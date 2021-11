Uefa bekräftar: Har tagit emot svensk ansökan om att arrangera EM 2025

I mitten av oktober bekräftade Svenska Fotbollförbundet att de tillsammans med Danmark, Finland och Norge planerade att ansöka om att få arrangera damernas europamästerskap 2025. Dessutom har de fått stöd av Färöarna och Island.

- Vi känner oss säkra på att ett EM i de nordiska länderna kommer fortsätta stärka damfotbollen och bli en oförglömlig upplevelse för både spelare och supportrar, sa SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson då i en kommentar på förbundets hemsida och fortsatte:

- Vi har arbetat intensivt i nästan fyra år för att undersöka möjligheterna att arrangera ett stort internationellt mästerskap gemensamt. Vi är alla överens om att det är viktigt att arrangera mästerskap, och tillsammans har vi stora visioner för den fortsatta utvecklingen av damfotbollen. Det känns därför väldigt bra att vi nu beslutat oss för att vi vill ansöka om EM 2025.

Nu bekräftar Uefa att de mottagit Sverige, Danmark, Norge och Finlands ansökan - och fyra till. De andra länderna som ansökt om att arrangera mästerskapet är Frankrike, Polen, Schweiz och Ukraina.

Beslutet om vem som kommer att få arrangera mästerskapet tas i december 2022.

