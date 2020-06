Ett år sedan den historiska Tysklandssegern: "Fortfarande svårt att beskriva känslan"

Den 29 juni 2019 kommer alltid vara en dag att minnas. För efter sju sorger och åtta bedrövelser hände det äntligen. Sverige besegrade Tyskland.

- Ehm ha, jag tror på spöken till noll procent. Jag tror sådant är betydligt viktigare för fans och journalister än för ledare och spelare, säger den svenske förbundskaptenen Peter Gerhardsson till Fotbollskanalen.

Den 29 juni mötte ett nederlagstippat svenskt landslag ett Tyskland man inte vunnit mot i en mästerskapsmatch på 28 (!) år, trots mer än en handfull försök. Sverige hade då förlorat såväl VM- och EM-finaler mot det tyska landslaget. Sommaren 2013 slog Tyskland bland annat ut Sverige i EM-semifinal.

Historien sträcker sig långt bak i tiden och ett Tysklandsspöke hade vuxit fram genom åren - förutom för den yngre generationen.

- Vi lite nyare har ju inte samma facit mot Tyskland - vi har inte spöket i oss, säger landslagsmålvakten Zećira Mušović och fortsätter:

- Innan matchen kände jag mest: ”Tyskor? Dem kan vi slå, det har vi gjort förr?”.

För så är det. Seniorlandslaget hade inte slagit Tyskland i en utslagsmatch i mästerskapssammanhang på nästan tre decennier. Men ungdomslagen hade gjort det, några gånger om. Lurat bort dem semifinaler i jakten på guldmedaljer - och vunnit.

Spelare som Zećira Mušović, Nathalie Björn och Stina Blackstenius har en helt annan historia mot Tyskland än exempelvis veteranerna Hedvig Lindahl och Caroline Seger. Framför allt har Stina Blackstenius ett annat facit. Och hon kom att spela en nyckelroll i triumfen.

- Visst var jag lite nervös innan men jag har aldrig varit rädd för att möta Tyskland, säger Blackstenius och fortsätter:

- Jag hade en bra känsla. Som man alltid brukar säga på förhand, men behöva äta upp i efterhand - jag kände verkligen att ”är det någon gång vi ska slå Tyskland är det nu”. Den här gången behövde vi inte äta upp orden, tack och lov, säger Blackstenius med ett skratt.

Även Peter Gerhardsson var om inte segerviss så i alla fall inte skrämd av något spöke inför matchen:

- Vi hade mött Tyskland i en fantastiskt publikfest på Friends i april. Då var de bättre än oss. Men de spelar höst-vår, vi vår-höst, så vi kände redan då att möts vi i VM så tar vi dem säger förbundskaptenen för laget som äntligen slog Tyskland.

Tredjemålvakt Zećira Mušović erkänner att hon hade viss nervositet men inte heller hon skrämdes så värst mycket.

- Inför matchen minns jag tydligt snacket om spöket och vi visste att det skulle bli tuff och att vi brukar förlora - med seniorerna, men inte i ungdomslagen, säger hon.

Nej, för de yngre har lyckats bättre än veteranerna mot Tyskland. Stina Blackstenius har lyckats bäst av dem alla. Blackstenius gjorde inte bara gjorde det avgörande målet i fjolårets historiska seger, utan har även nätat mot Tyskland förr, bland annat i OS-semifinalen 2016.

Den gången förlorade Sverige, men i U19-EM 2015 stod Nathalie Björn och Stina Blackstenius i vägen för tyskorna på ett minst sagt imponerande sätt. Framför allt Blackstenius som gjorde något få svenska spelare, herrar som damer, pojkar som flickor, lyckats komma in närheten av. Blackstenius stod för en assist och två mål (varav kvitteringen föll bara minuter från slutsignalen) i en magisk vändning. Under straffläggningen dundrade Blackstenius in en straff säkert och Björn följde hennes exempel. Resten är historia, Sverige vann finalen och Blackstenius nätade även där.

- Det tycks passa mig ganska bra att göra mål mot Tyskland, konstaterar fjolårets hjälte Stina Blackstenius.

Matchen då? Den magiska kvartsfinalen allt egentligen handlar om? Den började som det brukar göra och Tyskland gjorde planenligt 1-0, redan efter en kvart - på väg mot utklassning och total ridå? Nej. Det var inte något som oroade Gerhardsson:

- Det var ju inget drömscenario precis men, inte heller någon mardröm. Det fanns delar i vårt spel som tydde på att vi skulle vända det, säger han.

Och vände gjorde man. Sofia Jakobsson kvitterade inte ens tio minuter senare och strax efter halvtid kom målet. Målet med stort M. Signerat? Blackstenius, såklart. Just efter halvtidsvilan skickade anfallaren in målet som skulle komma att avgöra matchen och sätta stopp för nästan 30 år av tyska vinster.

- Fortfarande ett år senare är det svårt att beskriva känslan. Det går inte att hitta orden om man inte upplevt det, säger Blackstenius och tillägger sedan:

- Glädje, total glädje. Det är det viktigaste målet jag gjort i min karriär, hittills. Det är klart man känner en enorm, obeskrivbar glädje då.

Drygt en halvlek senare, domaren lade på sju minuter efter de första 90, stod Sverige tillslut som segrare. 97 minuter efter att kampen börjat. 28 år sedan senaste vinsten. Äntligen.