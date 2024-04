Asllanis pik till yngre lagkamraterna: "Finns saker att jobba på..."

Sverige fick med sig en poäng från Wembley. Bakom kvittringen mot England stod Fridolina Rolfö som nickade in 1-1. Men assisten var det inbytte Rosa Kafaji som serverade.

20-åringen ersatte Kosovare Asllani med en halvtimme kvar av matchen.

- Jag kan inte spela i all evighet. Jag kommer nog inte spela lika länge som Caroline Seger. Det är viktigt att vi får in den nya generationen. Man ser på de som kommer in att de har tekniken och ett anfallstänk, säger hon.

Men lagkaptenen är inte helt nöjd de yngre spelarna - än.

- Offensivt bra men defensivt finns det saker att jobba på. De är på uppgång. Men man ska kolla på helheten. Det är det som gör en komplett fotbollsspelare. Det är inte bara offensivt, man ska ha det defensiva också, säger Asllani.

Fredagens assisthjälte svarar på lagkaptenens pik:

- Det är sant. Det defensiva är viktigt om vi ska kunna vinna, då måste vi kunna stänga igen också. Vi får jobba på det, säger Rosa Kafaji.