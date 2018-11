Inför trupputtagningen - så är formen på landslagsaktuella svenskarna

OBS! Siffrorna efter spelarnas namn och klubblag anger tävlingsmatcher(cup/liga) och antalet gjorda mål. För målvakter är det antalet hållna nollor istället för mål. För att vara med i Svenskkollen ska man spela i en högstaliga, eller i en andraliga i England, Italien, Spanien eller Tyskland. Spelare som är låsta till ett annat landslag är inte med på listan.

AUSTRALIEN

Ola Toivonen, Melbourne Victory – 0/0

Inte tillbaka på grund av skada/känning. Melbourne Victory säger att de inte tänker ta några som helst risker, och att de kanske väntar till efter landslagsuppehållet innan de spelar med svensken. Han var därför inte med mot Newcastle Jets (1-0).

BELGIEN

Erdin Demir, Zulte Waregem – 12/0

Efter någon match på bänken blev det två raka ligastarter för Demir i veckan. Först i skrällen mot topplaget Standard Liege (3-1), sedan i förlusten mot Sint-Truiden (1-2). Innan segern mot Standard hade Zulte blott en poäng på deras nio senaste matcher.

Eric Smith, Gent – 0/0

Enligt tränaren Jess Thorup så är Eric Smith tillbaka efter skadan, men används i reservlaget för att få minuter i kroppen. Var därför inte med mot varken Mouscron (1-3) och Kortrijk (3-1). Smiths senaste tävlingsmatch var i slutet av maj, och han fick därefter en fraktur som han nu har återhämtat sig från.

Gustav Engvall, KV Mechelen – 12/6

Fortsätter att prestera fint. Två mål mot Tubize (3-0), i en match där han både blev in- och utbytt. Han var tillbaka efter en smäll, men behövde bytas in tidigt i första halvlek på grund av en skadad medspelare. Fick 90 minuter mot Westerlo (3-0). Trots problem utanför planen så går Engvall och Mechelen oerhört starkt. Sju raka segrar i ligan, varav sex raka 3-0-segrar (!).

BOSNIEN

Bahrudin Atajic, Mladost Doboj Kakanj – 10/3

Ännu en gång målskytt, den här gången med lagets enda mål mot topplaget NK Siroki Brijeg (1-1). Tredje målet på de sex senaste starterna för Atajic.

CYPERN

John Alvbåge, Nea Salamina (utlånad från Omonia) – 0/0 nollor

Väntar fortfarande på sin debut. Startmålvakten Robert Veselovsky höll en ny nolla, sin fjärde raka, i och med 1-0 mot Doxa Katokopia.

DANMARK

Joel Allansson, Randers FC – 9/1

Är inte i spel på grund av en skada.

Mikael Boman, Randers FC – 5/0

Verkar ha blivit varm i kläderna igen efter skadan. Andra raka längre inhoppet i ligan, i 2-0-vinsten mot Århus. Spelade sista 15-20 minuterna.

Patrik Carlgren, Randers FC – 15/5 nollor

Skön seger och skön nolla för Carlgren, efter 2-0 mot Århus. Carlgren fick viss kritik för några av sina senaste matcher, men fick den här gången blev det stabila 3/6 i betyg hos Ekstrabladet. Gjorde ett par bra räddningar, bland annat sträckte han ut fint på en frispark sent i matchen.

Pierre Bengtsson, FC Köpenhamn – 11/0

Fick en ny 90-minutare, denna gången i cupen mot Midtjylland (0-2). Förlust, och BT gav Bengtsson lägst betyg av alla (4/10). Kvar på bänken i ligamatchen mot Bröndby (1-0).

Sotirios Papagiannopoulos, FC Köpenhamn – 14/0

Även Papagiannopoulos fick en start i cupen mot Midtjylland (0-2), och fick 5/10 i betyg hos BT. Inhopp i sista sekunderna i derbyt mot Bröndby (1-0) i ligan.

Joel Andersson, FC Midtjylland – 17/0

Fortsätter att prestera starkt. 90 minuter både mot FCK i cupen (2-0) och Esbjerg i ligan (2-2). BT gav Andersson 6/10 i betyg för FCK-matchen, och Ekstrabladet gav honom 4/6 för ligamatchen mot Esbjerg.

Jens Cajuste, FC Midtjylland – 2/0

På bänken mot Esbjerg (2-2), men fick inte hoppa in.

Johan Larsson, Bröndby – 18/2

Bröndbys flopphöst fortsätter. Endast 18 poäng på 15 matcher, efter en övertidsförlust i derbyt mot FCK (0-1). Larsson fick som vanligt 90 minuter och var godkänd. 3/6 enligt Ekstrabladet.

Simon Tibbling, Bröndby – 19/0

Fick endast vara inhoppare mot FCK (0-1), ett FCK som enligt BT:s nya uppgifter försökte att köpa Tibbling i somras. Bröndbys svar: Tibbling kostar motsvarande 36 miljoner kronor plus bonusar. Ståle Solbakken ville inte kommentera vad FCK var villiga att betala då, men sa att det Bröndby krävde var ”allt, allt för högt” för FCK.

Gustaf Nilsson, Vejle – 13/3

Borta på grund av skada och var inte med i någon av veckans två matcher.

Melker Hallberg, Vejle – 12/1

Satt på bänken när ett reservbetonat Vejle oväntat åkte ut mot Kolding i cupen, men han följde upp med minisuccé mot Horsens i ligan. Hallberg gjorde både mål och assist i 3-1-segern. Först vann Vejle bollen högt upp, Hallberg drog iväg i djupled, fick bollen, och via målvakten gick avslutet in vid bortre stolpen. Sedan slog han hörnan till 2-0-målet. 4/6 i betyg hos Ekstrabladet.

Jacob Rinne, Ålborg BK – 15/5 nollor

I cupen mot Horsens (1-0) användes reservmålvakten, så Rinne vilades. Han var tillbaka i ligan när det blev en poäng borta mot Nordsjälland (1-1). En bra match av svensken: 4/6 i betyg hos Ekstrabladet, och Tipsbladet sa att Rinne var bäst i Ålborg efter en ”räcka avgörande räddningar”.

Niklas Backman, Århus – 9/0

Fortfarande inte tillbaka på grund av yrsel och huvudvärk.

Tobias Sana, Århus – 13/3

Efter en bra start på säsongen för Århus så har det sett tyngre ut mot slutet. Utslagna av Naestved i cupen (1-2) och förlust i ligan mot Randers (0-2). Sana fick 90 minuter i bägge matcherna, men hade svårt att komma igång mot Randers. Låga 2/6 i betyg hos Ekstrabladet, och Tipsbladet sa att Sana var den spelaren i matchen som behövde rycka upp sig mest.

ENGLAND

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United – 12/0

Fortsatt i startelvan, den här gången när Manchester United vände 0-1 till 2-1 mot Bournemouth. Nilsson Lindelöfs prestation var enligt flera engelsk medier värda fem eller sex, på en tiogradig betygsskala.

Ken Sema, Watford – 7/0

Blev kvar på bänken i ligamatchen mot Newcastle (0-1).

Pontus Dahlberg, Watford – 0/0

Var varken med A- eller U23-laget den här veckan heller. Tredjeval i A-laget, och i U23-laget används fjärde- och femtevalet.

Viktor Gyökeres, Brighton – 1/0

Var inte med A-laget, men fick 90 minuter med U23 i matchen mot Evertons dito (1-2).

Joel Asoro, Swansea – 9/0

Är inne i en tyngre period. Kvar på bänken mot Rotherham (1-2), fjärde raka ligamatchen utan speltid.

Martin Olsson, Swansea – 13/0

Lite överraskande på bänken mot Rotherham (1-2), efter några bra matcher mot slutet. Kontraktet tar slut efter säsongen, så om ett par månader kan han börja prata med andra klubbar om han vill.

Kristoffer Nordfeldt, Swansea – 9/3 nollor

Drog dessvärre på sig en onödig straff mot Rotherham (1-2), i vad som var Nordfeldts sjätte raka ligastart. På grund av straffen fick han endast 5/10 i betyg av Wales Online.

Pontus Jansson, Leeds – 14/0

Leeds ändrade om till en trebackslinje mot Wigan (2-1), med Jansson såklart från start. Inte lika dominant som tidigare matcher under säsongen, men han fick ändå 6/10 i betyg hos Yorkshire Evening Post.

Niclas Eliasson, Bristol City – 14/1

Ännu en helt okej match av Eliasson, även om det blev förlust mot Reading (2-3). Eliasson hade både kunnat göra mål och assist, men hade inte marginaler med sig. Utbytt och 6/10 i betyg hos Bristol Post.

Marcus Olsson, Derby – 0/0

Inte tillbaka efter sin knäskada. Managern Frank Lampard gav en uppdatering i veckan, och sa att Olsson har börjat att vara ute på planen igen, men att de räknar med att han ska integreras med resten av truppen först i januari.

FINLAND

Gabriel Petrovic, IFK Mariehamn – 20/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Philip Sparrdal–Mantilla, IFK Mariehamn – 18/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Nicklas Maripuu, IFK Mariehamn – 26/2

Den finländska ligan är slutspelad. Maripuu lämnar IFK Mariehamn.

Pontus Åsbrink, IFK Mariehamn – 29/2

Den finländska ligan är slutspelad. Åsbrink lämnar IFK Mariehamn.

Simon Silverholt, IFK Mariehamn – 26/7

Den finländska ligan är slutspelad.

Amin Nazari, IFK Mariehamn – 23/1

Den finländska ligan är slutspelad.

Tatu Varmanen, Inter Åbo – 22/0

Den finländska ligan är slutspelad.

Anders Bååth, SJK – 33/1

Den finländska ligan är slutspelad.

FRANKRIKE

Karl–Johan Johnsson, Guingamp – 12/3 nollor

Fick vila i cupen mot Angers i onsdags (seger på straffar) men spelade som vanligt i ligan i helgen. Då blev det förlust med 5-0 borta mot Nantes.

Jimmy Durmaz, Toulouse – 12/1

Mittfältaren fick två inhopp under veckan som gått. Först i den 68:e minuten när Toulouse föll i cupen med 1-0 mot Lorient och därefter i den 69:e minuten mot Strasbourg i ligan (1-1).

Alexander Kacaniklic, Nantes – 0/0

Yttermittfältaren stod utanför truppen till båda veckans matcher.

Jakob Johansson, Rennes – 5/0

Mittfältaren fick i lördags göra sin första start i ligan för Rennes. Johansson spelade hela matchen i 2-1-segern borta mot Caen.

Emil Krafth, Amiens (utlånad från Bologna) – 11/1

Högerbacken vilades i cupen (seger med 2-1 mot Metz) men spelade hela ligamatchen mot Nice i lördags (förlust med 1-0).

FÄRÖARNA

Ken Fagerberg, 07 Vestur – 27/3

Den färöiska ligan är slutspelad.

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Marcus Berg, Al Ain – 9/7

Forwarden målade i en av två matcher som Al Ain spelat den senaste veckan. Berg satte sitt lags mål i seriefinalen mot Al Sharjah (förlust med 2-1). Då spelade landslagsspelaren hela matchen, men i 2-0-segern mot Bani Yas i söndags byttes han ut i den 86:e minuten.

GREKLAND

Mattias Johansson, Panathinaikos – 4/3

Högerbacken spelade hela matchen när Pao kryssade (0-0) hemma mot AEK Aten i lördags. Johansson blev varnad i den 86:e minuten.

Niklas Hult, AEK Aten – 15/0

Vänsterbacken stod över cupmatchen mot Apollon Larissa (seger med 4-0) mitt i veckan men spelade sedan 90 minuter i 0-0-matchen mot Panathinaikos i lördags.

Astrit Ajdarevic, AEK Aten – 1/0

Mittfältaren stod utanför truppen till båda veckans matcher.

Pontus Wernbloom, Paok – 9/0

Mittfältaren spelade hela matchen när Paok kryssade (1-1) i seriefinalen mot Atromitos i lördags. Wernbloom varnades i den 69:e minuten.

Sebastian Eriksson, Panetolikos – 6/0

Skadad, enligt grekisk media. Missade båda den senaste veckans matcher.

ISLAND

Valmir Berisha, Fjölnir (utlånad från Ålesund) – 20/4

Den isländska ligan är slutspelad.

Sebastian Starke Hedlund, Valur – 14/0

Den isländska ligan är slutspelad.

ISRAEL

Rasmus Sjöstedt, Hapoel Haifa – 10/1

Den defensive mittfältaren spelade hela matchen när Haifa tog en efterlängtad seger borta mot Ashdod i lördags. Laget vann med 3-0.

ITALIEN

Robin Olsen, AS Roma – 13/5 nollor

Orsakade en straff när Roma spelade 1-1 borta mot Fiorentina i lördags. Efter matchen var Romas sportchef Monchi rejält kritisk till domarens beslut mot Olsen. Det var i en duell där keepern fick motståndaren Giovanni Simeones fot i huvudet som domaren blåste straff.

Albin Ekdal, Sampdoria – 11/0

Spelade som vanligt hela matchen, när Sampdoria föll med hela 4-1 hemma mot Torino. Mittfältaren blev varnad i den 40:e minuten.

Filip Helander, Bologna – 7/0

Mittbacken spelade hela matchen när Bologna föll med 2-1 hemma mot Atalanta i söndags.

Mattias Svanberg, Bologna – 6/0

Mittfältaren startade mot Atalanta. Byttes ut i den 83:e minuten.

Oscar Hiljemark, Genoa – 10/0

Mittfältaren har inte startat i en match sedan 7 oktober. Mot Milan (förlust med 2-1) och Inter (förlust med 5-0) under veckan som gått har Hiljemark suttit på bänken och inte ens fått hoppa in.

Svante Ingelsson, Udinese – 0/0

Skadad.

Samuel Gustafson, Hellas Verona (utlånad från Torino) – 6/0

Mittfältaren fick starta i 1-0-förlusten mot Ascoli i tisdags, men blev utbytt i 63:e minuten. Mot Cremonese i fredags (1-1) satt Gustafson sedan på bänken under hela matchen.

Marcus Rohdén, Crotone – 12/2

Mittfältaren fick två 90-minutersmatcher i benen under veckan som gått. Först mot Lecce (förlust med 1-0) och därefter mot nästjumbon Carpi (1-1). Crotone ligger en placering ovanför kvalstrecket i Serie B.

LETTLAND

Ricardo Gray, Valmiera – 12/3

Gray startade återigen för sitt Valmiera, den här gången mot Riga FC. Gray var på planen i 74 minuter innan han byttes ut. Valmiera förlorade matchen med 2-0.

Camron Nguesseu, Valmiera – 2/0

Utanför truppen i mötet med Riga FC.

MALTA

Alexander Nilsson, Tarxien Rainbows - 7/0

Anfallaren startade i 2-1-segern mot Senglea Athletic på bortaplan. Anfallaren gick även den här gången mållös och dessutom byttes han ut i den 74:e minuten.

NEDERLÄNDERNA

Sam Larsson, Feyenoord – 13/1

Sam Larsson hade en bra dag på jobbet mot Ado Den Haag i den holländska cupen i torsdag. I den 81:e minuten spelade han fram till Nicolai Jörgensens 4-1-mål och kort därefter höll han sig framme och satte dit 5-1. Målet var ytterforwardens första för säsongen.

Emil Bergström, Utrecht – 5/0

Mittbacken har haft svårt att slå sig in i Utrecht, men när hans lag drabbade samman med ASWH i den holländska cupen förra onsdagen fick Bergström starta och spela hela matchen. I helgens ligaspel mot Ado Den Haag fick han dock återigen sitta 90 minuter på bänken.

Simon Gustafson, Utrecht – 11/2

23-åringen vilades i cupmatchen mot ASWH. Men när Utrecht ställdes mot Ado Den Haag I Eredivisie var han tillbaka i startelvan och spelade 83 minuter innan han byttes ut. Utrecht vann matchen med 3-0.

Kristoffer Peterson, Heracles – 12/8

I onsdags förra veckan spelade Kristoffer Peterson hela matchen när Heracles föll med 2-0 på hemmaplan mot Vitesse. I helgen förlorade Heracles igen, mot NAC Breda på bortaplan (2-1). Peterson spelade 90 minuter även mot Breda, men lämnade matchen mållös.

Ramon Pascal Lundqvist, PSV Eindhoven – 2/1

Ramon Pascal Lundqvist får primärt sin speltid i PSV Eindhovens reservlag. Men när PSV drabbade samman med RKC i den holländska cupen fick han hoppa in i A-laget med ungefär 20 minuter kvar av ordinarie tid. Matchen vann RKC med 3-2 efter förlängning.

I måndags var han dock åter i reservlaget mot FC Den Bosch. Ramon Pascal Lundqvist spelade hela matchen i 1-0-förlusten.

Emil Hansson, RKC (utlånad från Feyenoord) – 12/1

Den norsksvenske mittfältaren startade, men byttes ut i den 73:e minuten, när RKC besegrade PSV på övertid i den holländska cupen (3-2). Hansson fick även förtroende från start mot Twente i Eerste Divisie i fredags, dock ersattes han av Roland Bergkamp med dryga kvarten kvar att spela.

NORGE

Amor Layouni, Bodö/Glimt – 28/3

I förra omgången blev Layouni poängräddare med ett sent mål mot Stabaek. När nu Lilleström stod för motståndet var han inte lika lyckosam och han lämnade matchen poänglös och varnad i den 76:e minuten. Mötet slutade 1-1 och Bodö/Glimt är elva i den norska ligan. Det innebär att laget riskerar negativt kval.

Liridon Kalludra, Kristiansund – 25/6

Mittfältaren spelade hela matchen när Kristiansund tog tre poäng mot Stabaek. Det var Aliou Coly som avgjorde matchen med enda målet i den 80:e minuten.

Simon Alexandersson, Kristiansund – 11/0

Anfallaren har mestadels fått nöja sig med inhopp sedan flytten till Norge, men mot Stabaek fick han chansen från start. Alexandersson var på planen i 61 minuter innan han ersattes av Togil Öwre Gjertsen. Kristiansund vann matchen och ligger på femteplats i Tippeligan.

Conny Månsson, Kristiansund – 0/0 nollor

Utanför truppen mot Stabaek.

Andreas Linde, Molde – 27/7 nollor

Given mellan stolparna I Ole Gunnar Solskjaers lagbygge. Mot Tromsö fick han se sig överlistad av två gånger, Onni Valakardi gjorde 1-0 i första halvlek och i matchens andra akt höll sig den tidigare AIK-spelaren Robert Taylor framme och satte dit 3-2. Trots två insläppta mål vann Molde med 4-2. Molde ligger på tredjeplats med två omgångar kvar att spela.

Mattias Moström, Molde – 19/2

Veteranen får en del speltid och mot Tromsö fick han hoppa in med ungefär tio minuter kvar att spela. Och Moström satte avtryck. När han byttes in stod det 3-2 till Molde, men i den 91:e minuten assisterade Moström fram till Pawel Cibicki som kunde döda matchen genom att göra 4-2. Molde ligger på tredjeplats med två omgångar kvar att spela.

Christopher Telo, Molde – 2/0

Utanför matchtruppen - igen, den här gången mot Tromsö. Det har bara blivit två matcher den här säsongen och den senaste var i maj. Har plågats av skador.

Pawel Cibicki, Molde (utlånad från Leeds) – 12/3

Anfallaren har varit mer eller mindre given i startelvan sedan utlåningen i somras. Mot Trömsö fick han dock inleda på bänken. Men med dryga kvarten kvar att spela ersatte han Magnus Wolff Eikrem och Cibicki tackade för inhoppet genom att svara med ett mål. På övertid satte han dit 4-2 på assist från Mattias Moström, och Cibickis fullträff blev matchens sista. Målet innebär att CIbicki nu stått för mål i två matcher i rad, i förra omgången noterades han för en nätkänning mot Start.

Isak Ssewankambo, Molde – 3/0

22-åringen har svårt att slå sig in i Molde och har mestadels suttit på bänken. Nu, mot Tromsö, var han inte med truppen. Molde ligger på tredjeplats med två omgångar kvar att spela.

Martin Broberg, Odd – 23/4

Broberg startade i förra omgången när Odd vann mot Tromsö med 1-0 på hemmaplan. Nu, mot Rosenborg, fick han dock inleda på bänken. Men vid ställning 3-1 till Rosenborg fick Broberg hoppa in med ungefär 20 minuter kvar att spela. Odd förlorade matchen med 3-1 och ligger sjundeplacerat med två omgångar kvar att spela.

Jonathan Levi, Rosenborg 20/4

I onsdags startade yttern när Rosenborg besegrade Start med 2-1 i semifinalen av den norska cupen. Dock blev han utbytt i halvtid. I helgens ligaspel var han inte med i truppen när Rosenborg vann mot Odd med 3-1.

Pontus Engblom, Sandefjord – 28/6

26-åringen startade, i vanlig ordning, för jumbon Sandefjord mot Start. Dessutom spelade han 90 minuter. Sandefjord vann matchen med 4-1.

William Kurtovic, Sandefjord – 10/1

Mittfältaren har fått mycket speltid den senaste tiden och innan matchen mot Start hade han startat fyra raka gånger. Men nu fick han dock inleda på bänken och se sitt lag köra över Start i den första halvleken då det stod 3-0. Med dryga halvtimmen kvar fick han komma in och säkra klubbens blott fjärde vinst för året. Det mesta pekar ändå på att laget åker ur.

Marcus Sandberg, Stabaek – 10/1 nollor

Målvakten tog plats mellan stolparna när Stabaek tog emot Kristiansund. Matchen led mot kryss, men i den 80:e gjorde Aliou Coly 1-0 för gästerna, vilket också blev slutresultatet. Det innebär att Stabaek har tre poäng upp till Lilleström på negativ kvalplats.

Kevin Kabran, Start – 22/7

Skadad och utanför truppen när Start förlorade mot Rosenborg i semifinalen av den norska cupen samt mot Sandefjord i ligan.

Elliot Käck, Start – 27/2

Vänsterbacken har varit mer eller mindre gjuten i startelvan den här säsongen. Men i semifinalförlusten mot Rosenborg i norska cupen (2-1) fick han sitta på bänken i 90 minuter. Tillbaka i ligaspelet mot Sandefjord spelade dock Käck hela matchen. Start förlorade med 4-1 och riskerar negativt kval.

Erik Israelsson, Vålerenga (utlånad från Zwolle) – 10/0

Israelsson har haft vissa skadebekymmer den senaste tiden, men i den förra omgången mot Strömsgodset var han tillbaka och spelade dessutom från start. Det följde 29-åringen upp med en ny start, den här gången mot Sarpsborg. Men med tio minuter kvar av matchen byttes han ut. Matchen slutade 0-0.

PORTUGAL

Erdal Rakip, Benfica – 0/0

Rakip fortsätter att lämnas utanför Benfincas trupper, både i A- och B-laget. Den här veckan fanns inte med när Benfica mötte Moreirense och förlorade med 3-1.

RYSSLAND

Sebastian Holmén, Dynamo Moskva – 13/0

Mittbacken startade, och spelade hela matchen, i derbyt mot CSKA Moskva. Rivalmötet slutade 0-0 och Dynamo Moskva ligger på elfteplats i den ryska ligan.

Viktor Claesson, FC Krasnodar – 18/6

Ytterforwarden fortsätter att leverera. I torsdags var han en högst bidragande orsak till Krasnodar tog sig vidare i cupen mot Samara då han gjorde 1-1 i den 76:e minuten, vilket innebar att matchen gick till förlängning. Där drog Krasnodar det längsta strået genom att göra segermålet 2-1 i den 111:e minuten.

I ligaspelet mot Rostov startade han åter och spelade 90 minuter, dock blev det inga poäng för Claesson i det mötet. Krasnodar ligger på tredjeplats i ryska ligan.

Anton Salétros Jönsson, FK Rostov – 8/1

Fick förtroende från start mot topplaget Zenit St. Petersburg i den ryska cupen. Rostov vann matchen med 3-1 och Salétros Jönsson spelade 70 minuter.

I 2-2-matchen mot FC Krasnodar i helgen blev det ingen speltid för mittfältaren. Rostov är fyra i den ryska ligan.

Dennis Hadzikadunic, FK Rostov – 2/1

Mittbacken har svårt att ta en plats i startelvan. Men mot Zenit St. Petersburg fick han framträda i sin andra match för säsongen - och han gjorde det på bästa sätt. Mittbacken spelade 90 minuter, och dessutom fick han göra sitt första mål för klubben när han definitivt avgjorde matchen med sitt 3-1-mål i den 90:e minuten.

I helgens toppmöte med Krasnodar i ligan fick Hadzikadunic dock nöja sig med att sitta på bänken under hela matchen.

SCHWEIZ

Nabil Bahoui, Grasshoppers – 14/3

Den tidigare AIK-spelaren har varit lite ut och in ur startelvan. I den förra ligaomgången mot Basel fick han inleda matchen på bänken, men hoppa in halvlek. Nu mot Young Boys fick han åter förtroende i startelvan, men Bahoui fick lämna matchen tomhänt på poäng i den 80:e minuten. Matchen slutade i 3-0-förlust för Grasshoppers och laget ligger nu på en delad sistaplats i ligan.

Alexander Gerndt, FC Lugano – 14/4

Anfallaren har i princip varit gjuten i startelvan såhär långt, men mot Basel fick han inledningsvis sitta på bänken. Vid ställning 2-1 i 66:e minuten till Basel fick Gerndt till slut hoppa in. Lugano kvitterade sedan i den 79:e minuten genom Jonathan Sabbatini, ändå räckte det inte för att ta tre poäng mot den schweiziska storklubben. I den 84:e minuten höll sig Ricky van Wolfsvinkel framme och nickade in det matchavgörande 3-2-målet.

SERBIEN

Marko Mitrovic, Radnicki Nis - 4/3

Mitrovic har en sträckning i ena låret och förväntas bli borta i ett par veckor. Anfallaren var därmed utanför truppen i mötena med Macva (3-0) och Backa (2-0) i ligan. Laget är obesegrat den här säsongen och är tvåa i den serbiska ligan.

TURKIET

Johannes Hopf, Ankaragücü - 8/3 nollor

Målvakten är vanligtvis given i laget, men bröt för några veckor sedan ett finger och har nu ljumskproblem. Han var tillbaka på bänken i lagets seger mot Erbaaspor (1-0) i turkiska cupen, men åter utanför truppen i helgens ligamöte med Kayserispor (3-1). Ankaragücü har inlett säsongen bra och är femma i Süper Lig.



Abdul Khalili, Kasimpasa - 1/1

Khalili har varit skadad sedan målet i premiären. I helgen utanför truppen i tionde ligamatchen i rad. Laget föll då med 2-1 mot Antalyaspor i ligan. Kasimpasa inledde säsongen bra, men har sedan dess gått lite sämre och är fyra i ligatabellen.



Mattias Bjärsmyr, Sivasspor - 7/0

Svensken kom i veckan till spel i två matcher, först i 2-1-förlusten mot Bodrumspor i turkiska cupen och därefter i går mot Konyaspor (0-0) i ligan. Mittbacken spelade båda matcherna från start och blev varnad i ligamatchen. Sivasspor är placerat på 14:e-plats i tabellen i Süper Lig.

Daniel Larsson, Akhisar Belediyespor - 4/0

Anfallaren har i höst haft det tufft med speltid i Turkiet. Han satt i helgen på bänken i 90 minuter för andra matchen i rad, den här gången mot Erzurumspor (1-1) i ligan. Akhisar har haft en tuff inledning av säsongen och är trea sist i Süper Lig.

TYSKLAND

Isaac Kiese Thelin, Leverkusen (utlånad från Anderlecht) - 9/1

Anfallaren har det fortsatt tufft med både målskytte och speltid. I veckan blev det 90 minuter på bänken i 5-0-segern mot Borussia Mönchengladbach i tyska cupen och därefter inte ens en plats i truppen i 4-1-förlusten mot Hoffenheim i Bundesliga. Leverkusen är placerat på 13:e-plats i ligatabellen.



Branimir Hrgota, Eintracht.Frankfurt - 1/0

Anfallaren har under senaste tiden äntligen fått se solens ljus igen efter att ha varit i Frankfurts frysbox sedan säsongsstarten. I slutet av oktober fick han ett inhopp i ligan och i helgen fick han åtminstone sitta med på bänken i 90 minuter i 3-0-seger mot Stuttgart i Bundesliga. Frankfurt är femma i ligan.



Oscar Wendt, Mönchengladbach - 12/0

Blandad vecka för Wendt. Vänsterbacken spelade först 90 minuter i 5-0-förlusten mot Leverkusen i tyska cupen och därefter i helgen hela matchen i 3-0-segern mot Fortuna Düsseldorf i ligan. Wendt har kontrakt med Mönchengladbach över den här säsongen, men nyligen kom rapporter från tyska tidningen Kicker om att kontraktet inte upphör automatiskt, då det i stället förlängs med ett år om Wendt gör ett visst antal matcher den här säsongen. Efter tolv matcher i år, så skriver tidningen nu att det snart lär bli ytterligare ett år för backen i klubben. Laget är tvåa i Bundesliga.

Ludwig Augustinsson, Werder Bremen - 12/0

Given i startelvan. Spelade i veckan 90 minuter mot Weiche (5-1-seger) i tyska cupen och lika många minuter i helgen i 2-1-förlusten mot Mainz i ligan. Bremen har två raka förluster i ligan och är numera sexa i tabellen i Bundesliga.



Felix Beijmo, Werder Bremen - 0/0

Högerbacken var åter utanför A-lagets trupp i cupmötet med Weiche (5-1-seger) i ligamötet med Mainz (2-1-förlust). Däremot gjorde han i söndags sin andra match i höst med U23-laget, där han spelade från start och gjorde 80 minuter i 4-1-förlusten mot Holstein Kiels andralag i den tyska fjärdeligan.



Robin Quaison, Mainz - 10/2

Målskytt! Quaison startade i veckan både mot Augsburg i tyska cupen och i 2-1-segern mot Werder Bremen i ligan. Han blev dessutom målskytt mot Augsburg, andra målet i år, men fick från bänken se sitt lag bli utslaget med 3-2 efter mål i förlängningen. Båda Quaisons mål är gjorda i tyska cupen, ännu inget mål i Bundesliga. Mainz är tolva i ligatabellen.



Mikael Ishak, Nürnberg - 9/4

Ishak skadade nyligen knät igen, men berättade att han är hoppfull om att inom en snar framtid vara tillbaka på planen. I helgen rapporterade även tyska tidningen Bild att anfallaren kan vara nära comeback. Ishak stod i veckan över två matcher, straffsegern mot Hansa Rostock i tyska cupen och mot Augsburg (2-2) i ligan. Nürnberg är placerat på 15:e-plats i högstaligan i Tyskland.

Emil Forsberg, RB Leipzig – 12/3

Landslagsstjärnan har ännu ljumskproblem och missade i veckan fjärde och femte raka matchen i rad. Då tog Leipzig en 3-0-seger mot Hertha Berlin i ligan och en 2-0-seger mot Hoffenheim i tyska cupen. Tränaren Ralf Rangnick uttalade sig också i förra veckan om Forsbergs skadeproblem och sa att svensken senast är tillbaka efter det kommande landslagsuppehållet. Oroande för Janne Andersson, som på onsdag tar ut sin trupp till mötena med Turkiet och Ryssland i Nations League.



Alexander Isak, Dortmund - 0/0

Anfallaren var som vanligt utanför Dortmunds A-trupp, men gjorde i veckan två matcher för U23-laget mot Wattenscheid (3-1-seger) och Borussia Mönchengladbach (2-0-förlust) i den tyska fjärdeligan, Regionalliga. Anfallaren blev i första mötet utbytt efter 45 minuter och i andra mötet utbytt efter 68 minuter. Han lämnade planen mållös i båda matcherna.

Simon Hedlund, Union Berlin – 11/2

Äntligen speltid. Efter två raka matcher på läktaren, så fick svensken i veckan hoppa in i den 76:e minuten i cupmötet med Borussia Dortmund. Han spelade totalt 44 minuter, då Union Berlin föll med 3-2 efter förlängning. I helgens ligamatch blev det 90 minuter på bänken mot Jahn Regensburg, lagets åttonde kryss i höst på tolv matcher. Union Berlin är fyra i den tyska andraligan.



Sebastian Andersson, Union Berlin – 14/5

Anfallaren spelade från start i cupförlusten mot Borussia Dortmund (3-2 efter förlängning), men började på bänken i ligan mot Jahn Regensburg (1-1) och fick hoppa in med 26 minuter kvar av matchen. Fem raka matcher utan mål. Union Berlin är placerat på fjärdeplats i Zweite Bundesliga.



Linus Wahlqvist, Dynamo Dresden - 12/0

Högerbacken spelade i helgen åter från start i 3-1-segern mot Sanhausen. Laget är numera obesegrat i de fyra senaste ligamatcherna och är sjua i ligatabellen i andraligan. Wahlqvist kan stoltsera med två assist den här säsongen.



Richard Magyar, Greuther Fürth - 11/0

Numera given i startelvan. Mittbacken gjorde i helgen nionde raka starten och 81 minuter mot Bochum (2-2) i ligan. Laget är femma i Zweite Bundesliga.



Emir Kujovic, Fortuna Düsseldorf - 0/0

Utanför truppen för tionde ligamatchen i rad i Tyskland. Verkar inte finnas med i tränaren Friedhelm Funkels planer för säsongen. Düsseldorf föll i helgen med 3-0 borta mot Mönchengladbach och är jumbo i den tyska högstaligan.



Christoffer Nyman, Eintracht Braunschweig - 0/0

Nyman rehabiliterar ännu sin långtidsskada, men nu med Braunschweig i Tyskland. Det är däremot ännu oklart när han kan tänkas vara redo för matchspel igen. Laget går tungt i tyska tredjeligan och är jumbo i tabellen med nio poäng på 14 matcher.

USA

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy - 27/22

Ibrahimovics Galaxy missade slutspel i MLS. Han har under en längre tid ryktats vara aktuell för en flytt till Milan, men ännu inget är klart. Det återstår att se vad svensken har för planer för sin framtida fotbollskarriär.



Axel Sjöberg, Colorado - 17/0

Sjöbergs Colorado missade slutspel, slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt med Colorado fram till den sista december 2020.



Johan Blomberg, Colorado - 26/0

Blombergs Colorado slutade näst sist i den västra divisionen och trea sist i hela MLS. Har kontrakt fram till årsskiftet och kan därmed lämna klubben gratis.

Gustav Svensson, Seattle - 28/3

Svensson spelade i helgen hela första semifinalmötet i den västra halvans slutspel mot Portland Timbers, där Seattle föll med 2-1 på bortaplan. Natten till fredag tar Seattle emot Portland på hemmaplan i returen. Även om det är semifinal i den västra divisionen, så är det totalt kvartsfinal sett till hela MLS-slutspelet.

Gabriel Somi, New England Revolution - 15/0

Somis New England Revolution slutade åtta i den östra divisionen och missade därmed slutspel. Har kontrakt över 2019, men berättade nyligen att han planerar att prata med sin agent om framtiden i New England med anledning av knapp speltid.



Anton Tinnerholm, New York City – 33/4

Tinnerholm spelade i veckan från start i två matcher. Först var han med och slog ut Philadelphia med en assist i 3-1-seger i kvartsfinalen i den östra halvan av slutspelet i MLS. Därefter gjorde han även i helgen 90 minuter i 1-0-förlusten hemma mot Atlanta i smifinalen. Till helgen ställs New York åter mot samma motstånd i returen i semifinalen, även om det är kvartsfinal sett till hela MLS.



Joel Qwiberg, San José Earthquakes - 6/0

Qwibergs San José slutade sist i hela MLS. Backen fick under säsongen knapp speltid och lämnar nu möjligen klubben.



Magnus Eriksson, San José Earthquakes - 33/6

Erikssons San José slutade sist i hela ligan och svensken blev totalt noterad för sex mål och tre assist på 33 matcher under sin debutsäsong i USA. Eriksson har kontrakt med klubben fram till den sista december 2020.



Samuel Armenteros, Portland (utlånad från Benevento) - 30/8

Armenteros fick i veckan ingen speltid för Portland i slutspelet i MLS. Han satt på bänken hela matchen i 2-1-segern i kvartsfinalen mot Dallas och var därefter utanför tuppen i första mötet och 2-1-segern mot Gustav Svenssons Seattle Sounders. Laget är i semifinal i den västra halvan av MLS, men totalt sett kvartsfinal i hela MLS.



Adam Lundqvist, Houston - 18/0

Lundqvists Houston missade slutspel och slutade på niondeplats i den västra divisionen. Däremot kan han i efterhand glädjas åt ett cupguld den här säsongen. Har kontrakt med Houston fram till den sista december 2020.

Pa Konaté, Cincinnati (utlånad från SPAL) - 5/0

Den amerikanska andraligan USL är slutspelad för Konates Cincinnati, som åkte ut i slutspelet i ligan.