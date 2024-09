Alms tunga besked kring David Moberg Karlsson

IF Elfsborg

Hemvändaren David Moberg Karlsson har hoppat in i fyra matcher sedan återkomsten i IFK Norrköping. Mittfältaren har varit tongivande under sina första minuter i ”Peking”. Senast mot Elfsborg kom Moberg Karlsson in och gjorde mål vi en elegant lobb i en match som skulle sluta 2-2 i Borås.

30-åringen som ännu inte startat en match för Norrköping ser ut att göra det i den närmsta framtiden. Detta efter att IFK-tränaren Andreas Alm meddelat NT att Moberg Karlsson kommer missa lagets två nästkommande matcher på grund av någon form av skavank.

- Han är inte tillgänglig, säger Alm till NT om Moberg Karlsson och forstätter;

- Efter matchen i Borås kände han av i kroppen att han inte var hundra och är inte hundra än, säger Alm.

Tränaren vill inte specificera vad det är för problem som mittfältaren dras med men säger till tidningen att han räknar med att DMK missar de två nästkommande matcherna i Allsvenskan. Norrköping möter Halmstad borta på söndag följt av Sirius hemma på torsdag.

”Peking” dras med ett flertal skador i truppen. Kaptenen Christoffer Nyman är borta med en bruten tå, Ismet Lushaku och Isak Ssewankambo är båda otillgängliga för resten av säsongen. Vidare är även mittfältsgeneralen Arnór Traustason osäker till spel i helgen.

IFK Norrköping är fortsatt indragna i den allsvenska bottenstriden. Avståndet till helgens motståndare Halmstad, som ligger på kvalplats, är endast tre poäng.