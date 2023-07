Eriksson slår tillbaka mot ryktet: "Det har vi aldrig sagt"

Magdalena Eriksson kan blicka tillbaka på en framgångsrik karriär med spel i bland annat Chelsea, Linköping och Djurgården. Men under sommaren går flyttlasset till München för spel i den tyska storklubben Bayern München.

Flytten, som avslöjades av Fotbollskanalen, slog ned som en blixt på den europeiska fotbollshimlen. Detta berodde delvis på att Chelsea-kaptenen Eriksson själv flyttade, men även att partnern, tillika Chelsea-spelaren, Pernille Harder flyttar till samma klubbadress.

Men efter flytten har röster höjts om att Eriksson och Harder kom som en ”paketlösning”. Rykten som den svenska landslagsförsvararen slår tillbaka.

- Det måste ha blivit ett missförstånd. Det har vi aldrig sagt. Men det är klart att det är en preferens, men vi skulle aldrig tumma på någonting när det kommer till kvalitet eller det fotbollsmässiga av det skälet, säger hon i en längre intervju med Dagens Industri.

Förutom sportsliga möjligheter till en efterlängtad Champions League-titel, ger den nya klubbadressen även räkna in en mångmiljönlön. Något som kombineras med ökad ekonomisk kompensation för spel i sommarens VM-slutspel med landslaget.

2019 fick damerna dela på 30 miljoner dollar, motsvarande 306 miljoner kronor, i prispengar. Samma summa 2023 är nu uppe på 152 miljoner dollar, motsvarande 1,55 miljarder kronor.

- Det känns otroligt stort. För mig personligen men jag tänker också på många andra spelare som det här kommer att vara summor som kommer göra skillnad för deras livssituation. Och att de vet att de är garanterade att få det. Det kommer inte att gå via ett fotbollsförbund utan det är öronmärkta pengar till spelarna, förklarar Eriksson.

Men trots de ekonomiska incitamenten i sommarens VM är det stora målet förstås att ta det där efterlängtade mästerskapsguldet.

- Vi har haft ett skadetungt år på många spelare. Många har haft det tufft i sina klubblag. Vi vet inte exakt var vi står, men jag tror att det kan vara ganska bra. Vi hade ett favoritskap inför EM som vi själva tog på oss, vilket vi egentligen inte är superbekväma med. Nu kan vi komma in i ett mästerskap lite mer under radarn, men med samma otroliga stabilitet. Vi har en otrolig bredd på spelare som har varit med länge och med mycket mästerskapserfarenhet, summerar Eriksson, som nu har gått in i VM-bubblan.