Flera nej till januariturnén: "Hade varit ett drömnamn"

Målvakter

Oliver Dovin, Hammarby IF

Noel Törnqvist. Mjällby AIF

Jacob Widell Zetterström, Djurgårdens IF



Försvarare

Samuel Dahl, Djurgården,

Noah Eile, Malmö FF

Victor Eriksson, IFK Värnamo

Niklas Hult, IF Elfsborg

Johan Karlsson, Kalmar FF

Markus Karlsson, Hammarby IF

Edvin Kurtulus, Hammarby IF

Victor Larsson, IFK Värnamo

Jesper Tolinsson, IFK Norrköping



Mittfältare/anfallare

Erik Ahlstrand, Halmstad BK

Taha Ali, Malmö FF

Roony Bardghji, FC Köpenhamn

Lucas Bergvall, Djurgårdens IF

Nahir Besara, Hammarby IF

Armin Gigovic, FC Midtjylland

Jordan Larsson, FC Köpenhamn

Samuel Leach Holm, Djurgårdens IF

Sebastian Nanasi, Malmö FF

Oscar Pettersson, IFK Göteborg

Otto Rosengren, Malmö FF

Anton Salétros, AIK

Momodou Sonko, BK Häcken

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF