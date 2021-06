Elanga efter U21-debuten och drömmålet: "Låter mina fötter prata"

Manchester Uniteds Anthony Elanga gjorde svensk U21-landslagsdebut mot Finland på torsdagseftermiddagen. Och vilken start han fick.

Efter fem minuter tog Sverige ledningen genom ett snöpligt självmål från AIK-försvararen Robin Tihi. I den 13:e minuten var det dags för Elanga att visa varför han fått chansen i Premier League. Från vänsterkanten bröt han in, kombinerade med Rami Hajal, och avslutade. Skottet gick i en läcker båge upp i nättaket.

- Jag fick bollen och såg att Rami hade en yta, då passade jag bollen till honom, sen fick jag tillbaka den och såg att det fanns en yta på målvaktens vänstersida. Så jag bara lade in den, säger Elanga till C More efter matchen.

Anfallaren blev utbytt i halvtid och summerade sina första 45 minuter i U21-sammanhang.

- Jag tycker att det var en bra match, en bra halvlek från mig och mina grabbar. Det var bra för vi spelade tillsammans för första gången, men jag vet att vi fortfarande kan spela bättre och jag hoppas att vi får se en annan sida av oss mot Luxemburg.

Känner du dig säker på en plats i startelvan efter idag?

- Det är bara att fortsätta jobba hårt på träningen och visa ledarna vad jag kan göra. Sedan låter jag mina fötter prata hela tiden.

Är du nöjd med dina fötter idag?

- Ja, väldigt nöjd, svarar han skrattandes.

Efter 18-åringens succé i Manchester United, där han gjorde mål mot Wolves i sista Premier League-omgången, är det en del som redan hade velat ha med honom i A-landslaget. Hur påverkar den pressen honom?

- Jag älskar fotboll. Var jag än kommer - om det är U19 eller U21... Jag vill bara spela fotboll, så jag känner ingen press.

Hur känner du kring snacket om att du ska vara med i A-landslaget?

- För mig skulle det vara en dröm att representera A-landslaget, men jag är just nu med U21, så jag får fokusera med mina grabbar här. Sedan får vi se vad framtiden säger.

Härnäst väntar EM-kval på tisdag mot Luxemburg med avspark 16.45.