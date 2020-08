DO: SvFF bedöms inte ha diskriminerat damlandslaget

Svenska Fotbollförbundet har inte stått för lönediskriminering gentemot damlandslaget. Det slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu fast. ”DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Svenska Fotbollförbundet har överträtt diskrimineringsförbudet för arbetsgivare”, går att läsa i beslutet. Samtidigt får förbundet kritik.

Det var sommaren 2019 som Nina Rung, föreläsare och kriminolog samt jämställdhetsstrategen Peter Rung, valde att anmäla Svensk Fotbollförbundet för lönediskriminering utifrån kön.

I en debattartikel i Expressen efterlyste man insyn gällande ersättningar kring fördelning för herr- och damlandslaget. Bland annat skrev paret:

”Vi vet inte hur det ser ut från svenskt håll eftersom de hemlighetsstämplat ersättningarna. Men vi kan ju gissa att de är långt ifrån jämställda”.

I över ett år har Diskrimineringsombudsmannen nu utrett ärendet och på fredagen presenterades tillsynen.

DO har kommit fram till at SvFF inte har stått för diskriminering.

”DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att Svenska Fotbollförbundet har överträtt diskrimineringsförbudet för arbetsgivare enligt 2 kap. 1 § första stycket diskrimineringslagen”, skriver man i beslutet.

Tillsynen hade att titta på skillnaderna i ersättning från SvFF till herrlandslaget för VM 2018 och till damlandslaget för VM 2019. Och även om SvFF inte bedömts diskriminera damlandslaget så framgår att det var stora skillnader i ersättning för de båda landslagen. Av utredningen framgår att ”vid en jämförelse mellan herr- och damlandslagen och en tänkt avancering till kvartsfinal för lagen i VM 2018 respektive VM 2019 utgjorde damlandslagsspelarnas mästerskapsersättning omkring 10 % av herrlandslagsspelarnas mästerskapsersättning.”

Vidare går att läsa:

”SvFF har även under utredningen angett belopp som baseras på det verkliga antalet spelade matcher för en tänkt landslagsspelare som deltagit i samtliga matcher under åren 2018 och 2019. Enligt dessa uppgifter fick spelarna i damlandslaget ersättning som motsvarade omkring 24 % av den ersättning som spelarna i herrlandslaget fick. DO bedömer därmed att utredningen i ärendet ger stöd för att, såvitt avser förhållandena för VM 2018 och VM 2019, fotbollsspelarna i damlandslaget har missgynnats i jämförelse med fotbollsspelarna i herrlandslaget. Det handlar om betydande skillnader som i enlighet med vad som har framkommit i utredningen i huvudsak kan hänföras till belopp som varit kopplade till publikintäkter respektive ersättning från FIFA.”

DO skriver också i sitt beslut att man anser att den av SvFF valda modellen är problematisk, även om det inte bryter mot diskrimineringslagen.

"Det som nu sagts innebär att det enligt 2 kap. 1 § DL inte finns någon skyldighet för SvFF att förändra sin ersättningsmodell. DO finner dock skäl att framhålla att den valda lösningen i praktiken innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Från jämställdhetssynpunkt är detta klart otillfredsställande. Mot den bakgrunden vill DO särskilt understryka att myndighetens ställningstagande i diskrimineringsfrågan inte hindrar SvFF och spelarföreningarna från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell som skulle garantera lika lön för manliga och kvinnliga landslagsspelare."

I ett pressmeddelande säger Agneta Broberg på DO:

- Den valda ersättningsmodellen innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Detta är självklart otillfredsställande ur ett jämställdhetsperspektiv, men grunden för DO:s bedömning måste alltid vara diskrimineringslagen.

I en kommentar på Svensk Fotbollförbundets hemsida säger generalsekreterare Håkan Sjöstrand att han är glad över beslutet.

- Vi är naturligtvis glada att DO har kommit fram till att våra avtal i alla avseenden är icke-diskriminerande. Det var vår övertygelse att detta skulle bli slutsatsen, men det är skönt att detta nu är bekräftat av DO.

- Det är bra och viktigt att den här frågan, som jag förstår att många velat ha svar på, nu är grundligt utredd av ansvarig myndighet. Nu vet vi alla hur det förhåller sig.