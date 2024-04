Eriksson om Hayes utspel: "Blev väldigt chockad när jag hörde det"

I mars i år gjorde Chelseas huvudtränare Emma Hayes ett uttalande som väckte stor uppmärksamhet. Hon uttryckte att relationer mellan tränare och spelare, men också mellan spelare och spelare är opassande. Senare tog hon samtidigt tillbaka det hon sagt, men det hade redan hunnit röra upp en del känslor.

En av Sveriges lagkaptener under pågående landslagssamling, Magdalena Eriksson, har spelat i Chelsea och haft Hayes som tränare.

Under landslagsförsvararens tid i Chelsea var hon tillsammans med danska Pernille Harder, som spelade i samma lag, och nu spelar paret ihop i Bayern München i Tyskland.

Eriksson blev först förvånad över Hayes utspel, men menar samtidigt att det blev taget ur sitt sammanhang, och att hon aldrig har haft några problem med tränaren.

- Jag blev väldigt chockad när jag hörde det. Min uppfattning när jag spelade i Chelsea och när jag och Pernille spelade i Chelsea var att det aldrig var något problem. Vi hade en bra dialog med Emma, och jag har alltid haft en bra dialog med Emma under min tid där. Det var inga problem under den tiden, och jag har också fått höra att hon inte har backat från sitt uttalande, men hon har förklarat att mycket blev taget ur sitt sammanhang, säger Eriksson under en presskonferens och fortsätter:

- Sedan kan jag känna att det som var problematiskt med det uttalandet var att det jämfördes med relationer mellan spelare och ledare. Det är något helt annat, så det kan jag känna var mest olyckligt att det sattes i jämförelse. För mig är det två helt skilda saker. Men det är som med allt i fotboll, att det går ner på individnivå. Du kan ha problem med en individ i ett lag, och det handlar inte så mycket om man har en partner i sitt lag, utan om man är professionell och vilken inställning man har. Jag tycker att det är det viktigaste.

Vidare är Eriksson tydlig med att hon aldrig har haft några problem med Hayes.

- Jag har spelat i många lag, där spelare har haft en partner i laget, och det har skötts på ett otroligt proffsigt sätt. Jag tror att det hela blåstes ur proportioner, och jag har aldrig haft några problem med Emma.

Erikssons Sverige ställs på fredag mot England på Wembley i EM-kvalet.