Avslöjar: Svensk elitdomare anhållen efter stort polistillslag

Under onsdagsmorgonen slog polisen till mot fem personer, i en "koordinerad insats mot misstänkt grovt bedrägeri och penningtvättsbrott". Det skriver polisen på sin hemsida. Fem personer hämtades in till förhör och husrannsakningar genomfördes.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen är en av personerna som blev hämtad av polis en svensk elitdomare. Domaren är aktiv och har matcher på högsta nivå i Sverige och på toppnivå internationellt på sin meritlista.

På sin hemsida skriver polisen följande:

"Polisen misstänker att huvudmannen kommit åt miljonbelopp genom att vilseleda företrädare för olika företag. Pengarna har därefter genom tusentals transaktioner tvättats via en rad inblandade personer. Misstankarna rör bedrägeri och penningtvättsbrott, i flera fall grova brott".

Polisen i Väst bekräftar för Fotbollskanalen att de fem personer som hämtades in tidigare under onsdagen anhölls under eftermiddagen.

Magnus Lindegren, chef för bedrägerisektionen vid polisregion Väst, säger följande till GP:

- Den som vi benämner som huvudman är ett namn inom idrotten, bland annat inom fotbollen. Övriga fyra är på olika sätt kopplade till honom.

Det är i dagsläget oklart om elitdomaren är huvudmannen i det här fallet.

På frågan om ärendet rör matchfixning svarar polisen:

- Det går inte att utesluta. Vi har ännu inte kommit så långt i utredningen.



Fotbollskanalen har sökt Magnus Lindegren.