Experten: "Det skulle vara ett mirakel"

Sverige ställs under onsdagen mot Schweiz på Bramall Lane i Sheffield i EM-gruppspelet. Schweiz är på förhand "underdog", då "La Nati" inte är erfaret i mästerskapssammanhang med endast ett EM och ett VM, samtidigt som landslaget är inne i en tung trend med noll segrar sedan 7-0-vinsten mot Litauen på bortaplan den 30 november i fjol i VM-kvalet.

Schweiz var i helgen nära att vinna mot Portugal efter två tidiga mål, men tappade till slut till 2-2 i EM-premiären, och därefter har landslaget haft problem utanför planen, då nio spelare och elva ledare haft magproblem, vilket gör att några spelare riskerar att missa kvällens möte med Sverige.

Matthias Dubach, journalist på den schweiziska tidningen Blick, menar att det var tillräckligt tungt för landslaget att inte vinna premiärmatchen.

- Det var en stor smäll för dem, särskilt med tanke på att de ledde matchen tidigt. Självförtroendet har varit lågt senaste månaderna, då de senast vann i november i fjol, säger han till Fotbollskanalen.

Dubach menar därmed att schweiziska supportrar inte har så stora förväntningar på landslaget i EM.

- De hoppades bara på bra prestationer, en bra turnering, vinst mot Portugal och inte stora förluster mot Sverige och Nederländerna. Fansen vet att det skulle vara ett mirakel att gå vidare till kvartsfinal, och särskilt efter matchen mot Portugal, vilket var en stor besvikelse för fansen.

Vilka styrkor har Schweiz?

- Bra fråga, men de har klass på vissa spelare, som Lia Wälti, Ana-Maria Crnogorčević och Ramona Bachmann. De kan spela på en väldigt hög nivå.

Ana-Maria Crnogorčević, som till vardags spelar i Barcelona och är en av Schweiz stora stjärnspelare, har samtidigt haft en lite tuff uppladdning inför EM, då hon både varit skadad och sjuk. Trots det spelade hon mot Portugal i premiären, men uttalade sig efteråt om att hon inte var hundra procent.

- Det var inte den riktiga Crnogorčević mot Portugal. Hon är inte riktigt fit. Hon var skadad några veckor under våren och även sjuk i juni, vilket innebär att hon tappade mycket tid under förberedelserna inför EM. Det är såklart riktigt dåligt för laget, då hon är den bästa målskytten. Utan Crnogorčević är laget i trubbel.

Vilka är svagheterna?

- I svåra situationer och under press från motståndaren kan de fullständigt tappa sin stabilitet. De kan inte prestera bra under press och det har synts ett par gånger de senaste matcherna. Det ser också ut som att de har konditionsproblem, då de inte kan prestera på samma nivå under 90 minuter.

Schweiz och Sverige har en poäng var efter första omgången i EM-gruppspelet.