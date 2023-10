Belgisk smäll: Trossard lämnar återbud till Sverige-matchen

Belgien har chans att säkra en plats till EM 2024 i Tyskland under den stundande oktobersamlingen. Allt som behövs är en seger antingen borta mot Österrike på fredag eller mot Sverige hemma i Bryssel nästa måndag.

Men nu har "de röda djävlarna", som landslaget kallas, drabbats av ett tungt bakslag inför EM-kvalmatcherna.

På måndagen meddelar nämligen Belgien att Leandro Trossard tvingas lämna återbud till samlingen. Arsenal-stjärnan, som har varit given i startelvan under EM-kvalet, har ådragit sig en lårskada. Royal Antwerp-mittfältaren Arthur Vermeeren kallas in som ersättare.

Annons

Ur svensk synvinkel är beskedet dock positivt. Blågult är som bekant pressat i EM-kvalet och måste vinna borta mot Belgien på måndag för att ha en rimlig chans att kunna kvalificera sig till mästerskapet i Tyskland.

Sedan tidigare är även nyckelspelare som Kevin De Bruyne och Thibaut Courtois långtidsskadade.

Totalt har Leandro Trossard gjort sex mål på 28 landskamper för Belgien.