SPELARBETYG: De var bäst i Jannes farväl

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Ludwig Augustinsson

Tillbaka efter skada och vänsterbacken gjorde det bra. Stod för ett snyggt inlägg som gav 1-0 och hade flera andra vassa inspel.

Viktor Claesson

UT 85. Fick chansen från start - och tog den. Gjorde 1-0 efter en fin nick. Stod sedan för en läcker klackassist till Forsbergs 2-0-mål.



Emil Forsberg

UT 72. Gjorde 2-0-målet på ett väldigt snyggt sätt efter bra driv, kombination och avslut. Borde ha gjort ett mål till efter inspel av Augustinsson.



Dejan Kulusevski

Skapade en hel del. Var nära att få assist när han frispelade Gyökeres i början av andra halvlek. Bra arbetsinsats.



Annons

Viktor Gyökeres

Fysisk och skapade problem för Estland. Var nära att bli målskytt, men det ville sig inte. Träffade ribban i första halvlek och var så när att få till det i andra halvlek när han blev frispelad av Kulusevski.

Emil Krafth

Tog offensiva initiativ och hade en del fina framspelningar. Delaktig i 1-0-målet. En bra insats av högerbacken.

Robin Olsen

Målvakten hade knappt ingenting att göra. Plockade ner de inlägg som Estland kom till.

Albin Ekdal

UT 72. Sista landskampen för Ekdal som var nära att göra assist tidigt i matchen. Det efter bra löpning och inlägg till Gyökeres som träffade ribban. Vann sina dueller på mitten och spelade enkelt.



Jens Cajuste

UT 85. Väldigt ojämn i sina prestationer. Bra i förstaläget, speciellt på att bryta mönster, men fick sedan inte till det i sista momenten. Fick ett bra läge i andra halvlek men tog i för mycket och sköt utanför.

Annons

Victor Nilsson Lindelöf

Slarvade med någon passning men var annars väldigt stabil och mittbacken försökte som vanligt bidra i offensiven.

Filip Helander

Gjorde vad han skulle i det defensiva arbetet. En stabil prestation av mittbacken.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Hugo Larsson (IN 72), Mattias Svanberg (IN 72), Robin Quaison (IN 85), Kristoffer Olsson (IN 85).