Därför valde Janogy Fiorentina: "Det blev avgörande"

Landslaget är på plats i Marbella i Spanien för att ladda upp inför ett avgörande dubbelmöte med Bosnien och Hercegovina. Det är play off i Nations League och lagen gör upp om en plats i A-divisonen.

På måndagen återförenades den tidigare Hammarbyspelaren Madelen Janogy med den tidigare lagkamraten Matilda Vinberg. Båda har valt att lämna Södermalmsklubben, Janogy för Fiorentina och Vinberg packade väskorna för England och Tottenham.

- Det har gått lång tid sedan vi sågs nu. Vi har pratat mycket på telefon men det var längesedan vi sågs. Det var jättekul att få träffa henne, hon har ju också bytt klubb så det var roligt att få höra hur det känns och hur hon har haft det, säger Janogy till Fotbollskanalen.

Trots att avståndet är långt till Vinberg i London så har Janogy hittat rätt i sin nya klubb. Med fem mål på de första sju matcherna är det inte mycket att klaga på.

- Jag har verkligen kommit in i det, säger hon men ändrar sig direkt.

- Jag har inte kommit in i det, men jag har fått en bra start. Då pratar jag inte bara fotbollsmässigt utan allt runtomkring för det är tufft att flytta. Men jag har verkligen blivit väl omhändertagen och de är ett fantastiskt gäng och ett bra lag som har tagit hand om mig på bästa sätt. Jag tror det är därför jag har kommit bra in i det också för att jag har kommit in i allt runtomkring på ett fantastiskt sätt, säger Janogy.

Två personer som har gjort det italienska livet lite enklare för Madelen Janogy är Fiorentina-svenskorna Pauline Hammarlund och Karin Lundin. För trots succéstarten på fotbollsplanen så flyter inte det nya språket lika lätt.

- De (Hammarlund och Lundin) har varit en otrolig trygghet. Jag visste ju att de var där innan och tänkte att det var otroligt skönt att ha svenskar där, men när jag kom dit insåg jag verkligen vilken trygghet det var för mig. De har hjälpt mig otroligt mycket. "Pallo" har jag väl pratat lite med, men det var inte så att vi kände varandra så, så vi blev ju bästa vänner på kort tid, säger Janogy.

Förra säsongen var hon det svenska mästarlagets främsta målskytt. En till säsong med Hammarby skulle innebära spel i Champions League i höst, men Janogy kände sig redo för en ny utmaning.

- Jag kände mig verkligen redo. Jag kände att jag fick vinna guld, båda gulden, tillsammans med Bajen, vilket vi hade som ambition och det kändes som att det var rätt läge nu att ta nästa steg och utmana mig ännu mer.

En inte allt för vild gissning är att den svenska landslagsyttern hade flera bra alternativ på bordet. Hon berättar varför valet föll på Fiorentina:

- Jag var där och hälsade på och fick prata med tränare och sportchef och fick se anläggningen. Förutsättningarna är ju helt fantastiska. Det är en väldigt teknisk liga, vilket också var avgörande. Jag är en teknisk spelare och jag vill utveckla de delarna och det får jag verkligen göra i det laget och den ligan. Vi har lite samma ambitioner. De vill vinna, de vill ut i Champions League, de vill ta kliv och det vill jag också. Så det kändes som att vi hade samma ambitioner och de vill använda mig på det sättet som jag också vill spela på, det var också avgörande, säger Janogy.

Anfallsspelarna Fridolina Rolfö, Lina Hurtig och Rebecka Blomqvist är alla skadade och helt utanför truppen när Sverige möter Bosnien och Hercegovina. Det öppnar för Madelen Janogys chanser att slå sig in i startelvan.

Bortamatchen mot Bosnien Hercegovina spelas den 23 februari. Returmötet spelas 28 ferbruari, hemma på Tele2. En arena som Madelen Janogy är väl bekant med.

- Det ska bli jättekul att spela på Tele2, där har man gjort bra matcher.