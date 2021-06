Efter fiaskostart - HTFF sparkar tränarduo

Det var under uppmärksammade former som IK Frej blev just Hammarby Talangfotbollförening Herrfotbolls tidigare i år. Laget som huserar i Divison 1 Norra skulle bli en språngbräda för Hammarbys unga talanger. Men säsongen har startat allt annat än bra och laget ligger sist i tabellen efter nio spelade matcher.

Nu agerar klubbledningen som gör sig av med tränarduon Janne Mian och Charbel Selwan.

-Anledningen till organisationsförändringen är helt enkelt att vi tagit för få poäng på de inledande nio matcherna, säger klubbens ordförande Peter Kleve i ett pressmeddelande.

Stefan Olsson, tidigare huvudtränare för Hammarbys U19-lag, kommer att leda HTFF tills de nya tränarna är på plats.