligger nia i Ligue 1.

Karl-Johan Johnsson, Strasbourg - 3/0

Målvakten satt på bänken mot Lille (3-3) i helgen. Strasbourg ligger tia i Ligue 1.

Sebastian Nanasi, Strasbourg - 4/3

Gjorde sin tredje start för sitt nya lag mot Lille - och sitt tredje mål. Byttes ut i 84:e minuten. Blev, för sin insats, uttagen i L’Equipes omgångens lag i Ligue 1. Just nu ligger han femma i hela ligan sett till snittbetyg.

Patrik Carlgren, Nantes - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Angers (1-1) i helgen. Nantes ligger femma i Ligue 1.

Joel Asoro, Metz - 3/0

Forwarden hoppade in i 75:e minuten mot Lorient (1-1) i helgen. Metz ligger femma i Ligue 2.

FÄRÖARNA

Vilmer Rönnberg, B36 Torshavn - 25/2

Backen spelade samtliga minuter mot 07 Vestur (3-0-seger) i helgen. B36 ligger femma i ligan.

Mirza Mujcic, NSI Runavik - 6/0

Backen saknades mot IF (3-0-seger) i helgen. NSI ligger fyra i ligan.

Viktor Agardius, NSI Runavik - 7/1

Backen spelade 64 minuter mot IF (3-0-seger).

Erik Gunnarsson, 07 Vestur - 20/2

Backen spelade hela matchen mot B36 (3-0-förlust) i helgen. Vestur ligger sexa i ligan.

Alexander Berntsson, KI - 17/0

Backen spelade 63 minuter mot B68 (2-0-seger) i helgen. KI ligger tvåa i ligan och kommer oväntat nog inte ta hem titeln i år.

Albert Ejupi, KI - 15/0

Mittfältaren spelade 83 minuter mot B68.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Johan Bångsbo, FC Baniyas (utlånad från Al Jazira Club) - 2/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Ajman (3-1-seger) i fredags. Baniyas ligger sexa i ligan.

GIBRALTAR

Martin Falkeborn, Europa Point FC - 4/0

Backen och kaptenen startade mot St Joseph’s (4-0-förlust) i helgen. Då drog han på sig ett rött kort. Europa Point ligger sist i ligan.

Simon Silverholt, Europa Point FC - 0/0

Var inte med i truppen mot Europa FC.

Joel Sundström, Europa Point FC - 2/0

Startade och spelade 70 minuter mot St Joseph’s.

Albert Holm, Europa Point FC (utlånad från Real Balompedica Linense B) - 2/0

Målvakten satt på bänken mot St Joseph’s.

Vincent Ericson, Europa Point FC - 0/0

Satt på bänken mot St Joseph’s.

GREKLAND

Niclas Eliasson, AEK Aten - 7/1

Franz Brorsson, Atromitos - 5/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Lamia (4-2-seger) i helgen. Atromitos ligger femma i ligan.

Alexander Jeremejeff, Panathinaikos - 8/3

Forwarden hoppade in i 76:e minuten mot Panserraikos (3-1-seger) i helgen. Panathinaikos ligger sjua i ligan.

Emil Bergström, Panserraikos - 5/0

Mittbacken spelade hela matchen mot Panathinaikos (3-1-förlust) i helgen. Panserraikos ligger sist i ligan.

Filip Sidklev, Aris FC - 0/0

Målvakten satt på bänken mot Olympiakos (2-1-förlust) i helgen. Aris ligger sexa i ligan.

Robin Quaison, Aris FC - 0/0

Forwarden skrev precis på för klubben.

Sebastian Ring, PAS Lamia - 4/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Atromitos (4-2-förlust) i helgen. Lamia ligger åtta i ligan.

Simon Sandberg, PAS Lamia - 3/0

Backen spelade första halvlek mot Atromitos.

Nikolaos Dosis, Volos - 1/0

Satt på bänken mot Paok (4-1-förlust) i helgen. Volos ligger näst sist i ligan.

Daniel Sundgren, Volos - 0/0

Högerbacken satt på bänken mot Paok.

IRAK

Sumar Almadjed, Duhok SC - 0/0.

Var enligt sajten 365 Scores inte med i truppen mot Al Zawraa (1-0-förlust) i ligapremiären i fredags.

Peter Gwargis, Duhok SC - 1/0.

Startade mot Al Zawraa.

IRLAND

Axel Sjöberg, St Patrick’s Athletic - 20/0

Ytterbacken var inte med mot Maynooth (3-1-seger) i Leinster Senior Cup förra tisdagen men han spelade samtliga minuter mot Waterford (3-0-seger) i ligan i fredags. St Patrick’s Athletic ligger sjua i ligan.

ISLAND

Oliver Ekroth, Vikingur - 27/0

Mittbacken var olycklig och gjorde ett självmål i inhemska cupfinalen mot KA (2-0-förlust) i helgen. Vikingur ligger annars tvåa i ligan.

William Eskelinen, Vestri - 14/4

Målvakten var inte med mot KR (2-2), efter förra omgångens varning. Vestri ligger på nedflyttningsplats.

Johannes Vall, IA - 23/2

Backen spelade hela matchen Breidablik (2-0-förlust) under måndagen och stod då för ett självmål. IA ligger femma i ligan.

Albin Skoglund, Valur - 6/1

Forwarden spelade hela matchen mot Stjarnan (2-2) under måndagen och gjorde då sitt första mål för nya klubben. Valur ligger trea i ligan.

ITALIEN

Isak Hien, Atalanta - 5/0

Mittbacken spelade hela Champions League-matchen mot Arsenal (0-0). Atalanta ligger annars nia i Serie A.

Samuel Dahl, Roma - 0/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Udinese (3-0-seger) i helgen. Roma ligger på plats tio i Serie A.

Emil Holm, Bologna - 0/0

Högerbacken satt på bänken i Champions League mot Sjachtar (0-0) men var sedan utanför truppen mot Monza (2-1-seger) i ligan. Bologna ligger på plats 13 i Serie A.

Jesper Karlsson, Bologna - 2/0

Ytterforwarden var inte med i truppen mot Sjachtar men satt på bänken mot Monza.

Kazper Karlsson, Bologna - 0/0

Mittfältaren var inte med i truppen till gångna veckans matcher.

Jonas Rouhi, Juventus - 1/0

Backen satt på bänken under den gångna veckans två matcher. Juventus ligger fyra i Serie A.

Pontus Almqvist, Parma - 5/1

Forwarden hoppade in i 65:e minuten mot Lecce (2-2) i helgen och nätade sedan mot sin förra klubb, på tilläggstid. Parma ligger på plats 14 i Serie A.

Jesper Karlström, Udinese - 6/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Roma (3-0-förlust). Udinese ligger trea i Serie A.

Emmanuel Ekong, Empoli - 4/0

Forwarden satt på bänken mot Cagliari (2-0-seger) i fredags. Empoli ligger femma i Serie A.

Amin Sarr, Hellas Verona (utlånad från Lyon) - 2/0

Forwarden fick ingen rolig startdebut i sin nya klubb mot Torino (3-2-förlust) i fredags. Redan efter 26 minuter byttes han ut av taktiska skäl kopplat till ett rött kort. Verona ligger elva i Serie A.

Isak Vural, Frosinone - 4/0

Mittfältaren satt på bänken mot Bari (3-0-förlust) i helgen. Frosinone ligger sist i Serie B.

Alexander Jallow, Brescia - 7/0

Ytterbacken spelade hela matchen mot Pisa (2-1-förlust) i helgen. Brescia ligger sexa i Serie B.

JAPAN

Samuel Gustafson, Urawa Red Diamonds - 23/2

Mittfältaren spelade 61 minuter i 2-0-förlusten mot Tokyo i helgen. Urawa Red Diamonds ligger elva i ligan.

KANADA

Alexander Achinioti-Jönsson, Forge FC – 30/1

Är alltjämt given i mittlåset och spelade 90 nya minuter när Vancouver FC besegrades ned 3-1 på bortaplan. Segern innebär att Forge har fem poäng ner till tabelltvåan Atlético Ottawa med fyra omgångar kvar att spela.

KOSOVO

Valmir Berisha, FC Malisheva - 3/0

Anfallaren blev kvar på bänken när Malisheva besegrade Gjilani med 2-1.

NEDERLÄNDERNA

Mayckel Lahdo, AZ - 1/0

Yttern byttes in efter 85 minuters spel när AZ besegrade Zwolle med 2-1 på bortaplan. Det innebär att Lahdo nu är tillbaka från sin skada efter att ha blivit kvar på bänken i den senaste omgången. Inhoppet var första gången Lahdo fick speltid i Eredivisie sedan matchen mot Ajax den 25 februari. Han har därefter dragits med skadeproblem.

Victor Edvardsen, Go Ahead Eagles - 6/1

Efter uppvisningen mot Sparta Rotterdam senast spelade anfallaren hela matchen när Go Ahead Eagles spelade 1-1 mot Ajax på hemmaplan. Denna gång blev det inget mål för Edvardsen, som var en ribbträff från att bli matchhjälte.

Simon Olsson, Heerenveen - 5/1

Heerenveen följde upp 1-9-proppen mot AZ med att förlora med 0-2 mot Twente, då spelade Olsson 80 minuter. Därefter lyckades laget dock studsa tillbaka genom att besegra Groningen med 2-1. Olsson spelade denna gång hela matchen på Heerenveens mittfält.

Kristoffer Peterson, Fortuna Sittard – 5/1

Yttern hade en mardrömskväll när Fortuna Sittard ställdes mot Ajax på bortaplan. Efter 41 minuters spel, i underläge med 0-2, byttes Peterson ut. Efter matchen, som slutade 0-5, gick Fortuna Sittards tränare Danny Buijs också ut och kritiserade Peterson inför öppen ridå.

- Jag vet inte hur det gick till, men han hade inte det i kväll. Då kan man stöta på sådana situationer, sa Buijs till ESPN och fortsatte:

- Några spelare var inte på rätt plats i matchen, och det har du inte råd med mot Ajax. Vi straffades regelbundet, särskilt på vår vänstra sida. Det blev 1-0 alldeles för snabbt, med vänsterbacken på 2-0 i fel läge. Tja, du kan ha en dålig dag, låt det vara en läxa för resten av säsongen. I andra halvlek var vi tvungna att begränsa skadan.

Fortuna Sittard-målvakten Matthijs Brandenhorst var inte lika utpekande i sin kritik, men var samtidigt tydlig med var skon klämde:

- Känslan var fortfarande rimlig i paus, men vår vänstra sida var problemet idag. Han kunde inte få grepp om Ajax högerflank, och efter det röda kortet vet man att det i princip är över. Du hoppas att gör ett mål efter ett misstag, men det var egentligen inte ett alternativ.

Efter smällen mot Ajax saknades Peterson sedan i matchtruppen i 1-3-förlusten mot PSV. I nederländsk media pratas det om en skada eftersom Peterson var en av spelarna som var frånvarande på lagets avslutande träning inför mötet med PSV.

Adam Kaied, Nac Breda - 3/0

Mittfältaren byttes in efter 83 minuters spel när Nac föll med 0-2 mot Feyenoord på De Kuip.

Amar Abdirahman Ahmed Fatah, Willem II (lån från Troyes) - 3/0

Gustaf Lagerbielke, Twente (lån från Celtic) - 0/0

Twente har en stark vecka i ryggen och följde upp 2-0-segern mot Heerenveen genom att besegra Almere City med 5-0. Lagerbielke blev dock kvar på bänken i båda matcherna och väntar alltjämt på sin debut efter utlåningen.

NORGE

Leon Hien, Odd - 4/0

Mittbacken saknades på grund av en skada i den senaste ligamatchen och den initiala prognosen pekade på frånvaro i ett par veckor. Men när Odd spelade 0-0 var Hien tillbaka i matchtruppen och byttes in i den 89:e minuten. Odd är nästjumbo i Eliteserien.

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

Rehabiliterar alltjämt en bristning i baksidan av låret och saknades i mötet med Haugesund.

Adam Andersson, Rosenborg - 7/0

Ytterbacken blev kvar på bänken i 90 minuter när Rosenborg besegrade Haugesund med 4-0 på hemmaplan. Rosenborg är tabellfemma i Eliteserien.

Filip Ottosson, Sandefjord - 23/1

Ottosson spelade hela matchen när Sandefjord föll med 0-3 mot Tromsø. Förlusten innebär att Sandefjord ligger på kvalplats.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord - 8/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i förlusten mot Tromsø.

Darrell Tibell, Sandefjord – 1/0

Saknades i matchtruppen mot Tromsø.

Elias Jemal, Sandefjord - 5/1

Byttes in efter 60 minuters spel när Sandefjord föll med 0-3 mot Tromsø.

Simon Tibbling, Sarpsborg - 6/0

Mittfältaren dras alltjämt med en skada och saknades i matchtruppen när Sarpsborg föll med 1-2 mot Strømsgodset.

Aimar Sher, Sarpsborg – 25/0

Marcus Sandberg, HamKam - 23/5

Målvakten spelade hela matchen och höll nollan när HamKam körde över Lillestrøm med 5-0. Segern innebär att HamKam nu har distanserat sig från den absoluta bottenstriden.

William Kurtovic, HamKam - 19/0

Mittfältaren blev kvar på bänken i 5-0-segern mot Lillestrøm.

Alexander Nilsson, HamKam – 4/1

Fortsätter att agera andraval bakom Marcus Sandberg i ligaspelet och blev således kvar på bänken i matchen mot Lillestrøm.

Anton Ekeroth, HamKam - 2/0

Vänsterbacken fick se hela 5-0-segern mot Tromsø från avbytarbänken.

Oscar Krusnell, Haugesund - 20/0

Spelade på nytt hela matchen till vänster i Haugesunds backlinje i 0-4-smällen mot Rosenborg. Haugesund har nu en poäng ner till Sandefjord på kvalplats.

Moonga Simba, Brann - 1/0

Saknades i matchtrupperna när Brann besegrade Bodø/Glimt med 4-1.

August Karlin, Lillestrøm – 11/0

Mittfältaren var utanför truppen när Lillestrøm föll med 0-5 mot HamKam. Lillestrøm är nu tabelljumbo i Eliteserien.

Eric Larsson, Lillestrøm – 13/0

Ytterbacken saknades i truppen när Lillestrøm föll med 0-5 mot HamKam.

Jabir Abdihakim Ali, Lilleström (lån från Västerås SK) - 3/0

Anfallaren blev kvar på bänken i 0-5-förlusten mot HamKam.

Hampus Finndell, Viking - 9/0

Finndell startade på Vikings centrala mittfält, men efter en tung första halvlek byttes han ut. Efter 90 minuters spel stod det till sist klart att Viking föll med 2-3 och således trillar ner till fjärde plats i Eliteserien.

Samuel Burakovsky, Bodø/Glimt - 0/0

Nikolaj Möller, Strømsgodset - 4/1

Anfallaren har fått allt mer förtroende och i mötet med Sarpsborg spelade Möller återigen hela matchen. Det blev förvisso inget mål, men Strømsgodset lyckades inkassera en 2-1-seger och har nu fem poäng ner till kvalplatsen.

David Edvardsson, Tromsø - 3/0

Mittfältaren väntar alltjämt på att göra sin första start sedan flytten i somras. I 3-0-segern mot Sandefjord fick Edvardsson hoppa in efter 81 minuters spel.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 7/5

Anfallaren saknades i matchtruppen när Slask Wroclaw besegrades med 1-0. Lech Poznan skriver att detta berodde på en lindrigare skada som Ishak ådrog sig under en träning i veckan. Denna skada ska vara så pass lindrig att han nu är tillbaka i lagträning igen.

Filip Dagerstål, Lech Poznan - 0/0

Mittbacken har dragits med stora skadeproblem under den senaste tiden, men har nu - efter många om och men - inlett en tremånadersplan för att kunna återgå till spel. Därefter kommer ytterligare undersökningar att genomföras innan matchspel är aktuellt.

Dagerstål spelade sin senaste match för Lech Poznan den 28 oktober 2023. Hans nuvarande avtal sträcker sig till sommaren 2025.

Elias Andersson, Lech Poznan - 3/0

Andersson saknades i matchtruppen i 1-0-segern mot Slask Wroclaw. Från klubbhåll har det inte kommunicerats något om att vänsterbacken har drabbats av någon skada.

Alex Douglas, Lech Poznan - 9/0

Ny match, ny hållen nolla och nya lovord för Alex Douglas. Efter 1-0-segern mot Slask Wroclaw skriver poznan.wyborcza.pl att landslagsmittbacken "gjorde en fantastisk match" och har varit en starkt bidragande faktor till att defensiven har stabiliserats.

Segern mot Slask Wroclaw innebär att Lech Poznan alltjämt toppar Ekstraklasa, tre poäng före Cracovia.

Patrik Wålemark, Lech Poznan (lån från Feyenoord) - 3/0

Efter två inhopp fick yttern göra sin startdebut mot Slask Wroclaw. Då blev det 63 minuters spel i 1-0-segern.

Wålemark intervjuades nyligen av Fotbollskanalen. Han pratade då om hur den första tiden i klubben har varit och att han har en känsla av att Lech Poznan tror på honom.

- Det har varit hur bra som helst hittills. Det är kul att få vara med och spela fotboll igen. Jag spelade en match för Feyenoord på försäsongen, så det har mest handlat om att komma in i det och hitta tajmingen.

- Det känns som att de tror på mig. Snacket innan jag gick hit när de förklarade deras tankar om mig var väldigt positivt och jag är jätteglad över att vara här

Linus Wahlqvist Egnell, Pogon Szczecin - 9/0

Högerbacken spelade återigen 90 minuter när Pogon Szczecin studsade tillbaka efter förlusten mot Cracovia genom att besegra Legia Waszawa med 1-0 på hemmaplan. Pogon Szczecin är tabellfyra i Ekstraklasa.

Gustav Berggren, Rakow - 9/2

Mittfältaren hade inte gjort något mål under säsongen inför mötet med Zaglebie Lubin, då skickade Berggren in två strutar i en 5-1-seger. Först placerade den tidigare Häcken-spelaren in ett vänsterskott i stolproten och därefter rakade han in sitt andra för matchen från nära håll.

Prestationen var mer än bara mål för Berggren och han belönas bland annat med en plats i omgångens lag i Ekstraklasa.

Jetmir Haliti, Jagiellonia Bialystok - 6/0

Mittbacken blev kvar på bänken i 3-2-segern mot Lechia Gdansk. Jagiellonia är tabellsjua i Ekstraklasa.

Elias Olsson, Lechia Gdansk - 7/1

Efter två raka segrar föll Lechia Gdansk med 2-3 i bortamötet med Jagiellonia. För Olssons del blev det 84 minuter och ett gult kort innan han byttes ut under kvitteringsjakten.

Karl Wendt, Lechia Gdansk - 6/1

Mittfältaren blev kvar på bänken i hela matchen när Lechia Gdansk föll mot Jagiellonia.

PORTUGAL

Viktor Gyökeres, Sporting CP – 8/11

Gyökeres kan se tillbaka på ännu en framgångsrik vecka. Först fick han kröna sin Champions League-debut genom att göra ett av målen i 2-0-segern mot Lille. Därefter sprang han in med två nya ligamål när Avs Futebol Sad besegrades med 3-0. Detta innebär att han nu hart gjort tio mål på sex ligamatcher, en notering som gör att han har sex fullträffar ner till tvåan i skytteligan.

Deniz Gül, Porto - 0/0

- Det är en stor omställning för honom. Han kommer från en helt annan kontext, en nordisk kultur som är helt olik vår. Han behöver utrymme och han kommer att få det. Han kommer självklart att få speltid så småningom.

Bruno berättade även att det är ett alternativ att Gül får speltid i Portos B-lag, som huserar i andraligan.

SCHWEIZ

Noah Persson, Grasshoppers (lån från Young Boys) - 9/0

Vänsterbacken fick göra debut i cupen senast och mot Servette kom även det första ligaframträdandet. Persson startade och spelade då hela matchen när Grasshoppers fick med sig 2-2 mot tabellfyran.

Jamie Roche, Lausanne-Sport - 8/1

Mittfältaren spelade först hela matchen när Lausanne-Sport föll med 1-2 mot Lugano. Därefter blev det 90 nya minuter och en assist i 3-1-seger mot Yverdon. Lausanne-Sport parkerar på åttonde plats i ligan.

Jesper Löfgren, FC Luzern – 5/0

Efter att ha spelat hela matchen i cupen senast var Löfgren tillbaka på bänken inför mot St. Gallen. Där förblev han sedan hela matchen när Luzern säkrade en 3-2-seger.

Josafat Mendes, Basel (lån från Braga) - 2/0

Kantspringaren fick göra sin första start efter utlåningen i ligamötet med Zürich. Då blev det 74 minuters spel när Basel föll med 0-2. Basel är tabellsexa.

SKOTTLAND

Benjamin Mbunga Kimpioka, St. Johnstone - 10/7

Mbunga Kimpioka var i förra veckan avstängd mot Ross County (3-3) på bortaplan i ligaspelet. St. Johnstone är på tionde plats i ligan.

SLOVAKIEN

Hugo Ahl, Spartak Trnava - 7/0

Ahl var i förra veckan utanför truppen, då det blev 1-0-seger mot Banska Bystrica hemma i ligan. Spartak är på fjärde plats i ligaspelet.

SPANIEN

Williot Swedberg, Celta Vigo - 6/1

Swedberg noterades för 23 minuter i 3-1-förlusten mot Athletic Club på bortaplan i La Liga. Celta är på nionde plats i ligan. Av spanska tidningarna AS och Marca fick han en av tre möjliga stjärnor för sin prestation i matchen.

Carl Starfelt, Celta Vigo - 6/1

Starfelt svarade i förra veckan för 90 minuter i 3-1-förlusten mot Athletic Club på bortaplan i La Liga. Celta är på nionde plats i ligan. Av spanska tidningarna AS och Marca fick han en av tre möjliga stjärnor för sin prestation i matchen.



SYDKOREA

Darijan Bojanic, Ulsan Hyundai - 26/2

Bojanic var i förra veckan på bänken mot Kawasaki Frontale (0-1-förlust) på hemmaplan i Champions League-ligaspelet. Vidare gjorde han 21 minuter mot Incheon United (0-0) på bortaplan i ligan. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

Gustav Ludwigson, Ulsan Hyundai - 30/9

Ludwigson svarade för 45 minuter i 0-1-förlusten mot Kawasaki Frontale hemma i Champions League-ligaspelet, samt 69 minuter mot Incheon United (0-0) borta i ligan. Ulsan toppar den sydkoreanska ligan.

THAILAND

Emil Roback, Muangthong United - 7/1

Den tidigare Hammarby IF-talangen svarade i förra veckan för 45 minuter mot Selangor FC (1-1) hemma i Champions League Two-gruppspelet (motsvarande Europa League i Asien). Muangthong United är på femte plats i thailändska ligan.

TJECKIEN

Douglas Bergqvist, Karvina - 3/0

Mittbacken gjorde i förra veckan 32 minuter i 1-0-segern mot Jablonec på hemmaplan i ligan. Han blev utbytt i första halvlek, då han inte mådde bra. Efteråt sa tränaren Martin Hysky följande om bytet, enligt Idnes.cz: ”Det är aldrig trevligt med ett byte så tidigt, men vi hanterade det. Douglas mådde inte bra i dag, då han har haft något virus. Det fanns tecken på att han inte var helt fit, men han ville hjälpa laget och ta sig igenom smärtan. Han är en viking. I vissa situationer kunde man se att han inte mådde riktigt bra, men han gjorde det fortfarande bra i en halvtimme”. Karvina är på åttonde plats i ligaspelet.



Sam Larsson, Antalyaspor - 5/3

Larsson stod i helgen för 63 minuter mot Kasimpasa (0-0) på bortaplan i ligan. Antalyaspor är på tionde plats i Süper Lig.

Carlos Strandberg, Hatayspor - 6/2

Forwarden fick i förra veckan tolv minuter på planen i 0-1-förlusten mot Bodrum FK hemma i Süper Lig. Hatayspor är nästjumbo i ligan.



TYSKLAND

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt - 5/2

20-åringen gjorde i förra veckan ett mål och 85 minuter i 2-0-segern mot Borussia Mönchengladbach hemma i Bundesliga. Eintracht Frankfurt är på fjärde plats i ligan. Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano finns det i dagsläget ”flera klubbar” som följer den förre Malmö FF-mittfältaren. Bild har i sin tur tidigare uppgett att Frankfurt kräver runt 567 miljoner kronor vid en försäljning, samtidigt som Aftonbladet skrivit att den tyska klubben vill skriva ett nytt kontrakt med svensken, vars nuvarande avtal löper ut 2028. I dagsläget är Larsson, enligt Bild, en av de lägre betalda i klubben med runt 17 miljoner kronor per år.

Mattias Svanberg, Wolfsburg - 5/1

Svanberg stod i helgen för ett mål och 71 minuter på planen i 4-3-förlusten mot Bayer Leverkusen borta i Bundesliga. Wolfsburg är på 13:e-plats i ligan. Efter helgens match sa Svanberg följande, enligt WAZ: ”Det är farligt. Det känns inte bra nu. Vi vet att vi gjorde en bra insats, men i slutändan har vi bara tre poäng på fyra matcher. Det är vad som räknas”.

Carl Johansson, Holstein Kiel - 3/0

Mittbacken gjorde 90 minuter mot Bochum (2-2) på bortaplan i Bundesliga. Nykomlingen har en poäng efter fyra omgångar i högstaligan.

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel - 3/1

Bernhardsson missade bortamötet med Bochum (2-2) på grund av skadeproblem. Nykomlingen har en poäng efter fyra omgångar i högstaligan.

Eric Smith, St. Pauli - 5/0

Smith noterades i helgen för 90 minuter mot RB Leipzig (0-0) hemma i Bundesliga. Nykomlingen har en poäng efter fyra omgångar i ligan. I måndags gästade han Fotbollskanalens podcast ”Lundh”.

Erik Ahlstrand, St. Pauli - 0/0

Mittfältaren var i helgen utanför truppen mot RB Leipzig (0-0) hemma i Bundesliga. Nykomlingen har en poäng efter fyra omgångar i ligan. Under säsongsstarten har 22-åringen i stället spelat med St. Paulis reserver i fjärdedivisionen.

Oscar Vilhelmsson, Darmstadt - 3/2

Vilhelmsson är skadad och missade helgens 5-3-seger mot Schalke 04 på bortaplan i 2. Bundesliga. Darmstadt är på 14:e-plats i andraligan.

Isac Lidberg, Darmstadt - 5/4

Forwarden stod i förra veckan för tre mål och 90 minuter i 5-3-segern mot Schalke 04 borta i 2. Bundesliga. Efter målsuccén sa han följande på klubbens hemsida: ”Segern känns otrolig bra. I halvtid (vid underläge med 3-1) hade vi en liten känsla av att vi hade en chans. Vi trodde på det och sa att Schalke skulle vi nervöst om vi gjorde ett mål till. Frasers mål före paus blev otroligt viktigt. Jag har alltid drömt om att göra ett hattrick. Nu gick drömmen i uppfyllelse och vi vann. Det blir inte bättre än så här”. Darmstadt är på 14:e-plats i andraligan.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 7/1

Hrgota, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-0-förlusten mot Eintracht Braunschweig borta i andraligan. Fürth är åtta i 2. Bundesliga.

Bilal Hussein, Hertha Berlin - 0/0

Hussein är i Herthas frysbox, då han har varit utanför huvudstadsklubbens samtliga matchtrupper under säsongsinledningen i 2. Bundesliga. Han har i stället spelat tre matcher med klubbens reservlag i tyska fjärdeligan senaste tiden. Under sommarens transferfönster ryktades han bort, men än så länge är han alltså kvar i klubben med ett kontrakt till sommaren 2026. 24-åringen anslöt från AIK sommaren 2023, och har sedan dess gjort ett mål och en assist på 18 matcher, varav två starter och 16 inhopp. Hertha är på sjunde plats i andraligan.

Marko Johansson, Eintracht Braunschweig - 0/0

Kolja Oudenne, Hannover 96 - 0/0

Oudenne var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Paderborn borta i 2. Bundesliga. Under den här säsongen har han i stället främst spelat med klubbens reserver i tyska tredjeligan. Hannover är på sjätte plats i andraligan.

UNGERN

Jonathan Levi, Puskás Akadémia FC - 10/3

Levi noterades i helgen för ett mål och 14 minuter i 3-0-segern mot Fehervar hemma i ligaspelet. Puskás Akadémia toppar den ungerska ligan.

USA

Emil Forsberg, New York Red Bulls - 15/7

Forsberg, som är lagkapten i New York Red Bulls, var i förra veckan åter utanför truppen mot Atalanta (2-2) med anledning av skadeproblem. Senast den offensive mittfältaren gjorde en tävlingsmatch var i slutet av juni i år, men nu är han på väg tillbaka. Tränaren Sandro Schwarz sa under en pressträff i måndags följande om huruvida Forsberg kan spela derbymötet med New York City på söndag: ”Vi ser framåt och vi får se vad som händer under veckan. Under de senaste två-tre dagarna har han deltagit i 70 procent av våra lagträningar, så vi får se. Förhoppningsvis är han redo, men han har varit borta i tio-tolv veckor, så det är heller inte en bra situation att ge honom med all press i den matchen, då man behöver tid när man har varit skadad så länge”. New York Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Noah Eile, New York Red Bulls - 28/0

Eile noterades i förra veckan för 90 minuter mot Atlanta (2-2) hemma i MLS. Red Bulls är på fjärde plats i östra divisionen.

Robin Jansson, Orlando City - 32/1

Mittbacken, som är lagkapten, svarade i förra veckan för 90 minuter i 2-0-segern mot Charlotte hemma, precis som i 4-3-förlusten mot Columbus borta i MLS. Orlando är på femte plats i östra divisionen.

Joakim Nilsson, St. Louis City - 16/1

Mittbacken är skadad och var i förra veckan utanför truppen i 2-1-segern mot San Jose borta i MLS. Senast han spelade en tävlingsmatch var i mitten av juli i år. I förra veckan berättade han dock för, Stltoday.com, att han närmar sig en comeback. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i MLS.

Rasmus Alm, St. Louis City - 16/1

Alm stod i förra veckan för 57 minuter i 2-1-segern mot San Jose på bortaplan i MLS. St. Louis är nästjumbo i västra divisionen i ligan.

Christopher McVey, DC United - 24/1

Mittbacken noterades i förra veckan för 90 minuter i 4-0-förlusten mot Philadelphia borta i MLS. DC United är på 13:e-plats i östra divisionen.

ÖSTERRIKE

Isak Jansson, Rapid Wien - 11/4

Jansson är skadad och missade förra veckans 2-1-seger mot Austria Wien på hemmaplan i ligan. Efter matchen var det rejält stökigt, då supportrar stormade planen. Pyroteknik och föremål kastades, samtidigt som vissa slogs med varandra. Rapid Wien toppar ligaspelet.

Matteo Perez Vinlöf, Austria Wien (utlånad från Bayern München) - 10/0

Perez Vinlöf spelade i förra veckan i 20 minuter i 2-1-förlusten mot Rapid Wien på bortaplan i ligan. Efter matchen var det rejält stökigt, då supportrar stormade planen. Pyroteknik och föremål kastades, samtidigt som vissa slogs med varandra. Austria Wien är sexa i ligan.

John Mellberg, Red Bull Salzburg - 3/0

18-åringen, som är son till Olof Mellberg, gjorde i förra veckan Champions League-debut, då det blev 45 minuter i 3-0-förlusten mot Sparta Prag på bortaplan i ligaspelet. Talangen blev utbytt i paus. Därefter var han utanför truppen mot Tirol (0-0) på bortaplan i ligan. Salzburg är på femte plats i ligaspelet. Under årets säsong har Mellberg även spelat med Salzburgs samarbetsklubb FC Liefering, som har samma ägare, i österrikiska andraligan.