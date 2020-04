Flera klubbar bröt förbudet om max 50 personer i publiken - nu kan matcher ställas in: "Snälla hjälp oss"

LÄS MER: Hammarby erkänner misslyckande - riktar skarp kritik mot StFF: "Säger en sak och polisen en annan"

I helgen drog serierna igång för barn och ungdomar. Det efter att Folkhälsomyndigheten ändrat de allmänna råden och tydliggjort att det är tillåtet att spela matcher om bara friska symtomfria personer deltar, om det finns goda möjligheter att tvätta händerna, om trängsel mellan människor undviks - och om arrangören beaktar förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 personer.

I en intervju med Expressen säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson att de regler som finns med max 50 personer efterföljdes under helgens matcher.

Men nu kan Fotbollskanalen berätta att det inte var så.

I lördags blev en match på Ängby IP upplöst av polisen på grund av att det var 200-300 personer på plats.

Dessutom var Stockholms Fotbollförbund på flera matcher där reglerna inte följdes.

Och under söndagen var Fotbollskanalen på plats på fem matcher på Eriksdals IP där det visade sig att det var fler än 50 åskådare på varje match.

På en av matcherna var det 89 personer som stod längs sidlinjen och tittade på. Så sammanlagt var det 116 personer inne på det lilla området vid planen.

Bara tre stycken hade sökt sig till ett ställe utanför området, där också Fotbollskanalen stod, och där man såg minst lika bra.

- Det är märkligt att det inte är fler personer här utanför. Vi föräldrar har ju fått rekommendationer att inte vara inne och kolla, säger Markus Linfeldt, som är förälder till en spelare i Gustavsbergs P2007-lag.

Hammarby var hemmalag och efter matchen pratade Fotbollskanalen med deras ledare Staffan Hentze.

- Jag märkte ingen skillnad nu mot hur det har varit tidigare. Det var konstigt att det var så få personer utanför staketet. Men vi har rekommendationer i klubben att ingen ska vara inne på området utan att alla ska vara utanför, säger han.



Varför tror du då att det var 89 personer som var inne på området?

- Det vet jag inte, men det var väl folk som tillhörde motståndarna då.

Gustavsbergs ledare Javier Torres:

- Nej det är klart att det inte var 89 personer från Gustavsberg. Inga av våra föräldrar får vara innanför och kolla. Alla måste vara utanför, säger han.

När Fotbollskanalen pratar med Stockholms Fotbollförbund om hur det såg ut på Eriksdals IP under söndagen så visar det sig att det också har varit problem på flera andra ställen i Stockholm.

- Jag tror att vi har gått igenom 50-60 idrottsplatser och det är en del utmaningar för oss, framför allt på knattematcher. Där har föräldrarna varit med, säger distriktschefen Andrea Möllerberg och fortsätter:

- Men är föräldrarna med barnen i skolan? Jag är övertygad om att under en timme så är ledare kapabla till att ta hand om föräldrarnas barn. Ibland slår det lite slint hos oss föräldrar, man är så sugen på att se idrott. Men seriöst, kom igen nu, hjälp oss. Hjälp oss att hjälpa er att hålla igång barn och ungdomar.

Lagens ledare sa att man sagt till föräldrar att inte komma, men ändå var det 89 åskådare på en match - hur ser du på det?

- För att vi ska kunna ha de här barn- och ungdomsmatcherna igång, från vårt perspektiv i Stockholms Fotbollförbund, så vill vi att folk respekterar vår önskan, föreningars önskan, Folkhälsomyndighetens önskan och Stefan Löfvens önskan. Alla har tydligt markerat att det ska inte vara för många i folksamlingar. Så snälla hjälp oss att möjliggöra att fortsätta bedriva de här matcherna. För om det är så att folk inte tar ansvar då kan vi ju inte ha igång det här, säger Möllerberg.

Om det inte blir en förbättring så kan det nu bli så att matcher för barn- och ungdomar ställs in, menar Andrea Möllerberg.

- Vi kommer att prata med kommunerna. Det kan ju vara så att om kommunerna tycker att det blir för mycket folk eller stök då stänger man ytorna. Kommunerna vill ju också att vi ska följa detta.

- Vi kommer också att ta direktkontakt med vissa föreningar, som vi vet är på idrottsplatser där vi vet att det har varit för mycket folk. Oftast är det på de stora idrottsplatserna där det är många föreningar som delar på en plan. Enskede är en sådan. Kärrtorp också. Stockholms stad och söderort har lite mer belastning.

På sin hemsida har Stockholms Fotbollförbund länkat till riktlinjer och råd från Svenska Fotbollförbundet. Så här skriver SvFF, som hänvisar till polisen:

”Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 50 deltagare förbjuds. Svensk fotboll ska följa denna förordning, och det är SvFF:s skarpa rekommendation att följa förbudet även vid fotbollsaktiviteter som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i lagens mening.”

”Enligt Polismyndigheten kan en match som spelas på en idrottsanläggning där vem som helst får röra sig utgöra en offentlig tillställning, om inte anordnaren vidtagit några åtgärder för att försöka avstyra att publik ska komma. Detta kan anordnaren göra genom att till exempel låsa grindar så att folk inte kan komma in eller sätta upp skyltar som tydliggör att anordnaren undanber sig publik. Om folk ändå kommer, trots anordnarens åtgärder att försöka förhindra detta, så utgör matchen inte offentlig tillställning.”

På Eriksdals IP var inga grindar låsta utan det gick att gå in på flera olika ställen, det fanns inga lappar eller skyltar om reglerna och det gjordes inga försök att få bort folk.

På frågan vilket ansvar Stockholm Fotbollförbund har svarar Möllerberg:

- Vi jobbar efter rekommendationen från Folkhälsomyndigheten som är på 50 personer. Sedan finns det rent juridiskt en gråzon, vad är en offentlig tillställning? Det är att publik kommer när man har bjudit in till match. Så vi har stämt av med föreningar att man inte ska göra det.

- Mycket handlar om eget ansvar. Om föreningarna tydligt talar om till sina lag och föräldrar att man vill ha publikfritt. Gör föreningarna det så är man juridiskt inte kopplad till en offentlig tillställning utan då är det helt ner till enskild nivås egna ansvar, och det har vi stämt av med Svenska Fotbollförbundets chefsjurist. Föreningarna måste var tydliga här om att det ska vara publikfritt. Så vi rekommenderar att det ska vara publikfritt. Då har vi gjort vårt. Sedan ska klubben rekommendera publikfritt. Då har föreningen gjort sitt. Sedan kommer man ner till smittskyddslagen med eget ansvar till individerna.

Så här säger polisen om det som Andrea Möllerberg säger:

- Det är inte en rekommendation utan en förordning från regeringen. Det är ett förbud som ska följas. Det är arrangören från matchen som har ett ansvar och som förbinder sig att se till att det inte är fler än 50 deltagare i den offentliga tillställningen, som det blir när det är ett idrottsevenemang, säger Isabelle Lundqvist på Tillståndsenheten.

Hur ser du på Svenska Fotbollförbundets riktlinjer som Stockholms Fotbollförbund har på sin hemsida?

- När det är en arrangerad match som man bjuder in folk till då blir det en offentlig tillställning. Var det en sluten tillställning med låsta grindar? Nej. Om det är en tillståndssökt tillställning, alltså om en klubb har begärt tillstånd om att få anordna ett idrottsevenemang, då måste man följa det här. Är det så att man har gjort sitt bästa och det är en fotbollsmatch som man inte har annonserat ut, eller att det bara är en träning, eller att man låser grindarna och verkligen ser till att folk inte kan komma in då har man i lagens namn gjort sitta bästa, säger Lundqvist och fortsätter:



- Är det så att folk samlas ändå så kan man be folket gå därifrån eller alternativt ringa polisen för att upplösa folksamlingen om det nu är för många på samma plats. Men det Stockholm Fotbollförbund skriver är ju rätt om det är en träning eller en sluten träningsmatch, det blir ju inte en offentlig tillställning eftersom det inte är något som är öppet för allmänheten. Om det är någon som klättrar över ett staket för att komma in på en låst arena då har ju klubben gjort sitt bästa för att förhindra det.

Isabelle Lundqvist fortsätter:

- I lördags var det just en sådan här icke tillståndsgiven offentlig tillställning som blev upplöst av polisen i Stockholmsområdet just för att det här hände. Det hade spridits via Instagram att det skulle vara en match, och då dök det upp 200-300 personer, och det här upplöstes av polisen. Så om det är så att det samlas många så kan det räknas som en icke tillståndsgiven offentlig tillställning och då har polisen rätt att upplösa den.

- Sedan är det också så att Länsstyrelsen har mandat utöver polisen mot det här förbudet att inskärpa ytterligare, att man får göra ett förbud mot färre deltagare, om man tror att det kommer att hindra epidemin.

Av det du har hört - vem bär ansvaret för att reglerna inte följdes på flera ställen?

- Om du har varit på Eriksdals IP och Hammarby har varit arrangör så skulle jag säga att det ligger på deras ansvar. Det är ju som det är med en allsvensk match och om det sker något under en match som går emot villkor som polisen har satt upp, till exempel mot lagen, då är det ju Hammarby som arrangör som är ansvarig för det och inte Stockholms Fotbollförbund eller Svenska Fotbollförbundet, säger Lundqvist.

Efter matcherna på Eriksdals IP pratade Fotbollskanalen med de olika lagens ledare. De flesta sa olika saker när det kommer till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förbudet mot antalet personer.



Vissa sa att det här med max 50 personer är en regel från Stockholms Fotbollförbund, någon annan sa att det är godtyckligt och upp till varje person att göra som en själv vill.



- Jag förstår att ledarna säger olika saker. Vi har 80 000 barn och ungdomar igång nu. Då ska det här ner till varje ledare och till varje förälder. Vi försöker vara så tydliga som möjligt. Alla som hör av sig får snabbt svar på sina mejl och så vidare. Det är rekommendationer men det är som Anders Tegnell säger, att det är skarpa rekommendationer, säger Stockholm Fotbollförbunds distriktschef Andrea Möllerberg och fortsätter:



- Men vi är inget bestraffningsorgan runt detta. Det vi kan göra är att ställa in Sanktan eller matcher om det inte fungerar. Kommunerna kan stänga idrottsplatser. Det är tydliga rekommendationer från vår sida och det gäller att föreningarna också är tydliga om vad som gäller. Men det kommer hela vägen ner till smittskyddslagens ansvarspunkt.



En annan punkt som Folkhälsomyndigheten säger måste fungera är att det finns goda möjligheter att tvätta händerna - hur fungerade det i helgen?

- Vi har nu skickat ut till alla kommuner här i Stockholm att vi vill att dom öppnar upp omklädningsrummen så att man kan tvätta händerna där. Det fungerade inte helt på olika ställen i helgen.

Andrea Möllerberg säger att Stockholms Fotbollförbund kommer att fortsätta att höra av sig till klubbarna om vad man måste tänka på.

- Men det är inte enkelt, det ska ju ner i några led. Sedan är det också problematiskt med tanke på att vårt samhälle är ju delat nu i den här frågan. Vissa är oroliga, vissa är neutrala men kan ändå känna en viss respekt, och så har vi då vissa som inte alls tycker att det här är viktigt. I Stockholm är det så mycket fotboll så vi ser den här delningen i samhället direkt.

På regeringens hemsida står det att förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader. Polisen kan också upplösa en sammankomst som strider mot förordningen.