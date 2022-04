SVENSKKOLLEN: "Smäll för Johansson" - blev petad från matchtruppen

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher (cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Frankrike, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

BELGIEN

Kristoffer Olsson, RSC Anderlecht – 37/0

I 4-0-vinsten mot Charleroi startade Olsson för första gången på två månader, och fick en varning innan han byttes ut i den 84:e minuten. Anderlecht ligger fyra i Jupiler Pro League.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 15/0

Anfallaren hoppade in i den 87:e minuten mot Kortrijk.

Kerim Mrbati, KV Mechelen – 32/10

Den offensive mittfältaren spelade fram till det avgörande 3-2-målet innan han blev utbytt i den 60:e minuten. 27-åringen fick betyget 6,5/10 i tidningen Gazet Van Antwerpen och hans lag ligger sexa efter segern.

BOSNIEN-HERCEGOVINA

Ferhad Ayaz, Borac Banja Luka – 5/1

Yttern spelade 90 minuter och fick en varning i 2-2-matchen mot Leotar Trebinje. Borac ligger trea i Premijer Liga.

BULGARIEN

Jack Lahne, Botev Plovdiv (utlånad från Amiens SC) – 3/1

20-åringen hoppade in i den 66:e minuten när Botev föll mot serieledaren Ludogorets med 3-0. Hans lag halkar ner till fjärde plats efter förlusten.

CYPERN

Franz Brorsson, Aris Limassol – 10/0

Mittbacken spelade hela matchen och blev varnad i derbyt mot Apollon Limassol (1-1). Tabelltrean Aris är sex poäng bakom den serieledande rivalen.

DANMARK

Patrik Carlgren, Randers FC – 35 matcher/5 nollor

Stod i mål när Randers skrällde och slog Brøndby på bortaplan med 1-0. Tidningen Ekstra Bladet ger 30-åringen betyget 4/6.

Simon Tibbling, Randers FC – 34/0

Mittfältaren spelade 85 minuter mot Brøndby och fick betyget tre.

Mattias Andersson, Randers FC – 3/0

Saknades i den senaste matchtruppen.

Hugo Andersson, Randers FC – 2/0

Mittbacken spelade hela matchen senast, drog på sig en varning och gavs betyget tre. Randers är femma i mästerskapsserien.

Karl-Johan Johnsson, FC Köpenhamn – 4/0 nollor

32-åringen satt på bänken mot Ålborg och stod sedan i reservlaget.

Johan Guadagno, FC Köpenhamn – 0/0 nollor

Målvakten stod i U19-laget.

Roony Bardghji, FC Köpenhamn – 10/2

16-åringen åkte på en varning och byttes ut efter 66 minuter mot Ålborg. Högeryttern fick bara en tvåa i betyg, men kan trösta sig med fortsatt serieledning och utmärkelsen "månadens unga spelare" i Superligaen under mars.

Viktor Claesson, FC Köpenhamn – 1/1

Landslagsmannen debuterade för FCK efter en timmes spel och nickade 20 minuter senare in matchens enda mål mot Ålborg. För det gavs han betyget 5/6 i Ekstra Bladet.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 37/2



25-åringen spelade hela matchen i 3-2-vinsten mot Silkeborg och fick betyget tre. Midtjylland är alltjämt sex poäng bakom FC Köpenhamn i tabellen.

Simon Hedlund, Brøndby – 29/1

Anfallaren satt på bänken mot Randers.

Rasmus Wikström, Brøndby – 0/0

Mittbacken petades ur bruttotruppen inför Randers.

Carl Björk, Brøndby – 4/0

22-åringen byttes ut i den 63:e minuten mot Randers och fick bottenbetyget ett av Ekstra Bladet. Brøndby är hela elva poäng bakom serieledaren FCK efter förlusten.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 23/9 nollor

Vaktade målet mot FCK och gavs betyget fyra. 28-åringen var uppretad efteråt och ska enligt tidningen Nordjyske besökt domaren Michael Tykgaards omklädningsrum efter slutsignalen. Rinne tycker att han borde fått frispark i situationen där Viktor Claesson nickade in segermålet.

- Jag har sagt min mening till domaren. Han kanske ser annorlunda på det, men frågar du mig tycker jag helt klart att det var frispark, säger Rinne till Nordjyske.

Eric Kahl, AGF Århus – 21/2

Vänsterbacken spelade 90 minuter i det mållösa mötet med Vejle. AGF ligger tvåa i nedflyttningsserien.

Viktor Noring, AGF Århus – 0/0 nollor

31-åringen fick inte plats i den senaste truppen.

Emil Holm, SønderjyskE (utlånad från Spezia) – 22/3

Högerbacken var avstängd mot Viborg.

Daniel Svensson, FC Nordsjælland – 19/0

20-åringen kom in i minut 84 när hans lag föll mot Odense med 2-1.

Benjamin Nygren, FC Nordsjælland – 5/0

Anfallaren byttes ut efter 57 minuter mot Odense. Nordsjælland ligger just ovanför nedflyttningsstrecket.

Kevin Custovic, Velje BK – 15/1

Mittfältaren saknades i truppen som mötte AGF.

Lucas Hägg Johansson, Vejle BK – 0/0 nollor

Satt på bänken mot AGF. Vejle är näst sist och har fyra poäng upp till säker mark.

Robert Gojani, Silkeborg IF – 13/0

29-åringen spelade 72 minuter mot Midtjylland och fick betyget tre. Silkeborg är sist i mästerskapsserien.

Marokhy Ndione, Viborg FF – 2/0

Anfallaren blev petad ur bruttotruppen mot SønderjyskE.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 27/0

Mittbacken satt på bänken mot Leicester.

Anthony Elanga, Manchester United – 18/2

19-åringen spelade hela matchen mot Leicester (1-1) och fick betyget 5/10 i tidningen Manchester Evening News. United är nere på sjunde plats i tabellen.

Emil Krafth, Newcastle United – 15/0

Högerbacken satt på bänken när hans lag förlorade mot Tottenham med 5-1. Newcastle är nere på 15:e plats i Premier League.

Pontus Jansson, Brentford – 33/1

Lagkaptenen spelade hela matchen när hans lag vann derbyt i västra London med siffrorna 4-1 borta mot Chelsea. Sajten football.london ger mittbacken betyget 8/10 och Brentford hoppar upp till 14:e plats.

Ken Sema, Watford – 17/0

Satt på bänken i 2-0-förlusten borta mot Liverpool. Watford har tre poäng upp till Everton på rätt sida av nedflyttningsstrecket.

Robin Olsen, Aston Villa (utlånad från Roma) – 0/0 nollor

Målvakten bänkades när Villa föll mot Wolves med 2-1. Olsens lag placerar sig på plats elva.

Dejan Kulusevski, Tottenham (utlånad från Juventus) – 11/2



21-åringen spelade fram till ett av målen mot Newcastle innan han gick av i den 76:e minuten. Betyget i tidningen Daily Mail blev 8/10. Tottenham är uppe på fjärde plats efter 5-1-segern.

Viktor Gyökeres, Coventry City – 40/15

Anfallaren ordnade Coventrys 2-2-mål mot Blackburn i den nionde tilläggsminuten. Betyget i tidningen Coventry Telegraph blev 7,5/10 och Championship-elvan Coventry har sex poäng upp till just Blackburn på den sista playoff-platsen. Magasinet FourFourTwos läsare har röstat fram de 50 bästa spelarna utanför Premier League, inom England. Där hamnade Gyökeres på 17:e plats.

FINLAND

Jakob Tånnander, HJK Helsingfors – 3/1 nollor

Stod i mål när HJK premiärvann i den finska ligan mot FC Honka (1-0).

Gustaf Backaliden, VPS – 3/0



Mittfältaren spelade 72 minuter i 2-2-matchen mot AC Oulu.

FRANKRIKE

Gabriel Gudmundsson, Lille - 28/1

Vänsterbacken spelade 85 minuter i 0-0-mötet med Bordeaux i lördags. Lille ligger sjua i Ligue 1.

Jens Cajuste, Reims - 5/1

Mittfältaren är tillbaka från sin skada och hoppade in i 59:e minuten i 1-0-förlusten mot Troyes i helgen. Reims ligger på plats 13 i Ligue 1.

Niclas Eliasson, Nimes - 33/6

Yttern spelade hela matchen när Nimes föll med 2-0 hemma mot Guingamp i helgen. Laget ligger på plats 13 i Ligue 2.

Isak Pettersson, Toulouse - 5/2

Målvakten satt på bänken i 2-1-segern mot Paris FC i helgen. Toulouse leder Ligue 2.

GREKLAND

Daniel Sundgren, Aris - 26/1

Högerbacken hoppade in i 80:e minuten hemma mot PAS Giannina (0-0) i söndags. Aris ligger femma i ligan och har en poäng upp till en Europa-plats.

Muamer Tankovic, AEK Aten - 16/1

Forwarden hoppade in i 94:e minuten borta mot serieledaren Olympiakos (1-1) i helgen. AEK ligger trea i ligan.

Alexander Fransson, AEK Aten - 0/0

Väntar fortsatt på sin debut. Mittfältaren satt på bänken mot Olympiakos.

Johan Mårtensson, Panetolikos - 12/0

Mittfältaren spelade hela matchen mot Apollon Smirnis (förlust med 1-0) i lördags. Laget ligger trea i nedflyttningsserien och har elva poäng ner till kval.

Jonathan Morsay, Panetolikos - 28/2

Hoppade in i den 76:e minuten mot Apollon Smirnis.

Jacob Une Larsson, Panetolikos (på lån från Djurgården) - 9/0

Mittbacken startade mot Apollon Smirnis men byttes ut i paus.

Ramon Pascal Lundqvist, Panathinaikos (på lån från Groningen) - 12/1

Mittfältaren missade även helgens 2-1-seger mot Paok. Panathinaikos ligger fyra i ligan och har en poäng upp till en Europa-plats.

August Erlingmark, Atromitos - 12/1

Mittfältaren spelade hela 0-0-matchen mot Asteras Tripolis i helgen. Laget har sex poäng ner till kval.

ISLAND

Sebastian Starke Hedlund, Valur - 5/0

Valur har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Johannes Vall, IA - 2/0

IA har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Emil Berger, Leiknir - 3/0

Leiknir har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

Oliver Ekroth, Vikingur - 3/0

Vikingur förlorade ligacup-finalen mot FH med 2-1. Mittbacken Ekroth spelade hela matchen.

ITALIEN

Zlatan Ibrahimovic, Milan - 22/8

Forwarden hoppade in med 20 minuter kvar av ordinarie speltid mot Bologna under måndagen, men Milan kryssade (0-0) på hemmaplan. Laget leder Serie A med en poängs försprång.

Albin Ekdal, Sampdoria - 23/0

Mittfältaren fick nya skadeproblem under landslagssamlingen nyligen och var inte med i truppen mot Roma (förlust med 1-0) i helgen. Sampdoria ligger på plats 16 i Serie A och har sju poäng ner till nedflyttningsplats.

Mattias Svanberg, Bologna - 29/3

Mittfältaren startade mot Milan (0-0) men byttes ut i den 71:a minuten. Bologna ligger tolva i Serie A.

Aimar Sher, Spezia - 2/0

Mittfältaren var inte med i truppen när Spezia slog Venezia med 1-0 i lördags. Laget ligger på plats 15 i Serie A.

Riccardo Gagliolo, Salernitana - 15/0

Backen satt på bänken när Salernitana förlorade med 1-0 mot Torino i helgen. Laget är jumbo i Serie A.

Marcus Rohdén, Frosinone - 18/1

Mittfältaren satt på bänken i 1-0-förlusten mot Lecce i helgen. Frosinone ligger åtta i Serie B.

John Björkengren, Lecce - 19/0

Mittfältaren hoppade in i den 62:a minuten i 1-0-segern mot Frosinone i lördags. Lecce ligger tvåa i Serie B.

KANADA

Alexander Achinioti Jönsson, Forge FC - 2/0

Forge har inte spelat sedan senaste svenskkollen.

KINA

Sam Larsson, Dalian Professional - 0/0

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

Marcus Danielson, Dalian Professional - 12/2

Ligaspelet har inte startat än. Dalian åkte ur högstadivisionen den gångna säsongen.

KROATIEN

Alexander Kacaniklic, Hajduk Split - 10/0

Satt på bänken när Hajduk spelade 0-0 mot Osijek i helgen. Ryktades till Rosenborg innan det norska transferfönstret stängde men stannade kvar i Kroatien. Laget ligger fyra i ligan.

NEDERLÄNDERNA

Simon Gustafson, Utrecht - 15/3

Mittfältaren spelade hela matchen och bjöd på en assist när Utrecht kryssade (1-1) mot RKC Waalwijk i lördags. Laget ligger sjua i Eredivisie.

Pontus Almqvist, Utrecht (på lån från Rostov) – 1/0

På bänken mot RKC Waalwijk.

Emil Bergström, Willem II (på lån från Utrecht) - 14/0

Mittbacken satt på bänken i 2-0-förlusten mot Feyenoord i lördags. Laget har en poäng ner till kval.

Max Svensson, Willem II - 28/1

Forwarden hoppade in i den 68:e minuten mot Feyenoord.

Paulos Abraham, Groningen - 24/0

Forwarden spelade 85 minuter i 3-1-förlusten mot Ajax i lördags. Groningen ligger åtta i Eredivisie.

Daleho Irandust, Groningen - 13/2

Mittfältaren var ett frågetecken inför matchen, enligt klubbens hemsida, och var sedan inte med i truppen mot Ajax.

Yahya Kalley, Groningen - 4/0

Vänsterbacken satt på bänken mot Ajax.

Alex Mortensen, Groningen (på lån från Kalmar FF) - 2/0

Får främst speltid i reservlaget.

Isac Lidberg, Go Ahead Eagles - 30/4

Forwarden spelade 78 minuter i 1-0-segern mot Zwolle i helgen. Go Ahead Eagles ligger tia i Eredivisie.

Amin Sarr, Heerenveen - 7/2

Forwarden spelade 88 minuter i 1-1-mötet med Sparta Rotterdam i helgen och gjorde då sitt lags enda mål. Blev utsedd till ESPN:s ”Man of the match”. Heerenveen ligger tolva i Eredivisie.

Rami Kaib, Heerenveen, 20/0

Vänsterbacken spelade hela matchen mot Sparta Rotterdam.

Rami Al Hajj, Heerenveen - 13/1

Mittfältaren satt på bänken mot Sparta Rotterdam.

Tesfaldet Tekie, Fortuna Sittard - 19/1

Mittfältaren satt på bänken när Fortuna Sittard föll med 2-0 mot Heracles i söndags. Laget ligger på nedflyttningsplats ner till andraligan.

Ryan Johansson, Fortuna Sittard (på lån från Sevilla) - 6/0

Inte med i truppen mot Heracles.

Emil Hansson, Heracles - 19/0

Startade mot sitt gamla lag Fortuna Sittard i söndags och bidrog starkt till 2-0-segern, genom två assist. Heracles ligger på plats 13 i Eredivisie.

Samuel Armenteros, Heracles - 3/1

Forwarden satt på bänken mot Fortuna Sittard.

Jesper Karlsson, AZ - 40/18

Ytterforwarden spelade hela matchen mot Vitesse i helgen och gjorde ett straffmål när AZ vann med 3-1. Laget ligger fyra i Eredivisie.

Patrik Wålemark, Feyenoord - 7/0

Yttern hoppade in i 81:a minuten i 2-0-segern mot Willem II i lördags. Feyenoord ligger trea i Eredivisie.

NORGE

Liridon Kalludra, Kristiansund - 1/0

Den norska ligafotbollen är i gång! Kalludra byttes ut efter 62 minuter i premiärförlusten mot nykomlingen Ålesund (0-1).

Tom Pettersson, Lillestrøm - 0/0

Mittbacken skadade sig på uppvärmningen och missade matchen mot HamKam (2-2).

Leopold Wahlstedt, Odd - 1/1 nolla

Det blev en perfekt säsongsstart för Wahlstedt och Odd tack vare 2-0-segern hemma mot Tromsø.

Adam Andersson, Rosenborg - 0/0

Jonathan Augustinsson, Rosenborg - 0/0

I december meddelade Rosenborg att Augustinsson skulle bli borta i sex till åtta månader efter en höftoperation. Det lär därmed inte bli något spel under vårsäsongen för vänsterbacken.

Pavle Vagic, Rosenborg - 1/0

Var borta i fyra månader med en knäskada, men hann tillbaka i spel inför premiären och gjorde 90 minuter i mittförsvaret mot Bodø/Glimt.

Stefano Vecchia, Rosenborg - 0/0

Fjolårets succéspelare fick sitta på bänken i 90 minuter i premiären.

William Kurtovic, Sandefjord - 1/0

Spelade hela matchen i premiärsegern, 3-1, borta mot Haugesund. Fick gult kort i den 77:e minuten.

Aleksander Damnjanovic Nilsson, Sandefjord (lån från Malmö FF) - 1/0

Lånet från Malmö FF gick in direkt och tog en startplats på innermittfältet mot Haugesund och fick spela 90 minuter.

Guillermo Molins, Sarpsborg - 1/0

Utbytt efter 70 minuter när Sarpsborg föll med 0-1 i svenskmötet med Viking på hemmaplan.

Anton Salétros, Sarpsborg - 1/0

Spelade hela matchen mot Viking.

Kevin Kabran, Viking - 1/0

Det blev Kabran som fick fira av svenskarna efter helgens premiär när Viking besegrade Sarpsborg med 1-0. Utbytt efter 68 minuter.

Amor Layouni, Vålerenga - 1/0

Fick nöja sig med ett inhopp på 25 minuter i premiärförlusten borta mot det förväntade topplaget Molde (0-1). Det ryktades om en comeback till Bodø/Glimt i slutet av transferfönstret, men Layouni blev kvar i Vålerenga.

David Fällman, Ålesund - 1/0

Den förre Hammarby-mittbacken var med och förde upp Ålesund till Eliteserien i fjol. Nu gjorde han 90 minuter som lagkapten i 1-0-segern mot Kristiansund.

POLEN

Mikael Ishak, Lech Poznan - 25/14

Missade bortamatchen mot Slask Wroclaw på grund av illamående. Lech vann med 1-0 och tog en tung trea i toppstriden. Laget ligger trea med en poäng upp till serieledning och sju matcher kvar att spela.

Jesper Karlström, Lech Poznan - 29/0

För blott andra ligamatchen den här säsongen fick Karlström börja på bänken. Fredagens match mot Slask Wroclaw kom bara tre dygn efter Sveriges playoff-final mot Polen, som Karlström startade. Hoppade nu in sista 19 minuterna och säkrade 1-0-segern.

Henrik Castegren, Lechia Gdansk - 0/0

Castegren, som fyllde 26 år förra veckan, väntar fortfarande på sin debut efter flytten från IFK Norrköping.

Joseph Ceesay, Lechia Gdansk - 17/0

Startade och spelade hela matchen i svenskmötet med Legia Warszawa när Lechia föll med 1-2 på bortaplan. Lechia ligger fyra, men har tolv poäng upp till Lech Poznan på tredjeplatsen.

Mattias Johansson, Legia Warszawa - 26/1

Efter en rent bedrövlig höstsäsong har de regerande mästarna fått upp farten rejält under våren. Det blev seger med 2-1 hemma mot Lechia Gdansk när Johansson spelade 90 minuter. Högerbacken blev varnad när han försökte få med sig en straff i början på andra halvlek. Legia, som vunnit fem och kryssat två av sina sju senaste ligamatcher, ligger nu tia med åtta poäng upp till fyran Lechia.

Joseph Colley, Wisla Krakow - 9/0

Spelade återigen 90 minuter i mittförsvaret i helgen. Det blev 2-2 hemma mot Piast Gliwice när Colley fick gult kort redan efter fyra minuter. Läget är alltjämt prekärt för Wisla, som ligger på nedflyttningsplats med tre poäng upp till säker mark.

Sebastian Ring, Wisla Krakow - 3/0

Har inte lyckats slå sig in i elvan efter vinterflytten från Kalmar FF. Blev kvar på bänken matchen igenom mot Piast Gliwice.

PORTUGAL

Tim Söderström, Maritimo - 2/0

Utanför truppen i 1-3-förlusten mot Tondela.

Philip Tear, Tondela - 0/0

Utanför truppen i 3-1-segern mot Maritimo.

QATAR

Carlos Strandberg, Al-Sailiya SC - 13/3

Fotbollslivet leker för Strandberg. Först räddade han kvar laget i högstaligan genom att sätta det avgörande målet i kvalet. Nu har forwarden även fått lyfta en titel med Al-Sailiya. Det blev seger med 5-4 efter förlängning i cupfinalen mot Al-Wakrah, där Strandberg bjöd på ett mål och en assist.

RYSSLAND

Besard Sabovic, Chimki - 19/0

Den ende svensken som är kvar och spelar i Ryssland efter landets invasion mot Ukraina. Det blev 55 minuter i 3-2-segern borta mot Rubin Kazan.

SAUDIARABIEN

Robin Quaison, Al-Ettifaq - 16/6

Den saudiarabiska ligan har tagit uppehåll fram till den 5 maj.

SKOTTLAND

Filip Helander, Rangers - 10/2

Melker Hallberg, St. Johnstone - 10/0

Hallberg stod i helgen för 88 minuter på planen i 1-0-segern mot Livingston FC hemma i den skotska ligan. St. Johnstone är nästjumbo i ligaspelet.

Carl Starfelt, Celtic - 42/0

Starfelt stod i helgen för 90 minuter på planen i 2-1-segern mot Rangers borta i derbyt Old Firm i ligan. Svensken nickade dessutom ner en frispark till mittbackskollegan Cameron Carter-Vickers, som sedan stod för det avgörande målet i matchen. Efter derbyt fick den svenske mittbacken en åtta i betyg av den skotska tidningen The Herald med motiveringen: "En titan i backlinjen för Celtic. Vann allt i båda boxarna, avgörande rensningar och en viktig assist till Carter-Vickers avgörande sent i första halvlek. En av hans bästa matcher i Celtic-tröjan". Celtic toppar nu tabellen med sex poäng ner till rivalen på andra plats i ligaspelet.



Max Watson

Watson gjorde i helgen 90 minuter i 2-0-segern mot NK Domzale på bortaplan i den slovenska högstaligan. Maribor toppar tabellen med tre poäng ner till tvåan Koper i ligan.

SPANIEN

Alexander Isak

Äntligen! Efter 669 mållösa minuter i Real Sociedad-tröjan slog Isak under måndagen till på straff på övertid till 1-0-seger mot Espanyol hemma i La Liga. Därmed har anfallaren nu brutit sin långa måltorka. Real Sociedad är placerat på sjätte plats i den spanska högstaligan.

John Guidetti

Guidetti var på väg att lämna Alavés för AIK under det svenska transferfönstrets sista dag, men övergången gick inte igenom och därmed ser han i stället ut att ansluta till den allsvenska storklubben vid Alavés-avtalets slut i sommar. I helgen var han utanför Alavés trupp i 4-1-förlusten mot Atlético Madrid på bortaplan i La Liga. Alavés är jumbo och riskerar nedflyttning till den spanska andraligan.

Ludwig Augustinsson

Augustinsson stod i helgen för åtta minuter på planen i 1-0-förlusten mot Barcelona på bortaplan i La Liga. Sevilla är på fjärde plats i ligan.



SYDKOREA

Jonathan Ring, Jeju United - 6/2

Ring kom i förra veckan till spel i 65 minuter mot Daegu FC (0-0) på hemmaplan i den sydkoreanska högstaligan. Jeju United är på tredje plats i ligan.





Höög Jansson gjorde i förra veckan ett två minuter långt inhopp i 2-1-förlusten mot Jeonbuk Hyundai på hemmaplan i den sydkoreanska högstaligan. Gangwon FC är placerat på sjunde plats i ligaspelet.

THAILAND

Niran Hansson, Buriram United - 1/0

Hansson var i förra veckan utanför lagets matchtrupp i en match i ligan. Buriram United toppar den thailändska högstaligan.



Anthonio Sanjairag, Chonburi FC - 3/0

Sanjairags Chonburi spelade inte någon match i förra veckan. Chonburi är på femte plats i den thailändska högstaligan.

William Weidersjö, Port FC - 6/0

Weidersjö kom i förra veckan till spel i 90 minuter i 2-1-förlusten mot BG Pathum United på bortaplan i den thailändska högstaligan. Port är åtta i ligan.

TJECKIEN

Aiham Ousou, Slavia Prag - 33/1

Mittbackslöftet stod i förra veckan för 90 minuter på planen i toppmötet med Viktoria Plzen (1-1) på bortaplan i den tjeckiska högstaligan. Slavia Prag är tvåa i ligan med en poäng upp till just Plzen i serieledning.

TURKIET

Jimmy Durmaz, Fatih Karagümrük - 29/0

Durmaz stod i helgen för 62 minuter i 2-0-förlusten mot tidigare klubben Galatasaray på bortaplan i Süper Lig. Karagümrük är tia i ligan.

Eric Björkander, Altay SK – 20/1

Den tidigare Mjällby AIF-backen blev i helgen kvar på bänken i 2-1-förlusten mot Antalyaspor på hemmaplan i Süper Lig. Altay är på 17:e-plats och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Sebastian Holmén, Caykur Rizespor - 30/0

Holmén spelade i förra veckan hela matchen i 2-1-förlusten mot Alanyaspor på bortaplan i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

Deniz Hümmet, Caykur Rizespor - 24/1

Anfallaren var i förra veckan utanför truppen i 2-1-förlusten mot Alanyaspor på bortaplan i Süper Lig. Caykur Rizespor är nästjumbo och riskerar nedflyttning till den turkiska andraligan.

TYSKLAND

Emil Forsberg, RB Leipzig - 36/9

Forsberg stod i lördags för 22 minuter i 4-1-segern i toppmötet med Borussia Dortmund borta i Bundesliga. Leipzig är på fjärde plats i den tyska högstaligan.

Sebastian Andersson, Köln – 29/3

Andersson stod i fredags för 90 minuter i 1-0-förlusten mot tidigare klubben Union Berlin på bortaplan i Bundesliga. Köln är på åttonde plats i den tyska högstaligan.

Joakim Nilsson, Arminia Bielefeld - 26/1

Nilsson stod i helgen för 90 minuter på planen i bottenmötet med Stuttgart (1-1) på hemmaplan i Bundesliga. Arminia Bielefeld är på 16:e-plats och riskerar nedflyttning till den tyska andraligan. Bielefeld har en poäng upp till just Stuttgart på säker mark i tabellen. Nilsson sitter på ett utgående avtal med Bielefeld och är, enligt Aftonbladet, överens med den amerikanska klubben St. Louis City om en gemensam framtid. Nilsson förväntas ansluta till St. Louis City i sommar och nästa år gör klubben sin första säsong i MLS.

Branimir Hrgota, Greuther Fürth - 29/9

Hrgota gjorde i helgen 84 minuter mot Eintracht Frankfurt (0-0) borta i Bundesliga. Greuther Fürth är jumbo, riskerar nedflyttning till andraligan och har elva poäng upp till Stuttgart på säker mark i den tyska högstaligan.

Andreas Linde, Greuther Fürth - 7/2

Den svenske målvakten, som anslöt från Molde i vintras, spelade i lördags i 90 minuter mot Eintracht Frankfurt (0-0) borta i Bundesliga. Det var hans andra hållna nolla sedan flytten till Tyskland. Greuther Fürth är jumbo, riskerar nedflyttning till andraligan och har elva poäng upp till Stuttgart på säker mark i tabellen.

Sebastian Ohlsson, St. Pauli - 8/0

Ohlsson har opererat sig för en knäskada och blir borta en tid framöver. Högerbackens avtal med den tyska klubben sträcker sig över den här säsongen. St. Pauli är på tredje plats i den tyska andraligan.

Eric Smith, St. Pauli - 19/0

Smith var i helgen utanför truppen i 1-0-förlusten mot Hansa Rostock på bortaplan i 2. Bundesliga. St. Pauli har bekräftat att mittfältaren dragit på sig en vadskada och därmed blir borta från spel "i ett par veckor". St. Pauli är trea i andraligan.

Svante Ingelsson, Hansa Rostock - 24/1

Ingelsson gjorde i helgen 88 minuter på planen i 1-0-segern mot St. Pauli hemma i 2. Bundesliga. Nykomlingen Hansa Rostock är på elfte plats i andraligan.

Nils Fröling, Hansa Rostock - 8/3

Fröling är skadad och missade helgens 1-0-seger mot St. Pauli hemma i 2. Bundesliga. Nykomlingen Hansa Rostock är på elfte plats i andraligan.

Niklas Hult, Hannover 96 - 28/1

32-åringen stod i helgen för 87 minuter på planen mot Jahn Regensburg (1-1) på hemmaplan i den tyska andraligan. Hannover är på 14:e-plats i 2. Bundesliga.

Kristoffer Peterson, Fortuna Düsseldorf - 24/1

Den offensive spelaren gjorde i helgen ett tre minuter långt inhopp mot Karlsruher SC (2-2) borta i 2. Bundesliga. Düsseldorf är på 13:e-plats i andraligan.

Marko Johansson, Hamburg - 7/2

Under hösten gjorde Johansson sju ligamatcher när förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes var skadad. Hamburg är på sjunde plats i andraligan och ställs under tisdagskvällen mot Erzgebirge Aue på hemmaplan i ligaspelet.

Under hösten gjorde Johansson sju ligamatcher när förstemålvakten Daniel Heuer Fernandes var skadad. Hamburg är på sjunde plats i andraligan och ställs under tisdagskvällen mot Erzgebirge Aue på hemmaplan i ligaspelet.

Thomas Poppler Isherwood, Darmstadt - 20/0

Isherwood blev i helgen kvar på bänken i 3-1-segern mot Holstein Kiel hemma i 2. Bundesliga. Darmstadt är tvåa i den tyska andraligan.

USA

Robin Jansson, Orlando City - 5/0

Jansson har, sedan senaste Svenskkollen, kommit till spel i två matcher i MLS. Han gjorde 90 minuter mot Portland (1-1) borta och lika många minuter i 4-2-förlusten mot Los Angeles FC hemma. Orlando är på sjätte plats i den östra divisionen.

Anton Tinnerholm, New York City – 0/0

Högerbacken drog i fjol av sin ena hälsena och är ännu inte redo för spel. New York City, som är regerande mästare, är på elfte plats i den östra divisionen.

Adam Lundqvist, Houston - 5/0

Lundqvist stod i förra veckan för 90 minuter i 3-1-segern mot Inter Miami på bortaplan i MLS. Houston Dynamo är på sjunde plats i den västra divisionen.

Oskar Ågren, San Jose Earthquakes - 0/0

Ågren blev i helgen kvar på bänken mot Austin (2-2) på hemmaplan i MLS. San Jose är jumbo i den västra divisionen i MLS.

Christopher McVey, Inter Miami - 5/0

24-åringen stod i helgen för 90 minuter i 3-1-förlusten mot Houston Dynamo hemma i MLS. Inter Miami är jumbo med en poäng efter fem matcher i den östra divisionen i ligan.

ÖSTERRIKE

Alex Timossi Andersson, Austria Klagenfurt (utlånad från Bayern München) - 28/4

Timossi Andersson var i helgen utanför truppen mot Austria Wien (1-1) på bortaplan i ligaspelet. Klagenfurt är på sjätte plats i mästerskapsserien.

Tim Prica, WSG Tirol (utlånad från Ålborg) - 7/0

Prica gjorde i helgen 64 minuter på planen i 1-0-segern mot TSV Hartberg på bortaplan i ligan. Tirol är på tredje plats i nedflyttningsserien.