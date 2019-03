Briljerade senast - nu saknas Asllani: "Bedömer att hon inte är redo"

Kosovare Asllani var, tillsammans med hattrickskytten Mimmi Larsson, den svenska spelaren som verkligen visade framfötterna i 4-1-segern mot Schweiz i den första matchen i Algarve Cup. Asllani avstod dock torsdagens träning.

"Hängig efter matchen. Hemma och vilar, tar inga risker inför ny match i morgon", skrev landslagets pressansvarige Fredrik Madestam i ett sms till Fotbollskanalen.

Under fredagskvällen ställs Sverige mot Portugal i turneringens andra match. Då kommer Asllani inte till spel.

- Kosovare avstod träningen igår då hon var lite hängig efter matchen mot Schweiz. Hon har inte feber men vi bedömer inte att hon är redo för matchtruppen till dagens match, säger landslagsläkaren Mats Börjesson till svenskfotboll.se.

Efter segern mot Schweiz har Sverige goda förutsättningar att nå final i Algarve Cup vid vinst även mot Portugal. Till final i turneringen går de två bästa gruppettorna i de fyra grupperna.

- Vi vet att om vi vinner matchen finns möjligheten att nå final eftersom vi vann den första matchen med 4-1. Så givetvis går vi in i den här matchen med attityden att vinna och utmana om en av finalplatserna, säger Gerhardsson.



Sveriges möte med Portugal under fredagen kan du se på C More Fotboll, TV12 och streamat på C More med start 17.45.