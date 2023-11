Hugo Larsson: "Hade tänkt att det skulle bli mer speltid"

Hugo Larsson är ett av Sveriges hetaste namn just nu på herrsidan. 19-åringen är given i Bundesliga-laget Eintracht Frankfurts startelva. Men i landslaget har stjärnskottet inte riktigt slagit sig in fullt ut.

Under den nyss avslutade samlingen, som innehöll EM-kvalmatcher mot Azerbajdzjan och Estland, fick Larsson nöja sig med ett inhopp. I den första matchen satt han på bänken under hela matchen och mot Estland kom han in i 72:a minuten.

- Det är klart att när jag kom hit så tänkte jag väl och hoppades på att det skulle bli lite mer speltid än vad det har blivit den här samlingen. Men jag fick komma in och vi fick ge Janne (Andersson, förbundskapten) och hans stab ett fint avslut, säger Larsson.

Hur är det att tackla?

- Det är bara att fortsätta. När man är här är det en vecka och sedan är det tillbaka till sin hemmiljö, så det är väl inte så svårt. Det är klart att det inte är så jättekul att titta från sidan, men nu fick jag väl 20 minuter.

Vad ska du göra för att få fler chanser framöver?

- Bara fortsätta på det spåret jag har gjort, tror jag. Jag tycker att jag har gjort tillräckligt för att få en plats här, egentligen. Nu blev det inte så här i slutet, men fortsätta på det spåret jag varit på de senaste månaderna så ska det nog gå bra.

Sverige vann med 2-0 mot Estland och nu ska en ny förbundskapten rekryteras.

- Vi får väl se. De har sagt att några spelare har fått säga sitt (till förbundet). Inte jag, haha. Men de lyssnar väl till de erfarna. Så bara ny energi och nytänk så tror jag att det kan bli väldigt bra.