Från Skåne till Norrbotten - gräsrotsfotbollen i fara: "Jag hoppas att vi överlever"

Ludvika FK, Hans-Gunnar Pettersson, ordförande

”Sponsorsorintäkter har minskat med 60 procent. Det är 25 procent av klubbens omsättning. Vi har ringt till samtliga medlemmar och tiggt pengar.”



Malungs IF, Hans Perjos, ordförande

”Vi skulle haft Skinnarcupen men den blir inställd. Mycket av vår verksamhet är uppbyggd kring den. Blir dansveckan inställd så blir det katastrof för oss. Då skulle 1,5 miljoner försvinna för fotbollen.”



Leksands IF FK, Per Källgren, kassör

”Vi hade planerat Dalecarlia cup och hade räknat med att dra in 150 000 där. Hade skolorna stängt så hade vi varit körda. Nu kan det bli minus ett par tio tusen. Vi har varit oroliga för engagemanget i vårt seniorlag. Det har varit trögt att få in pengar för träningsavgifter.”



Avesta AIK, Fredrik Andersson, ordförande

”Det är väldigt tufft med allt. Det är inte många som betalar medlemsavgift för man vet inte hur det blir. Det skulle varit in i april och nu har vi skickat ut igen.”

Säters IF, Inga-Lill Frank, ordförande

”Vi tappar ungefär 40 000 på ett år. Vi har haft swish-kampanj och ska sälja toabalar. På herrsidan har vi fått signaler om att man har tappat engagemang.”

Lima/Sälen IF, Lars-Olof Eriksson

”Vi hade lite tur då Vasaloppet gick precis innan det här med corona drog igång.”



Orsa IF, Jörgen Hamrén, ordförande

”Det blir ju inga intäkter eftersom ingen publik.”



Falu BS FK, Håkan Åman, ordförande

”Vi har påverkats. Vi kan inte ha fotbollsskolan så det blir ett bortfall. Det hade varit ett viktigt tillskott för vår ekonomi.”



Andreas Eriksson, Norrbottens Fotbollförbund

”Resorna är farhågor här. Det är enkelserie nu och det kan slå ganska hårt mot vissa. Ska lottningen ligga eller ska man göra om? Ett lag kan ju få fem tunga bortamatcher med långa resor. I lägre serier är farhågorna om lag ska dra sig ur på grund av att spelare tappar motivation nu.”

Bodens BK, Magnus Carlsson, klubbchef

”Det är noll inkomst. Vi vet inte om vi överlever. Vi måste söka RF-bidraget annars går inte detta. Men många ska ha av den kakan så vi vet ju inte hur det blir.”

Bergnäset AIK, Jens Lundqvist, ordförande

”Vi påverkas. Säg att det är 200 000 ungefär som vi skulle har dragit in som det inte blir något av nu. Vi omsätter drygt 5 miljoner. Så 15 procent av fotbollsverksamheten ungefär.”



Kiruna FF, Tommy Stridsman, ordförande

”Vi tappar intäkter och försöker hitta på saker. Inomhushallen rasade ihop i januari. Så vi har drabbats dubbelt. I hallen finns fortfarande allt material som vi inte kommer åt nu. Att inte spela matcher så tappar vi massa ungdomar som ledsnar, det är mest tråkigt. Vi skulle haft en match i damallsvenskan mellan Piteå och Göteborg så det blir ett bortfall på 150 000-200 000.”



Notvikens IK, Mats Lilja, ordförande

”Det är otroligt tufft. Vi har tappat alla intäkter vi haft. I runda slängar från mars-juni 160 000 i intäkter som försvunnit. Det är jättemycket för vår lilla klubb. Jag hoppas att vi överlever. Men vi måste få stöd.”

Älvsbyn IF, Viktoria Viklund, ordförande

”Vi har betalat en avgift till förbundet för ett helt år, nu hoppas jag att man tar sitt ansvar när det blir enkelserie. Det borde bli återbetalning av serieavgifterna. Vi har förbundsavgifter på 11 200 kronor. Alla ansökningar kommer att döda klubbarna när ideella personer ska sitta och svara på massa enkäter. Och varför kan inte sponsring räknas in i bidraget från RF? Pengar från sponsorer är den stora intäkten som föreningarna har och nu backar företagarna. Vi har svårigheter med att motivera våra barn, ungdomar och seniorer när det inte är matcher. Vi är oroliga att folk slutar.”

Öjeby IF, Bo Jonsson, ordförande

”Vi har Piteå Summer Games som vi har ställt in, det är en stor del av ekonomin som är där. Tufft med sponsorerna också. Det är inte alla som betalar.”



Färgelanda, Monica Uthberg, ordförande

”Vi har det tufft. Vi har en cup andra veckan i augusti som är vår största inkomst. Det lutar åt att den inte blir av. Den drar vi in ungefär 600 000 på så den är jätteviktigt för oss. Fram till juni är denna sökperioden för RF:s bidrag. Vi hoppas att det kommer en till period så att vår cup faller under den perioden.”

Högsäter GF, Stefan Dahl, ordförande

”Vi skulle haft evenemang i maj och juni där vi drar in det vi lever på, cirka 400 000 kronor. Vi räknar med att backa 300-400 000 kanske. Alla tillgångar kommer försvinna, allt vi har byggt upp ekonomiskt. Det ser mörkt ut för oss.”



Brålanda, Joacim Eriksson, kassör

”Det är inga inkomster Vår stora cup är senare så den hoppas vi verkligen kunna köra, utan den blir det väldigt svårt. Vi drar in en femtedel av vår omsättning på den. Det är helt klart en oro för vår överlevnad.”

IFK Åmål, Bernt-Allan Nilsson, ordförande

”Vi lever mycket på bluesfestivalen i Åmål, men den är helt nedlagd nu. Vi får 500 000 på ett år för den.”



Frändefors IF, Jörgen Gustavsson, ordförande

”Med seriesystem man har tänkt starta i augusti så får vi inga hemmaderbyn. Inkomster försvinner där. Serieavgifter från Dalslands förbund har vi betalat in, men vi har inte hört ett ord om man ska få tillbaka hälften. Man betalar väl för en säsong och nu blir det ju bara en halv. Om vi fått hälften av det nu så hade det varit viktigt.”



Melleruds IF, Christer Andersson, ordförande

”Vi kämpar. Bingon är inställd och det är vår största intäkt, samma med biograf. På ett år drar vi kanske in 400 000 på bingo och bio.”



Åsebro, Morgan Broberg, ordförande

”Vi kämpar och sliter. Vi riskerar att gå miste om flera hundratusen. Vi är rädda för att spelare ska tappa suget och sluta”



Orust FC, Hannu Lintunen, ordförande

”Vi har påverkats. Bortfall från arrangemangen från halva serien som är borta. Där försvinner intäkter.”

IFK Valla, Urban Carlsson, ordförande

”Klart att det inte är en önskesituation. Matcher har vi ju inte så vi tappar intäkter. Valla cup hade vi innan corona, så vi hade lite flyt där.”

Grebbestad IF, Michael Torberntsson, ordförande

”Ser man på partners och hur det ser ut med ekonomin så kan det nog bli tuffare där. Sponsorerna lever på turism och det är mycket norrmän här på somrarna. Så företagen drabbas nu när gränsen är stängd.”

Munkedal, Andreas Blomqvist, ordförande

”Vi skulle haft två landskamper för U23-damer och en turnering i juni. Det är ett stort intäktsbortfall där. Sponsorer kan inte vara med nu. Vi har vädjat till våra medlemmar om att det är extra viktigt att ge stöd nu. Betalningsmoralen kanske inte är lika bra med tanke på att det inte är matcher. Vi omsätter kanske 2 miljoner, tappar åtminstone 150 000 på detta, första halvåret räknar jag då.”



Kungshamn, Niklas Mattsson, ordförande

”Vi har nyligen byggt ett klubbhus så detta kommer högst olägligt för oss. Kalles kaviar cup ställdes in. Den brukar generera ett par hundra tusen i vinst, för oss är det en viktig inkomst. För samhället är det inte bra med sommaren som kan komma här med minskad turism. Det kan göra att våra sponsorer kanske blir mer motvilliga. Vi hoppas mycket på RF-bidraget.”



IFK Strömstad, Ali Moosavifar, ordförande

”Det är massa intäkter som inte kommer in. Vi är vid gränsen till Norge och handeln här är stora sponsorer. När det går dåligt för handeln så går det dåligt för oss. Vi räknar med att gå miste om 300 000 i intäkter. 30 procent av omsättningen ungefär.”



Hofors, Johanna Grönlund, ordförande

”Vi hade tänkt till innan så vi står jävligt stadigt än så länge i detta. Vi har inte förlitat oss på stora sponsorer eller stora arrangemang. Så vi känner oss trygga, tack och lov. Detta kan vara en väckarklocka för många med hur vi vårdar våra klubbar och hur man ska göra strategiskt.”

Valbo FF, Helene Lindkvist, kassör

”Det är någon sponsor som har dragit sig ur.”

Ockelbo, Ulf Andersson, ordförande

”Vi kommer tappa en hel del i sommar. Vi har en stor marknad som nog inte blir av, som ge oss brukar ungefär 100 000 netto. Vi klarar oss i år, men det får inte bli längre.”

Järbo IF, Liv Nilsson, ordförande

”Vi är en liten klubb och har inga bekymmer just nu. Vi har bra fonder här i regionen där vi har tur att vi kan söka pengar.”

Brynäs IF Fotboll, Evren Yilmaz, ordförande

”Vi är drabbade. Vi får försöka vända på alla kronor och hitta andra vägar att få inkomster på. För våren blir det runt 90 000 i försäljning och evenemang som blir bortfall. Sedan bortfall i sponsorer också, på 150 000 som vi trodde vi hade.”

Strömsbro, Stefan Nilsson Nenzén, ordförande

”Om vår cup Rallarbollen blir inställd så slår det riktigt hårt på klubben, då tappar vi ett par hundra tusen, och om Sommarglädjen försvinner då tappar vi upp mot 600 000 kronor. Det skulle betyda att föreningen gör ett underskott.”

Torsåkers IF, Birgitta Osmund Eriksson, ordförande

”Vi kämpar hårt. När jag kollade halvårsskiftet tappade vi 150 000 i intäkter. Nu har vi korttidspermitterat personal och har totalt köpstopp. Vi säljer grillkol och blomjord. Vi skulle haft en ungdomscup, men den fick vi ställa in och det är ett stort tapp intäktsmässigt. Ungefär 65 000 tappade vi i ren intäkt.”

IFK Visby, Ellinor Wahlgren, ordförande

”Vi har en stor fotbollskola här för 120 ungar som vi har ställt om. Den är en ganska bra intäkt för oss. På Gotland är alla företag extremt drabbade och är beroende av alla turister. Jag tror det kommer kännas av i sommar och därför kan vi inte kräva pengar av våra sponsorer. På de två senaste månaderna har vi gått miste om 80 000 ungefär. Sedan är det svårt att hitta motivationen för herrlaget.”

Dalhem IF, Jan-Erik Larsson, kassör

”Det är tufft. Vi hade två stora arrangemang som vi brukar ha, ett tapp på 300 000 ungefär. Vårt damlag spelar på fastlandet och nu när det blir enkelserie gäller det att ha en jäkla tur med vilka resor man får. Om detta bara blir denna säsongen så överlever vi, men blir det längre så är det inte säkert.”



Sävedalens IF, Catrin Emanuelsson, kassör

”Vi har tappat mycket. Nu skickar vi ut fakturor till sponsorer, men det är en tuff sits för alla detta.”



Fässberg, Patricia Mendonca, kassör

”Vi har fått ställa in två stora cuper och fotbollsskolor som gör att det blir tufft. Vi har två cuper senare som också riskerar att falla bort. Det hade varit tufft och då hade vi fått kräva av våra medlemmar att ställa upp och ta en högre årsavgift. Sponsorerna är nästan noll i dag. Vi har känt av en oro för att spelarna tappar intresset.”

Azalea, Linda Dalstrand, kassör

”Vi känner av det ekonomiskt. Avhopp på spelare och folk kanske inte vill betala medlemsskap när man inte vet hur det blir. Svårt också att hitta nya medlemmar.”



Hovås Billdal, Peter Bernåker, kassör

”Vi har några stora aktiviteter som vi brukar ha i maj och juni. Där brukar vi dra in nästan 1 miljon, det är 20 procent av omsättningen som går på ett bräde. Vi brukar dra in 400 000 på sponsorer, nu tror jag vi tappar 250 000 av den summan.”



Landala IF, Tobias Tittanen, ordförande

”Vi hann få in pengar från sponsorer innan säsongen skulle dra igång så det blev ändå bra. Vi hade velat ha in någon mer men det blir nog svårt nu.”



Lundby IF, Tomas Fredlund, ordförande

”Vi märker ett litet tapp på sponsorerna. Det är ju magstarkt att skicka fakturor till en restaurang eller pizzeria nu.”



Qviding, Mattias Näzell, klubbchef

”Det är klart att vi känner av det. Ekonomiskt så har Gothia cup och Partille cup ställts in. Det är tråkigt för där är det matcher hos oss. Så det blir ett inkomstbortfall som vi hade räknat med.”



Alets IK, Stefan Bokström, kassör

”Vi har en heltidsanställd sportchef som vi dragit ner till 40 procent och fick ekonomisk hjälp av det. Företagen är nog inte lika villiga nu. Inkomsterna är minskade.”

Frillesås FF, Mattias Schyman, kassör

”Bra är det inte. Det vi tappar mest på är kioskförsäljning.”



Snöstorp Nyhem FF, Ulf Sjögren, ordförande

”Vi skulle haft en cup här på Kristi himmelsfärd med över 200 lag en helg. Det brukar vara en bra vinst på den som vi bygger mycket på. Sedan skulle vi varit med som funktionärer på U17-EM, där förlorar vi ungefär 15 000.”

IS Halmia, Anders Nelson, ordförande

”Vi får vara väldigt uppmärksamma på ekonomin. Främst matchintäkterna under våren som vi har märkt av som försvinner. Vi har bett våra medlemmar att tänka på oss. Det är en utmaning och nervositet inför framtiden då vi inte vet hur allt blir. ”

Hudiksvalls FF, Nicklas Larsson, ordförande

”Vi har haft fiktiva matcher som sänts på Twitter där vi haft jättebra publik som följt låtsasmatchen. En fiktiv kiosk hade vi där man kunde köpa korv, eller körlektion av vår anfallare som är taxichaufför för 30 spänn, eller en timme i traktor med vår mittback som är bonde för 30 spänn. Om vi omsätter 3 miljoner kanske vi drabbas av 15 procent i förlust. Vi tittar på alla typer av bidrag.”



Strands if, Bengt Holmberg, ordförande

”Vi skulle haft Hudik cup i juni som flyttats till augusti. Om den inte blir av blir det väldigt kämpigt. För vår fotbollssektion är den leva eller dö. Vi har fyllt i för RF-bidrag, men det sträcker sig inte över cupen. Det är mycket konstigt att man gjort så för största förlusten för många föreningar är ju cuper, och om inte cupen blir av då blir det kris.”

Bollnäs GIF, Tony Croon, ekonomiansvarig

”Med sponsorer har vi tappat 40 procent. För att vi ska kunna utvecklas och ge möjlighet för ungdomarna så är det livsviktiga pengar. RF har ju gått ut men vi kan inte söka för sponsorstapp och inte för aktiviteter efter juni. Det krävs en till form av bidrag för att kunna täcka upp för klubbarna. Vi känner också en oro för att spelare har tappat intresset och vi har tappat folk. Vi vill inte att ungdomarna sitter hemma.”

Ytterhogdals IK, Leif Nilsson, ordförande

”Det är kämpigt. Vi har förlorat mest på traditionella bingon, tappat ett par hundra tusen där. Vi måste försöka ta igen det men det är inte så enkelt. Vi har börjat med vägstädning.”



IFK Östersund, Pelle Lindblad, ordförande

”Det är en kort period på en till två månader som RF grundar sin ansökan på. Men huvudsaken vi förlorar på är efter den perioden. Men jag räknar med att det kommer en till period där man kan söka pengar i höst. Jag är jätterädd för att vi inte får bidrag för förlusten av cupen. Ungdomsidrotten måste funka, en klubb kan ju inte gå under på grund av detta.”

Ope IF, Christer Thylin, ordförande

”Vi har det inte bra. Vi är en av tre som har Storsjöcupen. Det är ett klart avbräck för oss. Vi kan landa på 600 000 minus, men då måste saker igång för oss.”



Torsby IF, Mats Larsson, ordförande

”Den klart största inkomstkällan för oss är Svennis cup. Den står vi och faller med. Det är en betydande intäkt som är stommen för hela föreningens verksamhet. Vi avvaktar med ett beslut till sista juni. Netto är 700 000 på den cupen, det är inga kaffepengar direkt. Vi tror att vi kanske klarar oss även om den inte blir, men det blir väldigt jobbigt.”



IK Arvika, Mikael Holgersson, kansli

”Det är självklart tufft. Vi har en stor ungdomsturnering i juni som vi tvingats ställa in där det är cirka 220 lag som är med vanligtvis. Nettovinst på 1,5 miljoner för oss på den vanligtvis och det är den ekonomiska grunden för vår verksamhet.”



IFK Kristinehamn, Pia Melin, kassör

”Vi har ställt in klasskampen som är stort arrangemang för oss. Inkomsten där är jätteviktig, den är på 100 000 ungefär.”

IFK Simrishamn, Morgan Ristmägi, ordförande

”Vår största intäkt är en av Sveriges största loppisar, Suckarnas gång, som vi arrangerar. Men det går inte nu. Vi har dragit in ungefär 200 000 på loppisen. Vi omsätter 700 000, så det är ju hur mycket som helst. 35 procent av vår omsättning.”



Jonstorps IF FK, Paul Myllenberg, ordförande

”Vi har två stora marknader. Båda är i farozonen. Det är våra stora intäkter och det är inte bra om vi tappar båda, då tappar vi 35 procent av omsättningen och lika mycket i vinst. Det skulle slå jättehårt på oss. Vi klarar ett nödår men inte två.”

IFK Osby, Ulf Persson, kansli

”Sponsorintäkter, inträde och kiosk drabbas. Företagen är drabbade här och försiktiga med sponsorpengar. Det kommer påverka oss.”



Baskemölla IF, Klas Ditter Dahlkvist, ordförande

”Vi står oss än så länge. Men vi känner av det. Loppmarknaden brukar vi ha mitten av juli. Det vi drar in där står för hälften av våra intäkter. Det är bara att hoppas att den blir av. Blir det mer än ett år så är det kört.”

Vinslövs IF, Richard Klang, ordförande

”Intäkter med kiosk är helt borta och inträde till seniormatcher, även biverksamhet med loppmarknader och second hand-butiker som vi fått stänga. Det handlar om 20 procent av omsättningen som blir bortfall. Om detta fortsätter över hösten kommer påverkan bli ännu större.”

Nyköping BIS, Pelle Fröberg, ordförande

”Flera inställda evenemang med cuper. Det är intäkter som skulle bära oss framåt. Så ett tufft läge för oss. Bara under mars till maj kommer vi tappa en miljon mot vad vi räknat på. Det är enorma pengar som betyder hur mycket som helst. Sedan tappade sponsorer, där är intäkterna noll nu.”



Asarum, Thomas Lilja, ordförande

”Sportsligt är jag jättebesviken på att vi i Division 2 herrar särbehandlas mot ettan. Ettan spelar dubbelserie och vi enkelserie. För herrarna är det katastrof då vi tappar hemmamatcher med aktiviteter och nätverk med sponsorer. Vi torskar mest av alla. Vi fick ingen hemmamatch av derbykaraktär i och med enkelserie utan bara bortamatcher, plus att vi fick Syrianska i Södertälje i vår serie. Man har gjort det lätt för sig. På sponsorer är det helt kört. Luften har gått ur allt.”

Karlskrona FF, Bibbi Svensson, ordförande

”Det är många mindre sponsorer som inte kan betala. Så det är tufft för oss. Några evenemang har blivit inställda. Det är kännbart på alla sätt och vis. Tufft blir det men vi ska klara oss.”

Spjutstorps IF, Ingvar Gustavsson, ordförande

”I värsta fall tappar vi 400 000 kronor i intäkter. Det är ju katastrof.”

Wä IF, Uno Persson, kassör

”Vi kämpar och går på knäna. Det kommer inga pengar i kassan. Många föräldrar har dragit sig för att betala medlemsavgift och träningsavgift till sina barn. Det minskar kraftigt. Det är mycket tragiskt. Ett år klarar vi, men blir detta längre så blir det ingen verksamhet framöver.”



Rödeby AIF, Marina Rosander, ordförande

”Det är självklart tufft. Vi kräver in medlemsavgift för att säkra framtiden. Vi går back på det hela.”



Sillhövda AIK, Martin Hansson, ordförande

”Vi hade arbetat upp en buffert med oförberedda händelser, den tullar vi på, men det blir ju tufft framöver.”



Belganet-Hallabro IF, Mats Kronberg, ordförande

”Vi lider inte jättemycket och är inte så hårt drabbade.”

Fridlevstad Goif, Jan-Olof Skansfors, ordförande

”Ekonomin är katastrofal. Vi får inga sponsorer och evenemang ställs in. Vi har tappat runt 50 000 kronor, vår budget är på cirka 500 000. Om vi överlever beror på hur länge detta håller på. Vi går nog back och klarar inte längre än detta året.”

Hasslö Goif, Lennart Tirén Beckholmen, ordförande

”Detta kommer få konskvenser. Nu bokar andra klubbar av som brukar ha träningsläger hos oss. Sedan Hasslöfestivalen som vi brukar ha på ön kan ställas in, Winnerbäck och andra skulle kommit. Vi äger marken som festivalen sker på, så vi är medarrangörer. Det är en stor inkomstkälla för att klubben ska kunna driva verksamheten.”



IF Trion, Madeleine Karlsson, ordförande

”Vi går på knäna. Svårt att få det att gå ihop. Svårt för företag att sponsra, en del tappat suget. Många av seniorerna har inte tränat och då inte betalat medlemsavgifter.”



IFK Karlshamn, Per-Ola Johansson, ordförande

”Vi skulle haft största inkomstkällan med ett par hundratusen i vinst med en cup där vi gjort en enorm risktagning och flyttat fram den. Vi vet inte om vi får spela den och det blir ju inga garantier på hur många lag som är intresserade senare. Det kommer bli en ekonomisk konsekvens men hur stor den blir får framtiden utvisa. Vi skriver brev till sponsorerna nu och berättar att vi inte står stilla utan håller igång.”

Johannishus SK, Torgny Andersson, fotbollsansvarig

”Vi har det ganska bra eftersom vi var sparsamma förra året. Ingen kris än.”

Jämshögs IF, Stefan Mårtensson, ordförande

”Vi tappar. Om intäkter minskar mer så blir det ett tufft läge.”



FK Sölvesborgs United, Tomas Bonli, ordförande

”Vi vet inte hur vi ska förhålla oss. Allt är nytt nu. Vi hade en stor cup planerad med 130 anmälda lag som vi fått ställa in. Där drabbas vi ekonomiskt eftersom den är en stor del av vår intäktssida. Tungt.

Hoby GIF, Andreas Ryberg, ordförande

”Sponsorer är mer rädda och det är en viktig del i intäkterna.”



Hällaryds FF, Robin Holmgren, fotbollsansvarig

”Intäkter har stannat av. Försöker hitta olika lösningar på det. Klart det är tufft.”

Kallinge SK, Roger Mattsson, ordförande

”Vi överlever men det kan bli kämpigare att ta igen under kommande år.”

Vilshults IF, Jarmo Koskela, ordförande

”Frågan är om våra sponsorer kan betala, det är vår stora där vi bygger hela vår verksamhet. Allt hänger på det. Några har tacklat nej för i år. Om sponsorer drar sig ur så får vi tufft. Vi skulle klara oss med nöd och näppe denna säsongen, men tufft om det inte drar igång sen.”