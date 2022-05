Arsenal-tränaren Jonas Eidevall blir EM-expert på TV4 och C More

Sverige (dam)

Arsenals huvudtränare Jonas Eidevall blir expert på TV4 och C More under sommarens fotbolls-EM.

Eidevall, som till vardags coachar några av EM:s största stjärnor, kommer att jobba som expertkommentator under mästerskapet i England i juli.

- Det känns både stimulerande och spännande att få chansen som expertkommentator under sommarens EM, säger Jonas Eidevall.